РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12293 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
42 042 100
армия (8415) война (46961) Песков (1739) Путин (29871)

Путин сегодня проведет совещание с членами Совбеза РФ, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин сегодня проведет совещание с членами Совбеза РФ, - Песков

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 3 марта, проведет совещание с постоянными членами Совбеза России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Пескова, как ожидается, во время совещания Путин выскажется и по поводу жертв среди российских военных в результате их вторжения в Украину.

Ожидается, что вступительные слова Путин произнесет в открытом формате. Также, по его словам, у российского президента в четверг запланированы международные телефонные разговоры.

Также читайте: Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие, - российский бизнесмен Дерипаска

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+57
показать весь комментарий
03.03.2022 12:37
+46
100 лет назад все кончились...до единого...после этого только красные командиры...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:36
+40
показать весь комментарий
03.03.2022 12:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
є в кацапів бодай 1 офіцер?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:33 Ответить
100 лет назад все кончились...до единого...после этого только красные командиры...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:36 Ответить
... праві на всі 100.... Офіцери знищені краснопузою мразотою... А потім краснопуза гидота почала і себе вважати офіцерами... Але сьогодення дуже добре показало...що російській офіцер...це звичайна мразота.. без совісті..людяності... Про ЧЕСТЬ і говорити нема сенсу.
показать весь комментарий
03.03.2022 16:08 Ответить
Были. Когда то. У меня Дед в гробу переворачивается. С аэродрома, где он когда то служил в мачулищах (об), бомбят наши города. Это ****** ...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:48 Ответить
Там одні Наришкіни, які язик з жопи пуйла ні коли не дістають
Це лютий пиз..ець
Офіцери може і є, але таких не підпускають до важливих посад. Бо вони можуть не послухатися наказу
показать весь комментарий
03.03.2022 12:51 Ответить
у Вовы один звонок к Богу..... ну как пора уже исповедаться- причаститься и собороваться... и постриг и у монастырь для замаливания своих грехов..
показать весь комментарий
03.03.2022 12:55 Ответить
в кацапів немає "фон"
показать весь комментарий
03.03.2022 13:12 Ответить
нет только краснодырые выродки
показать весь комментарий
03.03.2022 13:19 Ответить
Здохни *****!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:34 Ответить
Ему пора проводить совещания с патологоанатомами
показать весь комментарий
03.03.2022 12:53 Ответить
Дайте ***** парабелум.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:34 Ответить
Держак у сраку...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:35 Ответить
***** сцикун, він не застрелиться
показать весь комментарий
03.03.2022 12:45 Ответить
Воно скоріш всіх перестріляє, чим мебе. Щуру треба дати отрути!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:51 Ответить
Добра не жди
показать весь комментарий
03.03.2022 12:34 Ответить
Цікаво подивитись
як що воно буде робити з "члєнами"
Присмокувати??
показать весь комментарий
03.03.2022 12:35 Ответить
Буде робити хорошу міну при поганій грі.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:35 Ответить
Введут военное положение и всеобщую мобилизацию. Орда не умеет останавливаться.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:35 Ответить
И что это изменит для украинского воина? Да ничего! Как освобождали свою землю от фашистской кацапской свиноты, так и продолжат до полной победы.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:46 Ответить
новые полчища орков на нашей территории
показать весь комментарий
