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Путін сьогодні проведе нараду із членами Радбезу РФ, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін сьогодні проведе нараду із членами Радбезу РФ, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 3 березня, проведе нараду з постійними членами Ради безпеки Росії.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За словами Пєскова, як очікується, під час наради Путін висловиться і стосовно жертв серед російських військових внаслідок їхнього вторгнення до України.

Очікується, що вступні слова Путін виголосить у відкритому форматі. Також, за його словами, у російського президента у четвер заплановані міжнародні телефонні розмови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. Він помилявся, - Байден

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+57
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03.03.2022 12:37
+46
100 лет назад все кончились...до единого...после этого только красные командиры...
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03.03.2022 12:36
+40
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03.03.2022 12:36
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є в кацапів бодай 1 офіцер?
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03.03.2022 12:33 Відповісти
100 лет назад все кончились...до единого...после этого только красные командиры...
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03.03.2022 12:36 Відповісти
... праві на всі 100.... Офіцери знищені краснопузою мразотою... А потім краснопуза гидота почала і себе вважати офіцерами... Але сьогодення дуже добре показало...що російській офіцер...це звичайна мразота.. без совісті..людяності... Про ЧЕСТЬ і говорити нема сенсу.
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03.03.2022 16:08 Відповісти
Были. Когда то. У меня Дед в гробу переворачивается. С аэродрома, где он когда то служил в мачулищах (об), бомбят наши города. Это ****** ...
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03.03.2022 12:48 Відповісти
Там одні Наришкіни, які язик з жопи пуйла ні коли не дістають
Це лютий пиз..ець
Офіцери може і є, але таких не підпускають до важливих посад. Бо вони можуть не послухатися наказу
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03.03.2022 12:51 Відповісти
у Вовы один звонок к Богу..... ну как пора уже исповедаться- причаститься и собороваться... и постриг и у монастырь для замаливания своих грехов..
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03.03.2022 12:55 Відповісти
в кацапів немає "фон"
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03.03.2022 13:12 Відповісти
нет только краснодырые выродки
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03.03.2022 13:19 Відповісти
Здохни *****!
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03.03.2022 12:34 Відповісти
Ему пора проводить совещания с патологоанатомами
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03.03.2022 12:53 Відповісти
Дайте ***** парабелум.
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03.03.2022 12:34 Відповісти
Держак у сраку...
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03.03.2022 12:35 Відповісти
***** сцикун, він не застрелиться
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03.03.2022 12:45 Відповісти
Воно скоріш всіх перестріляє, чим мебе. Щуру треба дати отрути!!!
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03.03.2022 12:51 Відповісти
Добра не жди
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03.03.2022 12:34 Відповісти
Цікаво подивитись
як що воно буде робити з "члєнами"
Присмокувати??
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03.03.2022 12:35 Відповісти
Буде робити хорошу міну при поганій грі.
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03.03.2022 12:35 Відповісти
Введут военное положение и всеобщую мобилизацию. Орда не умеет останавливаться.
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03.03.2022 12:35 Відповісти
И что это изменит для украинского воина? Да ничего! Как освобождали свою землю от фашистской кацапской свиноты, так и продолжат до полной победы.
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03.03.2022 12:46 Відповісти
новые полчища орков на нашей территории
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03.03.2022 14:04 Відповісти
А ресурси для цього є?
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03.03.2022 14:42 Відповісти
