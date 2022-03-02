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Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пока неизвестно, когда пройдет новый раунд переговоров с Россией. Во всяком случае, Киев не примет никаких российских ультиматумов.
Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Первый раунд переговоров состоялся, никакой "измены" не было, требования россиян остаются неизменными. Это те требования, которые озвучил Путин в обращении перед началом войны. Мы готовы к переговорам, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда пройдут новые переговоры - пока неизвестно", - отметил он.
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+23 Joshua Merlin
показать весь комментарий02.03.2022 12:45
+14 Олег Марцінковський f11c8716
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+13 Кирило Кожумяка
показать весь комментарий02.03.2022 12:40
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Пожалуйста, подождите...
Російський дипломат посланий вслід за кораблем.
"Туди йому й дорога, підарасу" (с)
Тепер шукають інший канал - знову заблокують.
А керувати супутниками - звичайно, такої можливості немає. Це тільки в кіно.
Кулеба - молодець.
Але, на мою думку, він випустив з виду ще один канал тиску на Захід.
Офіційна дипломатія не може собі дозволити вимагати більш серйозного озброєння, закриття неба...
І так весь світ допомогає.
Але є українці, яких знає весь світ, наприклад Володимир Кличко (щось не чути) та й інші друзі України - спортсмени, діячі культури, мистецтв.
Потрібно вести з ними роботу. Вони можуть відкрито, через ЗМІ, вимагати від урядів тих країн нарощування допомоги, вимагати закрити небо - спасти українських дітей.
Їх безумовно підтримають пересічні громадяни тих країн.
А у них - думка і позиція простого виборця - дуже потужний фактор.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/03/2/7135042/
Он же на переговорах, член делегации., главный кошелек Ельцина и Путина, и поэтому его активы , якобы, нельзя трогать... ?! Или просто ЧЛЕН???? И не делегации, а мафии? И не просто мафии , а международной ОПГ, где и Коломойский и другой позор еврейского народа?
з кацапами, то відразу ці падлюки розпочинають бойові дії! Цим ми
демонструємо нібито свою слабкість. Не виконуються домовленості,не
визнаються іх умови.Починай спочатку! Давити ціх падлюк так щоб з них
пух і пір'я летіло! Армія наше все! Героям С Л А В А!
Або боротися і побороти та стати європейською. країною.
Або загинути в російських концтаборах.
Другий урок ми уже проходили.