03.03.2022 14:04 Ответить
А ресурси для цього є?
показать весь комментарий
03.03.2022 14:42 Ответить
введут, что бы от своих желудков защищаться...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:54 Ответить
... и не отвечать за потери и т.п. и свободе там ****** абсолютный)
показать весь комментарий
03.03.2022 12:56 Ответить
Да вроде как уже утвердили чтоб ввести военное положение в россии , на Украине вряд ли скажется. ***** боится бунтов,, можно только поздравить россиян. Они же говорили " можем повторить" ну и вот обратно как в сталинские времена - голод и тюрьмы.
показать весь комментарий
04.03.2022 02:31 Ответить
Кажуть, військовий стан на параші введуть. Хочуть менеджерів до нас прислати воювати.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:36 Ответить
Пока тихо там за это, родычи так сказали. Однако ж сами тож не уверены - уже привыкли к всяким многоходовочкам *****. О, смарт уже воспринимает это слово как имя собственное! Это ж как надо было опуститься 😁
показать весь комментарий
03.03.2022 13:03 Ответить
Ну ось їм їхнє мовчання і аукнеться. 52 відсотки підтримують війну в Україні.
показать весь комментарий
03.03.2022 14:02 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:36 Ответить
и пусть раздаст кажэдому по капсуле с ядом
показать весь комментарий
03.03.2022 12:37 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:37 Ответить
Такий шанс. Одна надпотужна бункерна шелізяка з звенящих висот і тишина...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:38 Ответить
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:38 Ответить
Ничего они не могут! Вы эти протесты видели? Арестовывают 90 ю бабулю с плакатом 3 здоровых лба , а остальная толпа по кругу стоит и видосики делает. И НИКТО даже не пытается в рыло дать.
показать весь комментарий
04.03.2022 02:37 Ответить
Думаю вступні слова путіну слід розпочати з: "Ми обісрались"
показать весь комментарий
03.03.2022 12:39 Ответить
Буде погрожувати Ядерною Зброєю!
Бо, передостання "супер-зброя" кадиривці - гніє в української землі.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:39 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:39 Ответить
тема:"нам п#зд# !".
P.S. ржавая кнопка - последний аргумент.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:40 Ответить
нужно уточнять - нарада будет на растоянии 20-30 метров, то и по онлайну, ***** всратое боится , их там ренгеном просвечивают наверное.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:40 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:41 Ответить
Введет военное положение в рф? Или только цензуру?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:43 Ответить
Ще поверне смертну кару і розстріли на місці.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:48 Ответить
Возможно повторится история когда в Берлине во время совещания кто-то оставит портфель со взрывчаткой. Хотя понятно ,что обнулятор будет сидеть в бункере.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:43 Ответить
Пуйло заверещало
показать весь комментарий
03.03.2022 12:44 Ответить
На касапов здравый смысл напал.. касапы отбиваться будут до последнего.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:45 Ответить
Ага будут, как в 1991 году, только тогда ещё вся армада была целой.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:22 Ответить
Случайно не ядерный удар будут обсуждать
показать весь комментарий
03.03.2022 12:46 Ответить
У них уже неделю эти удары пердаками.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:48 Ответить
Ага, ядерный удар и скажут, что то бандеровцы из схронов ЯО достали.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:23 Ответить
Тема наради "Нам пі...да!"
показать весь комментарий
03.03.2022 12:46 Ответить
Sratj navseh kacapom hotel - vam suki zemlja budet goretj pod nogami.
A vam Ukrainci - vam info, kak i chto dlja vas po zakonu v Latvije
Glavnojechtob vi bili zhivi i zdorovi. (perevod s google)

