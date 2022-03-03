Путин сегодня проведет совещание с членами Совбеза РФ, - Песков

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 3 марта, проведет совещание с постоянными членами Совбеза России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Пескова, как ожидается, во время совещания Путин выскажется и по поводу жертв среди российских военных в результате их вторжения в Украину.

Ожидается, что вступительные слова Путин произнесет в открытом формате. Также, по его словам, у российского президента в четверг запланированы международные телефонные разговоры.

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