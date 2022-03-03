"Рельсовые партизаны" в Беларуси действуют против войны с Украиной
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В последние дни в Беларуси зафиксированы случаи уничтожения сигнального оборудования железной дороги и блокировки путей. Власть связывает это с протестами против войны с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Европейскую правду", об этом сообщает белорусский портал Zerkalo.
По данным белорусских силовиков, "с 28 февраля на 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей зафиксировано три факта уничтожения сигнального оборудования, блокировки железнодорожных путей. Ответственность взяли на себя Аисты ляцац и BYpol".
Нападения на железную дорогу продолжились. В частности, в ночь на 2 марта в Столбцах задержали мужа с женой, которые на железнодорожных путях подожгли бревна.
А уже 2 марта в Жодино задержали еще одного "рельсового партизана" – мужчину 35 лет.
В белорусском МВД не скрывают, что причиной этих нападений стало сопротивление российской агрессии против Украины.
"Призывая к миру в Украине, они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране. Приведенные факты мы оцениваем как акты терроризма. И несут они угрозу, прежде всего, не государству, а людям",- указывает замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.
Арестованным грозит большое наказание – в МВД отмечают, что трактуют эти действия как терроризм, наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы.
"Предупреждаем всех, кто даже подумает совершать какие-либо противоправные действия на Белорусской железной дороге: все они будут квалифицированы как акт терроризма, реакция будет максимально жесткой", - пригрозил Казакевич.
Издание отмечает, что в Беларуси массово блокировали железную дорогу в 2020 и 2021 годах после последних президентских выборов. Впрочем, тогда на "рельсовых партизан" возбуждалось уголовное дело по более мягким статьям, например, по ст. 309 ("Умышленное исключение транспортного средства или путей сообщения").
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И требуют немедленного прекращения использования территории Беларуси для нападения на Украину. - Национальная академия наук Беларуси
03.03.20229:22
3 марта в городе Николаеве началось с воздушной тревоги. В 2.00 воздушная сирена позвала горожан в бомбоубежища и укрытия. В 2.43 был дан отбой. Стрельб не было слышно, а вот зарево за городом можно было увидеть.
С утра глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким дал обнадеживающую информацию: «Херсон. Аэропорт. По предварительным данным разбито все что стояло, и вертолеты и технику и ПВО. Это не может не радовать»
лайк мольфарам, жирный лайк , хорошие трембиты привезли Британцы и Американцы))
Это - исторический максимум!
Оказывается до дна ещё было далеко
https://www.youtube.com/watch?v=UIkC6jFpSHg&t=21s
ЭТО ...ЗДЕЦ! Путин уничтожил Россию
Москва под санкциями не будет кормить беларуССкую область, в Минске начнутся голодные смерти.
Подозреваю, что Беларусь не хотела впускать путлера на учения, а путлер сказал что рашке это нужно, и если беларусы будут против, то они придут без разрешения.
Из этого беларусы поняли что это будет нападение на Украину и кто-то передал на Запад.
Но ясно, что путлер в свои доверенные лица подбирает совершенно преданных империи (и от них вряд ли могло выйти). Тогда как Лукашенко подбирает в свои довернные лица людей не по преданности империи соседа. Поэтому кто-то мог такое сделать по собственной инициативе