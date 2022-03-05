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Украина может победить в войне с РФ, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина может победить в войне с РФ, - Блинкен

Госсекретарь США сказал, что не знает, сколько будет продолжаться эта война, но он уверен, что Украина способна победить. Также он выразил готовность сделать все возможное, чтобы помочь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В интервью изданию BBC Энтони Блинкен высказался о войне между Россией и Украиной.

Он не смог сказать, как долго будет продолжаться война, но убежден в том, что Украина может победить.

Также госсекретарь высоко оценил устойчивость украинского народа, отметив, что война уже идет не так, как задумывал Путин.

"Если у Москвы есть намерение каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставят Украине немедленную поддержку на сумму до 350 млн долларов, - Блинкен

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Топ комментарии
+84
Мы не можем а победим - без вариантов
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05.03.2022 07:08
+82
Блінкену-не може а УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ...
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05.03.2022 07:08
+69
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05.03.2022 07:23
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Блінкену-не може а УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ...
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05.03.2022 07:08 Ответить
А вони , блінкени , можуть швидко міняти підгузники свої.
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05.03.2022 12:39 Ответить
Мы не можем а победим - без вариантов
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05.03.2022 07:08 Ответить
Магистральный провайдер Cogent отключился от России Один из крупнейших магистральных провайдеров американский Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Компания предлагает им забрать серверное оборудование в течение месяца.С Cogent, по данным «Ъ», работает «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и VK. Решение западной компании может привести к снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью и сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам .
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05.03.2022 07:12 Ответить
Руцкая мабільнайа связь - іді ***** !
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05.03.2022 07:32 Ответить
Кострами хай пілкуються, як індейці.
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05.03.2022 07:39 Ответить
Якби ви, сцикуни, закрили небо, це сталося б швидше і з меншими жертвами
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05.03.2022 07:13 Ответить
Так а что там с ленд-лизом?
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05.03.2022 07:14 Ответить
что надо прибывает уже для утилизации кацапов
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05.03.2022 07:18 Ответить
Ленд-Лиз, там-же, где и закрытое небо. В обоссанных портках чиновников нато, сша и запада...
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05.03.2022 09:29 Ответить
ленд-лиз работает , и с каждым днем все лучше , возле наших западных границ кацапские борта не летают
так че все будет УКРАИНА
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05.03.2022 09:46 Ответить
Якщо Україна переможе, чи втратить Росія свій ядерний арсенал? Якщо НАТО не зможе змусити Росію припинити війну зараз, що зміниться далі?
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05.03.2022 07:15 Ответить
у нас іншого шляху немає.тільки перемога
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05.03.2022 07:16 Ответить
як ви, хлопці, ще трохі швидше будете ворушитись то переможе навіть скоріше ніж ми всі думаемо.
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05.03.2022 07:19 Ответить
Что бы Запад без нас делал?! Правильно, обосрался бы!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 07:19 Ответить
комментарий отмечен как спам
Предатели , где ваша реальная помощь? А теперь ждите у вас то7ого же, что ив Украине.
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05.03.2022 07:20 Ответить
Ніяких може. Україна ПЕРЕМОЖЕ.
США, НЕГАЙНО закрийте повітряний простір над Україною.
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05.03.2022 07:22 Ответить
Можна скрити втрати за допомогою пропогандонів Кремля, але неможливо скрити, коли війська будуть вигнані та знищені. Я думаю, ВСУ скоро орків поженуть назад
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05.03.2022 07:22 Ответить
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05.03.2022 07:23 Ответить
