РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54265 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
8420 45
оружие (3188) США (8210)

Американская компания по производству боеприпасов передаст Украине 1 млн патронов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Американская компания по производству боеприпасов передаст Украине 1 млн патронов

Компания по производству боеприпасов AMMO, которая находится в американском штате Аризона, сообщила, что передаст Украине 1 млн патронов. Помощь может быть отправлена в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill, как информирует Цензор.НЕТ.

Компания AMMO заявила, что отправит патроны, не требуя взамен никакой оплаты.

"Прежде всего, я верю во Вторую поправку. Я также верю в свободу и демократию. Мы должны сделать пожертвование", - заявил гендиректор компании. Пожертвование составит около 700 тысяч долларов.

Также читайте: Германия поставит Украине 2700 ЗРК "Стрела", - DPA

По словам директора компании, сейчас ожидается, что правительство США одобрит поставку боеприпасов, однако, он добавил, что уже подготовил свой частный самолет для доставки патронов.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+23
лента за лентою...
показать весь комментарий
06.03.2022 10:04
+19
В Штатах производят какие угодно патроны...в том числе и для АК...
И я очень сильно сомневаюсь..что гендиректор компании не знает какие именно патроны нужны Украине...
показать весь комментарий
06.03.2022 10:11
+14
Дякую! Вогонь по москалям!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лента за лентою...
показать весь комментарий
06.03.2022 10:04 Ответить
Москалик до москалика.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:31 Ответить
Дякую! Вогонь по москалям!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:05 Ответить
Спасибо
показать весь комментарий
06.03.2022 10:05 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:05 Ответить
Сподываюсь то для АК.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:07 Ответить
Навряд. Нам потрібні більш серйозні набої.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:08 Ответить
В Штатах производят какие угодно патроны...в том числе и для АК...
И я очень сильно сомневаюсь..что гендиректор компании не знает какие именно патроны нужны Украине...
показать весь комментарий
06.03.2022 10:11 Ответить
У снайперки винтовочный патрон 7.62 и выше.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:29 Ответить
Для АК 7,62*39 или 5,45*39, для СВД - 7,62*54. Так что разница существенная!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:31 Ответить
Компания которая производит миллион патронов в день в состоянии произвести любой патрон...
А уж информацию о том какие конкретно нужны патроны они имеют...
показать весь комментарий
06.03.2022 10:36 Ответить
Lockheed Martin може випускати Міг -29?
показать весь комментарий
06.03.2022 11:47 Ответить
"Снайперка" навіть наша СВД - це патрон 7,62х51 Патрон АК - 7, 62х39 Це "різниця принципіальна"?
показать весь комментарий
06.03.2022 10:37 Ответить
чортів Інтернет сам вносить поправки" - 7, 62х54
показать весь комментарий
06.03.2022 10:42 Ответить
так там и АК выпускались частниками..
показать весь комментарий
06.03.2022 12:26 Ответить
Краще до снайперських гвинтівок
показать весь комментарий
06.03.2022 10:09 Ответить
1 000 000 : 30 = 333 333 магазинів
показать весь комментарий
06.03.2022 10:08 Ответить
на жаль тільки 33,333 - та шо очікуемо подальших поставок.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:14 Ответить
1 магазин - 10 сек бою...
показать весь комментарий
06.03.2022 10:17 Ответить
Але хотілося б сподіватися, що це патрони до гвинтівок....
показать весь комментарий
06.03.2022 10:15 Ответить
на фото вообще 3006
показать весь комментарий
06.03.2022 12:47 Ответить
Дай, Боже, щоб кожна з цих куль знайшла свого москаля.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:10 Ответить
Thanks, guys !!! 🇺🇸🇺🇦✊✊
показать весь комментарий
06.03.2022 10:12 Ответить
Вони ще чекають дозволу, чи за ******** умов дозвіл на передачу патронів вже надано? Було б дивно, якщо станеться зволікання через бюрократію, зараз паперові справи повинні вирішуватися миттєво.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:15 Ответить
а почему не 140 миллионов + 1 персональный для пуйла ?
показать весь комментарий
06.03.2022 10:25 Ответить
не пуйла, а <******* и пуля должна быть серебряной смазанная в цианиде для надёжности
показать весь комментарий
06.03.2022 10:41 Ответить
пулька "новичок" ? круто !
показать весь комментарий
06.03.2022 10:55 Ответить
Добрий початок,доброї справи.Дай Бог.щоб всі світові виробники набоїв підтримали цей американський почин.
показать весь комментарий
06.03.2022 10:33 Ответить
Під асфальтом шукай!
показать весь комментарий
06.03.2022 10:43 Ответить
Это компания которая также владеет крупнейшим оружейным аукционом gunbroker.com - я там пасусь часто и пришёл емейл от аукциона с подробностями - в основном это патроны5.56 и 308(7.62x51)
показать весь комментарий
06.03.2022 10:55 Ответить
one shot one hit
показать весь комментарий
06.03.2022 11:01 Ответить
комментарий отмечен как спам
Міліон,на годину а то і менше бою.Чим довше ми тримаємось тим більше ми світу надоїли і вони вже на нас просто насирають.Тепер більше їх цікавить чи розцвіли магнолії на мальдівах ніж чи ще стоїть Україна.
показать весь комментарий
06.03.2022 11:07 Ответить
о чем хрюк гонишь ?
показать весь комментарий
06.03.2022 11:10 Ответить
комментарий отмечен как спам
Дебіл,яка скорострільність АКМ?А там 30 набоїв в рожку.Якщо рахувати не знаєш то використай калькулятор.Міліон набоїв за скільки один автомат вистріляє?А у війська України автомат не один.
показать весь комментарий
06.03.2022 11:15 Ответить
Ти явно не служив і тим паче не воював.
показать весь комментарий
06.03.2022 11:50 Ответить
Ну хоть что -то. А слабо Патриоты дать ?
показать весь комментарий
06.03.2022 11:15 Ответить
 
 