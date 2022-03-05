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Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ

Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Хартыя 97.

Виданню стала відома причина, чому білоруські війська досі, незважаючи на накази "згори", не беруть участі у сухопутних військових діях проти України. Більшість рядового складу білоруських частин, яких готували до відправки в Україну, налаштовані проти участі у війні.

Офіцери доповідають Генеральному штабу ЗС РБ, що у разі переходу кордону життя офіцерів буде у величезній небезпеці, бо солдати піднімуть зброю проти них. Також прогнозується масова здача в полон білоруських військовослужбовців.

Ряд невеликих підрозділів білоруської армії кілька днів тому вже перетнули кордон з Україною, але повернули назад через відмову військовослужбовців брати участь у бойових діях, нагадує видання.

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Топ коментарі
+18
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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05.03.2022 13:48
+12
відмолятись воювати не потрібно! ЇМ ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ ВОЮВАТИ ЗІ СВОЇМ ВУСАТИМ УПИРЕМ!!! ЯКЩО ВОНИ ХОЧУТЬ МАЙБУТНЬОГО, ЇМ ПОТРІБНО ВЖЕ ЗАРАЗ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ!! Та й взагалі, чому весь народ не повстане проти бульбофюрера??? Кращої нагоди годі чекати!!!
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05.03.2022 13:51
+10
Ліпше йдіть скидайте лУку з пристолу, наводіть порядок у себе в дома, і викиньте русню монголоїдну з вашої території!!!!!!!
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05.03.2022 13:51
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Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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05.03.2022 13:48 Відповісти
Грузины и Азербайджанцы тоже должны отвоевать своё
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05.03.2022 13:50 Відповісти
Азербайджан уже отвоевал. Очередь за Грузией и Молдовой. А белорусы должны усатого таргана отправить на ПМЖ к овощу.
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05.03.2022 14:01 Відповісти
а как же Степанакерт с мокшанским контингентом?
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05.03.2022 14:17 Відповісти
все знают про рашкованскую военную базу в степанакерте. вы начали и остановились. враг укрепится и пойдет в наступление.
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05.03.2022 14:20 Відповісти
А Грузія? І Ваша правда: в Білорусі забрали всю Білорусь до краю... "Білоруський край рф", курва...
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05.03.2022 13:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CngudZ2tJMk
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05.03.2022 13:49 Відповісти
відмолятись воювати не потрібно! ЇМ ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ ВОЮВАТИ ЗІ СВОЇМ ВУСАТИМ УПИРЕМ!!! ЯКЩО ВОНИ ХОЧУТЬ МАЙБУТНЬОГО, ЇМ ПОТРІБНО ВЖЕ ЗАРАЗ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ!! Та й взагалі, чому весь народ не повстане проти бульбофюрера??? Кращої нагоди годі чекати!!!
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05.03.2022 13:51 Відповісти
Розберуться собі самі на своїй землі. Може їх все влаштовує? А за те, що відмовилися воювати проти нас -- щира подяка білоруським воякам.
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05.03.2022 13:58 Відповісти
Ліпше йдіть скидайте лУку з пристолу, наводіть порядок у себе в дома, і викиньте русню монголоїдну з вашої території!!!!!!!
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05.03.2022 13:51 Відповісти
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 13:51 Відповісти
2000 моджахедов на границе с таджикистаном азиатский 2 фронт
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05.03.2022 13:51 Відповісти
Это кто? И с какой границы?
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05.03.2022 13:55 Відповісти
отдохну болят глаза вытаскивать инфу и ВАМ друзья сообщать .......скоро вернусь....
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05.03.2022 13:52 Відповісти
БІЛОРУСИ! ВИХОДЬТЕ НА ПЛОЩІ, БЕРИТЬ ВЛАДУ У СВОЇ РУКИ, РОЗЧАВІТЬ РЕЖИМ ТАРАКАНА! ЦЕ ВАШ ОСТАННІЙ ШАНС!
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05.03.2022 13:53 Відповісти
ФСБшник слил разговор Путина и Шойгу в сеть, этот же источник слил сбу данные о кадыровцах https://www.youtube.com/watch?v=ahjD5pEFvoM
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05.03.2022 13:54 Відповісти
Фейк
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05.03.2022 13:56 Відповісти
Але прикольно зроблений!
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05.03.2022 14:04 Відповісти
Білоруси! Гоніть рашиSSьку нечисть зі своєї землі! .. чи вона вже не ваша?
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05.03.2022 13:54 Відповісти
От що святі Javeliny роблять з людьми. А хвалилися "...за трИ чАтирИ дня..."
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05.03.2022 13:55 Відповісти
Це чудово. Бо один nlaw коштує 20 тис. фунтів стерлінгів.
Білоруси економлять для Великої Британії бюджет.
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05.03.2022 13:56 Відповісти
Подивіться flaightradar 24. кацапський членовоз іл 96- 300 {урядовий} в 9: 41 вилетів у Вашингтон .До чого би це? Напевне з колін вставати
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05.03.2022 13:56 Відповісти
Тушку путлера на опознание повезли.
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05.03.2022 13:58 Відповісти
маша захарова папрасила не истерить, официальная причина - забрать 12 дипломатов, обьявленных американцами персонами нон-грата.
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05.03.2022 14:20 Відповісти
он полетел за дипломатами,ой ошиблась за персонами нон грата
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05.03.2022 14:21 Відповісти
Как там усатая мразь чесала-"Они(кто они-хрен его знает) сразу захватят Беларусь и мы не успеем вернуться из Украины,чтобы вас защитить". Ну,в принципе могут успеть, если рефрижераторы будут быстро ехать.
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05.03.2022 13:57 Відповісти
на границе с таджикистаном ..бывшие союзники талибов которые разошлись во взглядах правления а ведь киргизия и таджики должны были идти к нам
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05.03.2022 13:57 Відповісти
якщо це правда то дякуємо вам сябри
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05.03.2022 13:57 Відповісти
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05.03.2022 13:57 Відповісти
Молодцы. Так что это не заслуга Луки, а людей которые поняли что им здесь нечего ловить, кроме вероятной смерти и калечества.
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05.03.2022 13:58 Відповісти
кремль кинув у бій дівізію дзержинського. З білорусі. читайте
https://www.kp.ru/daily/27373/4554663/
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05.03.2022 14:05 Відповісти
kp.ru =фентези. Всякое совпадение с реальностью является чисто случайным.
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05.03.2022 14:21 Відповісти
Для ПОСМЕЯЦЦА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны, принявшие санкции против Минска и Москвы, в итоге будут извиняться и просить о сотрудничестве".

"Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают", - заявил Лукашенко.
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05.03.2022 14:16 Відповісти
Молодцы Беларусы

Так держать это не ваша война

Хотя она и не наша .
Наши бытоже все отказались воевать против славянских народов но только не против пУТЛЕРА и лАВРУШКИ с сОЛОВЬЕМ певучим
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05.03.2022 14:20 Відповісти
Бульбаші, підете проти України воювати, будете засмажені ще на кордоні! Всі будуть вбиті бульбаші!

Беріть в кишень бульбу!
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05.03.2022 14:21 Відповісти
Акупантам-СМЕРТЬ
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05.03.2022 14:21 Відповісти
Оце діло! У полон треба із танками та гарматами.
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05.03.2022 14:22 Відповісти
 
 