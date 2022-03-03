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Беларусь (7528) железная дорога (1379) партизаны (170)

"Рельсовые партизаны" в Беларуси действуют против войны с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В последние дни в Беларуси зафиксированы случаи уничтожения сигнального оборудования железной дороги и блокировки путей. Власть связывает это с протестами против войны с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Европейскую правду", об этом сообщает белорусский портал Zerkalo.

По данным белорусских силовиков, "с 28 февраля на 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей зафиксировано три факта уничтожения сигнального оборудования, блокировки железнодорожных путей. Ответственность взяли на себя Аисты ляцац и BYpol".

Нападения на железную дорогу продолжились. В частности, в ночь на 2 марта в Столбцах задержали мужа с женой, которые на железнодорожных путях подожгли бревна.

А уже 2 марта в Жодино задержали еще одного "рельсового партизана" – мужчину 35 лет.

В белорусском МВД не скрывают, что причиной этих нападений стало сопротивление российской агрессии против Украины.

"Призывая к миру в Украине, они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране. Приведенные факты мы оцениваем как акты терроризма. И несут они угрозу, прежде всего, не государству, а людям",- указывает замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

Арестованным грозит большое наказание – в МВД отмечают, что трактуют эти действия как терроризм, наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальных данных об участии армии Беларуси в войне нет, - Арестович

"Предупреждаем всех, кто даже подумает совершать какие-либо противоправные действия на Белорусской железной дороге: все они будут квалифицированы как акт терроризма, реакция будет максимально жесткой", - пригрозил Казакевич.

Издание отмечает, что в Беларуси массово блокировали железную дорогу в 2020 и 2021 годах после последних президентских выборов. Впрочем, тогда на "рельсовых партизан" возбуждалось уголовное дело по более мягким статьям, например, по ст. 309 ("Умышленное исключение транспортного средства или путей сообщения").

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+62
БІЛОРУСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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03.03.2022 10:27
+41
белорусы, вместе остановим рашизм! вспоминаем 2-ую мировую, эшелоны врага - под откос, на*уй
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03.03.2022 10:28
+34
Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять
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03.03.2022 10:26
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Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять
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03.03.2022 10:26 Ответить
БІЛОРУСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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03.03.2022 10:27 Ответить
белорусы, вместе остановим рашизм! вспоминаем 2-ую мировую, эшелоны врага - под откос, на*уй
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03.03.2022 10:28 Ответить
Ой не ті зараз пішли білоруські партизани, раніше ешелони пускали під укіс, а зараз аж пару семафорів зламали (те, що голосно назвали - "знищення сигнального обладнання").
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03.03.2022 10:46 Ответить
Может хоть кто-то отмоет лицо беларусов от лукашизма.
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03.03.2022 10:29 Ответить
⚡️Белорусские учёные выступили против войны, развязанной вооружёнными силами РФ

И требуют немедленного прекращения использования территории Беларуси для нападения на Украину. - Национальная академия наук Беларуси
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03.03.2022 10:30 Ответить
Не все военные русские воевать хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
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03.03.2022 10:30 Ответить
...чьтоби украіци азлобілісь...таваріщь ізраільскій афіцер...лише за останні сто років русскіє вбили десятки мільйонів українців...у Сирії, Чечні русскіє бомбили мирне населення теж через те, що там русскіх у полон не брали? Не робіть з нас ідіотів.
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03.03.2022 10:41 Ответить
Они не знают что у нас законы гостеприимства это часть культуры стыда.
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03.03.2022 10:44 Ответить
там ввообще сколько людей с боевым опытом? ну может ссо какие то на Донбасе бывали (пока данных нет) а? Лукастые силовики "сильны" только против подросттков и женщин, лупят и запугивают. против резервистов-АТОшников и мотивированной ТрО (мы на своей земле!!) они пшик тараканячий!!
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03.03.2022 10:49 Ответить
Партизани . Але якісь вони мляві .
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03.03.2022 10:31 Ответить
3 марта в Николаеве началось с воздушной тревоги, в соседнем Херсоне крошили оккупантов
03.03.20229:22

3 марта в городе Николаеве началось с воздушной тревоги. В 2.00 воздушная сирена позвала горожан в бомбоубежища и укрытия. В 2.43 был дан отбой. Стрельб не было слышно, а вот зарево за городом можно было увидеть.

С утра глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким дал обнадеживающую информацию: «Херсон. Аэропорт. По предварительным данным разбито все что стояло, и вертолеты и технику и ПВО. Это не может не радовать»
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03.03.2022 10:31 Ответить
в Херсоне сейчас орки стоят. а Николаев это другая область, несоклько часов ехать. точно назхвания не попутаны??

