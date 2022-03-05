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Україна може перемогти у війні з РФ, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна може перемогти у війні з РФ, - Блінкен

Держсекретар США сказав, що не знає скільки триватиме ця війна, але він упевнений, що Україна здатна перемогти. Так само він висловив готовність зробити все можливе, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

В інтерв'ю виданню BBC Ентоні Блінкен висловився про війну між Росією та Україною.

Він не зміг сказати, як довго триватиме війна, але він переконаний у тому, що Україна може перемогти.

Також держсекретар високо оцінив стійкість українського народу і зазначив, що війна вже йде не так, як задумував Путін.

"Якщо у Москви є намір якимось чином спробувати повалити уряд і встановити свій власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними", - Блінкен

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Топ коментарі
+89
Мы не можем а победим - без вариантов
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05.03.2022 07:08
+87
Блінкену-не може а УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ...
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05.03.2022 07:08
+72
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05.03.2022 07:23
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Блінкену-не може а УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ...
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05.03.2022 07:08 Відповісти
А вони , блінкени , можуть швидко міняти підгузники свої.
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05.03.2022 12:39 Відповісти
Мы не можем а победим - без вариантов
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05.03.2022 07:08 Відповісти
Магистральный провайдер Cogent отключился от России Один из крупнейших магистральных провайдеров американский Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Компания предлагает им забрать серверное оборудование в течение месяца.С Cogent, по данным «Ъ», работает «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и VK. Решение западной компании может привести к снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью и сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам .
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05.03.2022 07:12 Відповісти
Руцкая мабільнайа связь - іді ***** !
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05.03.2022 07:32 Відповісти
Кострами хай пілкуються, як індейці.
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05.03.2022 07:39 Відповісти
Якби ви, сцикуни, закрили небо, це сталося б швидше і з меншими жертвами
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05.03.2022 07:13 Відповісти
Так а что там с ленд-лизом?
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05.03.2022 07:14 Відповісти
что надо прибывает уже для утилизации кацапов
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05.03.2022 07:18 Відповісти
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Ленд-Лиз, там-же, где и закрытое небо. В обоссанных портках чиновников нато, сша и запада...
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05.03.2022 09:29 Відповісти
ленд-лиз работает , и с каждым днем все лучше , возле наших западных границ кацапские борта не летают
так че все будет УКРАИНА
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05.03.2022 09:46 Відповісти
Якщо Україна переможе, чи втратить Росія свій ядерний арсенал? Якщо НАТО не зможе змусити Росію припинити війну зараз, що зміниться далі?
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05.03.2022 07:15 Відповісти
у нас іншого шляху немає.тільки перемога
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05.03.2022 07:16 Відповісти
як ви, хлопці, ще трохі швидше будете ворушитись то переможе навіть скоріше ніж ми всі думаемо.
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05.03.2022 07:19 Відповісти
Что бы Запад без нас делал?! Правильно, обосрался бы!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 07:19 Відповісти
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Предатели , где ваша реальная помощь? А теперь ждите у вас то7ого же, что ив Украине.
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05.03.2022 07:20 Відповісти
Ніяких може. Україна ПЕРЕМОЖЕ.
США, НЕГАЙНО закрийте повітряний простір над Україною.
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05.03.2022 07:22 Відповісти
Можна скрити втрати за допомогою пропогандонів Кремля, але неможливо скрити, коли війська будуть вигнані та знищені. Я думаю, ВСУ скоро орків поженуть назад
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05.03.2022 07:22 Відповісти
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05.03.2022 07:23 Відповісти
вялікая армія готувалась брати Вашингтон, а отримала ***** під Охтиркою.
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05.03.2022 08:24 Відповісти
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05.03.2022 14:38 Відповісти
Маленькая поправочка-Ахтырка Город Герой является районым центром!
Многострадальная Героическая Ахтырка...😰
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05.03.2022 14:40 Відповісти
Поклонник ***** в шикарном прикиде...