введут, что бы от своих желудков защищаться...
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03.03.2022 12:54 Відповісти
... и не отвечать за потери и т.п. и свободе там ****** абсолютный)
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03.03.2022 12:56 Відповісти
Да вроде как уже утвердили чтоб ввести военное положение в россии , на Украине вряд ли скажется. ***** боится бунтов,, можно только поздравить россиян. Они же говорили " можем повторить" ну и вот обратно как в сталинские времена - голод и тюрьмы.
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04.03.2022 02:31 Відповісти
Кажуть, військовий стан на параші введуть. Хочуть менеджерів до нас прислати воювати.
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03.03.2022 12:36 Відповісти
Пока тихо там за это, родычи так сказали. Однако ж сами тож не уверены - уже привыкли к всяким многоходовочкам *****. О, смарт уже воспринимает это слово как имя собственное! Это ж как надо было опуститься 😁
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03.03.2022 13:03 Відповісти
Ну ось їм їхнє мовчання і аукнеться. 52 відсотки підтримують війну в Україні.
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03.03.2022 14:02 Відповісти
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03.03.2022 12:36 Відповісти
и пусть раздаст кажэдому по капсуле с ядом
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03.03.2022 12:37 Відповісти
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03.03.2022 12:37 Відповісти
Такий шанс. Одна надпотужна бункерна шелізяка з звенящих висот і тишина...
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03.03.2022 12:38 Відповісти
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 12:38 Відповісти
Ничего они не могут! Вы эти протесты видели? Арестовывают 90 ю бабулю с плакатом 3 здоровых лба , а остальная толпа по кругу стоит и видосики делает. И НИКТО даже не пытается в рыло дать.
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04.03.2022 02:37 Відповісти
Думаю вступні слова путіну слід розпочати з: "Ми обісрались"
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03.03.2022 12:39 Відповісти
Буде погрожувати Ядерною Зброєю!
Бо, передостання "супер-зброя" кадиривці - гніє в української землі.
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03.03.2022 12:39 Відповісти
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03.03.2022 12:39 Відповісти
тема:"нам п#зд# !".
P.S. ржавая кнопка - последний аргумент.
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03.03.2022 12:40 Відповісти
нужно уточнять - нарада будет на растоянии 20-30 метров, то и по онлайну, ***** всратое боится , их там ренгеном просвечивают наверное.
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03.03.2022 12:40 Відповісти
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03.03.2022 12:41 Відповісти
Введет военное положение в рф? Или только цензуру?
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03.03.2022 12:43 Відповісти
Ще поверне смертну кару і розстріли на місці.
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03.03.2022 12:48 Відповісти
Возможно повторится история когда в Берлине во время совещания кто-то оставит портфель со взрывчаткой. Хотя понятно ,что обнулятор будет сидеть в бункере.
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03.03.2022 12:43 Відповісти
Пуйло заверещало
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03.03.2022 12:44 Відповісти
На касапов здравый смысл напал.. касапы отбиваться будут до последнего.
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03.03.2022 12:45 Відповісти
Ага будут, как в 1991 году, только тогда ещё вся армада была целой.
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03.03.2022 13:22 Відповісти
Случайно не ядерный удар будут обсуждать
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03.03.2022 12:46 Відповісти
У них уже неделю эти удары пердаками.
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03.03.2022 12:48 Відповісти
Ага, ядерный удар и скажут, что то бандеровцы из схронов ЯО достали.
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03.03.2022 13:23 Відповісти
Тема наради "Нам пі...да!"
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03.03.2022 12:46 Відповісти
Sratj navseh kacapom hotel - vam suki zemlja budet goretj pod nogami.
A vam Ukrainci - vam info, kak i chto dlja vas po zakonu v Latvije
Glavnojechtob vi bili zhivi i zdorovi. (perevod s google)

