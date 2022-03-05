Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины, - СМИ

Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Хартия 97".

Изданию стала известна причина, почему белорусские войска до сих пор, несмотря на приказы "сверху", не участвуют в сухопутных военных действиях против Украины. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне.

Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.

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Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.