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Делегация Украины едет в Беловежскую пущу на переговоры, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Делегация Украины едет в Беловежскую пущу на переговоры, - ОП

Украинская делегация едет на переговоры с русской, которые, как ожидается, состоятся в Беловежской Пуще.

Об этом сообщили в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее участие Украины в следующем раунде переговоров подтвердил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Напомним, первый раунд прошел 28 февраля. Тогда, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Читайте также: "Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", - Подоляк о переговорах с Россией

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Топ комментарии
+60
там развалился ссср, там развалится и рашка.
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02.03.2022 19:15
+55
Другого места не нашли?
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02.03.2022 19:15
+49
бля...вы б еще на Рублевку поехали!!!)))
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02.03.2022 19:16
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Страница 2 из 2
Джавелины, НЛавы и прочее Украине надо?Надо. Байден, Джонсон и прочие Шольцы (без утверждения Сенатами и Рейсхтагов) просто так, за будь здоров отгрузят?Нет. А вот когда Украина демонстрировала и демонстрирует, что она вполне разумная и договороспосбная страна, которая не оставляет попыток решить вопрос цивилизованно-то вот, получите на здоровье. Это азы. Остальное не хочется даже писать, всё равно ж читать мало кто станет.
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02.03.2022 20:02 Ответить
Первое.
Оружие шло и идёт, и даже в случае подписания перемирия, которого не будет (по той простой причине, что до перемирия должно быть прекращение огня) будет поступать. Как минимум мы тоже выигрываем время, а время работает не на расейку: наиболее боеспособные части у рабсеян потрёпаны, и едва ли рьяно рвуться в бой. Украине время важнее, чем *********.
Второе. О резервах, перегруппировке и прочем: они бросили на нас наиболее боеспособные части, им по сути нечем их заменить сейчас. Два варианта: либо снова попрут (но мы будем более подготовленными), либо им самим надо организовывать мобилизацию(долго, муторно и ненадёжно, информация просачивается уже и к ним, желающих воевать за путлеровские туалетные ёршики немного будет), ибо нечего на нас бросать уже, кроме разве что беларусов, а они погоды уже не сделают.
Третье.
Что-то подписывать придётся рано или поздно, сейчас не средневековье, столетнюю войну устраивать никто сугубо физически не сможет.
Это так, вкратце.
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02.03.2022 20:23 Ответить
1. Очень простое объяснение-у вас же не мир, не капитуляция, не перемирии подписано?Значит оружие станет каким-никаким, а вашим средством защиты (информ.войну Украина явно выигрывает, в которой ********* показана с самой неприглядной стороны, дать оружие жертве-благородное дело. Только не надо слишком много об этом распространяться, я вон ссылку уже дал как оно с самолётами вышло).
2. Мобилизация это не просто взять человека, всучить ему автомат и через пять минут он будет у нас. Это время, а результат может быть вообще плачевный. Вон, вчера на ЦН было же видео как поймали мобилизованных из лднр, там боеспособность-ноль. Так что пойдут ли они на это вообще неизвестно, ситуация меняется очень быстро. Может завтра бункерного сидельца свои же табакеркой грохнут, кто знает.
3. Ну, ок. Отобъёмся сейчас, что дальше?Ни мы к рабсеянам не напрашиваемся начать переговоры, ни они. Это вроде как в драке-друг друга отлупили и оттолкнули от себя, стоят, переводят дух, потом снова приступят. Нам то что делать в такой ситуации, не на Москву же идти?Я не верю всем этим словам, это всё пустое, только делам. Говорить...ну, пусть говорит что хочет про любой ценой, заглянуть в очи и так далее, это несущественно.
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02.03.2022 20:56 Ответить
А что с самолетами вішло? И мне ссылку, плз).
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02.03.2022 21:40 Ответить
Насколько вижу-ссылку удалили, за что - не знаю. Повторно давать не буду, она здесь на ЦН, ищите по тегам війна (6494) літак (645) Євросоюз (2454) Боррель (280) . Выложена в 01.59.
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02.03.2022 21:48 Ответить
А чого у Біловезьку Пущу , там де підписали розвал Союзу, символічно...?Геть здуріли? Туди , напевно,може запропонувати їхати тільки лютий ворог України?! Капітуляцію підписувати будете, чи новий союзний договір...?Патріоти де ВИ?
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02.03.2022 21:55 Ответить
не на москву йти?
відповідаю:візовий режим , мінний заслон ,жодних культурних стосунків
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02.03.2022 22:49 Ответить
Да я ж не против, включая ров с крокодилами. Вопрос был малость в другом: после того, как расхайдокаем рабсеян идём на макцву или нет?Я полагаю, что нет, украинцы не захватчики.
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02.03.2022 23:10 Ответить
думаю питання ще буде чи відвойовувати крим
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03.03.2022 22:56 Ответить
Говоря у вас я подразумевал взгляд на войну со стороны, от тех стран что нам помогают.
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02.03.2022 20:58 Ответить
Эксперт с меня конечно аховый, а в дипломатии дофига чего имеет значение. Мыслю примерно так.