У четвер, 3 березня, Сейм ухвалив підготовлений Міністерством внутрішніх справ (МВС) закон про підтримку цивільного населення України, який передбачає можливість швидкого отримання допомоги українським біженцям, а також право на проживання та проживання. робота в Латвії.
Закон передбачає, що громадяни України зможуть отримати довгострокову візу та право на працевлаштування на один рік. Візу видаватимуть Управління у справах громадянства та міграції (OCMA), Державна прикордонна служба та дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном.
Отримати візу зможуть і громадяни України, які не мають усіх необхідних документів. OCMA зможе встановити річний термін для подання відповідних документів. Віза буде видана без сплати державного мита.
Якщо термін дії проїзного документа, виданого в Україні, закінчився, він вважатиметься дійсним у Латвії до 28 лютого 2023 року.

Закон передбачає, що Державна пожежно-рятувальна служба (ДФРС) та міські комісії цивільного захисту прийматимуть заявки від цивільних громадян України на необхідну підтримку та повідомлятимуть міську соціальну службу про необхідність надання соціальної допомоги та соціальних послуг.

Закон також передбачає, що Латвія надаватиме первинну підтримку цивільному населенню України до 90 днів - послуги з проживання та харчування, а також товари першої необхідності.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:47 Ответить
Пусть **** там и застрелится.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:47 Ответить
Чтоб вы все там массово сдохли на той сходке,твари нацистские.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:47 Ответить
"Также, по его словам, у российского президента в четверг запланированы международные телефонные разговоры. Источник: https://censor.net/ru/n3321023 " Привык уже читать в интернетепожелнаия. Надо ещё и послушать.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:47 Ответить
Рядовой Табакерка, приготовиться!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:48 Ответить
крыса не просто в углу , она в норе и оттуда он пойдёт на всё ...может устроить теракт в своих городах , для консолидации своего быдла против Украины
показать весь комментарий
03.03.2022 12:48 Ответить
С членами? Понятно.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:48 Ответить
Сомневаюсь что путкин даст заднюю , что то будет...
показать весь комментарий
03.03.2022 12:49 Ответить
Белавежская пуща.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:24 Ответить
Все що слід ***** провести це самогубство
показать весь комментарий
03.03.2022 12:49 Ответить
Невже запросить в бункер? Чи по телеку буде давати всім пи...ди?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:50 Ответить
ну неужели там никому не нужен 1 млн. дол. аванса за отстрел бешенной собаки ?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:50 Ответить
Используйте возможности. За инструкциями обращайтесь на Банковую, или к пастору. Последний знает что делать даже лучше, чем на Банковой.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:51 Ответить
после совещания хай застрелятся та и все
показать весь комментарий
03.03.2022 12:51 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:51 Ответить
Будь хоть раз мужиком..застрелись ****
показать весь комментарий
03.03.2022 12:52 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2022 12:52 Ответить
"Також, за його словами, у російського президента у четвер заплановані міжнародні телефонні розмови."

Хай дзвонить у Гаагу та домовляється про час Міжнародного трибуналу
показать весь комментарий
03.03.2022 12:53 Ответить
ким член ину, что бы узнать у него где это на#уй
показать весь комментарий
03.03.2022 12:57 Ответить
Можливо із кабінету, живими, вийдуть не всі.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:53 Ответить
Это животное будет проводить совещание по телевизору, он понимает, что сейчас, перемещаться, даже по росии, ему опасно, он уже нежилец.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:58 Ответить
Он мёртвое пришло из Ада.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:26 Ответить
оно не знает что делать , экономика через неделю начнёт фонтанировать банкротствами и не за горами дефолт , так что перейдут на военное время ---карточная система и отъём денег у населения
показать весь комментарий
03.03.2022 12:54 Ответить
Интересно, что скажет недонарышкин ))) Наверное, что Украина уже присоединена к мордору.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:55 Ответить
///
Путін просить Держдуму дозволити залишити в Україні «миротворців» РФ
3 бер 2022, 12:42

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 3 березня вніс на ратифікацію до Державної думи протокол про внесення змін до угоди про миротворчу діяльність Організація договору колективної безпеки (ОДКБ).

