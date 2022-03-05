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Кулеба – Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба – Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмущен действиями компании Shell, тайно купившей российскую нефть.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей по всему миру требовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", - написал он.

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Топ комментарии
+52
Правильно, так їх. Кулеба - боєць.
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05.03.2022 16:29
+32
Как по мне-это фото дня))
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05.03.2022 16:38
+22
SHELL-ПАЙДЬОТ СЛЄДАМ ЗА РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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05.03.2022 16:32
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Правильно, так їх. Кулеба - боєць.
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05.03.2022 16:29 Ответить
Воно кончене буде як і грозний рівняти з землею
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05.03.2022 16:33 Ответить
Не скигли, панікер! Краще покінчи з собою!
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05.03.2022 16:41 Ответить
*********** бот идинахуй
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05.03.2022 16:39 Ответить
ПНХ кацап смердючий
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05.03.2022 16:39 Ответить
С Ермаком мы разберёмся. Попозжей. Сейчас надо давить кацапов
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05.03.2022 16:49 Ответить
SHELL-ПАЙДЬОТ СЛЄДАМ ЗА РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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05.03.2022 16:32 Ответить
Закрыть все заправки, а остатки топлива изъять для нужд ЗСУ
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05.03.2022 16:33 Ответить
Как по мне-это фото дня))
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05.03.2022 16:38 Ответить
Оце дійсно розірваний ватний пердак!
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05.03.2022 16:40 Ответить
аквафреша в том месте не хватает
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05.03.2022 16:51 Ответить
Напевно за весь час що знаю інтернет, такої х*йні не бачив ще
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05.03.2022 16:44 Ответить
Извиняюсь если что
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05.03.2022 16:46 Ответить
нихуя себе сходил за хлебом
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05.03.2022 16:45 Ответить
А ким- чим це було цікаво?
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05.03.2022 16:51 Ответить
думаю, найдутся и пожестче фотки и все их обязательно надо выкладывать в сеть (в педагогических и профилактических целях), пусть кацапы видят и знают, что их ждет в Украине. Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать! Если головой думать не умеют, то жопами почувствуют!
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05.03.2022 16:49 Ответить
Вначале планировалось такое видимо)))
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05.03.2022 16:52 Ответить
#1 World Press Foto - 2022
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05.03.2022 17:25 Ответить
Здесь есть куда чайку для сугреву...
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05.03.2022 18:07 Ответить
Шось він якийсь неживий цей хлопчина на фото🤣🤣🤣 від ковіду помер?
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05.03.2022 19:31 Ответить
В его загадочной рузьке душе столкнулись Чайковский с Моргенштерном. А жопа просто этого не выдержала.
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05.03.2022 20:57 Ответить
В цих говнюків купа АЗС в Україні, треба заблокувати нах.
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05.03.2022 16:41 Ответить
наверное Shell хочет повторить участь лукойла и других мордорских недофирм.
посмотрим как будут котироваться их акции в понедельник после открытия торгов. а как они расплатились за нефть? наличкой?
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05.03.2022 16:44 Ответить
спекулянти будуть купувати те, що їм дешевше.

тільки якщо американський уряд заборонить - тоді вже не зможуть купувати.
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05.03.2022 16:48 Ответить
Як не гірко, але США просто зараз, кожний день, так-так - день, купуе в РФ нафти на 670 млн. доларів! для порівняння - по україінськіх трубах путін прокачує вдень на 270 млн доларів транзиту.
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05.03.2022 16:54 Ответить
Англия всегда была образчиком склок, грязи и подлости. Народ - как Путин из Рашки. Гнилой.
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05.03.2022 16:58 Ответить
ЧОМУ НЕМА ЖОДНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, НАПЕВНО НАСТАВ ЧАС ЦЕ ЗМІНИТИ.
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05.03.2022 17:55 Ответить
 
 