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Путін сьогодні проведе нараду із членами Радбезу РФ, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 3 березня, проведе нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
За словами Пєскова, як очікується, під час наради Путін висловиться і стосовно жертв серед російських військових внаслідок їхнього вторгнення до України.
Очікується, що вступні слова Путін виголосить у відкритому форматі. Також, за його словами, у російського президента у четвер заплановані міжнародні телефонні розмови.
Топ коментарі
+57 Cinichny Bandera
показати весь коментар03.03.2022 12:37
+46 Привет
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+40 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар03.03.2022 12:36
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Будь ласка, зачекайте...
Це лютий пиз..ець
Офіцери може і є, але таких не підпускають до важливих посад. Бо вони можуть не послухатися наказу
як що воно буде робити з "члєнами"
Присмокувати??
Бо, передостання "супер-зброя" кадиривці - гніє в української землі.
P.S. ржавая кнопка - последний аргумент.
A vam Ukrainci - vam info, kak i chto dlja vas po zakonu v Latvije
Glavnojechtob vi bili zhivi i zdorovi. (perevod s google)
У четвер, 3 березня, Сейм ухвалив підготовлений Міністерством внутрішніх справ (МВС) закон про підтримку цивільного населення України, який передбачає можливість швидкого отримання допомоги українським біженцям, а також право на проживання та проживання. робота в Латвії.
Закон передбачає, що громадяни України зможуть отримати довгострокову візу та право на працевлаштування на один рік. Візу видаватимуть Управління у справах громадянства та міграції (OCMA), Державна прикордонна служба та дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном.
Отримати візу зможуть і громадяни України, які не мають усіх необхідних документів. OCMA зможе встановити річний термін для подання відповідних документів. Віза буде видана без сплати державного мита.
Якщо термін дії проїзного документа, виданого в Україні, закінчився, він вважатиметься дійсним у Латвії до 28 лютого 2023 року.
Закон передбачає, що Державна пожежно-рятувальна служба (ДФРС) та міські комісії цивільного захисту прийматимуть заявки від цивільних громадян України на необхідну підтримку та повідомлятимуть міську соціальну службу про необхідність надання соціальної допомоги та соціальних послуг.
Закон також передбачає, що Латвія надаватиме первинну підтримку цивільному населенню України до 90 днів - послуги з проживання та харчування, а також товари першої необхідності.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Хай дзвонить у Гаагу та домовляється про час Міжнародного трибуналу
Путін просить Держдуму дозволити залишити в Україні «миротворців» РФ
3 бер 2022, 12:42
Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 3 березня вніс на ратифікацію до Державної думи протокол про внесення змін до угоди про миротворчу діяльність Організація договору колективної безпеки (ОДКБ).
Цей протокол запроваджує поняття «координуюча держава» та передбачає, що під його егідою створюються колективні миротворчі сили ОДКБ для застосування в операції ООН з «підтримки миру». Цей документ був підписаний ще 16 вересня 2021 року у Душанбе. Зміни передбачають можливість задіяти сили об'єднання у «миротворчих операціях» під егідою ООН через так звану координуючу державу ОДКБ. Про це повідомляє ТАСС.
Тобто так тепер у пуцина називається секс по телефону? 🤔 Всі посилають "на@уй" - а піде@ас оргазмує?
Мордор та ***** повинен бути знищений..
Слава нації
Смерть москалям.
русни каждый день войны с Украиной - 20 миллиардов$. путину по хер малолетки с военучилишь, ему свой каман жалко. А его олигархи жлобы умотали от него.