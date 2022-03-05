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Кулеба - Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурений діями компанії Shell, яка таємно купила російську нафту.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені сказали, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією", - написав він.
Топ коментарі
+52 Claudia Smith
показати весь коментар05.03.2022 16:29
+32 Raised Right
показати весь коментар05.03.2022 16:38
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар05.03.2022 16:32
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посмотрим как будут котироваться их акции в понедельник после открытия торгов. а как они расплатились за нефть? наличкой?
тільки якщо американський уряд заборонить - тоді вже не зможуть купувати.