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Путіну світить в'язниця, його ув'язнення є реальним, – прокурор Нюрнберзького процесу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Путіну світить в'язниця, його ув'язнення є реальним, – прокурор Нюрнберзького процесу

Прокурор Бенджамін Ференц, який працював на Нюрнберзькому процесі (суд над керівниками гітлерівської Німеччини), підтвердив, що російського президента Володимира Путіна можуть засудити за злочини проти людяності, які російські військові вчиняють в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на інтерв'ю Ференца виданню Mirror.

"Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та за вбивства", - заявив Ференц.

За словами Ференца, Путіна можуть ув'язнити, як Радована Караджича - лідера боснійських сербів, якого свого часу звинуватили у геноциді.

Читайте також: Вже шестеро російських олігархів публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну

"Це дуже реалістично (ув'язнення президента РФ - ред.). Все, що потрібно, це рішучість зробити це, адже вони (росіяни - ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - додав Ференц.

За його словами, Захід сподівався, що загроза Нюрнберзького процесу спинить Путіна від подальшої агресії, проте цього не сталося.

Ференц додав, що ні в нього, ні в оточуючих вже немає жодних сумнівів у вчиненні злочинів путінською Росією, оскільки велика кількість доказів вказує – російські військові націлені на цивільних осіб та використовують касетні бомби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон порівняв Путіна з Мілошевичем: Він загнав себе у глухий кут і лише посилюватиме війну

Бенджаміну Ференцу наступного тижня виповниться 102 роки.
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Топ коментарі
+40
И ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ДУМАЕТ ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, ПОДДЕРЖИВАТЬ ПУТИНА ИЛИ НЕТ!

А ТО СЯДУТ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ВМЕСТЕ С НИМ!
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05.03.2022 18:13
+37
Хло в тюрьме. Представьте, какой это психологический удар по вате.
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05.03.2022 18:14
+28
Вони бистро від нього відмовляться, знайдуть іншого фюрера та будуть казати, що путін-*****
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05.03.2022 18:17
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И ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ДУМАЕТ ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, ПОДДЕРЖИВАТЬ ПУТИНА ИЛИ НЕТ!

А ТО СЯДУТ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ВМЕСТЕ С НИМ!
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05.03.2022 18:13 Відповісти
Поздно, уже все замазаны в любом случае.
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05.03.2022 18:15 Відповісти
Думаю воин вирішили що дороги назад немає
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05.03.2022 18:15 Відповісти
Будут отрекаться от ***** в Гааге.
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05.03.2022 18:18 Відповісти
"Ета нє ми! Нас пуйло заставіл!"
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05.03.2022 18:30 Відповісти
Люди він не доживе до ґаагі наївні.
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05.03.2022 18:29 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 18:50 Відповісти
Хло в тюрьме. Представьте, какой это психологический удар по вате.
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05.03.2022 18:14 Відповісти
Вони бистро від нього відмовляться, знайдуть іншого фюрера та будуть казати, що путін-*****
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05.03.2022 18:17 Відповісти
До речі, так з Горбі було. Ім до цього не звикати.
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05.03.2022 18:27 Відповісти
Та в'язниця, де він, с*ка, сидітиме -- курорт...
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05.03.2022 18:32 Відповісти
бульбофюрер тоже пусть думает, участовать ему в войне или нет!

он поставил не на того игрока!
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05.03.2022 18:14 Відповісти
Та вже пiзно думати - з його територii зафiксовано пуски щонайменьше 600 ракет в сторону Украiни
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05.03.2022 18:35 Відповісти
памьятаете як на Параше говорили, что НАТО будет воевать с Расеей до последнего украинца? так похоже что Расея будет воевать «за свободу Украины», до последнего бурята!
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05.03.2022 18:15 Відповісти
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05.03.2022 18:15 Відповісти
ВОВА ПУТІН-ГААГА ЖДЬОТ...
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05.03.2022 18:16 Відповісти
свої придушать швидше
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05.03.2022 18:17 Відповісти
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05.03.2022 18:17 Відповісти
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЕ ЭЛИТЫ СЕЙЧАС - ГРОХНУТЬ ПОЕХАВШЕГО ДЕДА, И ЖИТЬ ДАЛЬШЕ СПОКОЙНО!
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05.03.2022 18:17 Відповісти
перша частина частково реальна
пальнути його хтось жеж може
друга малоймовірна
санкції запущено
відмінити їх повністю не дадуть люди

чи хтось думає, що залякування ядерною зброєю людства легко забудеться?

