Український спецпідрозділ звільнив людей із бородянського диспансера
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пацієнтів психоневрологічного диспансеру вивели з території медзакладу, але вони досі перебувають у населеному пункті Бородянці.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це під час включення для "Україна 24" заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще", - розповів він.
Також Кулеба додав, що там люди перебувають у вкрай важких умовах, зокрема "немає води і світла", але їм весь час допомагають.
Як раніше повідомлялося, кадировці захопили в заручники 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці. З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками.
Будь ласка, зачекайте...
Мабуть відпустили за заручників.
Но, не хвилюйтесь, їм ще до кордону добратися потрібно...
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Мэр Мариуполя Бойченко. Мариуполя больше нет, тысячи убитых и раненых, помогите!
Навіть ти, дуболоме, пишеш українською!
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Путін і Шойгу
Так буде з кожним !
але довго не полазять.
Я взагалі запрошую цих дірівців до нас на захід.
Тут стільки кісток елітного СМЕРШу і спецпідрозділів НКВД згинило. Пора поновити традицію.
При «спецоперации» в Украине погиб майор из Красноярского края. Его смерть подтвердил губернатор региона.
Майор Сергей Кашанский из Красноярского края погиб во время «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс на своей странице в инстаграме. https://tayga.info/
Пане Олексій Кулеба, ніхто не звільнив людей в Бородянському диспансері!!!
Вони й надалі в полоні, змучені та залякані!!!
ЗВІЛЬНІТЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ ПО СПРАВЖНЬОМУ!!!
НЕ СІЙТЕ БРЕХНІ!!!
БОГ ВСЕ БАЧИТЬ!!!
Почему такое ВРАНЬЁ
Разве это по человечески?