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Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины, - СМИ

Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Хартия 97".

Изданию стала известна причина, почему белорусские войска до сих пор, несмотря на приказы "сверху", не участвуют в сухопутных военных действиях против Украины. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне.

Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.

Также читайте: Лукашенко: Беларусь хотят "затолкать" в войну с Украиной

Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.

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Топ комментарии
+33
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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05.03.2022 13:48
+23
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05.03.2022 13:57
+22
відмолятись воювати не потрібно! ЇМ ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ ВОЮВАТИ ЗІ СВОЇМ ВУСАТИМ УПИРЕМ!!! ЯКЩО ВОНИ ХОЧУТЬ МАЙБУТНЬОГО, ЇМ ПОТРІБНО ВЖЕ ЗАРАЗ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ!! Та й взагалі, чому весь народ не повстане проти бульбофюрера??? Кращої нагоди годі чекати!!!
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05.03.2022 13:51
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Правила форума Совет форумчан
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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05.03.2022 13:48 Ответить
Грузины и Азербайджанцы тоже должны отвоевать своё
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05.03.2022 13:50 Ответить
Азербайджан уже отвоевал. Очередь за Грузией и Молдовой. А белорусы должны усатого таргана отправить на ПМЖ к овощу.
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05.03.2022 14:01 Ответить
а как же Степанакерт с мокшанским контингентом?
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05.03.2022 14:17 Ответить
Азербайджанцы поручили кацапам заняться выселением оттуда армян. Через пару лет кацапов попросят на выход.
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05.03.2022 14:33 Ответить
все знают про рашкованскую военную базу в степанакерте. вы начали и остановились. враг укрепится и пойдет в наступление.
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05.03.2022 14:20 Ответить
А Грузія? І Ваша правда: в Білорусі забрали всю Білорусь до краю... "Білоруський край рф", курва...
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05.03.2022 13:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CngudZ2tJMk
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05.03.2022 13:49 Ответить
відмолятись воювати не потрібно! ЇМ ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ ВОЮВАТИ ЗІ СВОЇМ ВУСАТИМ УПИРЕМ!!! ЯКЩО ВОНИ ХОЧУТЬ МАЙБУТНЬОГО, ЇМ ПОТРІБНО ВЖЕ ЗАРАЗ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ!! Та й взагалі, чому весь народ не повстане проти бульбофюрера??? Кращої нагоди годі чекати!!!
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05.03.2022 13:51 Ответить
Розберуться собі самі на своїй землі. Може їх все влаштовує? А за те, що відмовилися воювати проти нас -- щира подяка білоруським воякам.
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05.03.2022 13:58 Ответить
Ліпше йдіть скидайте лУку з пристолу, наводіть порядок у себе в дома, і викиньте русню монголоїдну з вашої території!!!!!!!
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05.03.2022 13:51 Ответить
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 13:51 Ответить
Може я чогось не розумію, поясніть, будь ласка.
НАТО -- виключно оборонний союз (сподіваюсь значення слова "оборонний" Ви знаєте). Зараз закрити наше небо для НАТО, коли на жодну країну НАТО ніхто не нападав, означає відректися від слова "оборонний", тобто від самої цілі, задля чого саме і було створено цей блок, і вступити у відкриту війну з кацапстаном. Де я помиляюся? Допоможіть, будь ласка, бо вже дах зриває...
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05.03.2022 14:42 Ответить
2000 моджахедов на границе с таджикистаном азиатский 2 фронт
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05.03.2022 13:51 Ответить
Это кто? И с какой границы?
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05.03.2022 13:55 Ответить
отдохну болят глаза вытаскивать инфу и ВАМ друзья сообщать .......скоро вернусь....
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05.03.2022 13:52 Ответить
БІЛОРУСИ! ВИХОДЬТЕ НА ПЛОЩІ, БЕРИТЬ ВЛАДУ У СВОЇ РУКИ, РОЗЧАВІТЬ РЕЖИМ ТАРАКАНА! ЦЕ ВАШ ОСТАННІЙ ШАНС!
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05.03.2022 13:53 Ответить
