Лукашенко: Білорусь хочуть "заштовхати" у війну з Україною

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Білорусь хочуть "заштовхнути" у війну з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ви бачите, що нас просто хочуть заштовхати у війну з Україною. Спеціально, щоб ми оголили решту наших кордонів. А потім з нами швидко розберуться, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити. Це тактика, а стратегія - розібратися з Росією і з нами заразом, щоб потім знову не розпочинати, як у серпні 2020 року", - зазначив він.

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"Ще раз повторюю: ми знаємо, чого вони хочуть, – наголосив Лукашенко. – Ми до цього готові. Ми боротимемося і вмиратимемо за вас на нашій землі, в цьому ви можете не сумніватися".

За його словами, білоруси не хочуть жодних конфліктів та жодної війни.