Всё как раз ровно наоборот. Это не мы к ним, а они к нам просяться, ой, срочно надо поговорить, давайте что-то решим. То есть просящая сторона-они. Дальше, демонстративно выбрано место не на территории Беларуси (такой себе намёк-лука, Украина тебе ещё в морду не плюёт, но чем ты путлеру помог-учитываем), а на украинской, близко к границе. Третье, гляньте видео начала переговоров - как они заходят в переговорный зал, буквально на цыпочках наперегонки бегут, один только Мединский зашёл спокойно. Сейчас вот для переговоров выбрана Пуща, тоже не зря, СССР в той Пуще похоронили (аналог - подписание Гитлером капитуляции Франции, когда Гитлер специально нашёл и привёз тот же вагон, в котором в Компьенском лесу Фон принимал капитуляцию Германии в 18).
Ну, а по оружию...тут уж дадут столько, сколько считают нужным. Пока можно говорить только об одном-реально обнаглевшего мишку готовы лупцевать все скопом, кто чем может, все страны. Ибо задолбал. Задача Украины-получить от стран-союзников по максимуму. Сорри за лонгрид.
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02.03.2022 21:23 Ответить
Это сколько угодно, я лишь высказал своё скромное мнение, не будучи экспертом. Слушать/не слушать, соглашаться/не соглашаться это сколько угодно. Я вообще не слишком люблю писать длинных простыней, муторное занятие.
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02.03.2022 22:16 Ответить
пздц.. сейчас нужно делать только одно - ТОТАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И КРОШИТЬ РУСНЮ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ !!! и второе - ПОЛНЫЙ ИГНОР ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА !!!
неужели это так трудно понять !?!? Мы в шаге от победы !!!
..валить русню и еще раз валить и не брать пленных !!! КРАПКА
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02.03.2022 23:47 Ответить
не брийся, зелену хрень на себе натягни,
влуплюй бабло не в армію, а в дороги...
і ти великий лідoр до Перемоги!
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02.03.2022 19:53 Ответить
Почнемо з того що завдяки гробленню ЗСУ і анулюванню ракетній і
іншим програмам і відбулось це вторгнення, бо у Зе владі України
багато російських кротів.
Чи путін не знав реального стану ЗСУ перед нападом...
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02.03.2022 19:56 Ответить
в більшості так і е - гоп до кучі в такий злий важкий час? - розумію.
гоп до кучі навколо зеленого лайна? - не розумію.
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02.03.2022 20:03 Ответить
Воює ж не Зе, а прості українці, а слава як завжди буде йому, це проста реальність.
Україна переможе з Зе, або без нього.
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02.03.2022 20:05 Ответить
нарешті, хось один мене почув...

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02.03.2022 20:10 Ответить
Не брийся, хрінь зелену натягни.
Влуплюй бабло, не в армію, в дороги!
І ти-великий Лидор Перемоги.

Трохи підравив.)
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02.03.2022 21:47 Ответить
all I want to see - done deal, everything else? I'm careless...
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02.03.2022 21:53 Ответить
саратовский ментяра , ты и сечас тут "здраду" сеешь ? пшел вон !
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02.03.2022 21:58 Ответить
Чет тревожно от этих возможных переговоров - требования ПАрашкинцев примерно те же - крым признать руцким, лугандон - в пределах двух административных областей полностью,демилитаризация,какие то непонятные гарантии вместо возможного членства в НАТО...если хотя бы одна такая хотелка будет удовлетворена - то переговорщиков гнать сцаными тряпками. Да и не будут рашисты ничего соблюдать - вспомните Будапешт,Иловайск,договора о дружбе...Хреновые предчувствия просто - остановить их может только наша армия или смерть ипанутого бункерного карлика!
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02.03.2022 19:50 Ответить
один пункт - демилитаризация России - ВСУ вже проводить. після демілітаризації Росії Україна зможе надати гарантії безпеки для НАТО. А з Кримом і Донбасом є трохи проблемка
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02.03.2022 20:56 Ответить
Українська делегація їде на переговори з російською, які, як очікується, відбудуться в Біловезькій Пущі. Джерело: https://censor.net/ua/n3320806


