Сьогодні у другій половині дня російська делегація чекатиме на українських переговорників, - Пєсков

Російська делегація у другій половині дня в середу чекатиме на українську для продовження перемовин.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Сьогодні в другій половині дня ближче до вечора наша делегація на місці чекатиме на українських переговорників. Наша делегація сьогодні ввечері буде готова продовжити розмову", - запевняє Пєсков.

При цьому він не уточнив місця переговорів.

"Наперед я не хочу", - сказав Пєсков.

Раніше помічник президента РФ Володимир Мединський, який очолював російську делегацію на першому раунді переговорів, заявив, що чергова зустріч відбудеться на польсько-білоруському кордоні.

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