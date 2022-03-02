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Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ, - Кулеба

Пока неизвестно, когда пройдет новый раунд переговоров с Россией. Во всяком случае, Киев не примет никаких российских ультиматумов.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый раунд переговоров состоялся, никакой "измены" не было, требования россиян остаются неизменными. Это те требования, которые озвучил Путин в обращении перед началом войны. Мы готовы к переговорам, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда пройдут новые переговоры - пока неизвестно", - отметил он.

Также читайте: "Враг стягивает силы все ближе к столице. Мы будем оборонять Киев!" - Кличко

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Топ комментарии
+23
вы что, ебанулись... какие переговоры... весь мир знает, что когда кацапов пиздят, они просят переговоры... пиздить и еще раз пиздить до смерти...
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02.03.2022 12:45
+14
Отакої.
Російський дипломат посланий вслід за кораблем.
"Туди йому й дорога, підарасу" (с)
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02.03.2022 12:48
+13
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02.03.2022 12:40
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02.03.2022 12:39 Ответить
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02.03.2022 12:40 Ответить
К Л А С ! ! ! +++++++++++
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02.03.2022 15:16 Ответить
Щасти!
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02.03.2022 12:44 Ответить
вы что, *********... какие переговоры... весь мир знает, что когда кацапов ******, они просят переговоры... ******* и еще раз ******* до смерти...
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02.03.2022 12:45 Ответить
А хто казав, що ЗСУ перестануть ******* москаля? Переговори треба провести хоча б для того, щоб потім жодна тварюка не могла нас звинуватити в небажанні миру. Сказано ж, що вони поставили ультиматум, наші післали їх за кораблем... тепер може щось передумали, для прикладу "знайшли компроміс поставити януковоча замість Зеленського" (може в них онанізм мозку). Їх знову пошлють за кораблем. Ну і згадай минулий раз, наші цілу добу маршрут шукали... а тим часом тисяча Ваняток вжарилася... Кулеба чітко сказав, не відомо коли... тягнуть час... а москаль нервує, вже перший приперся і чекає, значить йому то більше треба, відповідно, якщо не цього разу, то наступного почне іти на поступки. Звісно, якби моя воля, то вибухнула б термоядерна бомба в центрі мацкви... але емоції то для йолопів, а дипломатія то війна спокійна. Спровокувати ворога на помилки, на поступки... і паралельно *******... ******* Ваняток.
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02.03.2022 13:03 Ответить
это не они просят, проснись уже
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02.03.2022 13:14 Ответить
Отакої.
Російський дипломат посланий вслід за кораблем.
"Туди йому й дорога, підарасу" (с)
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02.03.2022 12:48 Ответить
І це правильно!
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02.03.2022 12:48 Ответить
лучше бы ты попросил хакеров из АНОНИМУС, которые вскрыли роскосмос, дать команду на свертывание солнечных панелей и отключение аварийного питания... а еще лучше - на самоуничтожение всей космической группировки кацолетов кацапстана... а то только сопли жуете... ничего... придет мирное время и вас спросят за все... и за дебилизм, и за "качество" управления...
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02.03.2022 12:50 Ответить
Там локальні мережі без виходу в інтернет. Інакше хакери давно би їх грохнули.
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02.03.2022 12:53 Ответить
Там є можливість блокувати канал зв'язку, що вони і зробили.
Тепер шукають інший канал - знову заблокують.
А керувати супутниками - звичайно, такої можливості немає. Це тільки в кіно.
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02.03.2022 13:25 Ответить
Логистические особенности переговоров с террористами.
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02.03.2022 12:51 Ответить
Нет, ну справедливости ради нужно сказать, одно из требований *****, денацификация, выполняется беспрекословно, уже денацифисировано более 5 тыс свинособак.
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02.03.2022 12:53 Ответить
це називається дерусифікація
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02.03.2022 12:57 Ответить
Нові перемовини відбудуться сьогодні в Мінську у другій половині дня. Між бульбофюрером Лукашонкой і тимчасовим гауляйтером Януковочем.
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02.03.2022 12:57 Ответить
Пане Дмитре, ми всі пишаємося вашою самовідданою роботою. Її важко переоцінити.
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02.03.2022 12:58 Ответить
Красавчик... Відрізати такий важливий фронт як дипломатичний, може лиш повний йолоп. Якби не наші дипломати, хер би ми мали такий розголос і всебічну підтримку.
Кулеба - молодець.
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02.03.2022 13:05 Ответить
Без сумнівів.
Але, на мою думку, він випустив з виду ще один канал тиску на Захід.
Офіційна дипломатія не може собі дозволити вимагати більш серйозного озброєння, закриття неба...
І так весь світ допомогає.
Але є українці, яких знає весь світ, наприклад Володимир Кличко (щось не чути) та й інші друзі України - спортсмени, діячі культури, мистецтв.
Потрібно вести з ними роботу. Вони можуть відкрито, через ЗМІ, вимагати від урядів тих країн нарощування допомоги, вимагати закрити небо - спасти українських дітей.
Їх безумовно підтримають пересічні громадяни тих країн.
А у них - думка і позиція простого виборця - дуже потужний фактор.
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02.03.2022 13:38 Ответить
Щось ніде не чути "любителя" руССкаво мира Труху з Одеси. Які там зараз у нього гасла?
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02.03.2022 14:20 Ответить
О чем с убийцами говорить ...Россия должна быть исключена из состава Совета безопасности ООН и лишена права вето!
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02.03.2022 13:06 Ответить
скоро.....
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02.03.2022 13:21 Ответить
Какие переговоры, господи боже... Очевидно, что рашка заинтересована только в капитуляции Украины.
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02.03.2022 13:18 Ответить
Роман Абрамович срочно продает активы в Лондоне, власть просят ускорить санкции

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/03/2/7135042/


Он же на переговорах, член делегации., главный кошелек Ельцина и Путина, и поэтому его активы , якобы, нельзя трогать... ?! Или просто ЧЛЕН???? И не делегации, а мафии? И не просто мафии , а международной ОПГ, где и Коломойский и другой позор еврейского народа?
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02.03.2022 13:33 Ответить
Президент сказав же спочатку припинення обстрілів
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02.03.2022 13:47 Ответить
невідомо
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02.03.2022 13:57 Ответить
***** от ваших переговоров только люди гибнут!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 13:58 Ответить
Згоден! Давно помітив,що як тільки закінчуються якись там перемовини
з кацапами, то відразу ці падлюки розпочинають бойові дії! Цим ми
демонструємо нібито свою слабкість. Не виконуються домовленості,не
визнаються іх умови.Починай спочатку! Давити ціх падлюк так щоб з них
пух і пір'я летіло! Армія наше все! Героям С Л А В А!
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02.03.2022 15:29 Ответить
В України немає іншого виходу.

Або боротися і побороти та стати європейською. країною.

Або загинути в російських концтаборах.

Другий урок ми уже проходили.
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02.03.2022 13:58 Ответить
ДОДАЙТЕ ПУНКТ < ДЕПУТІНІЗАЦІЯ>
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02.03.2022 15:50 Ответить
кулеба головного мозга це такая болесть, которая вышибается из башки посредством калибра
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02.03.2022 17:42 Ответить
 
 