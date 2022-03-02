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Наразі невідомо, коли відбудуться нові перемовини із РФ, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі не відомо, коли пройде новий раунд переговорів із Росією. У будь-якому разі, Київ не прийме жодних російських ультиматумів.
Про це сьогодні на брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Перший раунд переговорів відбувся, жодної "зради" не було, вимоги росіян залишаються незмінними. Це ті вимоги, які озвучив Путін у зверненні перед початком війни. Ми готові до переговорів, але не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли пройдуть нові переговори, поки невідомо", - відзначив він.
Топ коментарі
+23 Joshua Merlin
показати весь коментар02.03.2022 12:45
+14 Олег Марцінковський f11c8716
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+13 Кирило Кожумяка
показати весь коментар02.03.2022 12:40
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Будь ласка, зачекайте...
Російський дипломат посланий вслід за кораблем.
"Туди йому й дорога, підарасу" (с)
Тепер шукають інший канал - знову заблокують.
А керувати супутниками - звичайно, такої можливості немає. Це тільки в кіно.
Кулеба - молодець.
Але, на мою думку, він випустив з виду ще один канал тиску на Захід.
Офіційна дипломатія не може собі дозволити вимагати більш серйозного озброєння, закриття неба...
І так весь світ допомогає.
Але є українці, яких знає весь світ, наприклад Володимир Кличко (щось не чути) та й інші друзі України - спортсмени, діячі культури, мистецтв.
Потрібно вести з ними роботу. Вони можуть відкрито, через ЗМІ, вимагати від урядів тих країн нарощування допомоги, вимагати закрити небо - спасти українських дітей.
Їх безумовно підтримають пересічні громадяни тих країн.
А у них - думка і позиція простого виборця - дуже потужний фактор.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/03/2/7135042/
Он же на переговорах, член делегации., главный кошелек Ельцина и Путина, и поэтому его активы , якобы, нельзя трогать... ?! Или просто ЧЛЕН???? И не делегации, а мафии? И не просто мафии , а международной ОПГ, где и Коломойский и другой позор еврейского народа?
з кацапами, то відразу ці падлюки розпочинають бойові дії! Цим ми
демонструємо нібито свою слабкість. Не виконуються домовленості,не
визнаються іх умови.Починай спочатку! Давити ціх падлюк так щоб з них
пух і пір'я летіло! Армія наше все! Героям С Л А В А!
Або боротися і побороти та стати європейською. країною.
Або загинути в російських концтаборах.
Другий урок ми уже проходили.