лайк мольфарам, жирный лайк , хорошие трембиты привезли Британцы и Американцы))
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03.03.2022 10:51 Ответить
Та ні, там зовсім поруч. 45 км по трасі, а навпростець і того менше!
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03.03.2022 11:00 Ответить
Білоруські партизани - це генетична традиція . У істинних бандерівців - білорусів це в крові.
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03.03.2022 10:31 Ответить
білоруський партизанський рух -- це совецкий міф. Були, звісно, загони, але, як правило, це закинуті диверсанти з нквд, які трохи долучали місцевих...
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03.03.2022 10:36 Ответить
Причому завдяки провокаціям, вбиваючи німців в межах населенних пунктів...
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03.03.2022 10:42 Ответить
Партизаны это вообще коммунистический миф. Причем по всему миру. Мы этих моторол уже у себя в ДНР видели. Вот такие они партизаны.
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03.03.2022 10:45 Ответить
водили по болотах..у них зараз на гербі Лукашенківському сонце над болотом
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03.03.2022 10:46 Ответить
Таракана в бункер ! Слава Героям
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03.03.2022 10:33 Ответить
пускайте поезда под откос.....
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03.03.2022 10:38 Ответить
****** бы ТОЧКОЙ по скоплению эшелонов с бензином на узловой!!
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03.03.2022 10:38 Ответить
20 років вони не відсидять. Максимум лічені дні - саме стільки залишилося двом диктаторам жити.
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03.03.2022 10:39 Ответить
Та новина вже два дні як тому була на ресурсах---Цензор запізнюєшся.
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03.03.2022 10:42 Ответить
Путин старается сейчас Беларусь под удар полных санкций не подставлять, потому что это его единственный неразрушеный финансовый и торговый мост с Европой. Поэтому беларусский агрофюррер делает вид, что, мол, он ещё подумает, может и не будет своих ментов и вояк на убой в Украину посылать. Но сильно это им обоим уже не поможет, это факт.
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03.03.2022 10:44 Ответить
На білоруському сайті є фото з попаленою будкою з дротами. не знаю як вона називається .що перемикає стрілки .і світлофори
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03.03.2022 10:44 Ответить
Тільки розводьте багаття на стику рельс, щоб закалка злітала відразу з двох...
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03.03.2022 10:46 Ответить
🔥Доллар стоит 114, Евро - 124 рубля.(+45% за неделю)
Это - исторический максимум!
Оказывается до дна ещё было далеко
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03.03.2022 10:48 Ответить
Це тільки початок, росіяни мають стати мільйонерами!
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03.03.2022 10:53 Ответить
sami riuzge ne naradujutsia
https://www.youtube.com/watch?v=UIkC6jFpSHg&t=21s

ЭТО ...ЗДЕЦ! Путин уничтожил Россию
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03.03.2022 13:26 Ответить
нпз мозырь - столп экономики бюльбенфюрерленда перестал поставлять в Украину топливу, калий уже всрали, спасибо Литве, радиоактивная сгущенка не нужна даже *********, белазы теперь тоже не нужны никому, как и мазы.
Москва под санкциями не будет кормить беларуССкую область, в Минске начнутся голодные смерти.
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03.03.2022 10:49 Ответить
Взагалі то діди перевертаються у гробах від сорому .Термін білорусів ,що вони діти партизан які боролися проти німецьких окупантів зганьблений. Вони переважно посібники кацапського нацизму виховавши свого диктатора .Честь і повага окремим борцям які не бояться відкрито боротися за незалежну Білорусь.
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03.03.2022 10:57 Ответить
эта борьба за Украину и Беларусь против гидоты таракана и плешивого *****.
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03.03.2022 11:08 Ответить
Вероятнее всего, что информация на Запад, что рашка нападет, пришла на Запад из Беларуси.
Подозреваю, что Беларусь не хотела впускать путлера на учения, а путлер сказал что рашке это нужно, и если беларусы будут против, то они придут без разрешения.
Из этого беларусы поняли что это будет нападение на Украину и кто-то передал на Запад.
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03.03.2022 11:12 Ответить
И если это так, то нельзя утверждать, что сам Лукашенко способствовал передаче информации.

Но ясно, что путлер в свои доверенные лица подбирает совершенно преданных империи (и от них вряд ли могло выйти). Тогда как Лукашенко подбирает в свои довернные лица людей не по преданности империи соседа. Поэтому кто-то мог такое сделать по собственной инициативе
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03.03.2022 11:13 Ответить
Нет прощения белорусам за их молчаливое согласие. РабьІ в рай не попадают. ГлухонемьІе коз...
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03.03.2022 12:10 Ответить
ну белорусы хоть как то сопротивляются,а кацапы в рашке молчат!
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03.03.2022 13:30 Ответить
 
 