нєєєє
раша нарвалася на класичну показову порку

це до них дійшло до голови наразі тільки про ікеї порносайти та айфони.
далі буде
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05.03.2022 18:25 Відповісти
Наподобие Операция "Валькирия"
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05.03.2022 19:34 Відповісти
Путину скорее всего Новичек попробовать светит, а вот все исполняющие преступные приказы от генералов до солдата тоже должны это понимать, что такие преступления не имеют срока давности.
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05.03.2022 18:21 Відповісти
залийте його бетоном в бункері, там де воно сидить
щоб не паплюжило своєю гниллю світ.
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05.03.2022 18:21 Відповісти
Д. ДЕМЕНЦИЯ.

У путина уже деменция. старческое слабоумие.

Деменция - это одна из разновидностей слабоумия, наиболее часто возникающая у пожилых людей. Состояние сопровождается постепенным снижением интеллекта.
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05.03.2022 18:21 Відповісти
Он и двадцать лет назад умом не блистал. Во всяком случае печать интеллекта его фейс не обезобразила. ))
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05.03.2022 18:30 Відповісти

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05.03.2022 18:22 Відповісти
Эта нелюдь не имеет права на жизнь в тюрьме. Надо объявить конкурс на самую медленную и мучительную смерть *****.
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05.03.2022 18:22 Відповісти
***** до суду може не жити. А ось його спільники точно опиняться на лаві підсудних.
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05.03.2022 18:22 Відповісти
Яка в'язниця? Тільки шибениця. Хусейн у разі меньше лиха скоїв, проте його стратили
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05.03.2022 18:22 Відповісти
Власти Италии конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо - в элитной курортной зоне у подножья Альпийских гор. Стоимость конфискованных вилл оценивается в 8 млн евро.
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05.03.2022 18:22 Відповісти
Первые санкции - всегда Комо...
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05.03.2022 18:35 Відповісти
Був же ж нормальний чолов'яга... Яка пліснява їм мізки роз'їдає: В.Соловьев: "А зачем Вам Крым" 29 ноября 2013 МХАТ
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05.03.2022 18:36 Відповісти
Де ви там нормального чолов,ягу побачили?коли говорив про незалежність Адхазіі і Осетіі?
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05.03.2022 18:52 Відповісти
Ні, про крим та Україну. Я зараз нічого крім як про Україну не чую...
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05.03.2022 18:57 Відповісти
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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05.03.2022 18:22 Відповісти
Застрелить собаку.. с ещё лучше отравить - чтобы абосрался и сдох..
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05.03.2022 18:24 Відповісти
Давай діду, бережи себе! Двічі провести суд над найбільшими злочинцями-нацистами ХХ і ХХІ століття.
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05.03.2022 18:24 Відповісти
а як з бункера витянути?
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05.03.2022 18:25 Відповісти
Вакуумным насосом можно попробовать
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05.03.2022 18:36 Відповісти
Через четыре дня серъезное похолодание. В Киеве до-10, в Харькове до -15. Они просто вымерзнут в этой технике.
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05.03.2022 18:28 Відповісти
В Финскую войну дидызамерзали. Могут павтарить.
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05.03.2022 18:38 Відповісти
Да, у меня прадед ступни так отморозил, что на войну с Германией даже не призвали.
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05.03.2022 18:46 Відповісти
Турма Путлеру: Шойга-бурят, для спасіння свеї шкури, робить військовий переворот, зупиняє війну, віддає Карлика в Гаагу.
пс: забув добавити - повертає Крим.
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05.03.2022 18:29 Відповісти
Да залить бетоном очередной бункер ху#ла и все дела. Приговор можно спокойно вынести заочно. На эту харю уже более чем два десятка лет смотреть противно.
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05.03.2022 18:36 Відповісти
повадился кувшин к роднику воду пить - там ему и голову сложить!
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05.03.2022 18:36 Відповісти
И на паРашу его пусть чистит дерьмо тварь.
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05.03.2022 18:38 Відповісти
слово "необхідним" мені здаеться більш до сітуації.
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05.03.2022 18:39 Відповісти
**********, разрушить чью-то страну, убить сотни тысяч людей и за это даже может светить въязныця?
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05.03.2022 18:47 Відповісти
Не буде ніякого суду над ******. Запреться падло в печерному бункері під уральськими горами і витягувати його звідти навряд чи хто стане. От там і доживе. Бункер у нього кажуть гарний. З електростанцією на підземній річці. Жратви років на 300. От чи тільки захоче обслуга сидіти з ним це вже питання. Думаю пристрелять і вийдуть щоб отримати нагороду і жити під сонцем.
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05.03.2022 18:47 Відповісти
Яка в,язниця ?!З джакузі та плазмою?!Сирія, Грузія ,Україна, !Та йому гільотіни мало,щоб по кусках рубати!
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05.03.2022 18:54 Відповісти
читаєм історію, як закінчували диктатори своє життя в політиці!!
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05.03.2022 18:55 Відповісти
Кстати у нас тут рядом торчат несколько болванок от кассетных бомб.
Пусть забирают в качестве доказательств.
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05.03.2022 18:57 Відповісти
десь читала, що ***** летить до штатів. Коли так, хай його там хапають
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05.03.2022 19:01 Відповісти
нi, це фейк.