У четвер, 3 березня, Сейм ухвалив підготовлений Міністерством внутрішніх справ (МВС) закон про підтримку цивільного населення України, який передбачає можливість швидкого отримання допомоги українським біженцям, а також право на проживання та проживання. робота в Латвії.
Закон передбачає, що громадяни України зможуть отримати довгострокову візу та право на працевлаштування на один рік. Візу видаватимуть Управління у справах громадянства та міграції (OCMA), Державна прикордонна служба та дипломатичні та консульські представництва Латвії за кордоном.
Отримати візу зможуть і громадяни України, які не мають усіх необхідних документів. OCMA зможе встановити річний термін для подання відповідних документів. Віза буде видана без сплати державного мита.
Якщо термін дії проїзного документа, виданого в Україні, закінчився, він вважатиметься дійсним у Латвії до 28 лютого 2023 року.

Закон передбачає, що Державна пожежно-рятувальна служба (ДФРС) та міські комісії цивільного захисту прийматимуть заявки від цивільних громадян України на необхідну підтримку та повідомлятимуть міську соціальну службу про необхідність надання соціальної допомоги та соціальних послуг.

Закон також передбачає, що Латвія надаватиме первинну підтримку цивільному населенню України до 90 днів - послуги з проживання та харчування, а також товари першої необхідності.
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03.03.2022 12:47 Відповісти
Пусть **** там и застрелится.
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03.03.2022 12:47 Відповісти
Чтоб вы все там массово сдохли на той сходке,твари нацистские.
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03.03.2022 12:47 Відповісти
"Также, по его словам, у российского президента в четверг запланированы международные телефонные разговоры. Источник: https://censor.net/ru/n3321023 " Привык уже читать в интернетепожелнаия. Надо ещё и послушать.
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03.03.2022 12:47 Відповісти
Рядовой Табакерка, приготовиться!
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03.03.2022 12:48 Відповісти
крыса не просто в углу , она в норе и оттуда он пойдёт на всё ...может устроить теракт в своих городах , для консолидации своего быдла против Украины
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03.03.2022 12:48 Відповісти
С членами? Понятно.
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03.03.2022 12:48 Відповісти
Сомневаюсь что путкин даст заднюю , что то будет...
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03.03.2022 12:49 Відповісти
Белавежская пуща.
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03.03.2022 13:24 Відповісти
Все що слід ***** провести це самогубство
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03.03.2022 12:49 Відповісти
Невже запросить в бункер? Чи по телеку буде давати всім пи...ди?
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03.03.2022 12:50 Відповісти
ну неужели там никому не нужен 1 млн. дол. аванса за отстрел бешенной собаки ?
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03.03.2022 12:50 Відповісти
Используйте возможности. За инструкциями обращайтесь на Банковую, или к пастору. Последний знает что делать даже лучше, чем на Банковой.
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03.03.2022 12:51 Відповісти
после совещания хай застрелятся та и все
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03.03.2022 12:51 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 12:51 Відповісти
Будь хоть раз мужиком..застрелись ****
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03.03.2022 12:52 Відповісти
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03.03.2022 12:52 Відповісти
"Також, за його словами, у російського президента у четвер заплановані міжнародні телефонні розмови."

Хай дзвонить у Гаагу та домовляється про час Міжнародного трибуналу
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03.03.2022 12:53 Відповісти
ким член ину, что бы узнать у него где это на#уй
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03.03.2022 12:57 Відповісти
Можливо із кабінету, живими, вийдуть не всі.
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03.03.2022 12:53 Відповісти
Это животное будет проводить совещание по телевизору, он понимает, что сейчас, перемещаться, даже по росии, ему опасно, он уже нежилец.
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03.03.2022 12:58 Відповісти
Он мёртвое пришло из Ада.
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03.03.2022 13:26 Відповісти
оно не знает что делать , экономика через неделю начнёт фонтанировать банкротствами и не за горами дефолт , так что перейдут на военное время ---карточная система и отъём денег у населения
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03.03.2022 12:54 Відповісти
Интересно, что скажет недонарышкин ))) Наверное, что Украина уже присоединена к мордору.
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03.03.2022 12:55 Відповісти
///
Путін просить Держдуму дозволити залишити в Україні «миротворців» РФ
3 бер 2022, 12:42

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін 3 березня вніс на ратифікацію до Державної думи протокол про внесення змін до угоди про миротворчу діяльність Організація договору колективної безпеки (ОДКБ).

