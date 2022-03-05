РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11455 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
20 571 70
Путин (29845) Россия (91190)

Путину светит тюрьма, его заключение реально, – прокурор Нюрнбергского процесса

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Путину светит тюрьма, его заключение реально, – прокурор Нюрнбергского процесса

Прокурор Бенджамин Ференц, работавший на Нюрнбергском процессе (суд над руководителями гитлеровской Германии), подтвердил, что российский президент Владимир Путин может быть осужден за преступления против человечности, которые российские военные совершают в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Ференца изданию Mirror.

"Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, позор для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечества и за убийства", - заявилФеренц.

По словам Ференца, Путина могут заключить в тюрьму, как Радована Караджича - лидера боснийских сербов, которого в свое время обвинили в геноциде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина "продолжит так себя вести", то потеряет государственность, - Путин

"Это очень реалистично (заключение президента РФ, – ред.). Все, что нужно, это решимость сделать это, ведь они (россиян, – ред. не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - добавил Ференц.

По его словам, Запад надеялся, что угроза Нюрнбергского процесса остановит Путина от дальнейшей агрессии, однако этого не произошло.

Ференц добавил, что ни у него, ни у окружающих уже нет никаких сомнений в совершении преступлений путинской Россией, поскольку большое количество доказательств указывает – российские военные нацелены на гражданских лиц и используют кассетные бомбы.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
И ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ДУМАЕТ ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, ПОДДЕРЖИВАТЬ ПУТИНА ИЛИ НЕТ!

А ТО СЯДУТ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ВМЕСТЕ С НИМ!
показать весь комментарий
05.03.2022 18:13
+37
Хло в тюрьме. Представьте, какой это психологический удар по вате.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:14
+28
Вони бистро від нього відмовляться, знайдуть іншого фюрера та будуть казати, що путін-*****
показать весь комментарий
05.03.2022 18:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ДУМАЕТ ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, ПОДДЕРЖИВАТЬ ПУТИНА ИЛИ НЕТ!

А ТО СЯДУТ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ВМЕСТЕ С НИМ!
показать весь комментарий
05.03.2022 18:13 Ответить
Поздно, уже все замазаны в любом случае.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:15 Ответить
Думаю воин вирішили що дороги назад немає
показать весь комментарий
05.03.2022 18:15 Ответить
Будут отрекаться от ***** в Гааге.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:18 Ответить
"Ета нє ми! Нас пуйло заставіл!"
показать весь комментарий
05.03.2022 18:30 Ответить
Люди він не доживе до ґаагі наївні.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:29 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
05.03.2022 18:50 Ответить
Хло в тюрьме. Представьте, какой это психологический удар по вате.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:14 Ответить
Вони бистро від нього відмовляться, знайдуть іншого фюрера та будуть казати, що путін-*****
показать весь комментарий
05.03.2022 18:17 Ответить
До речі, так з Горбі було. Ім до цього не звикати.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:27 Ответить
Та в'язниця, де він, с*ка, сидітиме -- курорт...
показать весь комментарий
05.03.2022 18:32 Ответить
бульбофюрер тоже пусть думает, участовать ему в войне или нет!

он поставил не на того игрока!
показать весь комментарий
05.03.2022 18:14 Ответить
Та вже пiзно думати - з його територii зафiксовано пуски щонайменьше 600 ракет в сторону Украiни
показать весь комментарий
05.03.2022 18:35 Ответить
памьятаете як на Параше говорили, что НАТО будет воевать с Расеей до последнего украинца? так похоже что Расея будет воевать «за свободу Украины», до последнего бурята!
показать весь комментарий
05.03.2022 18:15 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2022 18:15 Ответить
ВОВА ПУТІН-ГААГА ЖДЬОТ...
показать весь комментарий
05.03.2022 18:16 Ответить
свої придушать швидше
показать весь комментарий
05.03.2022 18:17 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2022 18:17 Ответить
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЕ ЭЛИТЫ СЕЙЧАС - ГРОХНУТЬ ПОЕХАВШЕГО ДЕДА, И ЖИТЬ ДАЛЬШЕ СПОКОЙНО!
показать весь комментарий
05.03.2022 18:17 Ответить
перша частина частково реальна
пальнути його хтось жеж може
друга малоймовірна
санкції запущено
відмінити їх повністю не дадуть люди

чи хтось думає, що залякування ядерною зброєю людства легко забудеться?