Цей протокол запроваджує поняття «координуюча держава» та передбачає, що під його егідою створюються колективні миротворчі сили ОДКБ для застосування в операції ООН з «підтримки миру». Цей документ був підписаний ще 16 вересня 2021 року у Душанбе. Зміни передбачають можливість задіяти сили об'єднання у «миротворчих операціях» під егідою ООН через так звану координуючу державу ОДКБ. Про це повідомляє ТАСС.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:56 Ответить
а х#й ему не мясо?
показать весь комментарий
03.03.2022 12:59 Ответить
"задіяти" без запрошення ООН?
показать весь комментарий
03.03.2022 13:05 Ответить
а оно само с себя ООН возомнило...
показать весь комментарий
03.03.2022 13:09 Ответить
надо вовку снять и лучше бы с дерева
показать весь комментарий
03.03.2022 12:57 Ответить
Треба молитись, щоб вони там про скинення атомної бомби не добалакались. У них тепер варіантів мало.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:06 Ответить
nea, - v konce cepočki jakij leitenant ivanov na komandu "pli" skaže - NA*UI.
показать весь комментарий
03.03.2022 16:57 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
03.03.2022 13:11 Ответить
Военное положение точно введут - это решит многие проблемы - запретят любые митинги,смогут абсолютно законно ввести жесткую абсолютную цензуру и под этот шумок окончательно зачистить информационное поле скрепной,преследовать инакомыслие и недовольных - разберутся как минимум с той небольшой оппозицией режиму ,не исключено что конфискуют депозиты и часть имущества расиян на военные нужды,смогут отключать связь,интернет,блокировать месенджеры,смогут не выполнять контракты...вообще наступит рай для власти - будут делать что захотят...
показать весь комментарий
03.03.2022 13:14 Ответить
сдохни ***** и гори в аду!
показать весь комментарий
03.03.2022 13:19 Ответить
*****, если там у тебя член еще чуть-чуть остался, ЗАСТРЕЛИСЬ прямо на Совбезе!!! Все равно сдохнешь хуже собаки! Твоя армия через неделю практически перестанет существовать! Военное положение и полная мобилизация мяса Мордора не поможет - у рабов нет мотивации, а если раб тупой, то украинская пуля даже в его гнилую жопу очень хорошо прочистит ему мозги, промытые твоим Останкино! Россия в самое ближайшие недели превратится в барак за колючей проволокой и начнет разваливаться и по периметру, и изнутри! Россия ответит за злодеяния последних 500 лет, начиная с кровавого уничтожения Великого Новгорода и Казани, и далее по списку! И будь уверен, *****, что даже покончив свою поганую жизнь самоубийством, твои мерзкие останки все равно потом достанут из любого Мавзолея и повесят, как в свое время скелет Кромвеля!
показать весь комментарий
03.03.2022 13:24 Ответить
Расеяне залейте бункер бетоном и всё, мир во всём мире.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:25 Ответить
Также, по его словам, у российского президента в четверг запланированы международные телефонные разговоры. Источник: https://censor.net/ru/n3321023
Тобто так тепер у пуцина називається секс по телефону? 🤔 Всі посилають "на@уй" - а піде@ас оргазмує?
показать весь комментарий
03.03.2022 13:29 Ответить
Коротко...
Мордор та ***** повинен бути знищений..
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:30 Ответить
Если Песков хочет жить, то придет к ***** не с пустыми руками
показать весь комментарий
03.03.2022 13:36 Ответить


русни каждый день войны с Украиной - 20 миллиардов$. путину по хер малолетки с военучилишь, ему свой каман жалко. А его олигархи жлобы умотали от него.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:44 Ответить
Був би красивий Happy End, якби під час наради всі члєни встали і вийшли з бункера, а на столі залишили револьвер з одним патроном...
показать весь комментарий
03.03.2022 13:52 Ответить
Может наконец его свои же удавят.
показать весь комментарий
03.03.2022 14:18 Ответить
Путя *****, кацапів добрих нема. В полон не брати. Жодна свиноруська самка не запитала у свого вилупка де він. Отже всі вони знали що і де вони роблять. На шибеницю покидьків!!
показать весь комментарий
03.03.2022 14:24 Ответить
Самое время там его повязать и выдать Украине!
показать весь комментарий
03.03.2022 14:26 Ответить
..не забудьте ему отсосать, ******!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 14:38 Ответить
Путин должен признать полную, немедленную, безоговорочную капитуляцию. Отозвать свои войска без оружия за исторические границы Украины. Компенсировать Украине нанесенные им убытки.
показать весь комментарий
03.03.2022 16:21 Ответить
Який ***** збочинець недолугий , вже з членами розмовляє
показать весь комментарий
03.03.2022 16:24 Ответить
 
 