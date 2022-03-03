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"Рейкові партизани" в Білорусі діють проти війни з Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За останні дні у Білорусі зафіксовані випадки знищення сигнального обладнання залізниці та блокування колій. Влада пов’язує це із протестами проти війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Європейську правду", про це інформує білоруський портал Zerkalo.

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За даними білоруських силовиків, "з 28 лютого на 1 березня на території Могилівської, Гомельської та Мінської областей зафіксовано три факти знищення сигнального обладнання, блокування залізничних колій. Відповідальність взяли на себе "Бусли ляцяць" та BYpol.

Напади на залізницю продовжилися. Зокрема, в ніч на 2 березня у Стовпцях затримали чоловіка з дружиною, які на залізничних коліях підпалили колоди.

А вже 2 березня у Жодіно затримали ще одного "рейкового партизана" – чоловіка 35 років.

У білоруському МВС не приховують, що причиною цих нападів став спротив російській агресії проти України.

"Закликаючи до миру в Україні, вони фактично закликають до війни та вчинення терактів у нашій країні. Наведені факти ми оцінюємо як акти тероризму. І несуть вони загрозу насамперед не державі, а людям", - вказує заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич.

Арештованим загрожує велике покарання – у МВС окремо відзначають, що трактують ці дії. Як тероризм, покарання за яке становить 20 років позбавлення волі.

"Попереджаємо всіх, хто навіть подумає робити будь-які протиправні дії на Білоруській залізниці: всі вони будуть кваліфіковані як акт тероризму, реакція буде максимально жорсткою", - пригрозив Казакевич.

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Видання зазначає - у Білорусі масово блокували залізницю у 2020 та 2021 роках після останніх президентських виборів. Втім, тоді на "рейкових партизанів" заводили кримінальну справу за м'якшими статтями, наприклад, за ст. 309 ("Умисне унеможливлення транспортного засобу або шляхів сполучення").
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Топ коментарі
+62
БІЛОРУСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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03.03.2022 10:27
+41
белорусы, вместе остановим рашизм! вспоминаем 2-ую мировую, эшелоны врага - под откос, на*уй
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03.03.2022 10:28
+34
Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять
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03.03.2022 10:26
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Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять
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03.03.2022 10:26 Відповісти
БІЛОРУСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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03.03.2022 10:27 Відповісти
белорусы, вместе остановим рашизм! вспоминаем 2-ую мировую, эшелоны врага - под откос, на*уй
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03.03.2022 10:28 Відповісти
Ой не ті зараз пішли білоруські партизани, раніше ешелони пускали під укіс, а зараз аж пару семафорів зламали (те, що голосно назвали - "знищення сигнального обладнання").
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03.03.2022 10:46 Відповісти
Может хоть кто-то отмоет лицо беларусов от лукашизма.
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03.03.2022 10:29 Відповісти
⚡️Белорусские учёные выступили против войны, развязанной вооружёнными силами РФ

И требуют немедленного прекращения использования территории Беларуси для нападения на Украину. - Национальная академия наук Беларуси
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03.03.2022 10:30 Відповісти
Не все военные русские воевать хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
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03.03.2022 10:30 Відповісти
...чьтоби украіци азлобілісь...таваріщь ізраільскій афіцер...лише за останні сто років русскіє вбили десятки мільйонів українців...у Сирії, Чечні русскіє бомбили мирне населення теж через те, що там русскіх у полон не брали? Не робіть з нас ідіотів.
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03.03.2022 10:41 Відповісти
Они не знают что у нас законы гостеприимства это часть культуры стыда.
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03.03.2022 10:44 Відповісти
там ввообще сколько людей с боевым опытом? ну может ссо какие то на Донбасе бывали (пока данных нет) а? Лукастые силовики "сильны" только против подросттков и женщин, лупят и запугивают. против резервистов-АТОшников и мотивированной ТрО (мы на своей земле!!) они пшик тараканячий!!
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03.03.2022 10:49 Відповісти
Партизани . Але якісь вони мляві .
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03.03.2022 10:31 Відповісти
3 марта в Николаеве началось с воздушной тревоги, в соседнем Херсоне крошили оккупантов
03.03.20229:22

3 марта в городе Николаеве началось с воздушной тревоги. В 2.00 воздушная сирена позвала горожан в бомбоубежища и укрытия. В 2.43 был дан отбой. Стрельб не было слышно, а вот зарево за городом можно было увидеть.

С утра глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким дал обнадеживающую информацию: «Херсон. Аэропорт. По предварительным данным разбито все что стояло, и вертолеты и технику и ПВО. Это не может не радовать»
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03.03.2022 10:31 Відповісти
в Херсоне сейчас орки стоят. а Николаев это другая область, несоклько часов ехать. точно назхвания не попутаны??

