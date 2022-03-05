Путину светит тюрьма, его заключение реально, – прокурор Нюрнбергского процесса
Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине
Прокурор Бенджамин Ференц, работавший на Нюрнбергском процессе (суд над руководителями гитлеровской Германии), подтвердил, что российский президент Владимир Путин может быть осужден за преступления против человечности, которые российские военные совершают в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Ференца изданию Mirror.
"Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, позор для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечества и за убийства", - заявилФеренц.
По словам Ференца, Путина могут заключить в тюрьму, как Радована Караджича - лидера боснийских сербов, которого в свое время обвинили в геноциде.
"Это очень реалистично (заключение президента РФ, – ред.). Все, что нужно, это решимость сделать это, ведь они (россиян, – ред. не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - добавил Ференц.
По его словам, Запад надеялся, что угроза Нюрнбергского процесса остановит Путина от дальнейшей агрессии, однако этого не произошло.
Ференц добавил, что ни у него, ни у окружающих уже нет никаких сомнений в совершении преступлений путинской Россией, поскольку большое количество доказательств указывает – российские военные нацелены на гражданских лиц и используют кассетные бомбы.
Пожалуйста, подождите...
А ТО СЯДУТ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ВМЕСТЕ С НИМ!
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
он поставил не на того игрока!
пальнути його хтось жеж може
друга малоймовірна
санкції запущено
відмінити їх повністю не дадуть люди
чи хтось думає, що залякування ядерною зброєю людства легко забудеться?
нєєєє
раша нарвалася на класичну показову порку
це до них дійшло до голови наразі тільки про ікеї порносайти та айфони.
далі буде
щоб не паплюжило своєю гниллю світ.
У путина уже деменция. старческое слабоумие.
Деменция - это одна из разновидностей слабоумия, наиболее часто возникающая у пожилых людей. Состояние сопровождается постепенным снижением интеллекта.
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Юрий Нестеренко
пс: забув добавити - повертає Крим.
Пусть забирают в качестве доказательств.
лiтак вiдправили, щоб вивезти дипломатiв рашистськоi паРашi, яких висилають США.
Єдине, що треба зробити - нейтралізувати РВСН (маючи дрони та стелс-авіацію, зробити це реально). А кацапська армія розбіжиться по дярєвням, тільки почувши "укропы идут".
Віддайте його людям, як Каддафі.
к отплытию, вот только куда ему плыть ...
"Многоходововочник" недоделанный.
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.