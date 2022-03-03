"Рейкові партизани" в Білорусі діють проти війни з Україною
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За останні дні у Білорусі зафіксовані випадки знищення сигнального обладнання залізниці та блокування колій. Влада пов’язує це із протестами проти війни з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Європейську правду", про це інформує білоруський портал Zerkalo.
За даними білоруських силовиків, "з 28 лютого на 1 березня на території Могилівської, Гомельської та Мінської областей зафіксовано три факти знищення сигнального обладнання, блокування залізничних колій. Відповідальність взяли на себе "Бусли ляцяць" та BYpol.
Напади на залізницю продовжилися. Зокрема, в ніч на 2 березня у Стовпцях затримали чоловіка з дружиною, які на залізничних коліях підпалили колоди.
А вже 2 березня у Жодіно затримали ще одного "рейкового партизана" – чоловіка 35 років.
У білоруському МВС не приховують, що причиною цих нападів став спротив російській агресії проти України.
"Закликаючи до миру в Україні, вони фактично закликають до війни та вчинення терактів у нашій країні. Наведені факти ми оцінюємо як акти тероризму. І несуть вони загрозу насамперед не державі, а людям", - вказує заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич.
Арештованим загрожує велике покарання – у МВС окремо відзначають, що трактують ці дії. Як тероризм, покарання за яке становить 20 років позбавлення волі.
"Попереджаємо всіх, хто навіть подумає робити будь-які протиправні дії на Білоруській залізниці: всі вони будуть кваліфіковані як акт тероризму, реакція буде максимально жорсткою", - пригрозив Казакевич.
Видання зазначає - у Білорусі масово блокували залізницю у 2020 та 2021 роках після останніх президентських виборів. Втім, тоді на "рейкових партизанів" заводили кримінальну справу за м'якшими статтями, наприклад, за ст. 309 ("Умисне унеможливлення транспортного засобу або шляхів сполучення").
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И требуют немедленного прекращения использования территории Беларуси для нападения на Украину. - Национальная академия наук Беларуси
03.03.20229:22
3 марта в городе Николаеве началось с воздушной тревоги. В 2.00 воздушная сирена позвала горожан в бомбоубежища и укрытия. В 2.43 был дан отбой. Стрельб не было слышно, а вот зарево за городом можно было увидеть.
С утра глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким дал обнадеживающую информацию: «Херсон. Аэропорт. По предварительным данным разбито все что стояло, и вертолеты и технику и ПВО. Это не может не радовать»
лайк мольфарам, жирный лайк , хорошие трембиты привезли Британцы и Американцы))
Это - исторический максимум!
Оказывается до дна ещё было далеко
https://www.youtube.com/watch?v=UIkC6jFpSHg&t=21s
ЭТО ...ЗДЕЦ! Путин уничтожил Россию
Москва под санкциями не будет кормить беларуССкую область, в Минске начнутся голодные смерти.
Подозреваю, что Беларусь не хотела впускать путлера на учения, а путлер сказал что рашке это нужно, и если беларусы будут против, то они придут без разрешения.
Из этого беларусы поняли что это будет нападение на Украину и кто-то передал на Запад.
Но ясно, что путлер в свои доверенные лица подбирает совершенно преданных империи (и от них вряд ли могло выйти). Тогда как Лукашенко подбирает в свои довернные лица людей не по преданности империи соседа. Поэтому кто-то мог такое сделать по собственной инициативе