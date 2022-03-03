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Лукашенко: Білорусь хочуть "заштовхати" у війну з Україною

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

Лукашенко: Білорусь хочуть

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Білорусь хочуть "заштовхнути" у війну з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ви бачите, що нас просто хочуть заштовхати у війну з Україною. Спеціально, щоб ми оголили решту наших кордонів. А потім з нами швидко розберуться, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити. Це тактика, а стратегія - розібратися з Росією і з нами заразом, щоб потім знову не розпочинати, як у серпні 2020 року", - зазначив він.

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"Ще раз повторюю: ми знаємо, чого вони хочуть, – наголосив Лукашенко. – Ми до цього готові. Ми боротимемося і вмиратимемо за вас на нашій землі, в цьому ви можете не сумніватися".

За його словами, білоруси не хочуть жодних конфліктів та жодної війни.
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Топ коментарі
+122
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03.03.2022 13:02
+97
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03.03.2022 13:02
+89
лоза, корабль российский видишь? Вот, садись в свой маленький плот, и греби за ним.
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03.03.2022 13:04
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Тут предыдущие оратору говорят, что сипатый начал петлять. Не правильно - эта тварюка петляет всю свою жизни и брешет, как дышит. Так что он не начал петлять , он петляет постоянно и пытается путяру объ**ать и вытянуть с него денег.
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03.03.2022 15:19 Відповісти
Краще би не публікували його "висери" бо вже несамовита лють розбирає. Коли вже його будуть "штовхати в жопу" як Каддафі!
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03.03.2022 15:26 Відповісти
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05.03.2022 12:14 Відповісти
Старичок все же хитрожопый,это для Путина сказано,типа мы бы и рады ввести войска,но *** злое нато тут же нападет сзади.
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03.03.2022 15:26 Відповісти
красиво дал заднюю
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03.03.2022 15:27 Відповісти
Ты уже по самую плешь в кацапском дерьме. Ты предоставил рашистам базы, аэродромы, границу для атак против Украины. Будь уверен, скот *************, мы тебе этого не простим
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03.03.2022 15:30 Відповісти
Будь проклят русский,белорусский фашизм!
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05.03.2022 12:15 Відповісти
- Они хотят нас затолкать. Толкают, сил уже нет сопротивляться. Вот затолкали нам российскую армию. Танки, пушки. А вдруг затолкнут ещё и не туда? В смысле - туда...
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03.03.2022 15:39 Відповісти
У белорусов была возможность показать себя , но увы. Им нельзя отдавать Луку на суд Линча белорусам - они будут, по старой доброй привычке нести ему розы , петь песни , целовать. А на следующий день буду в засос целовать угромонгольских убийц
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03.03.2022 15:45 Відповісти
З території бялорусі запускають ракети по нашим містам і ми не можемо дати відповідь, тому що ракетний удар по бялорусі стане причиною для того, щоб вони заявили, що ми на них напали. Ось у чому складність. Маємо терпіти обстріли.
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03.03.2022 15:49 Відповісти
Лукошенко, сдай Путина в международный трибунал. Спаси свою задницу.
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03.03.2022 16:05 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! Заходьте в вайбер різних груп до хрена закидайте фотки цих засранців.кинув на Рязань піпец.звонить якась ***** питає ето где у меня муж на учениях в Белорсии ответ получил 200 балов едет домой отключтлась *****
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03.03.2022 16:06 Відповісти
ILI YOUTUBE, na rznih blogerov, naprimer kylinariya i povari , parikmaheri raznie ktotorie yzhat kak strich, i tak dalee. Ya tyt odnoi parikmahershe vsem ee podpischikam kto daval otzivi otsilala video i fotografii vsego chto proishodit. Kazhdomy iz ee podpischikov . Nadeus im vsem ponravilos. I eshe bydy delat to zhe samoe
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03.03.2022 16:57 Відповісти
Ой, шизоїд виліз. Хто не будь запхайте йому костиль в гузно, щоб замовк.
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03.03.2022 16:09 Відповісти
Без окон , без дверей полна жопа огурцов ....... Что это ?

Правильно ......... Белорусия.
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03.03.2022 16:19 Відповісти
Надо-ж. Была "спецоперация", а теперь вдруг война? А шо случилось?
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03.03.2022 16:28 Відповісти
уже сил нет материться ,но, ******** закрой мудило!
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03.03.2022 17:04 Відповісти
Ни одному его слову верить нельзя!
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03.03.2022 17:18 Відповісти
Точно так же, как и рускому гитлеру...
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04.03.2022 16:15 Відповісти
Гони россиян со своей территории и я поверю твоей задней
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03.03.2022 17:41 Відповісти
❗️Администрация Байдена изучает возможность введения санкций против Индии в связи с поставками ей российских вооружений
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03.03.2022 17:51 Відповісти
Ничего они тут не гасили, охраняли казино богачей игорной зоне
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03.03.2022 18:55 Відповісти
Спасибо за уточнение.
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03.03.2022 20:20 Відповісти
Мы так и ддумали, спасибо за уточнение!
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03.03.2022 22:38 Відповісти
если из белоруссии заезжают танки бомбят украину, это не воюющая страна? ты уже в глубоком говне раб путлеровская
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03.03.2022 18:10 Відповісти
Пора стрелять по аэродромам , складам боеприпасов ,нефтебазам, воинским частям на территории России и Беларуси

