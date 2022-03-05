Украинское спецподразделение освободило людей из бородянского диспансера

Пациентов психоневрологического диспансера вывели с территории медучреждения, но они все еще находятся в населенном пункте Бородянка.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом при включении для "Украина 24" заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на данный момент освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Несмотря на это, они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, хоть и большой стресс, но им уже лучше", – рассказал он.

Также Кулеба добавил, что там люди находятся в крайне тяжелых условиях, в частности, "нет воды и света", но им все время помогают.

Как ранее сообщалось, кадыровцы захватили в заложники 600 пациентов психоневрологического диспансера в Бородянке. С 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками.

Читайте также: В Ирпене идут тяжелые бои, железнодорожное сообщение с Киевом уничтожено, Бородянки почти нет, - председатель Киевской ОВА Кулеба