лайк мольфарам, жирный лайк , хорошие трембиты привезли Британцы и Американцы))
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03.03.2022 10:51 Відповісти
Та ні, там зовсім поруч. 45 км по трасі, а навпростець і того менше!
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03.03.2022 11:00 Відповісти
Білоруські партизани - це генетична традиція . У істинних бандерівців - білорусів це в крові.
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03.03.2022 10:31 Відповісти
білоруський партизанський рух -- це совецкий міф. Були, звісно, загони, але, як правило, це закинуті диверсанти з нквд, які трохи долучали місцевих...
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03.03.2022 10:36 Відповісти
Причому завдяки провокаціям, вбиваючи німців в межах населенних пунктів...
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03.03.2022 10:42 Відповісти
Партизаны это вообще коммунистический миф. Причем по всему миру. Мы этих моторол уже у себя в ДНР видели. Вот такие они партизаны.
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03.03.2022 10:45 Відповісти
водили по болотах..у них зараз на гербі Лукашенківському сонце над болотом
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03.03.2022 10:46 Відповісти
Таракана в бункер ! Слава Героям
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03.03.2022 10:33 Відповісти
пускайте поезда под откос.....
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03.03.2022 10:38 Відповісти
****** бы ТОЧКОЙ по скоплению эшелонов с бензином на узловой!!
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03.03.2022 10:38 Відповісти
20 років вони не відсидять. Максимум лічені дні - саме стільки залишилося двом диктаторам жити.
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03.03.2022 10:39 Відповісти
Та новина вже два дні як тому була на ресурсах---Цензор запізнюєшся.
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03.03.2022 10:42 Відповісти
Путин старается сейчас Беларусь под удар полных санкций не подставлять, потому что это его единственный неразрушеный финансовый и торговый мост с Европой. Поэтому беларусский агрофюррер делает вид, что, мол, он ещё подумает, может и не будет своих ментов и вояк на убой в Украину посылать. Но сильно это им обоим уже не поможет, это факт.
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03.03.2022 10:44 Відповісти
На білоруському сайті є фото з попаленою будкою з дротами. не знаю як вона називається .що перемикає стрілки .і світлофори
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03.03.2022 10:44 Відповісти
Тільки розводьте багаття на стику рельс, щоб закалка злітала відразу з двох...
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03.03.2022 10:46 Відповісти
🔥Доллар стоит 114, Евро - 124 рубля.(+45% за неделю)
Это - исторический максимум!
Оказывается до дна ещё было далеко
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03.03.2022 10:48 Відповісти
Це тільки початок, росіяни мають стати мільйонерами!
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03.03.2022 10:53 Відповісти
sami riuzge ne naradujutsia
https://www.youtube.com/watch?v=UIkC6jFpSHg&t=21s

ЭТО ...ЗДЕЦ! Путин уничтожил Россию
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03.03.2022 13:26 Відповісти
нпз мозырь - столп экономики бюльбенфюрерленда перестал поставлять в Украину топливу, калий уже всрали, спасибо Литве, радиоактивная сгущенка не нужна даже *********, белазы теперь тоже не нужны никому, как и мазы.
Москва под санкциями не будет кормить беларуССкую область, в Минске начнутся голодные смерти.
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03.03.2022 10:49 Відповісти
Взагалі то діди перевертаються у гробах від сорому .Термін білорусів ,що вони діти партизан які боролися проти німецьких окупантів зганьблений. Вони переважно посібники кацапського нацизму виховавши свого диктатора .Честь і повага окремим борцям які не бояться відкрито боротися за незалежну Білорусь.
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03.03.2022 10:57 Відповісти
эта борьба за Украину и Беларусь против гидоты таракана и плешивого *****.
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03.03.2022 11:08 Відповісти
Вероятнее всего, что информация на Запад, что рашка нападет, пришла на Запад из Беларуси.
Подозреваю, что Беларусь не хотела впускать путлера на учения, а путлер сказал что рашке это нужно, и если беларусы будут против, то они придут без разрешения.
Из этого беларусы поняли что это будет нападение на Украину и кто-то передал на Запад.
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03.03.2022 11:12 Відповісти
И если это так, то нельзя утверждать, что сам Лукашенко способствовал передаче информации.

Но ясно, что путлер в свои доверенные лица подбирает совершенно преданных империи (и от них вряд ли могло выйти). Тогда как Лукашенко подбирает в свои довернные лица людей не по преданности империи соседа. Поэтому кто-то мог такое сделать по собственной инициативе
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03.03.2022 11:13 Відповісти
Нет прощения белорусам за их молчаливое согласие. РабьІ в рай не попадают. ГлухонемьІе коз...
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03.03.2022 12:10 Відповісти
ну белорусы хоть как то сопротивляются,а кацапы в рашке молчат!
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03.03.2022 13:30 Відповісти
 
 