лiтак вiдправили, щоб вивезти дипломатiв рашистськоi паРашi, яких висилають США.
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05.03.2022 19:54 Відповісти
Блин, неужели я это увижу - это мой лучший сон
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05.03.2022 19:01 Відповісти
Хйло должен быть заключённым в Украине пожизненно. Именно в Украине.
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05.03.2022 19:12 Відповісти
Ага, в клітці, яку будуть возить по всім містам, щоб кожен ходив і плював йому в морду, щоб він у тих плювках захлинувся.
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05.03.2022 19:29 Відповісти
В США есть смертная казнь, у нас пока нет
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05.03.2022 20:07 Відповісти
Чтобы Пуйло посадить надо победить Россию. А это трудно, может даже и невозможно.
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05.03.2022 19:24 Відповісти
Ліл що?
Єдине, що треба зробити - нейтралізувати РВСН (маючи дрони та стелс-авіацію, зробити це реально). А кацапська армія розбіжиться по дярєвням, тільки почувши "укропы идут".
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05.03.2022 20:09 Відповісти
Ага, віп-камера з усіма зручностями...
Віддайте його людям, як Каддафі.
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05.03.2022 19:26 Відповісти
Цікаво, як європейські єльфи притягнуть ***** до суду, якщо ссуться навіть закрити небо в Україні?
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05.03.2022 19:26 Відповісти
У ***** подлодка класса Антей поддерживается в полной готовности
к отплытию, вот только куда ему плыть ...
"Многоходововочник" недоделанный.
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05.03.2022 19:31 Відповісти
Врд ли его примет хоть одна страна. Ну разве что...... кто там голосовал за мордор на хурале ООН? Эритрея кажется? Как раз берег Красного моря, если ничего не путаю.
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05.03.2022 19:43 Відповісти
ждут его там. Говорят, как приедет, шашлыши устроят. Из "безрогого козла". Такие вот странные у африканцев обычаи. Что за козёл это - не говорят, но как раз к прибытию дорогого гостя он появится.
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05.03.2022 23:09 Відповісти
Эта мразь либо будет доживать в бункере, похоронив мордор, либо его все-таки кто-то рохнет из своих. Думаю самое время сделать заявление гаагскому трибуналу, что те, кто не смогут взять пуйло живым, будет освобождён от уголовной ответственности.
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05.03.2022 19:36 Відповісти
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
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05.03.2022 19:52 Відповісти
коли?
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05.03.2022 20:21 Відповісти
 
 