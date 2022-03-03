Лукашенко: Білорусь хочуть "заштовхати" у війну з Україною
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Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Білорусь хочуть "заштовхнути" у війну з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Ви бачите, що нас просто хочуть заштовхати у війну з Україною. Спеціально, щоб ми оголили решту наших кордонів. А потім з нами швидко розберуться, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити. Це тактика, а стратегія - розібратися з Росією і з нами заразом, щоб потім знову не розпочинати, як у серпні 2020 року", - зазначив він.
"Ще раз повторюю: ми знаємо, чого вони хочуть, – наголосив Лукашенко. – Ми до цього готові. Ми боротимемося і вмиратимемо за вас на нашій землі, в цьому ви можете не сумніватися".
За його словами, білоруси не хочуть жодних конфліктів та жодної війни.
Будь ласка, зачекайте...
Правильно ......... Белорусия.
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И также бомбить эти объекты из самолётов🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️
«У нас очень крепкие отношения с президентом Эрдоганом и Турцией. Мы приобрели турецкие БПЛА, которые нам очень помогли. Они помогают не только с беспилотниками. Есть много моментов, в которых помог Эрдоган. Эрдоган - сильный лидер. У него много инициатив не только в этой области, но и на политическом уровне. Это одна из стран, которая может гарантировать безопасность Украине»
Гарантировать она ниче неможет.
Не змог каб не надрукавць свае стаулене да гэтага.
Прабачце, што на мове оркау, але ж яны хто будзе гэта чытаць не зразумеюць.
Акупантам:
Жрите сами тот хлеб, что замешенный
На крови и на боли людской.
На слезах и на горе не взвешенном
Что принёс русский мир ваш с собой.
Будь ты проклято, иго уродское,
Что заставило нэньку страдать
Как шакалы накинулись стаей,
Чтоб свободу страны разорвать.
Героям Слава!!!!