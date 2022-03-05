РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12903 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
41 320 40
Киевская область (3537) Кулеба Алексей (97) Бородянка (63)

Украинское спецподразделение освободило людей из бородянского диспансера

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинское спецподразделение освободило людей из бородянского диспансера

Пациентов психоневрологического диспансера вывели с территории медучреждения, но они все еще находятся в населенном пункте Бородянка.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом при включении для "Украина 24" заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на данный момент освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Несмотря на это, они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, хоть и большой стресс, но им уже лучше", – рассказал он.

Также Кулеба добавил, что там люди находятся в крайне тяжелых условиях, в частности, "нет воды и света", но им все время помогают.

Как ранее сообщалось, кадыровцы захватили в заложники 600 пациентов психоневрологического диспансера в Бородянке. С 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками.

Читайте также: В Ирпене идут тяжелые бои, железнодорожное сообщение с Киевом уничтожено, Бородянки почти нет, - председатель Киевской ОВА Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
05.03.2022 20:37
+18
Кадирівців покошмаріли?
показать весь комментарий
05.03.2022 20:36
+17
А ******** этих уложили на места пациентов??
показать весь комментарий
05.03.2022 20:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кадирівців покошмаріли?
показать весь комментарий
05.03.2022 20:36 Ответить
Ні слова не говорять.
Мабуть відпустили за заручників.
Но, не хвилюйтесь, їм ще до кордону добратися потрібно...
показать весь комментарий
05.03.2022 20:42 Ответить
Да щаз!! Дыровцы только и могут нападать на альцгеймерных старичков. При появлении спецуры просто растворились.
показать весь комментарий
05.03.2022 22:22 Ответить
А ******** этих уложили на места пациентов??
показать весь комментарий
05.03.2022 20:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YKtcOnKIISo



YOUTUBE.COM

Мэр Мариуполя Бойченко. Мариуполя больше нет, тысячи убитых и раненых, помогите!
показать весь комментарий
05.03.2022 20:37 Ответить
не верь ГОн-дону.
показать весь комментарий
05.03.2022 20:43 Ответить
тільки не беріть ворога в полон
показать весь комментарий
05.03.2022 20:37 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2022 20:37 Ответить
Армія Мова та Віра для більшості виявилась неактуальною...страшно стало вже у 2019...
показать весь комментарий
05.03.2022 20:37 Ответить
А тебе пічот до сих пор?
показать весь комментарий
05.03.2022 20:39 Ответить
Для більшості?!
Навіть ти, дуболоме, пишеш українською!
показать весь комментарий
05.03.2022 20:45 Ответить
Без боя?
показать весь комментарий
05.03.2022 20:38 Ответить
А кадировці де ділись
показать весь комментарий
05.03.2022 20:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo&feature=share...



YOUTUBE.COM

Путін і Шойгу
показать весь комментарий
05.03.2022 20:39 Ответить
в ютуб накидать. парашенцам за счастье потянет. они "ну тупые" )))))
показать весь комментарий
05.03.2022 20:46 Ответить
иди ты в ж-пу,со своими мультиками.
показать весь комментарий
05.03.2022 20:47 Ответить
Молодці, специ українські зачистили Україну від кадирівців...

Так буде з кожним !
показать весь комментарий
05.03.2022 20:41 Ответить
Швидше всього умови поставили - з'********* живими і лишаєте людей в спокої, або.....
але довго не полазять.
Я взагалі запрошую цих дірівців до нас на захід.
Тут стільки кісток елітного СМЕРШу і спецпідрозділів НКВД згинило. Пора поновити традицію.
показать весь комментарий
05.03.2022 20:58 Ответить
символично. бородачи обосрались теперь и в бородянке ))))
показать весь комментарий
05.03.2022 20:41 Ответить
Мені ось цікаво, у цій всій ситуації, коли парашія підло напала на Україну, не розрахувала спротиву (як завжди нічого не розраховувало), попросило підмоги у Казахстану (пішли як корабель), потім бульбафюрер заметушився, поняв що вітерець в другу сторону подув. Тепер парашія всім направо й наліво погрожує, як скажена псіна, і всі на це просто спостерігають? Про третю світову не думаю (аналітика диванного експерта), так як цивілізований світ відразу послав узкій корабль. Хіба немає спецслужб світових, аби цих скажених псів утилізувати?
показать весь комментарий
05.03.2022 20:41 Ответить
05 Мар 2022, 15:50
При «спецоперации» в Украине погиб майор из Красноярского края. Его смерть подтвердил губернатор региона.

Майор Сергей Кашанский из Красноярского края погиб во время «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс на своей странице в инстаграме. https://tayga.info/
показать весь комментарий
05.03.2022 20:43 Ответить
Спецоперация по самозакопу.
показать весь комментарий
05.03.2022 20:45 Ответить
десятков тысяч, ****, дибило-дегенератов
показать весь комментарий
05.03.2022 20:58 Ответить
А монобровцы что, разбежались? Да понятно-в психушке особо не помародеришь.
показать весь комментарий
05.03.2022 20:44 Ответить
монобровцы зачёт
показать весь комментарий
05.03.2022 21:00 Ответить
Что-то ни хрена не понятно: зашли - вышли, а где же кадыркины бараны, куда подевались??!
показать весь комментарий
05.03.2022 20:45 Ответить
Вони зараз там і заручники також!!! Їх ніхто не звільнив! Кулеба бреше наволоч!!!
показать весь комментарий
05.03.2022 23:28 Ответить
Судя по фото, это спецподразделение чеченцев с Европы, которые видос записывали своим братьям кадыровцам, вот наконец то дорвались)
показать весь комментарий
05.03.2022 20:47 Ответить
Кадировцы туда зашли за инъекционными препаратами, а минировали всё просто по привычке.
показать весь комментарий
05.03.2022 20:50 Ответить
Слава Україні!!!!! Слава нашим героям!!!!!
показать весь комментарий
05.03.2022 21:16 Ответить
СЛАВА БОГУ!
показать весь комментарий
05.03.2022 21:17 Ответить
Кадырке аукнется провал в Украине. Акэла промахнулся, пойдет на"уй.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:29 Ответить
Це брехня!!!! Люди досі у полоні!!! Їх ніхто не звільнив і вони нажахані!!! Опублікуйте спростування негайно!
показать весь комментарий
05.03.2022 23:25 Ответить
ГАНЬБА ЛЮДЯМ, ЯКІ ТАК БРЕШУТЬ!!!
Пане Олексій Кулеба, ніхто не звільнив людей в Бородянському диспансері!!!
Вони й надалі в полоні, змучені та залякані!!!
ЗВІЛЬНІТЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ ПО СПРАВЖНЬОМУ!!!
НЕ СІЙТЕ БРЕХНІ!!!
БОГ ВСЕ БАЧИТЬ!!!
показать весь комментарий
05.03.2022 23:42 Ответить
Люди, это полная не правда, никого не кто даже не пытался освобождать, я общаюсь на прямую с заложниками.
Почему такое ВРАНЬЁ
показать весь комментарий
05.03.2022 23:44 Ответить
Написали что освободили и все спокойно выдохнули, но это НЕ ПРАВДА!!!!!
Разве это по человечески?
показать весь комментарий
05.03.2022 23:46 Ответить
 
 