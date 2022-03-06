Американська компанія з виробництва боєприпасів передасть Україні 1 млн патронів
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Компанія з виробництва боєприпасів AMMO, яка знаходиться в американському штаті Арізона, повідомила, що передасть Україні 1 млн набоїв. Допомога може бути відправлена в найближчі дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Компанія AMMO заявила, що відправить патрони, не вимагаючи натомість ніякої оплати.
"Перш за все, я вірю в Другу поправку (право на зберігання і носіння зброї - Ред.). Я також вірю в свободу і демократію. Ми повинні зробити пожертву", - заявив гендиректор компанії. Пожертвування складе близько 700 тисяч доларів.
За словами директора компанії, зараз очікується, що уряд США схвалить поставку боєприпасів, однак, він додав, що вже підготував свій приватний літак для доставки патронів.
Топ коментарі
+24 три - пятнадцать
показати весь коментар06.03.2022 10:04
+20 Привет
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+14 Планшет Студента
показати весь коментар06.03.2022 10:05
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И я очень сильно сомневаюсь..что гендиректор компании не знает какие именно патроны нужны Украине...
А уж информацию о том какие конкретно нужны патроны они имеют...
Не то Германия нам гнилые Стрелы уже поставляет.... (согл Шпигелю)
Набої 7,62х39, компанія з Вісконсина.