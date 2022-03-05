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ГУР МО опубликовало список оккупантов, вторгшихся в Украину из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ГУР МО опубликовало список оккупантов, вторгшихся в Украину из Беларуси

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список военнослужащих 11-й армии ВВС и ПВО (оперативное объединение воздушно-космических сил Российской Федерации в составе Восточного военного округа) российских оккупационных войск, осуществляющих вторжение в Украину со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В списке, опубликованном на русском языке, - 42 фамилии с указанием воинского звания, должности, номера удостоверения личности, даты и места рождения.

"Вы пришли на нашу землю проводить спецоперацию по демилитаризации? На самом же деле убиваете мирное население. Мы вам покажем, что такое настоящая демилитаризация, уничтожая вас один за другим", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины, - СМИ

Список оккупантов, фамилии которых собрало ГУР МО, можно просмотреть по ссылке.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
.......в списке уроженец Одессы......продажная мразь!

22
Прапорщик
Порскало
Андрей
Юрьевич
Техник ГО АО
АА 2212202
30.09.2015
в/ч 42838
812117727
14.11.2012
ОУФМС России по Хаб.краю
Хабаровского района
270-006
20.09.1992
г. Одесса

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05.03.2022 18:38
+3
Суркис с семьей и охраной пытается покинуть Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=zo2CYrFUP2o
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05.03.2022 18:22
+2
ГУР МО-РЕСПЕКТ...
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05.03.2022 18:23
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Суркис с семьей и охраной пытается покинуть Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=zo2CYrFUP2o
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05.03.2022 18:22 Ответить
Це старе відео , вперше з'явилося тиждень тому . Той підар в Європі (припускаю)як і інші йому подібні
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05.03.2022 19:26 Ответить
ГУР МО-РЕСПЕКТ...
показать весь комментарий
05.03.2022 18:23 Ответить
.......в списке уроженец Одессы......продажная мразь!

22
Прапорщик
Порскало
Андрей
Юрьевич
Техник ГО АО
АА 2212202
30.09.2015
в/ч 42838
812117727
14.11.2012
ОУФМС России по Хаб.краю
Хабаровского района
270-006
20.09.1992
г. Одесса

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05.03.2022 18:38 Ответить
Ребята из рашки в беларусь приехали Точки-У. Были в Минске в 15.00 Сейчас в Бобруйске. Значит через три часа могут быть под Гомелем. У них 120 км дальность. От Гомеля до Чернигова 113 км
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05.03.2022 18:40 Ответить
Точка-У есть и у Украины, можно бульбофюреру заявить, что будем стрелять в ответ.
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05.03.2022 18:47 Ответить
Нельзя
Очевидно же, что Рашка пытается втянуть Беларусь в войну этими действиями...если мы ответим по территории Беларуси - мы этому поможем...
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05.03.2022 20:22 Ответить
Нічого дивного. В списку в основному російські прізвища.
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05.03.2022 18:43 Ответить
Истинный патриот своей страны. Жыве Беларусь! https://youtu.be/4O2JqhQ6-b4
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05.03.2022 18:58 Ответить
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
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05.03.2022 19:56 Ответить
 
 