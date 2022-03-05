Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ

Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Хартыя 97.

Виданню стала відома причина, чому білоруські війська досі, незважаючи на накази "згори", не беруть участі у сухопутних військових діях проти України. Більшість рядового складу білоруських частин, яких готували до відправки в Україну, налаштовані проти участі у війні.

Офіцери доповідають Генеральному штабу ЗС РБ, що у разі переходу кордону життя офіцерів буде у величезній небезпеці, бо солдати піднімуть зброю проти них. Також прогнозується масова здача в полон білоруських військовослужбовців.

Ряд невеликих підрозділів білоруської армії кілька днів тому вже перетнули кордон з Україною, але повернули назад через відмову військовослужбовців брати участь у бойових діях, нагадує видання.

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