вялікая армія готувалась брати Вашингтон, а отримала ***** під Охтиркою.
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05.03.2022 08:24 Ответить
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05.03.2022 14:38 Ответить
Маленькая поправочка-Ахтырка Город Герой является районым центром!
Многострадальная Героическая Ахтырка...😰
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05.03.2022 14:40 Ответить
Поклонник ***** в шикарном прикиде...
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05.03.2022 07:26 Ответить
яка краса!!!!
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05.03.2022 07:58 Ответить
ТАК КРАЩЕ !)
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05.03.2022 08:42 Ответить
Блін, мазохіст!
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05.03.2022 09:39 Ответить
Але міг би ненароком склеїти дасти. Від "шальної кулі" з боку тих, кого підтримує. Так званий "дружній вогонь".
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05.03.2022 08:09 Ответить
Не знімати пов'язкуроків 2.
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05.03.2022 08:24 Ответить
нестора на гілляку!!!
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05.03.2022 10:49 Ответить
Так ти просто - ТП
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05.03.2022 09:31 Ответить
выводите этого черта на привязи под обстрелы . или обклейте его теми метками и замуруйте гденить
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05.03.2022 11:05 Ответить
шустрич?
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05.03.2022 13:22 Ответить
початок ціеї війни - це закат **********.
він би і сам закотився, і так на шляху до нього, но йому чомусь хочеться скоріше...
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05.03.2022 07:26 Ответить
Я вообще не понимаю, на что сейчас рассчитывает х.уйло. Какой ву него может быть план кроме уничтожения всех украинцев?
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05.03.2022 07:29 Ответить
НІЯКОГО!
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05.03.2022 09:06 Ответить
Ми розраховуємо на Лебедине озеро,а на що він розраховує,то час покаже...
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05.03.2022 10:33 Ответить
А що він має казати? рашкА 2 армія світу після США, без реальной допомоги союзників цього не зробити. А чи вони взагалі союзникі чи співчуваючи? Потрібні танки, літаки, хелікоптери, системи ппо. А вони дають суцільно зброю для партизанщини. За германію так взагалі суцільний сором. Треба набагато більше а не суцільна моральна підтримка. Він не знає скільки часу, а що він знає? Це не просто війна це ГЕНОЦИД
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05.03.2022 07:34 Ответить
Насчёт 2 армии мира я бы поспорил судя по тому, что мы видим… На обезьяну с ядерной гранатой больше смахивает…
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05.03.2022 07:41 Ответить
Про яку другу армію базікають?
Навіть до цього провалу, як мінімум Китай вважався другою армією у світі
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05.03.2022 07:58 Ответить
Сергей викторович - не нужно бздеть или вы сознательно наводите панику
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05.03.2022 09:02 Ответить
Закрийте небо!!!
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05.03.2022 07:34 Ответить
Мы победим! Других вариантов нет!
А потом разберемся с "друзьями".
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05.03.2022 07:34 Ответить
И не друг, и не враг, а так...
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05.03.2022 07:41 Ответить
поляки чмырят руских на границе
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05.03.2022 07:39 Ответить
Как скот из загона... М-да, ***** поднял росию скален, вытирают ноги кому не лень
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05.03.2022 07:56 Ответить
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05.03.2022 14:46 Ответить
Украина не может а ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ в этой войне ,тут просто НЕТ иных вариантов !
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05.03.2022 07:44 Ответить
Небо закройте питоры!
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05.03.2022 07:48 Ответить
чувак, не може, а переможе--іншого просто не дано.
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05.03.2022 08:01 Ответить
дякую, Капітан Очевидносте
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05.03.2022 08:14 Ответить
У НЕГО ДАННЫЕ УСТАРЕВШИЕ !!!
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05.03.2022 08:34 Ответить
И ЗАЧЕМ ПОЛИЦЕЙСКОМУ ВЫИГРЫВАТЬ У ПРЕСТУПНИКА, КОГДА И ТАК ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ОН ПРЕСТУПНИК !!!???
