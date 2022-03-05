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Київська область (3131) Кулеба Олексій (136) Бородянка (71)

Український спецпідрозділ звільнив людей із бородянського диспансера

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український спецпідрозділ звільнив людей із бородянського диспансера

Пацієнтів психоневрологічного диспансеру вивели з території медзакладу, але вони досі перебувають у населеному пункті Бородянці.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це під час включення для "Україна 24" заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13-ї години, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Попри це, вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще", - розповів він.

Також Кулеба додав, що там люди перебувають у вкрай важких умовах, зокрема "немає води і світла", але їм весь час допомагають.

Як раніше повідомлялося, кадировці захопили в заручники 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру в Бородянці. З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками.

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Топ коментарі
+28
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05.03.2022 20:37
+18
Кадирівців покошмаріли?
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05.03.2022 20:36
+17
А ******** этих уложили на места пациентов??
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05.03.2022 20:37
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Кадирівців покошмаріли?
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05.03.2022 20:36 Відповісти
Ні слова не говорять.
Мабуть відпустили за заручників.
Но, не хвилюйтесь, їм ще до кордону добратися потрібно...
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05.03.2022 20:42 Відповісти
Да щаз!! Дыровцы только и могут нападать на альцгеймерных старичков. При появлении спецуры просто растворились.
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05.03.2022 22:22 Відповісти
А ******** этих уложили на места пациентов??
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05.03.2022 20:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YKtcOnKIISo



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Мэр Мариуполя Бойченко. Мариуполя больше нет, тысячи убитых и раненых, помогите!
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05.03.2022 20:37 Відповісти
не верь ГОн-дону.
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05.03.2022 20:43 Відповісти
тільки не беріть ворога в полон
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05.03.2022 20:37 Відповісти
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05.03.2022 20:37 Відповісти
Армія Мова та Віра для більшості виявилась неактуальною...страшно стало вже у 2019...
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05.03.2022 20:37 Відповісти
А тебе пічот до сих пор?
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05.03.2022 20:39 Відповісти
Для більшості?!
Навіть ти, дуболоме, пишеш українською!
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05.03.2022 20:45 Відповісти
Без боя?
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05.03.2022 20:38 Відповісти
А кадировці де ділись
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05.03.2022 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo&feature=share...



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Путін і Шойгу
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05.03.2022 20:39 Відповісти
в ютуб накидать. парашенцам за счастье потянет. они "ну тупые" )))))
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05.03.2022 20:46 Відповісти
иди ты в ж-пу,со своими мультиками.
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05.03.2022 20:47 Відповісти
Молодці, специ українські зачистили Україну від кадирівців...

Так буде з кожним !
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05.03.2022 20:41 Відповісти
Швидше всього умови поставили - з'********* живими і лишаєте людей в спокої, або.....
але довго не полазять.
Я взагалі запрошую цих дірівців до нас на захід.
Тут стільки кісток елітного СМЕРШу і спецпідрозділів НКВД згинило. Пора поновити традицію.
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05.03.2022 20:58 Відповісти
символично. бородачи обосрались теперь и в бородянке ))))
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05.03.2022 20:41 Відповісти
Мені ось цікаво, у цій всій ситуації, коли парашія підло напала на Україну, не розрахувала спротиву (як завжди нічого не розраховувало), попросило підмоги у Казахстану (пішли як корабель), потім бульбафюрер заметушився, поняв що вітерець в другу сторону подув. Тепер парашія всім направо й наліво погрожує, як скажена псіна, і всі на це просто спостерігають? Про третю світову не думаю (аналітика диванного експерта), так як цивілізований світ відразу послав узкій корабль. Хіба немає спецслужб світових, аби цих скажених псів утилізувати?
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05.03.2022 20:41 Відповісти
05 Мар 2022, 15:50
При «спецоперации» в Украине погиб майор из Красноярского края. Его смерть подтвердил губернатор региона.

Майор Сергей Кашанский из Красноярского края погиб во время «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс на своей странице в инстаграме. https://tayga.info/
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05.03.2022 20:43 Відповісти
Спецоперация по самозакопу.
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05.03.2022 20:45 Відповісти
десятков тысяч, ****, дибило-дегенератов
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05.03.2022 20:58 Відповісти
А монобровцы что, разбежались? Да понятно-в психушке особо не помародеришь.
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05.03.2022 20:44 Відповісти
монобровцы зачёт
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05.03.2022 21:00 Відповісти
Что-то ни хрена не понятно: зашли - вышли, а где же кадыркины бараны, куда подевались??!
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05.03.2022 20:45 Відповісти
Вони зараз там і заручники також!!! Їх ніхто не звільнив! Кулеба бреше наволоч!!!
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05.03.2022 23:28 Відповісти
Судя по фото, это спецподразделение чеченцев с Европы, которые видос записывали своим братьям кадыровцам, вот наконец то дорвались)
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05.03.2022 20:47 Відповісти
Кадировцы туда зашли за инъекционными препаратами, а минировали всё просто по привычке.
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05.03.2022 20:50 Відповісти
Слава Україні!!!!! Слава нашим героям!!!!!
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05.03.2022 21:16 Відповісти
СЛАВА БОГУ!
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05.03.2022 21:17 Відповісти
Кадырке аукнется провал в Украине. Акэла промахнулся, пойдет на"уй.
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05.03.2022 21:29 Відповісти
Це брехня!!!! Люди досі у полоні!!! Їх ніхто не звільнив і вони нажахані!!! Опублікуйте спростування негайно!
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05.03.2022 23:25 Відповісти
ГАНЬБА ЛЮДЯМ, ЯКІ ТАК БРЕШУТЬ!!!
Пане Олексій Кулеба, ніхто не звільнив людей в Бородянському диспансері!!!
Вони й надалі в полоні, змучені та залякані!!!
ЗВІЛЬНІТЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ ПО СПРАВЖНЬОМУ!!!
НЕ СІЙТЕ БРЕХНІ!!!
БОГ ВСЕ БАЧИТЬ!!!
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05.03.2022 23:42 Відповісти
Люди, это полная не правда, никого не кто даже не пытался освобождать, я общаюсь на прямую с заложниками.
Почему такое ВРАНЬЁ
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05.03.2022 23:44 Відповісти
Написали что освободили и все спокойно выдохнули, но это НЕ ПРАВДА!!!!!
Разве это по человечески?
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05.03.2022 23:46 Відповісти
 
 