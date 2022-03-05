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Кулеба – Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмущен действиями компании Shell, тайно купившей российскую нефть.
Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей по всему миру требовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", - написал он.
Топ комментарии
+52 Claudia Smith
показать весь комментарий05.03.2022 16:29
+32 Raised Right
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+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий05.03.2022 16:32
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посмотрим как будут котироваться их акции в понедельник после открытия торгов. а как они расплатились за нефть? наличкой?
тільки якщо американський уряд заборонить - тоді вже не зможуть купувати.