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05.03.2022 07:26 Відповісти
яка краса!!!!
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05.03.2022 07:58 Відповісти
ТАК КРАЩЕ !)
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05.03.2022 08:42 Відповісти
Блін, мазохіст!
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05.03.2022 09:39 Відповісти
Але міг би ненароком склеїти дасти. Від "шальної кулі" з боку тих, кого підтримує. Так званий "дружній вогонь".
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05.03.2022 08:09 Відповісти
Не знімати пов'язкуроків 2.
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05.03.2022 08:24 Відповісти
нестора на гілляку!!!
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05.03.2022 10:49 Відповісти
Так ти просто - ТП
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05.03.2022 09:31 Відповісти
выводите этого черта на привязи под обстрелы . или обклейте его теми метками и замуруйте гденить
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05.03.2022 11:05 Відповісти
шустрич?
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05.03.2022 13:22 Відповісти
початок ціеї війни - це закат **********.
він би і сам закотився, і так на шляху до нього, но йому чомусь хочеться скоріше...
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05.03.2022 07:26 Відповісти
Я вообще не понимаю, на что сейчас рассчитывает х.уйло. Какой ву него может быть план кроме уничтожения всех украинцев?
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05.03.2022 07:29 Відповісти
НІЯКОГО!
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05.03.2022 09:06 Відповісти
Ми розраховуємо на Лебедине озеро,а на що він розраховує,то час покаже...
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05.03.2022 10:33 Відповісти
А що він має казати? рашкА 2 армія світу після США, без реальной допомоги союзників цього не зробити. А чи вони взагалі союзникі чи співчуваючи? Потрібні танки, літаки, хелікоптери, системи ппо. А вони дають суцільно зброю для партизанщини. За германію так взагалі суцільний сором. Треба набагато більше а не суцільна моральна підтримка. Він не знає скільки часу, а що він знає? Це не просто війна це ГЕНОЦИД
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05.03.2022 07:34 Відповісти
Насчёт 2 армии мира я бы поспорил судя по тому, что мы видим… На обезьяну с ядерной гранатой больше смахивает…
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05.03.2022 07:41 Відповісти
Про яку другу армію базікають?
Навіть до цього провалу, як мінімум Китай вважався другою армією у світі
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05.03.2022 07:58 Відповісти
Сергей викторович - не нужно бздеть или вы сознательно наводите панику
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05.03.2022 09:02 Відповісти
Кожен уряд, військові, перш за все, відповідальні за безпеку громадян СВОЄЇ країни. Наша країна - не член НАТО, воювати за нас ніхто не зобов'язаний. І не потрібно оголошувати себе рятівниками світу. Допомагають- спасибі! Приймають наших біженців, шлють гуманітарну і не тільки допомогу, через оголошені санкції залишають своїх громадян без роботи із захмарними цінами на газ, нафтопродукти- вдячні. А де наші "Нептуни", "Вільхи" і т.д. (я дуже цивільна людина), де каски, бронежилети, стрілецька зброя власного виробництва? Ще місяць тому наш президент дорікав членам НАТО, що вони "нагнітають ситуацію", розполохали нам інвесторів. А тепер : "Рятуйте, бо ви зобов'язані!" Як не гірко,- ні. І не варто хамити в міжнародних стосунках.
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05.03.2022 15:56 Відповісти
Закрийте небо!!!
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05.03.2022 07:34 Відповісти
Мы победим! Других вариантов нет!
А потом разберемся с "друзьями".
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05.03.2022 07:34 Відповісти
И не друг, и не враг, а так...
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05.03.2022 07:41 Відповісти
поляки чмырят руских на границе
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05.03.2022 07:39 Відповісти
Как скот из загона... М-да, ***** поднял росию скален, вытирают ноги кому не лень
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05.03.2022 07:56 Відповісти
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05.03.2022 14:46 Відповісти
Украина не может а ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ в этой войне ,тут просто НЕТ иных вариантов !
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05.03.2022 07:44 Відповісти
чувак, не може, а переможе--іншого просто не дано.
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05.03.2022 08:01 Відповісти
дякую, Капітан Очевидносте
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05.03.2022 08:14 Відповісти
У НЕГО ДАННЫЕ УСТАРЕВШИЕ !!!
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05.03.2022 08:34 Відповісти
И ЗАЧЕМ ПОЛИЦЕЙСКОМУ ВЫИГРЫВАТЬ У ПРЕСТУПНИКА, КОГДА И ТАК ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ОН ПРЕСТУПНИК !!!???
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05.03.2022 08:36 Відповісти
Ппо дай, или небо закрой умник. Тогда даже гадать не придётся
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05.03.2022 08:51 Відповісти
Блинкин давай ихтамнетов. Можно на советских самолётах. 🤬