нєєєє
раша нарвалася на класичну показову порку

це до них дійшло до голови наразі тільки про ікеї порносайти та айфони.
далі буде
показать весь комментарий
05.03.2022 18:25 Ответить
Наподобие Операция "Валькирия"
показать весь комментарий
05.03.2022 19:34 Ответить
Путину скорее всего Новичек попробовать светит, а вот все исполняющие преступные приказы от генералов до солдата тоже должны это понимать, что такие преступления не имеют срока давности.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:21 Ответить
залийте його бетоном в бункері, там де воно сидить
щоб не паплюжило своєю гниллю світ.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:21 Ответить
Д. ДЕМЕНЦИЯ.

У путина уже деменция. старческое слабоумие.

Деменция - это одна из разновидностей слабоумия, наиболее часто возникающая у пожилых людей. Состояние сопровождается постепенным снижением интеллекта.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:21 Ответить
Он и двадцать лет назад умом не блистал. Во всяком случае печать интеллекта его фейс не обезобразила. ))
показать весь комментарий
05.03.2022 18:30 Ответить

показать весь комментарий
05.03.2022 18:22 Ответить
Эта нелюдь не имеет права на жизнь в тюрьме. Надо объявить конкурс на самую медленную и мучительную смерть *****.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:22 Ответить
***** до суду може не жити. А ось його спільники точно опиняться на лаві підсудних.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:22 Ответить
Яка в'язниця? Тільки шибениця. Хусейн у разі меньше лиха скоїв, проте його стратили
показать весь комментарий
05.03.2022 18:22 Ответить
Власти Италии конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо - в элитной курортной зоне у подножья Альпийских гор. Стоимость конфискованных вилл оценивается в 8 млн евро.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:22 Ответить
Первые санкции - всегда Комо...
показать весь комментарий
05.03.2022 18:35 Ответить
Був же ж нормальний чолов'яга... Яка пліснява їм мізки роз'їдає: В.Соловьев: "А зачем Вам Крым" 29 ноября 2013 МХАТ
показать весь комментарий
05.03.2022 18:36 Ответить
Де ви там нормального чолов,ягу побачили?коли говорив про незалежність Адхазіі і Осетіі?
показать весь комментарий
05.03.2022 18:52 Ответить
Ні, про крим та Україну. Я зараз нічого крім як про Україну не чую...
показать весь комментарий
05.03.2022 18:57 Ответить
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
показать весь комментарий
05.03.2022 18:22 Ответить
Застрелить собаку.. с ещё лучше отравить - чтобы абосрался и сдох..
показать весь комментарий
05.03.2022 18:24 Ответить
Давай діду, бережи себе! Двічі провести суд над найбільшими злочинцями-нацистами ХХ і ХХІ століття.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:24 Ответить
а як з бункера витянути?
показать весь комментарий
05.03.2022 18:25 Ответить
Вакуумным насосом можно попробовать
показать весь комментарий
05.03.2022 18:36 Ответить
Через четыре дня серъезное похолодание. В Киеве до-10, в Харькове до -15. Они просто вымерзнут в этой технике.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:28 Ответить
В Финскую войну дидызамерзали. Могут павтарить.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:38 Ответить
Да, у меня прадед ступни так отморозил, что на войну с Германией даже не призвали.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:46 Ответить
Турма Путлеру: Шойга-бурят, для спасіння свеї шкури, робить військовий переворот, зупиняє війну, віддає Карлика в Гаагу.
пс: забув добавити - повертає Крим.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:29 Ответить
Да залить бетоном очередной бункер ху#ла и все дела. Приговор можно спокойно вынести заочно. На эту харю уже более чем два десятка лет смотреть противно.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:36 Ответить
повадился кувшин к роднику воду пить - там ему и голову сложить!
показать весь комментарий
05.03.2022 18:36 Ответить
И на паРашу его пусть чистит дерьмо тварь.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:38 Ответить
слово "необхідним" мені здаеться більш до сітуації.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:39 Ответить
**********, разрушить чью-то страну, убить сотни тысяч людей и за это даже может светить въязныця?
показать весь комментарий
05.03.2022 18:47 Ответить
Не буде ніякого суду над ******. Запреться падло в печерному бункері під уральськими горами і витягувати його звідти навряд чи хто стане. От там і доживе. Бункер у нього кажуть гарний. З електростанцією на підземній річці. Жратви років на 300. От чи тільки захоче обслуга сидіти з ним це вже питання. Думаю пристрелять і вийдуть щоб отримати нагороду і жити під сонцем.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:47 Ответить
Яка в,язниця ?!З джакузі та плазмою?!Сирія, Грузія ,Україна, !Та йому гільотіни мало,щоб по кусках рубати!
показать весь комментарий
05.03.2022 18:54 Ответить
читаєм історію, як закінчували диктатори своє життя в політиці!!
показать весь комментарий
05.03.2022 18:55 Ответить
Кстати у нас тут рядом торчат несколько болванок от кассетных бомб.
Пусть забирают в качестве доказательств.
показать весь комментарий
05.03.2022 18:57 Ответить
десь читала, що ***** летить до штатів. Коли так, хай його там хапають
показать весь комментарий
05.03.2022 19:01 Ответить
нi, це фейк.

