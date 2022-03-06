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Американская компания по производству боеприпасов передаст Украине 1 млн патронов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Компания по производству боеприпасов AMMO, которая находится в американском штате Аризона, сообщила, что передаст Украине 1 млн патронов. Помощь может быть отправлена в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill, как информирует Цензор.НЕТ.
Компания AMMO заявила, что отправит патроны, не требуя взамен никакой оплаты.
"Прежде всего, я верю во Вторую поправку. Я также верю в свободу и демократию. Мы должны сделать пожертвование", - заявил гендиректор компании. Пожертвование составит около 700 тысяч долларов.
По словам директора компании, сейчас ожидается, что правительство США одобрит поставку боеприпасов, однако, он добавил, что уже подготовил свой частный самолет для доставки патронов.
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
И я очень сильно сомневаюсь..что гендиректор компании не знает какие именно патроны нужны Украине...
А уж информацию о том какие конкретно нужны патроны они имеют...