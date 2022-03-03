Україна щоденно отримує все більше й більше потужної зброї, - Зеленський
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Україна щоденно отримує зброю від наших партнерів.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Від справжніх друзів. Щоденно все більше й більше потужної зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть у нашу державу. Перші із шістнадцяти тисяч. Вони їдуть захищати свободу. Захищати життя. Для нас. Для всіх. І це буде успішно. Я в цьому впевнений", - зазначив він.
"Ми пережили у своїй історії й на своїй рідній землі дві світові війни, три голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий терор, вибух у Чорнобилі, окупацію Криму та війну на сході нашої держави. У нас немає величезної території – від океану до океану, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою та газом. Але в нас є наші люди й наша земля. І для нас – це золото. Саме за це ми боремось. Нам немає що втрачати, крім власної свободи та власної гідності. Для нас це є найбільший скарб. Нас стільки разів хотіли знищити. Але не змогли. Хотіли стерти з лиця землі. Але не вдалося. Били в спину. А ми стоїмо на ногах. Хотіли, щоб ми мовчали. Але нас почув увесь світ. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці – всі ми – злякаємося, зламаємось або здамося, він просто не знає нічого про нас, про Україну. І йому нічого робити тут, серед нас. Він чужий. Иди домой. К себе домой. Защищать своих русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома – там тоже не мало, около 150 миллионов", - звернувся Зеленський до росіян російською мовою.
Будь ласка, зачекайте...
🛩️90 drones, donated by #Latvian 🇱🇻 companies, were delivered to the Ukrainian Armed Forces🇺🇦.
@DefenceU @GeneralStaffUA
#СлаваУкраїни #StandWithUkraine
Вместе победим совок 2.0!
https://www.facebook.com/100011249980418/videos/1033721814155543/?app=fbl
Максимум - подрочить с генералами на брудершафт и испепелить лучами поноса.
Жалко тільки волю та буланого коня...
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
https://t.me/ukr_novosti_voina/5671
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!