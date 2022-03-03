Лукашенко: Беларусь хотят "затолкать" в войну с Украиной
Новости Цензор.НЕТ Авто
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хотят "затолкать" в войну с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Вы видите, что нас просто хотят затолкать в войну с Украиной. Специально, чтобы мы оголили остальные наши границы. А потом с нами быстро разберутся, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика, а стратегия - разобраться с Россией и с нами сразу, чтобы потом снова не начинать, как в августе 2020 года", - отметил он.
"Еще раз повторяю: мы знаем, чего они хотят, – подчеркнул Лукашенко. – Мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле, в этом вы можете не сомневаться".
По его словам, белорусы не хотят никаких конфликтов и войны.
Пожалуйста, подождите...
Правильно ......... Белорусия.
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И также бомбить эти объекты из самолётов🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️
«У нас очень крепкие отношения с президентом Эрдоганом и Турцией. Мы приобрели турецкие БПЛА, которые нам очень помогли. Они помогают не только с беспилотниками. Есть много моментов, в которых помог Эрдоган. Эрдоган - сильный лидер. У него много инициатив не только в этой области, но и на политическом уровне. Это одна из стран, которая может гарантировать безопасность Украине»
Гарантировать она ниче неможет.
Не змог каб не надрукавць свае стаулене да гэтага.
Прабачце, што на мове оркау, але ж яны хто будзе гэта чытаць не зразумеюць.
Акупантам:
Жрите сами тот хлеб, что замешенный
На крови и на боли людской.
На слезах и на горе не взвешенном
Что принёс русский мир ваш с собой.
Будь ты проклято, иго уродское,
Что заставило нэньку страдать
Как шакалы накинулись стаей,
Чтоб свободу страны разорвать.
Героям Слава!!!!