Р. А. К. Е. Т. А. М. И🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀

И также бомбить эти объекты из самолётов🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️🛩️
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03.03.2022 18:28 Відповісти
А личный состав противника вешать на деревьях 🤡🤡🤡
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03.03.2022 23:47 Відповісти
НРаньше надо было думать, теперь твои пацаны гибнут в Украине за путина, а ты холуй так им и подохнешь.
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03.03.2022 18:54 Відповісти
Не плохо для украины, учитывая положение луки после протестов
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03.03.2022 18:56 Відповісти
Прям таки хотят затолкать? И кто бы это мог быть???? Вот неожиданность!
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03.03.2022 19:00 Відповісти
Вот коварное НАТО,сначало напало на Украину, а теперь колхозника туда заталкивает ))
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03.03.2022 20:12 Відповісти
⚡️ Зеленский заявил, что Турция могла бы стать гарантом безопасности Украины

«У нас очень крепкие отношения с президентом Эрдоганом и Турцией. Мы приобрели турецкие БПЛА, которые нам очень помогли. Они помогают не только с беспилотниками. Есть много моментов, в которых помог Эрдоган. Эрдоган - сильный лидер. У него много инициатив не только в этой области, но и на политическом уровне. Это одна из стран, которая может гарантировать безопасность Украине»
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03.03.2022 20:40 Відповісти
Хм.. Эрдоган то конечно может. Только нафиг ему этот гемор нужен?
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03.03.2022 23:46 Відповісти
Война у Вас не гемор, это очень большая боль всех наших народов!!!!
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04.03.2022 05:07 Відповісти
Турция не очень надёжный стратегический партнёр. Сейчас Турция помогает, но что будет через год, два, кто знает.
Гарантировать она ниче неможет.
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04.03.2022 03:22 Відповісти
Честно говоря, скорее всего Вам неизвестно, что в Турции и Азербайджане Украину считают, кроме всего, ещё генетически близким народом. Принимаете вы это или нет, это другой вопрос, но надеюсь я хоть как то объяснил почему возможно Турция самый надёжный партнёр.
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04.03.2022 05:15 Відповісти
Сам очко Путлеру подставил, а оно оказалось не железное. Но Джевелин доведётся туда запихнуть. Надо Шурик. Надо. Заслужил
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03.03.2022 22:13 Відповісти
ТЫ **** ВЕСЬ В КРОВИ И ТЕБЕ ****** НЕ ОТМЫТСЯ
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03.03.2022 22:19 Відповісти
Ну, то й скажи нам усім, курва вусцата, хто ж Білорусь заштовшує у війну. Хоча, дивлячись на таких вилупків як ти, і твої московські хазяї, можу згадати лише фразу відомого письменника: "я й раніше знав вас за людину, яка ніколи не скаже правди, коли можна збрехати..." і додам вже від себе: то й зараз ти не краще.
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03.03.2022 22:38 Відповісти
Проклятые американцы! Ишь чо делают, супостаты! Заталкивают Белоруссию в войну!!!
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03.03.2022 23:45 Відповісти
Как всегда думаете,шо один председатель колхоза виновен-нее,большинство бульбашей за этого урода стоят,как и кацапы за своего хорька
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03.03.2022 23:53 Відповісти
Усатый, ты вряд ли желец, в любой конфигурации.
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04.03.2022 03:19 Відповісти
Ох и двуличный! Прямо это я не я и хатка не моя.
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04.03.2022 06:09 Відповісти
прыдурок ты уже ее втянул.
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04.03.2022 06:34 Відповісти
Как жаль что эту сельскую гниду не скинули в 2020. Сейчас бы у Украины меньше было бы забот.
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04.03.2022 10:04 Відповісти
Фюрер усатый. И так тебе ******.
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04.03.2022 15:13 Відповісти
Друкавалі, што у Херсон оркі прівезлі гуманітарку, во б.....ь гуманітарыі сраныя.
Не змог каб не надрукавць свае стаулене да гэтага.
Прабачце, што на мове оркау, але ж яны хто будзе гэта чытаць не зразумеюць.

Акупантам:
Жрите сами тот хлеб, что замешенный
На крови и на боли людской.
На слезах и на горе не взвешенном
Что принёс русский мир ваш с собой.

Будь ты проклято, иго уродское,
Что заставило нэньку страдать
Как шакалы накинулись стаей,
Чтоб свободу страны разорвать.
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04.03.2022 17:47 Відповісти
Слвава Украіне!!!!
Героям Слава!!!!
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04.03.2022 17:49 Відповісти
Да ты падло, сам туда лезешь, без всякой посторонней помощи. Ну таракан, что сделаешь?
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04.03.2022 21:47 Відповісти
Сопротивляйся САша, сопротивляйся до последнего !!! Не позволь НАТО затолкать тебя !!! Они уже раз нагнули тебя, разместив у тебя русскую авиацию и "Искандеры" !!! Не прогибайся перед НАТО !!!
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05.03.2022 10:49 Відповісти
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