ДЕБІЛИ ?
З території Білорусі нас ******** ракетами, а ви туди ідите на перемовини.
Не довго Зе був принциповим патріотом .
Х*рня повна.
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02.03.2022 19:51 Ответить
Рівно 20 годин.
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02.03.2022 20:51 Ответить
Нажаль.
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02.03.2022 20:57 Ответить
Як символічно!!!в 1991 р. там совок розвалили... це часом не як з французами і вагончиком?!
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02.03.2022 19:52 Ответить
Хто ініціатор, той і рулить - так прийнято у політиці.
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02.03.2022 19:57 Ответить
яник теж там ?
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02.03.2022 19:57 Ответить
Виплигне з торта як стриптизерка коли діло дійде до десерта
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02.03.2022 19:58 Ответить
Скоріше як чорт із табакерки .
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02.03.2022 21:46 Ответить
Эта дурная трата времени. Они московиты уничтожают украинское государство.Вы как дети малые.
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02.03.2022 19:57 Ответить
Так привезли же в Минск Януковича.Воцарять будут.Над Украиной...
Цирк.
Ленина несите!!!!
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02.03.2022 20:00 Ответить
Мля ребята нахуа а нахуа, разве вы непонимаете что это орки предложили "мирные переговоры", и страна за которой стоит весь мир должна вести обсуждения мира. Иначе поддержки станет меньше. И орки намкаждом углу станут кричать да мы же мира хотели и предлагали И то что наши ребята поехали это обязанность перед всем миром, а не означение того что мы подпишем любую невыгодную чущь. Мы не орки, мы следуем людским законам.
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02.03.2022 20:01 Ответить
вони пропонують нам тільки одне - капітуляція...
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02.03.2022 20:54 Ответить
З солідним кейсом з додатковими кількома тисячами трупів русні в якості аргументу ))))))))))))))))
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02.03.2022 20:04 Ответить
Там какое то Шапито готовиться
Зря наши повелись...не надо было учавствовать.
А может и надо-пусть весь мир видит...
Вата возбудилась на Донбассе,мне звонят,говорят-радость у них ,Януковича усиленно хвалят
Жаль,война,не до попкорна...
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02.03.2022 20:04 Ответить
Та вони не "повєлісь". Це од природі й*нуті люди. Які переговори з агресором?! Хіба якийсь таємний план, щоб дати передишку нашому війську.
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02.03.2022 20:41 Ответить
Абы кататься. Упоротая лошадь всё равно продолжает ржать про какую-то демилитаризацию и денацификацию. Переговоры с пнём в той пуще будут более конструктивны.
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02.03.2022 20:06 Ответить
После проверте, не съели ли микросхему для наводки
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02.03.2022 20:10 Ответить
Б'еться Україна - не буба.
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02.03.2022 20:16 Ответить
Ты тоже бьешься в судоргах за куйло московское .
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02.03.2022 22:00 Ответить
Вести перемовини з брехунами й бандюками - собі дорожче вийде.
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02.03.2022 20:20 Ответить
Це ж скільки треба військових відтягнути з фронту, щоб забезпечити безпеку цим пліснявим на ворожій території?! В мене таке відчуття, що готується хитра зрада!
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02.03.2022 20:31 Ответить
Це вперше таке відчуття? Що кажуть лікарі?
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02.03.2022 20:34 Ответить
В Беловежской Пуще.
РФ подпишет договор о своём распаде?
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02.03.2022 20:22 Ответить
був би сьгодні черненьський, оранжевеньський, красненький,
весьвкрапоченьський - Україна як билась так і буде битися!
Слава Україні!
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02.03.2022 20:29 Ответить
Кацаби дуже ******* знакові місця. Не можуть простити Єльцину підпису у Біловезькій Пущі. Тому навіщо наша делегація туди поїхала? Путлєр, су'ка, хоче реваншу.
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02.03.2022 20:30 Ответить
Кацапи, а не кацаби!!!
Запам'ятай на все життя!!!
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02.03.2022 21:23 Ответить
що це за новина така?? хто так пише? коли? хто саме?
і блін, знов стеж за цими придурками типу арахамії, щоб не здали нічого
проте я думаю, що зекоманда вже насобачилася красти й на війні, так що здаватися ще не час