Цей протокол запроваджує поняття «координуюча держава» та передбачає, що під його егідою створюються колективні миротворчі сили ОДКБ для застосування в операції ООН з «підтримки миру». Цей документ був підписаний ще 16 вересня 2021 року у Душанбе. Зміни передбачають можливість задіяти сили об'єднання у «миротворчих операціях» під егідою ООН через так звану координуючу державу ОДКБ. Про це повідомляє ТАСС.
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03.03.2022 12:56 Відповісти
а х#й ему не мясо?
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03.03.2022 12:59 Відповісти
"задіяти" без запрошення ООН?
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03.03.2022 13:05 Відповісти
а оно само с себя ООН возомнило...
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03.03.2022 13:09 Відповісти
надо вовку снять и лучше бы с дерева
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03.03.2022 12:57 Відповісти
Треба молитись, щоб вони там про скинення атомної бомби не добалакались. У них тепер варіантів мало.
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03.03.2022 13:06 Відповісти
nea, - v konce cepočki jakij leitenant ivanov na komandu "pli" skaže - NA*UI.
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03.03.2022 16:57 Відповісти
Смерть цапам!
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03.03.2022 13:11 Відповісти
Военное положение точно введут - это решит многие проблемы - запретят любые митинги,смогут абсолютно законно ввести жесткую абсолютную цензуру и под этот шумок окончательно зачистить информационное поле скрепной,преследовать инакомыслие и недовольных - разберутся как минимум с той небольшой оппозицией режиму ,не исключено что конфискуют депозиты и часть имущества расиян на военные нужды,смогут отключать связь,интернет,блокировать месенджеры,смогут не выполнять контракты...вообще наступит рай для власти - будут делать что захотят...
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03.03.2022 13:14 Відповісти
сдохни ***** и гори в аду!
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03.03.2022 13:19 Відповісти
*****, если там у тебя член еще чуть-чуть остался, ЗАСТРЕЛИСЬ прямо на Совбезе!!! Все равно сдохнешь хуже собаки! Твоя армия через неделю практически перестанет существовать! Военное положение и полная мобилизация мяса Мордора не поможет - у рабов нет мотивации, а если раб тупой, то украинская пуля даже в его гнилую жопу очень хорошо прочистит ему мозги, промытые твоим Останкино! Россия в самое ближайшие недели превратится в барак за колючей проволокой и начнет разваливаться и по периметру, и изнутри! Россия ответит за злодеяния последних 500 лет, начиная с кровавого уничтожения Великого Новгорода и Казани, и далее по списку! И будь уверен, *****, что даже покончив свою поганую жизнь самоубийством, твои мерзкие останки все равно потом достанут из любого Мавзолея и повесят, как в свое время скелет Кромвеля!
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03.03.2022 13:24 Відповісти
Расеяне залейте бункер бетоном и всё, мир во всём мире.
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03.03.2022 13:25 Відповісти
Также, по его словам, у российского президента в четверг запланированы международные телефонные разговоры. Источник: https://censor.net/ru/n3321023
Тобто так тепер у пуцина називається секс по телефону? 🤔 Всі посилають "на@уй" - а піде@ас оргазмує?
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03.03.2022 13:29 Відповісти
Коротко...
Мордор та ***** повинен бути знищений..
Слава нації
Смерть москалям.
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03.03.2022 13:30 Відповісти
Если Песков хочет жить, то придет к ***** не с пустыми руками
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03.03.2022 13:36 Відповісти


русни каждый день войны с Украиной - 20 миллиардов$. путину по хер малолетки с военучилишь, ему свой каман жалко. А его олигархи жлобы умотали от него.
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03.03.2022 13:44 Відповісти
Був би красивий Happy End, якби під час наради всі члєни встали і вийшли з бункера, а на столі залишили револьвер з одним патроном...
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03.03.2022 13:52 Відповісти
Может наконец его свои же удавят.
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03.03.2022 14:18 Відповісти
Путя *****, кацапів добрих нема. В полон не брати. Жодна свиноруська самка не запитала у свого вилупка де він. Отже всі вони знали що і де вони роблять. На шибеницю покидьків!!
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03.03.2022 14:24 Відповісти
Самое время там его повязать и выдать Украине!
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03.03.2022 14:26 Відповісти
..не забудьте ему отсосать, ******!!!
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03.03.2022 14:38 Відповісти
Путин должен признать полную, немедленную, безоговорочную капитуляцию. Отозвать свои войска без оружия за исторические границы Украины. Компенсировать Украине нанесенные им убытки.
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03.03.2022 16:21 Відповісти
Який ***** збочинець недолугий , вже з членами розмовляє
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03.03.2022 16:24 Відповісти
 
 