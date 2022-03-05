Украина может победить в войне с РФ, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госсекретарь США сказал, что не знает, сколько будет продолжаться эта война, но он уверен, что Украина способна победить. Также он выразил готовность сделать все возможное, чтобы помочь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
В интервью изданию BBC Энтони Блинкен высказался о войне между Россией и Украиной.
Он не смог сказать, как долго будет продолжаться война, но убежден в том, что Украина может победить.
Также госсекретарь высоко оценил устойчивость украинского народа, отметив, что война уже идет не так, как задумывал Путин.
"Если у Москвы есть намерение каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
так че все будет УКРАИНА
США, НЕГАЙНО закрийте повітряний простір над Україною.
Многострадальная Героическая Ахтырка...😰
він би і сам закотився, і так на шляху до нього, но йому чомусь хочеться скоріше...
Навіть до цього провалу, як мінімум Китай вважався другою армією у світі
А потом разберемся с "друзьями".
Не може! А ПЕРЕМОЖЕ!!! Слава Україні!
А вони, шкода, міркують так, як їхні "папєрєднікі", які, відколи постав новітній час (а він почався у 1848) незмінно загравали з Московською імперією. А у всіх критичних часах подавали їй БРАТНЮ допомогу !!! Конкретно? Тільки французи, англійці (й італійці) врятували Кассапстан від остаточного розгому й розпаду у висліді Кримської війни, в 1855-56. Тільки завдяки французам та англійцям Московська імперія зуміла розв'язати в 1914 світову війну (провину за яку звалили на німців, бо, за правилом сатани, "пабєдітєлєй нє судят"). Тільки завдяки США, Франції та Англії с...алінська Московія змогла сотворити Другу світову війну, а потім у ній перемогти.
Тем временем один из президентских Ил-96 зачем-то направился из Петербурга в Вашингтон. Именно этот борт, судя по истории его полётов, возил российскую делегацию на переговоры с украинцами в Белоруссию. Никак намечаются секретные переговоры России с американцами на высшем уровне?
І це не якісь постановочні навчання з уявним ворогом. Тому дайте засоби ППО і літаки або закрийте небо нах... І в результаті ми орвків розфігачим з мінімальними втратами.
Байден! Не очкуй! Все буде Україна!