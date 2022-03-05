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Кулеба - Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба - Shell: Російська нафта не пахне вам українською кров'ю?

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурений діями компанії Shell, яка таємно купила російську нафту.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені сказали, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Shell продовжила купувати нафту у росіян, спокусившись на рекордні знижки

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
Правильно, так їх. Кулеба - боєць.
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05.03.2022 16:29
+32
Как по мне-это фото дня))
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05.03.2022 16:38
+22
SHELL-ПАЙДЬОТ СЛЄДАМ ЗА РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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05.03.2022 16:32
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Правильно, так їх. Кулеба - боєць.
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05.03.2022 16:29 Відповісти
Воно кончене буде як і грозний рівняти з землею
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05.03.2022 16:33 Відповісти
Не скигли, панікер! Краще покінчи з собою!
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05.03.2022 16:41 Відповісти
*********** бот идинахуй
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05.03.2022 16:39 Відповісти
ПНХ кацап смердючий
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05.03.2022 16:39 Відповісти
С Ермаком мы разберёмся. Попозжей. Сейчас надо давить кацапов
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05.03.2022 16:49 Відповісти
SHELL-ПАЙДЬОТ СЛЄДАМ ЗА РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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05.03.2022 16:32 Відповісти
Закрыть все заправки, а остатки топлива изъять для нужд ЗСУ
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05.03.2022 16:33 Відповісти
Как по мне-это фото дня))
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05.03.2022 16:38 Відповісти
Оце дійсно розірваний ватний пердак!
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05.03.2022 16:40 Відповісти
аквафреша в том месте не хватает
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05.03.2022 16:51 Відповісти
Напевно за весь час що знаю інтернет, такої х*йні не бачив ще
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05.03.2022 16:44 Відповісти
Извиняюсь если что
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05.03.2022 16:46 Відповісти
нихуя себе сходил за хлебом
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05.03.2022 16:45 Відповісти
А ким- чим це було цікаво?
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05.03.2022 16:51 Відповісти
думаю, найдутся и пожестче фотки и все их обязательно надо выкладывать в сеть (в педагогических и профилактических целях), пусть кацапы видят и знают, что их ждет в Украине. Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать! Если головой думать не умеют, то жопами почувствуют!
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05.03.2022 16:49 Відповісти
Вначале планировалось такое видимо)))
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05.03.2022 16:52 Відповісти
#1 World Press Foto - 2022
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05.03.2022 17:25 Відповісти
Здесь есть куда чайку для сугреву...
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05.03.2022 18:07 Відповісти
Шось він якийсь неживий цей хлопчина на фото🤣🤣🤣 від ковіду помер?
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05.03.2022 19:31 Відповісти
В его загадочной рузьке душе столкнулись Чайковский с Моргенштерном. А жопа просто этого не выдержала.
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05.03.2022 20:57 Відповісти
В цих говнюків купа АЗС в Україні, треба заблокувати нах.
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05.03.2022 16:41 Відповісти
наверное Shell хочет повторить участь лукойла и других мордорских недофирм.
посмотрим как будут котироваться их акции в понедельник после открытия торгов. а как они расплатились за нефть? наличкой?
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05.03.2022 16:44 Відповісти
спекулянти будуть купувати те, що їм дешевше.

тільки якщо американський уряд заборонить - тоді вже не зможуть купувати.
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05.03.2022 16:48 Відповісти
Як не гірко, але США просто зараз, кожний день, так-так - день, купуе в РФ нафти на 670 млн. доларів! для порівняння - по україінськіх трубах путін прокачує вдень на 270 млн доларів транзиту.
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05.03.2022 16:54 Відповісти
Англия всегда была образчиком склок, грязи и подлости. Народ - как Путин из Рашки. Гнилой.
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05.03.2022 16:58 Відповісти
ЧОМУ НЕМА ЖОДНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, НАПЕВНО НАСТАВ ЧАС ЦЕ ЗМІНИТИ.
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05.03.2022 17:55 Відповісти
 
 