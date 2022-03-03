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Україна щоденно отримує все більше й більше потужної зброї, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна щоденно отримує все більше й більше потужної зброї, - Зеленський

Україна щоденно отримує зброю від наших партнерів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Від справжніх друзів. Щоденно все більше й більше потужної зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть у нашу державу. Перші із шістнадцяти тисяч. Вони їдуть захищати свободу. Захищати життя. Для нас. Для всіх. І це буде успішно. Я в цьому впевнений", - зазначив він.

"Ми пережили у своїй історії й на своїй рідній землі дві світові війни, три голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий терор, вибух у Чорнобилі, окупацію Криму та війну на сході нашої держави. У нас немає величезної території – від океану до океану, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою та газом. Але в нас є наші люди й наша земля. І для нас – це золото. Саме за це ми боремось. Нам немає що втрачати, крім власної свободи та власної гідності. Для нас це є найбільший скарб. Нас стільки разів хотіли знищити. Але не змогли. Хотіли стерти з лиця землі. Але не вдалося. Били в спину. А ми стоїмо на ногах. Хотіли, щоб ми мовчали. Але нас почув увесь світ. Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що, подолавши все це, українці – всі ми – злякаємося, зламаємось або здамося, він просто не знає нічого про нас, про Україну. І йому нічого робити тут, серед нас. Він чужий. Иди домой. К себе домой. Защищать своих русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома – там тоже не мало, около 150 миллионов", - звернувся Зеленський до росіян російською мовою. 

Читайте також: Зеленський - Росії: Вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте нам усе, що зробили!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
⚡️Латвия отправила 90 беспилотников Украине. Сообщила армия Латвии в своем Twitter
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03.03.2022 11:47
+22
Вот вилы и привезли. ДжаВИЛЫн вроде называются...
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03.03.2022 11:56
+14
Братья и сёстры ,друзья мои ,ответственно заявляю ,что враг будет разбит ,победа будет за нами а моцковия будет разрушена ,путин-***** будет убит ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!
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03.03.2022 12:26
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⚡️Латвия отправила 90 беспилотников Украине. Сообщила армия Латвии в своем Twitter
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03.03.2022 11:47 Відповісти
Nu poimi, nu ljubim mi kazhdovo 200 ruskova i tilovova burjata. Nu ljubim i chto nam delatj, jesli u nas eto uzhe v genah, da da, mi etu ljubovj materinskim molokom vpitivajem.
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03.03.2022 12:23 Відповісти
AizsardzībasMin. retweetetNBS@Latvijas_armija·2t🇺🇦Ukrainas bruņotajiem spēkiem piegādāti 90 bezpilota lidaparāti, kurus ziedojuši #Latvijas 🇱🇻 uzņēmumi.

🛩️90 drones, donated by #Latvian 🇱🇻 companies, were delivered to the Ukrainian Armed Forces🇺🇦.

