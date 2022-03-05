Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України, - ЗМІ
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Білоруські солдати та офіцери масово відмовляються воювати проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Хартыя 97.
Виданню стала відома причина, чому білоруські війська досі, незважаючи на накази "згори", не беруть участі у сухопутних військових діях проти України. Більшість рядового складу білоруських частин, яких готували до відправки в Україну, налаштовані проти участі у війні.
Офіцери доповідають Генеральному штабу ЗС РБ, що у разі переходу кордону життя офіцерів буде у величезній небезпеці, бо солдати піднімуть зброю проти них. Також прогнозується масова здача в полон білоруських військовослужбовців.
Ряд невеликих підрозділів білоруської армії кілька днів тому вже перетнули кордон з Україною, але повернули назад через відмову військовослужбовців брати участь у бойових діях, нагадує видання.
Будь ласка, зачекайте...
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
Білоруси економлять для Великої Британії бюджет.
https://www.kp.ru/daily/27373/4554663/
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страны, принявшие санкции против Минска и Москвы, в итоге будут извиняться и просить о сотрудничестве".
"Вы ж видите эти безумные санкции в Европе против России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают", - заявил Лукашенко.
Так держать это не ваша война
Хотя она и не наша .
Наши бытоже все отказались воевать против славянских народов но только не против пУТЛЕРА и лАВРУШКИ с сОЛОВЬЕМ певучим
Беріть в кишень бульбу!