ГУР МО опубликовало список оккупантов, вторгшихся в Украину из Беларуси
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список военнослужащих 11-й армии ВВС и ПВО (оперативное объединение воздушно-космических сил Российской Федерации в составе Восточного военного округа) российских оккупационных войск, осуществляющих вторжение в Украину со стороны Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
В списке, опубликованном на русском языке, - 42 фамилии с указанием воинского звания, должности, номера удостоверения личности, даты и места рождения.
"Вы пришли на нашу землю проводить спецоперацию по демилитаризации? На самом же деле убиваете мирное население. Мы вам покажем, что такое настоящая демилитаризация, уничтожая вас один за другим", – говорится в сообщении.
Список оккупантов, фамилии которых собрало ГУР МО, можно просмотреть по ссылке.
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Прапорщик
Порскало
Андрей
Юрьевич
Техник ГО АО
АА 2212202
30.09.2015
в/ч 42838
812117727
14.11.2012
ОУФМС России по Хаб.краю
Хабаровского района
270-006
20.09.1992
г. Одесса
Очевидно же, что Рашка пытается втянуть Беларусь в войну этими действиями...если мы ответим по территории Беларуси - мы этому поможем...
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.