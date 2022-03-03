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Украина ежедневно получает все больше и больше мощного оружия, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина ежедневно получает все больше и больше мощного оружия, - Зеленский

Украина каждый день получает оружие от наших партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"От настоящих друзей. Ежедневно все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в наше государство. Первые из шестнадцати тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я в этом уверен", - отметил он.

"Мы пережили в своей истории и на своей родной земле две мировые войны, три голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке нашего государства. У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом, но у нас есть наши люди и наша земля, и для нас – это золото, именно за это мы боремся. Нам нечего терять, кроме собственной свободы и собственного достоинства. Для нас это самое большое сокровище. Нас столько раз хотели уничтожить. Но не смогли. Хотели стереть с лица земли. Но не удалось. Били в спину. А мы стоим на ногах. Хотели, чтобы мы молчали. Но нас услышал весь мир. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы – все мы – испугаемся, сломаемся или сдадимся, он просто не знает ничего о нас, об Украине… И ему нечего делать здесь, среди нас… Он чужой… Иди домой. К себе домой. Защищать своих русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома – там тоже не мало, около 150 миллионов ", - обратился Зеленский к россиянам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – России: Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите нам все, что сделали!

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+41
⚡️Латвия отправила 90 беспилотников Украине. Сообщила армия Латвии в своем Twitter
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03.03.2022 11:47
+22
Вот вилы и привезли. ДжаВИЛЫн вроде называются...
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03.03.2022 11:56
+14
Братья и сёстры ,друзья мои ,ответственно заявляю ,что враг будет разбит ,победа будет за нами а моцковия будет разрушена ,путин-***** будет убит ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!
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03.03.2022 12:26
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⚡️Латвия отправила 90 беспилотников Украине. Сообщила армия Латвии в своем Twitter
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03.03.2022 11:47 Ответить
Nu poimi, nu ljubim mi kazhdovo 200 ruskova i tilovova burjata. Nu ljubim i chto nam delatj, jesli u nas eto uzhe v genah, da da, mi etu ljubovj materinskim molokom vpitivajem.
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03.03.2022 12:23 Ответить
AizsardzībasMin. retweetetNBS@Latvijas_armija·2t🇺🇦Ukrainas bruņotajiem spēkiem piegādāti 90 bezpilota lidaparāti, kurus ziedojuši #Latvijas 🇱🇻 uzņēmumi.

🛩️90 drones, donated by #Latvian 🇱🇻 companies, were delivered to the Ukrainian Armed Forces🇺🇦.