@DefenceU @GeneralStaffUA

#СлаваУкраїни #StandWithUkraine
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03.03.2022 12:32 Відповісти
Каких беспилотников ,ударных ?
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03.03.2022 12:27 Відповісти
razvedivateljnije, no mozhet vesetj v vozduhe boleje 24 chasov - glaza vazhniji, ochenj vazhniji.
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03.03.2022 12:33 Відповісти
Класс!
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03.03.2022 14:23 Відповісти
Министерство обороны приняло решение не сообщать о характере поставляемого вооружения Украине. Подозреваем, что в посылках не Стингеры, а что-то более серьёзное
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03.03.2022 14:47 Відповісти
Бендеровцы благодарят своих лесных братьев за помощь!
Вместе победим совок 2.0!
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03.03.2022 16:31 Відповісти
Росіяни використовують санітарні машини для перевезення ***********
https://www.facebook.com/100011249980418/videos/1033721814155543/?app=fbl
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03.03.2022 11:48 Відповісти
Для росіян це нормально . ********** їм потрібні щоб пристрілювати своїх поранених .
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03.03.2022 11:50 Відповісти
Там ********** для арти, взагалі-то...(((
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03.03.2022 11:52 Відповісти
Вот вилы и привезли. ДжаВИЛЫн вроде называются...
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03.03.2022 11:56 Відповісти
Крим звільняти.
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03.03.2022 11:57 Відповісти
чим більше якісної зброї, тим менше жертв серед наших військових!
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03.03.2022 12:11 Відповісти
Не расслабляться это была всего лишь первая волна. Пуйло уже издал указ о военном положении и мобилизации на рашкостане так,что продолжение будет
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03.03.2022 12:30 Відповісти
Их указ в основном касается изучении деталей нахождения в коленно-локтевой позиции, не более.
Максимум - подрочить с генералами на брудершафт и испепелить лучами поноса.
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03.03.2022 12:41 Відповісти
Блин, не надо этим хвастаться, враг не должен знать, сколько у нас оружия, откуда и куда оно идёт
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03.03.2022 11:53 Відповісти
Боюсь у врага overload в боевых блокнотах и боевые голуби не справляются с передачей информации.
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03.03.2022 11:55 Відповісти
Меня планшет руцгоко убил
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03.03.2022 12:38 Відповісти
Анаго говнет. Єппл нервно курит.
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03.03.2022 12:43 Відповісти
Согласен, от таких планшетов еще в гражданскую пули отскакивали.
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03.03.2022 12:44 Відповісти
Нічого не шкода, ні врага ні рода
Жалко тільки волю та буланого коня...
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03.03.2022 11:54 Відповісти
А шо то за бімби на фото? Ядрьоні?
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03.03.2022 11:56 Відповісти
не дай боже
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03.03.2022 12:04 Відповісти
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1569646/ssha-odobrili-prodazhu-litve-protivotankovykh-kompleksov-javelin
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03.03.2022 12:27 Відповісти
stalo bytj skoro ždi Ukraina podarunkov
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03.03.2022 14:19 Відповісти
Це все завдяки Петру Олексійовичу, коли Ви пане президент хотіли його арештувати перед новим роком за корупцію і торгівлю з терористами а також за те що він називав вас клоуном та зеленою шмарклею. Він героїчно утік у під арешту і цілий місяць секретно про все домовився та повернувся 18 січня і величезна кількість прихильників зустрічала його в Борисполі та боронила в суді. Також американці нас попередили, що готується державний переворот і москалі мають кандидата Мураєва. Звичайно, що вразі вашого усунення від влади, українці ніякого Мураєва чи Медведчука до влади не допустили б а обрали би Петра Олексійовича, який дипломатичним шляхом в 2014 році за допомогою прокладок Кремля ігноруючи Будапештський меморандум підписав Мінські угоди та дати нам передишку та москалям. Ви, як президент миру, будували дороги, школи, лікарні а москалі, так як їм не вдалось поставити своїх маріонеток в Україні, так як в Грузії, до того в Молдові, готували вторгнення. Побачивши, що вони не можуть до влади проштовхнути свого агента Соколовського чи його напарника, почали вторгнення.... Ми безмежно раді, що Ви вистояли від натиску наших гнид та московських вошей..... Дякуємо!
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03.03.2022 12:17 Відповісти
Це все завдяки Петру Олексійовичу, коли Ви пане президент хотіли його арештувати перед новим роком за корупцію і торгівлю з терористами а також за те що він називав вас клоуном та зеленою шмарклею. Він героїчно утік у під арешту і цілий місяць секретно про все домовився та повернувся 18 січня і величезна кількість прихильників зустрічала його в Борисполі та боронила в суді. Також американці нас попередили, що готується державний переворот і москалі мають кандидата Мураєва. Звичайно, що вразі вашого усунення від влади, українці ніякого Мураєва чи Медведчука до влади не допустили б а обрали би Петра Олексійовича, який дипломатичним шляхом в 2014 році за допомогою прокладок Кремля ігноруючи Будапештський меморандум підписав Мінські угоди та дати нам передишку та москалям. Ви, як президент миру, будували дороги, школи, лікарні а москалі, так як їм не вдалось поставити своїх маріонеток в Україні, так як в Грузії, до того в Молдові, готували вторгнення. Побачивши, що вони не можуть до влади проштовхнути свого агента Соколовського чи його напарника, почали вторгнення.... Ми безмежно раді, що Ви вистояли від натиску наших гнид та московських вошей..... Дякуємо!
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03.03.2022 14:47 Відповісти
А у касапов "добра" этого всё меньше и меньше.. и залазят они всё глубже и глубже..
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03.03.2022 12:21 Відповісти

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03.03.2022 12:21 Відповісти
eto Odessa ?
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03.03.2022 15:23 Відповісти
На фронті.
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03.03.2022 12:36 Відповісти
Ожив дурнику ? Тоді закрий хавальник як тебе просили ! Сам після якого тобою підбитого парашного танка тут розхохорився ?
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03.03.2022 13:29 Відповісти
В Праге мне иногда встречаются машины с кацапскими номерами, так на них флажок заклеен. Ссут суки.
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03.03.2022 12:23 Відповісти
a chto policija - za eto mozhno shtrafovatj, i eto sledujet delatj po zakonu.
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03.03.2022 12:26 Відповісти
Будут орать" а мы причоооооооомм!" Уроды.
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03.03.2022 12:27 Відповісти
Tak nado im Z baloncikom na kapot i na dverj, i na ***** toze. Nu i potom i V na te ze mesta! Eto ze skrepno.
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03.03.2022 15:18 Відповісти
Рускые в Праге жалуютса што нехочу на улице гаварит по руски - што они боитса.... Та сказал им а шо хочете хлопци, думаэте как бы было коли бы в серпню 45ого года в маскве на арбате на улици Фриц германски гаварил на свою фрау..... привит из чех а прислал 100 баксиков на рахунок нацбанка УА на закупки свинца на маскала- А буду присилати пока биде надо
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03.03.2022 18:09 Відповісти
Братья и сёстры ,друзья мои ,ответственно заявляю ,что враг будет разбит ,победа будет за нами а моцковия будет разрушена ,путин-***** будет убит ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!!!
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03.03.2022 12:26 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:53 Відповісти
Z-техника уже закончилась, теперь едут на автобусах и легковушках

https://t.me/ukr_novosti_voina/5671
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03.03.2022 12:29 Відповісти
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03.03.2022 12:32 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:54 Відповісти
skoljko nedelj pješ, kacap? Belka naskočila? Zaspamit kto nibudj i posle menia.
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03.03.2022 14:22 Відповісти
Путін обісрався.
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03.03.2022 16:27 Відповісти
Держитесь, граждане! Смерть российским оккупантам!
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04.03.2022 19:35 Відповісти
 
 