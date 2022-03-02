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Делегация Украины едет в Беловежскую пущу на переговоры, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская делегация едет на переговоры с русской, которые, как ожидается, состоятся в Беловежской Пуще.
Об этом сообщили в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее участие Украины в следующем раунде переговоров подтвердил лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
Напомним, первый раунд прошел 28 февраля. Тогда, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
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+60 Роман Шевченко 08ca72a5
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показать весь комментарий02.03.2022 19:16
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Пожалуйста, подождите...
Оружие шло и идёт, и даже в случае подписания перемирия, которого не будет (по той простой причине, что до перемирия должно быть прекращение огня) будет поступать. Как минимум мы тоже выигрываем время, а время работает не на расейку: наиболее боеспособные части у рабсеян потрёпаны, и едва ли рьяно рвуться в бой. Украине время важнее, чем *********.
Второе. О резервах, перегруппировке и прочем: они бросили на нас наиболее боеспособные части, им по сути нечем их заменить сейчас. Два варианта: либо снова попрут (но мы будем более подготовленными), либо им самим надо организовывать мобилизацию(долго, муторно и ненадёжно, информация просачивается уже и к ним, желающих воевать за путлеровские туалетные ёршики немного будет), ибо нечего на нас бросать уже, кроме разве что беларусов, а они погоды уже не сделают.
Третье.
Что-то подписывать придётся рано или поздно, сейчас не средневековье, столетнюю войну устраивать никто сугубо физически не сможет.
Это так, вкратце.
2. Мобилизация это не просто взять человека, всучить ему автомат и через пять минут он будет у нас. Это время, а результат может быть вообще плачевный. Вон, вчера на ЦН было же видео как поймали мобилизованных из лднр, там боеспособность-ноль. Так что пойдут ли они на это вообще неизвестно, ситуация меняется очень быстро. Может завтра бункерного сидельца свои же табакеркой грохнут, кто знает.
3. Ну, ок. Отобъёмся сейчас, что дальше?Ни мы к рабсеянам не напрашиваемся начать переговоры, ни они. Это вроде как в драке-друг друга отлупили и оттолкнули от себя, стоят, переводят дух, потом снова приступят. Нам то что делать в такой ситуации, не на Москву же идти?Я не верю всем этим словам, это всё пустое, только делам. Говорить...ну, пусть говорит что хочет про любой ценой, заглянуть в очи и так далее, это несущественно.
відповідаю:візовий режим , мінний заслон ,жодних культурних стосунків
Всё как раз ровно наоборот. Это не мы к ним, а они к нам просяться, ой, срочно надо поговорить, давайте что-то решим. То есть просящая сторона-они. Дальше, демонстративно выбрано место не на территории Беларуси (такой себе намёк-лука, Украина тебе ещё в морду не плюёт, но чем ты путлеру помог-учитываем), а на украинской, близко к границе. Третье, гляньте видео начала переговоров - как они заходят в переговорный зал, буквально на цыпочках наперегонки бегут, один только Мединский зашёл спокойно. Сейчас вот для переговоров выбрана Пуща, тоже не зря, СССР в той Пуще похоронили (аналог - подписание Гитлером капитуляции Франции, когда Гитлер специально нашёл и привёз тот же вагон, в котором в Компьенском лесу Фон принимал капитуляцию Германии в 18).
Ну, а по оружию...тут уж дадут столько, сколько считают нужным. Пока можно говорить только об одном-реально обнаглевшего мишку готовы лупцевать все скопом, кто чем может, все страны. Ибо задолбал. Задача Украины-получить от стран-союзников по максимуму. Сорри за лонгрид.
неужели это так трудно понять !?!? Мы в шаге от победы !!!
..валить русню и еще раз валить и не брать пленных !!! КРАПКА
влуплюй бабло не в армію, а в дороги...
і ти великий лідoр до Перемоги!
іншим програмам і відбулось це вторгнення, бо у Зе владі України
багато російських кротів.
Чи путін не знав реального стану ЗСУ перед нападом...
гоп до кучі навколо зеленого лайна? - не розумію.
Україна переможе з Зе, або без нього.
Влуплюй бабло, не в армію, в дороги!
І ти-великий Лидор Перемоги.
Трохи підравив.)
ДЕБІЛИ ?
З території Білорусі нас ******** ракетами, а ви туди ідите на перемовини.
Не довго Зе був принциповим патріотом .
Х*рня повна.
Цирк.
Ленина несите!!!!
Зря наши повелись...не надо было учавствовать.
А может и надо-пусть весь мир видит...
Вата возбудилась на Донбассе,мне звонят,говорят-радость у них ,Януковича усиленно хвалят
Жаль,война,не до попкорна...
РФ подпишет договор о своём распаде?
весьвкрапоченьський - Україна як билась так і буде битися!
Слава Україні!
Запам'ятай на все життя!!!
і блін, знов стеж за цими придурками типу арахамії, щоб не здали нічого
проте я думаю, що зекоманда вже насобачилася красти й на війні, так що здаватися ще не час
оця вся мільярдна допомога, хто її контролює? хто стежить, як розподіляються ці гроші?
Слава Націі пі...да російскій *********.
Лечение : смирительная рубашка,и родственники должны помочь!
Закрити небо, і спалити всю оту військову російську наволоч на землі українській.
А переговори, зїздити послухати і Росйський корабль ...
- демилитаризация эрэфии с запретом иметь вооруженные силы в ближайшие 100 лет
- эрэфия должна передать ядерные вооружения для утилизации в США
- военная техника эрэфии должна быть переплавлена в металлические болванки
- ***** едет в гаагу
- снос кремля и перекопка лопатами красной площади, выращивание подсолнухов на этом месте следующие 20 лет
А потім після трирічного миру, який дав фашистській, паРаші, переозброїться, підготуваться... вона почала свою другу чеченську війну в якій повністю знищила маленьку державу Ічкерія і майже весь її народ. Нині ж Чечня вона безправна кацапська колонія яка ворожа Україні.
Пропоную запропонувати переговори з поверненням до Будапештського меморандуму. Хай його ратифіковують. Репарації, повертає награбоване. Армію збільшимо.Пока нейтральний статус. Пока і так не приймуть...А там час покаже. Для ***** буде результат що досягнув невступу України до НАТО,Хуйло тоже не вічне..Тай зараз не в НАТО, але зупинили агресора.
Якось так.