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05.03.2022 08:54 Відповісти
Что то это чмо недогаваривает, ну почему какие-то мутки
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05.03.2022 09:04 Відповісти
НАТО, озброенне до зубів, спокійно спостерігає, як Путлер нищить Україну!!! Це не просто аморально, це огидно!!!
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05.03.2022 09:09 Відповісти
Зброя є, зубів немає.
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05.03.2022 09:20 Відповісти
Не може, а ПЕРЕМОЖЕ!!!
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05.03.2022 09:59 Відповісти
Він не зміг сказати, як довго триватиме війна, але він переконаний у тому, що Україна може перемогти.
Не може! А ПЕРЕМОЖЕ!!! Слава Україні!
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05.03.2022 10:00 Відповісти
Кінцевою метою світової цивілізації має бути ядерне роззброєння Рашки.
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05.03.2022 10:03 Відповісти
Менять на ножки Буша ядерные ракеты
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05.03.2022 11:15 Відповісти
Украина победит. Но почему-бы блинкину не прислать американских пилотов-ихтамнетов а уже Ф16 мы сами в шахтах найдем или в военторге купим. Почему Рашка может официально воевать на стороне официальной власти в Сирии(что не запрещено международным законодательством)-а США сцит воевать на стороне Украины? Да хоть НЕОФИЦИАЛЬНО ихтамнетами помогите!И война за неделю закончится. В противном случае нас ждут месяцы войны в том числе и партизанской
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05.03.2022 10:03 Відповісти
Може, коли б так, як Блінкен, міркували хоча б Байден, Макрон і Шольц...
А вони, шкода, міркують так, як їхні "папєрєднікі", які, відколи постав новітній час (а він почався у 1848) незмінно загравали з Московською імперією. А у всіх критичних часах подавали їй БРАТНЮ допомогу !!! Конкретно? Тільки французи, англійці (й італійці) врятували Кассапстан від остаточного розгому й розпаду у висліді Кримської війни, в 1855-56. Тільки завдяки французам та англійцям Московська імперія зуміла розв'язати в 1914 світову війну (провину за яку звалили на німців, бо, за правилом сатани, "пабєдітєлєй нє судят"). Тільки завдяки США, Франції та Англії с...алінська Московія змогла сотворити Другу світову війну, а потім у ній перемогти.
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05.03.2022 10:03 Відповісти
Повинна!
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05.03.2022 10:05 Відповісти
Мюнхен 2.0 ????????
Тем временем один из президентских Ил-96 зачем-то направился из Петербурга в Вашингтон. Именно этот борт, судя по истории его полётов, возил российскую делегацию на переговоры с украинцами в Белоруссию. Никак намечаются секретные переговоры России с американцами на высшем уровне?
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05.03.2022 11:16 Відповісти
И договорятся, твари.
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05.03.2022 15:37 Відповісти
правильно.
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05.03.2022 11:37 Відповісти
Після перемоги ми розглянемо чи приєднувати НАТО до ЗСУ, чи ні! Слава Україні!
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05.03.2022 11:56 Відповісти
Владимир Александрович , есть еще способ , закрыть небо , у Хасидов скоро новый год , ну как скоро через 7-месяцев , надо им объяснить , чтобы они помогли закрыть небо , иначе в Умань не попадут И не получат благословение на следующий год . Так что в ихних интересах, чтобы Украина по быстрее выгнала русню .
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05.03.2022 12:26 Відповісти
УКРАИНА ПОБЕДИТ! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.03.2022 12:54 Відповісти
НАТО вже змогло переконатися в ефективності наших ЗСУ на війні з армією Мордору!
І це не якісь постановочні навчання з уявним ворогом. Тому дайте засоби ППО і літаки або закрийте небо нах... І в результаті ми орвків розфігачим з мінімальними втратами.
Байден! Не очкуй! Все буде Україна!
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05.03.2022 13:29 Відповісти
Як що Україна зараз не переможе, то вона зникне на завжди.
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05.03.2022 14:23 Відповісти
назавжди
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05.03.2022 16:14 Відповісти
Понятно, ******* не мешки ворочить, а еще в штатах и в кабинете в ******. Возьми еще ******** столтенберга и подергайте друг другу , два ******** натовских. Смерть детей на вашей совести , крысы ссыкливые
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05.03.2022 14:33 Відповісти
небо закройте.******* не мишки ворочать.
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05.03.2022 15:25 Відповісти
Во-первых, не "может", а победим, а во-вторых, пошел ты в задницу, Блинкен! И нато с собой не забудь прихватить. Без ссыкливых справимся.
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05.03.2022 15:36 Відповісти
Foxnews чуть ли не на первой странице новость « дети российских элит против войны» ина фотке дочка Абрамовича и Пескова. В общем и своих деток используют чтоб денежки спасти. В новостной ленте российских тролляк Больше чем на украинских. Капец как обрабатывают массы.
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05.03.2022 15:54 Відповісти
 
 