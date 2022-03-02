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Сьогодні у другій половині дня російська делегація чекатиме на українських переговорників, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні у другій половині дня російська делегація чекатиме на українських переговорників, - Пєсков

Російська делегація у другій половині дня в середу чекатиме на українську для продовження перемовин.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Сьогодні в другій половині дня ближче до вечора наша делегація на місці чекатиме на українських переговорників. Наша делегація сьогодні ввечері буде готова продовжити розмову", - запевняє Пєсков.

При цьому він не уточнив місця переговорів.

"Наперед я не хочу", - сказав Пєсков.

Раніше помічник президента РФ Володимир Мединський, який очолював російську делегацію на першому раунді переговорів, заявив, що чергова зустріч відбудеться на польсько-білоруському кордоні.

Читайте також: Кулеба про перемовини з РФ: Україна визначається зі своєю позицією і готуватиметься за потреби до нової зустрічі. Виконувати ультиматуми і забаганки не будемо

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Топ коментарі
+104
"Руская воєнная дєлєгация - іді на х*й"
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02.03.2022 11:55
+66
Руськая воєнная делегация - іди на хуй!
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02.03.2022 11:55
+52
Пашол на х у й со своими переговорами и ультиматумами!!!!
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02.03.2022 11:56
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Говорильня с Кремлем это пустозвон...В России есть порядочные граждане которые в состоянии ликвидировать ***** или нет?
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02.03.2022 12:32 Відповісти
а с януковоща уже плеснь сдул ? или сюрпризом пойдет...как шалава с торта?
(а во время переговоров усилят ***** обстрелы...что посговорчивее были???)
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02.03.2022 12:32 Відповісти
Відтягують час ,граються у миротворців,цинічна падаль.
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02.03.2022 12:32 Відповісти
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02.03.2022 12:33 Відповісти
Х-р они угадали.
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02.03.2022 12:37 Відповісти
Та приезд Яныка сразу спалил их план, вот жетупые.
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02.03.2022 12:41 Відповісти
Нужно сообщить Януковичу, что в делегации будет Парасюк
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02.03.2022 12:43 Відповісти
І Ярош. На Майдані після розмови з Ярошем він втік.
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02.03.2022 15:41 Відповісти
а нахєра того якунєвіча везти з мацкви? нехай там, на московії підписує московітам усе, що вони забажають. нам нема коли відволікатися на таку муйню; треба окупанта їб@шити, бо лізуть в усі шпарини шо таргани.
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02.03.2022 16:42 Відповісти
Что-бы не взяли наших переговорщиков в заложники, и заставили подписать документы в пользу овоща.
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02.03.2022 12:33 Відповісти
Я знаю в чём стратегический план: нагнетать "до упора", а потом внезапно сдаться в плен. Ваши на радостях потребуют компенсаций. Им ответят: а забирайте РФ в качестве компенсации. Зеленский-наш президент.
Пока все протрезвеют, оп-а, Россия уже в Евросоюзе (заодно с вами), с электронными паспортами и без санкций.
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02.03.2022 12:34 Відповісти
Хочу підтвердженя від головнокомандувача його слів " ніяких перемовин поки обстрілюють цівільну іфраструктуру!".
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02.03.2022 12:37 Відповісти
Надеюсь, это у них очко сжалось от того, что акции Сбера на Лондонской бирже у же по центу раздают))) Экономический п*здец Рашки близится) И толку от их "великай-магучий" армии будет ноль))
Будет по примеру КНДР))))
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02.03.2022 12:38 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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02.03.2022 12:39 Відповісти
хорошая русня = мертвая русня )))
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02.03.2022 14:28 Відповісти
идите ***** со своими переговорами-геть с УКРАИНСКОЙ земли твари!
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02.03.2022 12:40 Відповісти
мається на увазі, що по терріторії України бігають 80% від накопичуванного
втрати - це інша аріфметика
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02.03.2022 12:52 Відповісти
Не добавилось а додалося, троль.
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02.03.2022 13:04 Відповісти
Якщо не має духу то сиди десь в підвалі. І зрештою, хто їх рахує, якщо вони своїх ранених пристрілюють. В перші дні, можливо, трохи рахували, але то таке, цапи своїх кидають, трохи звірі, можливо, з'їдають...
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02.03.2022 14:47 Відповісти
Харьков, Киев, в это ВРЕМЯ СИДИТЕ В УБЕЖИЩАХ И НЕ ВЫЛАЗЬТЕ! Потому что они ОПЯТЬ СДЕЛАЮТ во время переговоров КАКУЮ-ТО ХЕРНЮ, КАК И ВСЕГДА!
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02.03.2022 12:41 Відповісти
У них по телевизору уже захватили Запорожскую АЭС, еще чуть-чуть и захватят Мариуполь или уже захватили (тут путаются в показаниях). Завтра соединяют фронты и весь восток в котле. Освободившиеся силы бросают на Одессу, по ходу берут Николаев и Южно-Украинскую АЭС.
Харьков и Киев в блокаде, предоставляются коридоры для эвакуации населения.
Нацисты издеваются над армией и заставляют их воевать и обстреливать свои города, но они хотят все сдаться.
Как-то так, коротенько... Может что-то пропустил, но это не важно, они там придумывают на ходу.
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02.03.2022 12:41 Відповісти
"Солов"їний послід" вже 3-й день дає "інтерью" якогось американця в джемпері й з червоною пикою (нібито це якись генерал США , що працював Ірак) - але зараз він штудує методичку Кісельова один в один про "укронацистів" й таке інше -- явно спився й зараз бомжує .
Так той "майн-генерал" вже 3-ій день ротом й за кілька годин брав Марік . Й повністтю оточив Київ ...
Такий "генерал" , який по карті нічого не вміє рахувати , що для оточення Київа требо 500 тисячне військо . Але таке "кільце" буде дуже слабке . В 1943 году Київ брали с лівого берега 1.2 млн.
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02.03.2022 14:17 Відповісти
НЕ ТРЕБА ПЕРЕМОВИН!
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02.03.2022 12:41 Відповісти
Україна мусить висунути ультиматум
1 деокупація Криму та окремих областей Луганської та Донецької області
2 Виведення російських військових злочинних угрупувань з території України.
3 демілітаризація території РФії навкруг Українського кордону 250 км.
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02.03.2022 12:44 Відповісти
+
4. контрибуция, которая паРаша будет платить Украине за все разрушения, начиная с 2014 года
5. путлера и его кремлядей - в гаагу, под трибунал