лiтак вiдправили, щоб вивезти дипломатiв рашистськоi паРашi, яких висилають США.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:54 Ответить
Блин, неужели я это увижу - это мой лучший сон
показать весь комментарий
05.03.2022 19:01 Ответить
Хйло должен быть заключённым в Украине пожизненно. Именно в Украине.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:12 Ответить
Ага, в клітці, яку будуть возить по всім містам, щоб кожен ходив і плював йому в морду, щоб він у тих плювках захлинувся.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:29 Ответить
В США есть смертная казнь, у нас пока нет
показать весь комментарий
05.03.2022 20:07 Ответить
Чтобы Пуйло посадить надо победить Россию. А это трудно, может даже и невозможно.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:24 Ответить
Ліл що?
Єдине, що треба зробити - нейтралізувати РВСН (маючи дрони та стелс-авіацію, зробити це реально). А кацапська армія розбіжиться по дярєвням, тільки почувши "укропы идут".
показать весь комментарий
05.03.2022 20:09 Ответить
Ага, віп-камера з усіма зручностями...
Віддайте його людям, як Каддафі.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:26 Ответить
Цікаво, як європейські єльфи притягнуть ***** до суду, якщо ссуться навіть закрити небо в Україні?
показать весь комментарий
05.03.2022 19:26 Ответить
У ***** подлодка класса Антей поддерживается в полной готовности
к отплытию, вот только куда ему плыть ...
"Многоходововочник" недоделанный.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:31 Ответить
Врд ли его примет хоть одна страна. Ну разве что...... кто там голосовал за мордор на хурале ООН? Эритрея кажется? Как раз берег Красного моря, если ничего не путаю.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:43 Ответить
ждут его там. Говорят, как приедет, шашлыши устроят. Из "безрогого козла". Такие вот странные у африканцев обычаи. Что за козёл это - не говорят, но как раз к прибытию дорогого гостя он появится.
показать весь комментарий
05.03.2022 23:09 Ответить
Эта мразь либо будет доживать в бункере, похоронив мордор, либо его все-таки кто-то рохнет из своих. Думаю самое время сделать заявление гаагскому трибуналу, что те, кто не смогут взять пуйло живым, будет освобождён от уголовной ответственности.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:36 Ответить
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:52 Ответить
коли?
показать весь комментарий
05.03.2022 20:21 Ответить
 
 