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Сьогодні у другій половині дня російська делегація чекатиме на українських переговорників, - Пєсков
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Російська делегація у другій половині дня в середу чекатиме на українську для продовження перемовин.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Сьогодні в другій половині дня ближче до вечора наша делегація на місці чекатиме на українських переговорників. Наша делегація сьогодні ввечері буде готова продовжити розмову", - запевняє Пєсков.
При цьому він не уточнив місця переговорів.
"Наперед я не хочу", - сказав Пєсков.
Раніше помічник президента РФ Володимир Мединський, який очолював російську делегацію на першому раунді переговорів, заявив, що чергова зустріч відбудеться на польсько-білоруському кордоні.
Топ коментарі
+104 Харьков Сумской
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+66 Руслан Фнтонь
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+52 Green sheet
показати весь коментар02.03.2022 11:56
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Будь ласка, зачекайте...
(а во время переговоров усилят ***** обстрелы...что посговорчивее были???)
Пока все протрезвеют, оп-а, Россия уже в Евросоюзе (заодно с вами), с электронными паспортами и без санкций.
Будет по примеру КНДР))))
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
втрати - це інша аріфметика
Харьков и Киев в блокаде, предоставляются коридоры для эвакуации населения.
Нацисты издеваются над армией и заставляют их воевать и обстреливать свои города, но они хотят все сдаться.
Как-то так, коротенько... Может что-то пропустил, но это не важно, они там придумывают на ходу.
Так той "майн-генерал" вже 3-ій день ротом й за кілька годин брав Марік . Й повністтю оточив Київ ...
Такий "генерал" , який по карті нічого не вміє рахувати , що для оточення Київа требо 500 тисячне військо . Але таке "кільце" буде дуже слабке . В 1943 году Київ брали с лівого берега 1.2 млн.
1 деокупація Криму та окремих областей Луганської та Донецької області
2 Виведення російських військових злочинних угрупувань з території України.
3 демілітаризація території РФії навкруг Українського кордону 250 км.
4. контрибуция, которая паРаша будет платить Украине за все разрушения, начиная с 2014 года
5. путлера и его кремлядей - в гаагу, под трибунал
иначе никаких переговоров!!!
гандоны брехливые...
ждуны, мл..ть