иначе никаких переговоров!!!
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02.03.2022 14:31 Відповісти
писькин, иди *****...
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02.03.2022 12:46 Відповісти
а мы в это время будем ждать продолжения вашей "спецоперации" ???
гандоны брехливые...
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02.03.2022 12:50 Відповісти
При цьому він не уточнив місця переговорів . Сцикотно сказати, що в таборі для полонених здичавілих собак.
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02.03.2022 12:52 Відповісти
Як же низько ти опустилася росія.Твої старпери задовільняють свої амбіції і свої потреби ціною життя твоїх молодих синів.Твої військові керівники втратили поняття про честь і гідність оіцера бо воюють з простими жінками і дітьми.Твоє керівництво втрачає людську подобу бо застосовує зброю заборонену міжнародною конвенцією.А твій народ з мисленням затьмареним алкоголем зображає мовчання ягнят а вірніше мовчання баранів.У Трептов парку стоїть знаменитий памятник жертвам війни.Так от на сьогоднішній день ця скульптура вже не може бути символом російського солдата визволителя бо зараз російський солдат -вбивця .
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02.03.2022 12:53 Відповісти
шо *** писканюх без активов херово скоро бомжами станете и у ху*ла нюхать дальше будите
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02.03.2022 12:54 Відповісти
АГРЕССОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРЖЕН! УЛЬТИМАТУМ ДОЛЖНА СТАВИТЬ УКРАИНА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.03.2022 12:58 Відповісти
Если Украина падет, Казахстан стопроцентно следующий, причем очень скоро. Либо попытаются взять весь, либо оттяпать большую часть.
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02.03.2022 13:44 Відповісти
обосрались москаляки
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02.03.2022 12:59 Відповісти
створюють сильну переговорну позицію, ски - шоста тривога з ранку
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02.03.2022 13:00 Відповісти
Письков хочет отмазку от Гаагского Трибунала, который начнёт рассматривать его также в сценарие окупации. Трибунал начинает работать по этому поводу с 8 марта.
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02.03.2022 13:06 Відповісти
А почему фамилию с ошибкой пишут?
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02.03.2022 13:14 Відповісти
Потому что он. Письк
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02.03.2022 16:45 Відповісти
Касапы готовы подписать капитуляцию????
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02.03.2022 13:17 Відповісти
Російська делегація у другій половині дня в середу чекатиме на українську для продовження перемовин. Джерело: https://censor.net/ua/n3320688


ждуны, мл..ть
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02.03.2022 13:24 Відповісти
а шо? припікати починає?
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02.03.2022 13:26 Відповісти
Чорти вже розпалили казан з підігрівом для цієї делегації.А пєскова проштрихнуть на вертелі і крутитимуть на вогні газпрома.
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02.03.2022 13:27 Відповісти
Бачив я пугоязiв, якщо пом'ятаєте, медвепутів, шойгупутів! Ця гидота разом з гітлером війде до історіі , але зараз нас не залякає! Слава Україні!
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02.03.2022 13:33 Відповісти
Хай чекають поки не здохнуть, суки кацапські.
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02.03.2022 13:37 Відповісти
Балалайня - йдіть на х@й!
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02.03.2022 13:40 Відповісти
О чем можно с этими ублюдками говорить
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02.03.2022 13:54 Відповісти
Нечего что там делать,у усатого
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02.03.2022 14:24 Відповісти
а шо яника проффесора привезуть
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02.03.2022 14:36 Відповісти
А українська делегація взагалі в курсі, що в неї переговори
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02.03.2022 14:51 Відповісти
О чем , можно говорить с военными преступниками
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02.03.2022 15:38 Відповісти
Бесполезно, пустая трата времени. Пока не захлебнутся в крови, ничего не изменится.
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02.03.2022 16:21 Відповісти
О, рускій ждун займеться своєю справою...
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02.03.2022 16:28 Відповісти
Украина на переговоры не явилась, зато на войну явилась
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02.03.2022 21:23 Відповісти
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