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05.03.2022 08:36 Ответить
Ппо дай, или небо закрой умник. Тогда даже гадать не придётся
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05.03.2022 08:51 Ответить
Блинкин давай ихтамнетов. Можно на советских самолётах. 🤬
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05.03.2022 08:54 Ответить
Что то это чмо недогаваривает, ну почему какие-то мутки
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05.03.2022 09:04 Ответить
НАТО, озброенне до зубів, спокійно спостерігає, як Путлер нищить Україну!!! Це не просто аморально, це огидно!!!
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05.03.2022 09:09 Ответить
Зброя є, зубів немає.
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05.03.2022 09:20 Ответить
Не може, а ПЕРЕМОЖЕ!!!
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05.03.2022 09:59 Ответить
Він не зміг сказати, як довго триватиме війна, але він переконаний у тому, що Україна може перемогти.
Не може! А ПЕРЕМОЖЕ!!! Слава Україні!
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05.03.2022 10:00 Ответить
Кінцевою метою світової цивілізації має бути ядерне роззброєння Рашки.
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05.03.2022 10:03 Ответить
Менять на ножки Буша ядерные ракеты
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05.03.2022 11:15 Ответить
Украина победит. Но почему-бы блинкину не прислать американских пилотов-ихтамнетов а уже Ф16 мы сами в шахтах найдем или в военторге купим. Почему Рашка может официально воевать на стороне официальной власти в Сирии(что не запрещено международным законодательством)-а США сцит воевать на стороне Украины? Да хоть НЕОФИЦИАЛЬНО ихтамнетами помогите!И война за неделю закончится. В противном случае нас ждут месяцы войны в том числе и партизанской
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05.03.2022 10:03 Ответить
Може, коли б так, як Блінкен, міркували хоча б Байден, Макрон і Шольц...
А вони, шкода, міркують так, як їхні "папєрєднікі", які, відколи постав новітній час (а він почався у 1848) незмінно загравали з Московською імперією. А у всіх критичних часах подавали їй БРАТНЮ допомогу !!! Конкретно? Тільки французи, англійці (й італійці) врятували Кассапстан від остаточного розгому й розпаду у висліді Кримської війни, в 1855-56. Тільки завдяки французам та англійцям Московська імперія зуміла розв'язати в 1914 світову війну (провину за яку звалили на німців, бо, за правилом сатани, "пабєдітєлєй нє судят"). Тільки завдяки США, Франції та Англії с...алінська Московія змогла сотворити Другу світову війну, а потім у ній перемогти.
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05.03.2022 10:03 Ответить
Повинна!
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05.03.2022 10:05 Ответить
Мюнхен 2.0 ????????
Тем временем один из президентских Ил-96 зачем-то направился из Петербурга в Вашингтон. Именно этот борт, судя по истории его полётов, возил российскую делегацию на переговоры с украинцами в Белоруссию. Никак намечаются секретные переговоры России с американцами на высшем уровне?
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05.03.2022 11:16 Ответить
правильно.
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05.03.2022 11:37 Ответить
Після перемоги ми розглянемо чи приєднувати НАТО до ЗСУ, чи ні! Слава Україні!
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05.03.2022 11:56 Ответить
Владимир Александрович , есть еще способ , закрыть небо , у Хасидов скоро новый год , ну как скоро через 7-месяцев , надо им объяснить , чтобы они помогли закрыть небо , иначе в Умань не попадут И не получат благословение на следующий год . Так что в ихних интересах, чтобы Украина по быстрее выгнала русню .
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05.03.2022 12:26 Ответить
УКРАИНА ПОБЕДИТ! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.03.2022 12:54 Ответить
НАТО вже змогло переконатися в ефективності наших ЗСУ на війні з армією Мордору!
І це не якісь постановочні навчання з уявним ворогом. Тому дайте засоби ППО і літаки або закрийте небо нах... І в результаті ми орвків розфігачим з мінімальними втратами.
Байден! Не очкуй! Все буде Україна!
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05.03.2022 13:29 Ответить
Як що Україна зараз не переможе, то вона зникне на завжди.
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05.03.2022 14:23 Ответить
Понятно, ******* не мешки ворочить, а еще в штатах и в кабинете в ******. Возьми еще ******** столтенберга и подергайте друг другу , два ******** натовских. Смерть детей на вашей совести , крысы ссыкливые
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05.03.2022 14:33 Ответить
 
 