оця вся мільярдна допомога, хто її контролює? хто стежить, як розподіляються ці гроші?
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02.03.2022 20:34 Ответить
сильно надеюсь, что на эти средства просто присылают "товары для военторга"
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02.03.2022 20:42 Ответить
У русских есть предпоследний козырь, как пистолет в драке, это ковровые бомбардировки стратегической авиацией Турция . Это когда бомбами одновременно стирают целые города. Ядерное оружие на европейском континенте, я уже не говорю об Украине он не воспользуется. Поднимется радиационной фон в самой России. Но ковровыми бомбардировки он будет шантажировать Украину. Даже проведёт её. Мы должны выстоять. Надо дальнобойные ЗРК. Другого варианта у нас нет. Держимся!!!
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02.03.2022 20:35 Ответить
Про шо они там будут переговариваться? Надо бить русню до конца. Пусть лучше с НАТО и Западом договариваются о поставке оружия!
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02.03.2022 20:55 Ответить
Если наше преимущество,чего ехать туду без преварительного обсуждения?
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02.03.2022 20:58 Ответить
о.невзоров пропанує на переговорах з РФ проти Мединського виставити Вєрку Сердючку. таке його ставлення до статусу Мединського в переговорному процесі.
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02.03.2022 21:02 Ответить
А хто говорив переговори післяприпинення бойьвих дій. Шо вже не стріляють
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02.03.2022 21:06 Ответить
Они долбанулись или дебилы полные?
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02.03.2022 21:20 Ответить
Позиція ***** - це терорист у кого в заручниках мирні міста України. Гатити по містам вбиваючи мирних громадян, називаючи це операцією по звільненю українців від націоналістів й погрожуючі атомною зброєю можно скільки завгодно. Єдиний сенс, викоростотати час на підготовку операторів стінгерів та гранатометів. Можлива тактика: кулемети на пикапах та декілька операторів стингерів, гранатометів та снайперів. Стінгери прикриють з повітря, снайпери від кулеметників, від піхоти крупнокаліберний кулемет
Слава Націі пі...да російскій *********.
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02.03.2022 21:23 Ответить
Путину нужен юг Украины. Города: Мариуполь (Азовсталь), К Рог (ж руда), Запорожье (АЭС для Крыма), Херсон (докостроение для ремонта кораблей, ХСЗ), Каховка (вода в Крым), Днепр (ракетостроение), Николаев (ЧСЗ, Океан, Зоря-Машпроект, Кульбакино), Южноукраинск (ЮУАЭС для питания Николаева и Херсона), Одесса (морской хаб, отсечь Украина от моря). Все, что он разрушает в Киеве и Харькове - это предмет торга за юг. Он будет прессовать Зеленского сдать юг, как повод для мира. США и ЕС для прекращения войны согласятся и дадут денег на восстановление плюс членство в ЕС. Но, без юга Украины. Посмотрите и проанализируйте его военные действия
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02.03.2022 21:25 Ответить
Дурню говориш. Путін не відступить, хоча б тому, що він вже параноїк. Він неодноразово заявляв, що "росія не має крдонів" і "росія від камчатки до португаліЇ"
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02.03.2022 21:47 Ответить
Ты, уважаемый, не ставь свои оценки - ты не учитель в школе, а я не ученик. Путин много говорит всякой херьни - потому что он дезинформатор высшего сорта. Ты - анализируй его преступления и поступки, а потом ******* будешь. Если такое высрал, значит у тебя нет способностей к аналитике
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02.03.2022 22:00 Ответить
Ни какой капитуляции!
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02.03.2022 21:51 Ответить
пустая трата времени , но ехать надо . отказаться нельзя . для мирового сообщества сигнал мы делаем все что можно . Посылайте гонцов в европу и договаривайтесь о самолетах и наступательном вооружении . надо решать этот впрос безотлогательно .
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02.03.2022 21:54 Ответить
А чого у Біловезьку Пущу , там де підписали розвал Союзу, символічно...?Геть здуріли? Туди , напевно,може запропонувати їхати тільки лютий ворог України?! Капітуляцію підписувати будете, чи новий союзний договір...?Патріоти де ВИ?
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02.03.2022 21:56 Ответить
Суть переговоров,успокоить больного,дать ему игрушки,любой доктор работающий с больными у которых мания величия,знает как обезвредить Путина,его били с детства,он моль,он обижен на весь мир,и бывает ссытся,он хочет отомстить всем,за то,что он насрал в песочнице,и его споймали.
Лечение : смирительная рубашка,и родственники должны помочь!
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02.03.2022 21:56 Ответить
надо как бы пациента потихоньку рубашкой связывать
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02.03.2022 22:06 Ответить
Да-да! Особенно плотно связывать на шее! Очень полезный компресс?
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02.03.2022 22:20 Ответить
якщо бордель не дає прибутку,мінять не мебель,а бл...ей. Конфуцій може ,а може ні.
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02.03.2022 21:59 Ответить
А який склад делегації? Хто поїхав на перемовини?
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02.03.2022 22:09 Ответить
Була інфа ictv від Данилова,що Біловезька пуща це якась ***** ...
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02.03.2022 22:11 Ответить
Пусть засланцы бункерного думают как им дышать дальше. За вами весь народ Украины и весь разумный мир.
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02.03.2022 22:15 Ответить
Предложите этим чувакам бункерного сдаться в плен. Думаю половина точно с вами полетит.
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02.03.2022 22:16 Ответить
Зачем они нам, предателей и своих хватает. Сегодня одного в ад отправили.
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02.03.2022 22:21 Ответить
Якщо щось з інтересів України здадуть - буде те, що з продажними мерінами!
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02.03.2022 22:36 Ответить
Чесно я не вірю в ці переговори до тих пір поки скотина з кремля не виведе війська з України