ФСБшник слил разговор Путина и Шойгу в сеть, этот же источник слил сбу данные о кадыровцах https://www.youtube.com/watch?v=ahjD5pEFvoM
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05.03.2022 13:54 Ответить
Фейк
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05.03.2022 13:56 Ответить
Але прикольно зроблений!
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05.03.2022 14:04 Ответить
Білоруси! Гоніть рашиSSьку нечисть зі своєї землі! .. чи вона вже не ваша?
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05.03.2022 13:54 Ответить
От що святі Javeliny роблять з людьми. А хвалилися "...за трИ чАтирИ дня..."
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05.03.2022 13:55 Ответить
Це чудово. Бо один nlaw коштує 20 тис. фунтів стерлінгів.
Білоруси економлять для Великої Британії бюджет.
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05.03.2022 13:56 Ответить
Подивіться flaightradar 24. кацапський членовоз іл 96- 300 {урядовий} в 9: 41 вилетів у Вашингтон .До чого би це? Напевне з колін вставати
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05.03.2022 13:56 Ответить
Тушку путлера на опознание повезли.
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05.03.2022 13:58 Ответить
маша захарова папрасила не истерить, официальная причина - забрать 12 дипломатов, обьявленных американцами персонами нон-грата.
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05.03.2022 14:20 Ответить
он полетел за дипломатами,ой ошиблась за персонами нон грата
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05.03.2022 14:21 Ответить
Как там усатая мразь чесала-"Они(кто они-хрен его знает) сразу захватят Беларусь и мы не успеем вернуться из Украины,чтобы вас защитить". Ну,в принципе могут успеть, если рефрижераторы будут быстро ехать.
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05.03.2022 13:57 Ответить
на границе с таджикистаном ..бывшие союзники талибов которые разошлись во взглядах правления а ведь киргизия и таджики должны были идти к нам
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05.03.2022 13:57 Ответить
якщо це правда то дякуємо вам сябри
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05.03.2022 13:57 Ответить
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05.03.2022 13:57 Ответить
Молодцы. Так что это не заслуга Луки, а людей которые поняли что им здесь нечего ловить, кроме вероятной смерти и калечества.
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05.03.2022 13:58 Ответить
кремль кинув у бій дівізію дзержинського. З білорусі. читайте
https://www.kp.ru/daily/27373/4554663/
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05.03.2022 14:05 Ответить
kp.ru =фентези. Всякое совпадение с реальностью является чисто случайным.
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05.03.2022 14:21 Ответить
Коца уже давно нужно было коцнуть. Влажные фантазии орков...
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05.03.2022 14:32 Ответить
Для ПОСМЕЯЦЦА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны, принявшие санкции против Минска и Москвы, в итоге будут извиняться и просить о сотрудничестве".

"Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают", - заявил Лукашенко.
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05.03.2022 14:16 Ответить
Потішний президент
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05.03.2022 14:27 Ответить
Молодцы Беларусы

Так держать это не ваша война

Хотя она и не наша .
Наши бытоже все отказались воевать против славянских народов но только не против пУТЛЕРА и лАВРУШКИ с сОЛОВЬЕМ певучим
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05.03.2022 14:20 Ответить
Бульбаші, підете проти України воювати, будете засмажені ще на кордоні! Всі будуть вбиті бульбаші!

Беріть в кишень бульбу!
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05.03.2022 14:21 Ответить
Акупантам-СМЕРТЬ
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05.03.2022 14:21 Ответить
Оце діло! У полон треба із танками та гарматами.
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05.03.2022 14:22 Ответить
Да, белы, потому шо будет так - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/268543
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05.03.2022 14:27 Ответить
Честь? Совесть заиграла? Да нет, обосрались, почувствовав непреодолимую силу только почувствуют сопли и слабость, тут же будуть добивать. Как можно нужно больше оружия, только это с мотивированным народом творит чудеса.. имхо
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05.03.2022 14:51 Ответить
Білоруси! Не забувайте, що Смоленськ ваш.
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05.03.2022 15:01 Ответить
 
 