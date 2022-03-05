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Україна може перемогти у війні з РФ, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Держсекретар США сказав, що не знає скільки триватиме ця війна, але він упевнений, що Україна здатна перемогти. Так само він висловив готовність зробити все можливе, щоб допомогти Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
В інтерв'ю виданню BBC Ентоні Блінкен висловився про війну між Росією та Україною.
Він не зміг сказати, як довго триватиме війна, але він переконаний у тому, що Україна може перемогти.
Також держсекретар високо оцінив стійкість українського народу і зазначив, що війна вже йде не так, як задумував Путін.
"Якщо у Москви є намір якимось чином спробувати повалити уряд і встановити свій власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це", - сказав він.
Топ коментарі
+89 Василий СПРУТ
показати весь коментар05.03.2022 07:08
+87 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар05.03.2022 07:08
+72 Шимус
показати весь коментар05.03.2022 07:23
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Будь ласка, зачекайте...
так че все будет УКРАИНА
США, НЕГАЙНО закрийте повітряний простір над Україною.
Многострадальная Героическая Ахтырка...😰
він би і сам закотився, і так на шляху до нього, но йому чомусь хочеться скоріше...
Навіть до цього провалу, як мінімум Китай вважався другою армією у світі
А потом разберемся с "друзьями".
Не може! А ПЕРЕМОЖЕ!!! Слава Україні!
А вони, шкода, міркують так, як їхні "папєрєднікі", які, відколи постав новітній час (а він почався у 1848) незмінно загравали з Московською імперією. А у всіх критичних часах подавали їй БРАТНЮ допомогу !!! Конкретно? Тільки французи, англійці (й італійці) врятували Кассапстан від остаточного розгому й розпаду у висліді Кримської війни, в 1855-56. Тільки завдяки французам та англійцям Московська імперія зуміла розв'язати в 1914 світову війну (провину за яку звалили на німців, бо, за правилом сатани, "пабєдітєлєй нє судят"). Тільки завдяки США, Франції та Англії с...алінська Московія змогла сотворити Другу світову війну, а потім у ній перемогти.
Тем временем один из президентских Ил-96 зачем-то направился из Петербурга в Вашингтон. Именно этот борт, судя по истории его полётов, возил российскую делегацию на переговоры с украинцами в Белоруссию. Никак намечаются секретные переговоры России с американцами на высшем уровне?
І це не якісь постановочні навчання з уявним ворогом. Тому дайте засоби ППО і літаки або закрийте небо нах... І в результаті ми орвків розфігачим з мінімальними втратами.
Байден! Не очкуй! Все буде Україна!