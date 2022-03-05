Путіну світить в'язниця, його ув'язнення є реальним, – прокурор Нюрнберзького процесу
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Прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), підтвердив, що російського президента Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на інтерв'ю Ференца виданню Mirror.
"Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та за вбивства", - заявив Ференц.
За словами Ференца, Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича - лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді.
"Це дуже реалістично (ув'язнення президента РФ - ред.). Все, що потрібно, це рішучість зробити це, адже вони (росіяни - ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - додав Ференц.
За його словами, Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу спинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося.
Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів путінською Росією, оскільки велика кількість доказів вказує – російські військові націлені на цивільних осіб та використовують касетні бомби.
Бенджаміну Ференцу наступного тижня виповниться 102 роки.
Будь ласка, зачекайте...
А ТО СЯДУТ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ВМЕСТЕ С НИМ!
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
он поставил не на того игрока!
пальнути його хтось жеж може
друга малоймовірна
санкції запущено
відмінити їх повністю не дадуть люди
чи хтось думає, що залякування ядерною зброєю людства легко забудеться?
нєєєє
раша нарвалася на класичну показову порку
це до них дійшло до голови наразі тільки про ікеї порносайти та айфони.
далі буде
щоб не паплюжило своєю гниллю світ.
У путина уже деменция. старческое слабоумие.
Деменция - это одна из разновидностей слабоумия, наиболее часто возникающая у пожилых людей. Состояние сопровождается постепенным снижением интеллекта.
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Юрий Нестеренко
пс: забув добавити - повертає Крим.
Пусть забирают в качестве доказательств.
лiтак вiдправили, щоб вивезти дипломатiв рашистськоi паРашi, яких висилають США.
Єдине, що треба зробити - нейтралізувати РВСН (маючи дрони та стелс-авіацію, зробити це реально). А кацапська армія розбіжиться по дярєвням, тільки почувши "укропы идут".
Віддайте його людям, як Каддафі.
к отплытию, вот только куда ему плыть ...
"Многоходововочник" недоделанный.
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.