@DefenceU @GeneralStaffUA

#СлаваУкраїни #StandWithUkraine
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03.03.2022 12:32 Ответить
Каких беспилотников ,ударных ?
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03.03.2022 12:27 Ответить
razvedivateljnije, no mozhet vesetj v vozduhe boleje 24 chasov - glaza vazhniji, ochenj vazhniji.
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03.03.2022 12:33 Ответить
Класс!
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03.03.2022 14:23 Ответить
Министерство обороны приняло решение не сообщать о характере поставляемого вооружения Украине. Подозреваем, что в посылках не Стингеры, а что-то более серьёзное
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03.03.2022 14:47 Ответить
Бендеровцы благодарят своих лесных братьев за помощь!
Вместе победим совок 2.0!
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03.03.2022 16:31 Ответить
Росіяни використовують санітарні машини для перевезення ***********
https://www.facebook.com/100011249980418/videos/1033721814155543/?app=fbl
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03.03.2022 11:48 Ответить
Для росіян це нормально . ********** їм потрібні щоб пристрілювати своїх поранених .
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03.03.2022 11:50 Ответить
Там ********** для арти, взагалі-то...(((
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03.03.2022 11:52 Ответить
Вот вилы и привезли. ДжаВИЛЫн вроде называются...
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03.03.2022 11:56 Ответить
Крим звільняти.
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03.03.2022 11:57 Ответить
чим більше якісної зброї, тим менше жертв серед наших військових!
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03.03.2022 12:11 Ответить
Не расслабляться это была всего лишь первая волна. Пуйло уже издал указ о военном положении и мобилизации на рашкостане так,что продолжение будет
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03.03.2022 12:30 Ответить
Их указ в основном касается изучении деталей нахождения в коленно-локтевой позиции, не более.
Максимум - подрочить с генералами на брудершафт и испепелить лучами поноса.
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03.03.2022 12:41 Ответить
Блин, не надо этим хвастаться, враг не должен знать, сколько у нас оружия, откуда и куда оно идёт
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03.03.2022 11:53 Ответить
Боюсь у врага overload в боевых блокнотах и боевые голуби не справляются с передачей информации.
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03.03.2022 11:55 Ответить
Меня планшет руцгоко убил
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03.03.2022 12:38 Ответить
Анаго говнет. Єппл нервно курит.
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03.03.2022 12:43 Ответить
Согласен, от таких планшетов еще в гражданскую пули отскакивали.
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03.03.2022 12:44 Ответить
Нічого не шкода, ні врага ні рода
Жалко тільки волю та буланого коня...
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03.03.2022 11:54 Ответить
А шо то за бімби на фото? Ядрьоні?
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03.03.2022 11:56 Ответить
не дай боже
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03.03.2022 12:04 Ответить
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1569646/ssha-odobrili-prodazhu-litve-protivotankovykh-kompleksov-javelin
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03.03.2022 12:27 Ответить
stalo bytj skoro ždi Ukraina podarunkov
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03.03.2022 14:19 Ответить
Це все завдяки Петру Олексійовичу, коли Ви пане президент хотіли його арештувати перед новим роком за корупцію і торгівлю з терористами а також за те що він називав вас клоуном та зеленою шмарклею. Він героїчно утік у під арешту і цілий місяць секретно про все домовився та повернувся 18 січня і величезна кількість прихильників зустрічала його в Борисполі та боронила в суді. Також американці нас попередили, що готується державний переворот і москалі мають кандидата Мураєва. Звичайно, що вразі вашого усунення від влади, українці ніякого Мураєва чи Медведчука до влади не допустили б а обрали би Петра Олексійовича, який дипломатичним шляхом в 2014 році за допомогою прокладок Кремля ігноруючи Будапештський меморандум підписав Мінські угоди та дати нам передишку та москалям. Ви, як президент миру, будували дороги, школи, лікарні а москалі, так як їм не вдалось поставити своїх маріонеток в Україні, так як в Грузії, до того в Молдові, готували вторгнення. Побачивши, що вони не можуть до влади проштовхнути свого агента Соколовського чи його напарника, почали вторгнення.... Ми безмежно раді, що Ви вистояли від натиску наших гнид та московських вошей..... Дякуємо!
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03.03.2022 12:17 Ответить
Це все завдяки Петру Олексійовичу, коли Ви пане президент хотіли його арештувати перед новим роком за корупцію і торгівлю з терористами а також за те що він називав вас клоуном та зеленою шмарклею. Він героїчно утік у під арешту і цілий місяць секретно про все домовився та повернувся 18 січня і величезна кількість прихильників зустрічала його в Борисполі та боронила в суді. Також американці нас попередили, що готується державний переворот і москалі мають кандидата Мураєва. Звичайно, що вразі вашого усунення від влади, українці ніякого Мураєва чи Медведчука до влади не допустили б а обрали би Петра Олексійовича, який дипломатичним шляхом в 2014 році за допомогою прокладок Кремля ігноруючи Будапештський меморандум підписав Мінські угоди та дати нам передишку та москалям. Ви, як президент миру, будували дороги, школи, лікарні а москалі, так як їм не вдалось поставити своїх маріонеток в Україні, так як в Грузії, до того в Молдові, готували вторгнення. Побачивши, що вони не можуть до влади проштовхнути свого агента Соколовського чи його напарника, почали вторгнення.... Ми безмежно раді, що Ви вистояли від натиску наших гнид та московських вошей..... Дякуємо!
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03.03.2022 14:47 Ответить
А у касапов "добра" этого всё меньше и меньше.. и залазят они всё глубже и глубже..
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03.03.2022 12:21 Ответить

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03.03.2022 12:21 Ответить
eto Odessa ?
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03.03.2022 15:23 Ответить
На фронті.
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03.03.2022 12:36 Ответить
Ожив дурнику ? Тоді закрий хавальник як тебе просили ! Сам після якого тобою підбитого парашного танка тут розхохорився ?
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03.03.2022 13:29 Ответить
В Праге мне иногда встречаются машины с кацапскими номерами, так на них флажок заклеен. Ссут суки.
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03.03.2022 12:23 Ответить
a chto policija - za eto mozhno shtrafovatj, i eto sledujet delatj po zakonu.
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03.03.2022 12:26 Ответить
Будут орать" а мы причоооооооомм!" Уроды.
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03.03.2022 12:27 Ответить
Tak nado im Z baloncikom na kapot i na dverj, i na ***** toze. Nu i potom i V na te ze mesta! Eto ze skrepno.
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03.03.2022 15:18 Ответить
Рускые в Праге жалуютса што нехочу на улице гаварит по руски - што они боитса.... Та сказал им а шо хочете хлопци, думаэте как бы было коли бы в серпню 45ого года в маскве на арбате на улици Фриц германски гаварил на свою фрау..... привит из чех а прислал 100 баксиков на рахунок нацбанка УА на закупки свинца на маскала- А буду присилати пока биде надо
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03.03.2022 18:09 Ответить
Братья и сёстры ,друзья мои ,ответственно заявляю ,что враг будет разбит ,победа будет за нами а моцковия будет разрушена ,путин-***** будет убит ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!
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03.03.2022 12:26 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:53 Ответить
Z-техника уже закончилась, теперь едут на автобусах и легковушках

https://t.me/ukr_novosti_voina/5671
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03.03.2022 12:29 Ответить
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03.03.2022 12:32 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:54 Ответить
skoljko nedelj pješ, kacap? Belka naskočila? Zaspamit kto nibudj i posle menia.
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03.03.2022 14:22 Ответить
Путін обісрався.
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03.03.2022 16:27 Ответить
Держитесь, граждане! Смерть российским оккупантам!
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04.03.2022 19:35 Ответить
 
 