Україна може перемогти у війні з РФ, - Блінкен

Держсекретар США сказав, що не знає скільки триватиме ця війна, але він упевнений, що Україна здатна перемогти. Так само він висловив готовність зробити все можливе, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

В інтерв'ю виданню BBC Ентоні Блінкен висловився про війну між Росією та Україною.

Він не зміг сказати, як довго триватиме війна, але він переконаний у тому, що Україна може перемогти.

Також держсекретар високо оцінив стійкість українського народу і зазначив, що війна вже йде не так, як задумував Путін.

"Якщо у Москви є намір якимось чином спробувати повалити уряд і встановити свій власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними", - Блінкен