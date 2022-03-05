Украинское спецподразделение освободило людей из бородянского диспансера
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пациентов психоневрологического диспансера вывели с территории медучреждения, но они все еще находятся в населенном пункте Бородянка.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом при включении для "Украина 24" заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, на данный момент освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Несмотря на это, они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, хоть и большой стресс, но им уже лучше", – рассказал он.
Также Кулеба добавил, что там люди находятся в крайне тяжелых условиях, в частности, "нет воды и света", но им все время помогают.
Как ранее сообщалось, кадыровцы захватили в заложники 600 пациентов психоневрологического диспансера в Бородянке. С 24 февраля в Украине идет война с российскими захватчиками.
Пожалуйста, подождите...
Мабуть відпустили за заручників.
Но, не хвилюйтесь, їм ще до кордону добратися потрібно...
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Мэр Мариуполя Бойченко. Мариуполя больше нет, тысячи убитых и раненых, помогите!
Навіть ти, дуболоме, пишеш українською!
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Путін і Шойгу
Так буде з кожним !
але довго не полазять.
Я взагалі запрошую цих дірівців до нас на захід.
Тут стільки кісток елітного СМЕРШу і спецпідрозділів НКВД згинило. Пора поновити традицію.
При «спецоперации» в Украине погиб майор из Красноярского края. Его смерть подтвердил губернатор региона.
Майор Сергей Кашанский из Красноярского края погиб во время «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс на своей странице в инстаграме. https://tayga.info/
Пане Олексій Кулеба, ніхто не звільнив людей в Бородянському диспансері!!!
Вони й надалі в полоні, змучені та залякані!!!
ЗВІЛЬНІТЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ ПО СПРАВЖНЬОМУ!!!
НЕ СІЙТЕ БРЕХНІ!!!
БОГ ВСЕ БАЧИТЬ!!!
Почему такое ВРАНЬЁ
Разве это по человечески?