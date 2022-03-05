Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Хартия 97".
Изданию стала известна причина, почему белорусские войска до сих пор, несмотря на приказы "сверху", не участвуют в сухопутных военных действиях против Украины. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне.
Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.
Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.
Пожалуйста, подождите...
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
НАТО -- виключно оборонний союз (сподіваюсь значення слова "оборонний" Ви знаєте). Зараз закрити наше небо для НАТО, коли на жодну країну НАТО ніхто не нападав, означає відректися від слова "оборонний", тобто від самої цілі, задля чого саме і було створено цей блок, і вступити у відкриту війну з кацапстаном. Де я помиляюся? Допоможіть, будь ласка, бо вже дах зриває...
Білоруси економлять для Великої Британії бюджет.
https://www.kp.ru/daily/27373/4554663/
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны, принявшие санкции против Минска и Москвы, в итоге будут извиняться и просить о сотрудничестве".
"Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают", - заявил Лукашенко.
Так держать это не ваша война
Хотя она и не наша .
Наши бытоже все отказались воевать против славянских народов но только не против пУТЛЕРА и лАВРУШКИ с сОЛОВЬЕМ певучим
Беріть в кишень бульбу!