Закрити небо, і спалити всю оту військову російську наволоч на землі українській.

А переговори, зїздити послухати і Росйський корабль ...
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02.03.2022 22:40 Ответить
А щодо Юридичних документів про Гарантії безпеки - це новий Будапештський меморандум - Фейк
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02.03.2022 22:42 Ответить
Эрэфия должна сложить оружие и компенсировать разрушения зданий в Харькове, снеся кремль до основания и перекопав лопатами красную площадь. И тогда мы готовы принять ее капитуляцию.
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02.03.2022 22:58 Ответить
Основные условия Украины (мягкий вариант):
- демилитаризация эрэфии с запретом иметь вооруженные силы в ближайшие 100 лет
- эрэфия должна передать ядерные вооружения для утилизации в США
- военная техника эрэфии должна быть переплавлена в металлические болванки
- ***** едет в гаагу
- снос кремля и перекопка лопатами красной площади, выращивание подсолнухов на этом месте следующие 20 лет
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02.03.2022 23:03 Ответить
Пентагон насчитал, что рашисты выпустили по Украине более 450 ракет. К требованию убраться с нашей земли нужно добавить ещё одно. Украина вернёт все ракеты своим ходом в Москву, Псков, Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Уфу, в общем туда откуда солдатики прикатили. Ну и в Беларусь, а то Лукашеску обидится, он же так просит у Путлера ракеты. Надо уважить, заодно на транспортировке сэкономят.
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03.03.2022 00:28 Ответить
Після поразки російських окупаційних військ у Першій чеченській війні на прохання паРаші було підписано Хасавюртівську угоду. Так були дані паРашою гарантії і на території Ічкерії як виявилося тимчасово припинилися військові дії, так завершилася Перша чеченська війна.
А потім після трирічного миру, який дав фашистській, паРаші, переозброїться, підготуваться... вона почала свою другу чеченську війну в якій повністю знищила маленьку державу Ічкерія і майже весь її народ. Нині ж Чечня вона безправна кацапська колонія яка ворожа Україні.
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03.03.2022 04:22 Ответить
Переговори рано чи пізно - відбудуться. Треба рахуватися що розмова з розлюченою мавпою загнанною в кут, і яка ******** ядерною кнопкою і яка не хоче програвати.
Пропоную запропонувати переговори з поверненням до Будапештського меморандуму. Хай його ратифіковують. Репарації, повертає награбоване. Армію збільшимо.Пока нейтральний статус. Пока і так не приймуть...А там час покаже. Для ***** буде результат що досягнув невступу України до НАТО,Хуйло тоже не вічне..Тай зараз не в НАТО, але зупинили агресора.
Якось так.
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03.03.2022 06:26 Ответить
Дурню нагородив
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03.03.2022 11:01 Ответить
Так. Популярна фігня - ми переможемо.І перемога буде за на нами. Я не протів.
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05.03.2022 14:33 Ответить
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