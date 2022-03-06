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Американська компанія з виробництва боєприпасів передасть Україні 1 млн патронів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американська компанія з виробництва боєприпасів передасть Україні 1 млн патронів

Компанія з виробництва боєприпасів AMMO, яка знаходиться в американському штаті Арізона, повідомила, що передасть Україні 1 млн набоїв. Допомога може бути відправлена в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

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Компанія AMMO заявила, що відправить патрони, не вимагаючи натомість ніякої оплати.

"Перш за все, я вірю в Другу поправку (право на зберігання і носіння зброї - Ред.). Я також вірю в свободу і демократію. Ми повинні зробити пожертву", - заявив гендиректор компанії. Пожертвування складе близько 700 тисяч доларів.

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За словами директора компанії, зараз очікується, що уряд США схвалить поставку боєприпасів, однак, він додав, що вже підготував свій приватний літак для доставки патронів.
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Топ коментарі
+24
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06.03.2022 10:04
+20
В Штатах производят какие угодно патроны...в том числе и для АК...
И я очень сильно сомневаюсь..что гендиректор компании не знает какие именно патроны нужны Украине...
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06.03.2022 10:11
+14
Дякую! Вогонь по москалям!
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06.03.2022 10:05
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06.03.2022 10:04 Відповісти
Москалик до москалика.
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06.03.2022 10:31 Відповісти
Дякую! Вогонь по москалям!
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06.03.2022 10:05 Відповісти
Спасибо
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06.03.2022 10:05 Відповісти
Сподываюсь то для АК.
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06.03.2022 10:07 Відповісти
Навряд. Нам потрібні більш серйозні набої.
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06.03.2022 10:08 Відповісти
В Штатах производят какие угодно патроны...в том числе и для АК...
И я очень сильно сомневаюсь..что гендиректор компании не знает какие именно патроны нужны Украине...
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06.03.2022 10:11 Відповісти
У снайперки винтовочный патрон 7.62 и выше.
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06.03.2022 10:29 Відповісти
Для АК 7,62*39 или 5,45*39, для СВД - 7,62*54. Так что разница существенная!
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06.03.2022 10:31 Відповісти
Компания которая производит миллион патронов в день в состоянии произвести любой патрон...
А уж информацию о том какие конкретно нужны патроны они имеют...
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06.03.2022 10:36 Відповісти
Lockheed Martin може випускати Міг -29?
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06.03.2022 11:47 Відповісти
"Снайперка" навіть наша СВД - це патрон 7,62х51 Патрон АК - 7, 62х39 Це "різниця принципіальна"?
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06.03.2022 10:37 Відповісти
чортів Інтернет сам вносить поправки" - 7, 62х54
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06.03.2022 10:42 Відповісти
так там и АК выпускались частниками..
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06.03.2022 12:26 Відповісти
Краще до снайперських гвинтівок
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06.03.2022 10:09 Відповісти
1 000 000 : 30 = 333 333 магазинів
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06.03.2022 10:08 Відповісти
на жаль тільки 33,333 - та шо очікуемо подальших поставок.
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06.03.2022 10:14 Відповісти
1 магазин - 10 сек бою...
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06.03.2022 10:17 Відповісти
Але хотілося б сподіватися, що це патрони до гвинтівок....
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06.03.2022 10:15 Відповісти
на фото вообще 3006
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06.03.2022 12:47 Відповісти
Дай, Боже, щоб кожна з цих куль знайшла свого москаля.
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06.03.2022 10:10 Відповісти
Thanks, guys !!! 🇺🇸🇺🇦✊✊
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06.03.2022 10:12 Відповісти
Вони ще чекають дозволу, чи за ******** умов дозвіл на передачу патронів вже надано? Було б дивно, якщо станеться зволікання через бюрократію, зараз паперові справи повинні вирішуватися миттєво.
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06.03.2022 10:15 Відповісти
а почему не 140 миллионов + 1 персональный для пуйла ?
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06.03.2022 10:25 Відповісти
не пуйла, а <******* и пуля должна быть серебряной смазанная в цианиде для надёжности
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06.03.2022 10:41 Відповісти
пулька "новичок" ? круто !
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06.03.2022 10:55 Відповісти
Добрий початок,доброї справи.Дай Бог.щоб всі світові виробники набоїв підтримали цей американський почин.
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06.03.2022 10:33 Відповісти
Під асфальтом шукай!
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06.03.2022 10:43 Відповісти
Это компания которая также владеет крупнейшим оружейным аукционом gunbroker.com - я там пасусь часто и пришёл емейл от аукциона с подробностями - в основном это патроны5.56 и 308(7.62x51)
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06.03.2022 10:55 Відповісти
one shot one hit
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06.03.2022 11:01 Відповісти
Міліон,на годину а то і менше бою.Чим довше ми тримаємось тим більше ми світу надоїли і вони вже на нас просто насирають.Тепер більше їх цікавить чи розцвіли магнолії на мальдівах ніж чи ще стоїть Україна.
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06.03.2022 11:07 Відповісти
о чем хрюк гонишь ?
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06.03.2022 11:10 Відповісти
Дебіл,яка скорострільність АКМ?А там 30 набоїв в рожку.Якщо рахувати не знаєш то використай калькулятор.Міліон набоїв за скільки один автомат вистріляє?А у війська України автомат не один.
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06.03.2022 11:15 Відповісти
Ти явно не служив і тим паче не воював.
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06.03.2022 11:50 Відповісти
Ви праві,я майже не служив якщо не рахувати 2004-2006-ті роки і даже не воював а тільки здійснював два рейди по Монголо-Китайському кордоні де у мирній час китайці вирізували цілі родини та і зводи радянських воїнів.Але війни у СССР із Китаєм не було та і в цей час і в Афгані говорили тільки про конфлікт а не про війну.
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06.03.2022 19:02 Відповісти
2004-2006 роки і СРСР?!!! Ти дібіл? До речі, кацапе, ти використовуєш лайновий перекладач.
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07.03.2022 09:44 Відповісти
Так,Вибачте.це не перекладач а моя помилка.1984-1986.Але даже моя помилка не дає Вам права мені гадити.Таке могли мені сказати тільки ворог України або провокатор але ніяк не українець.Так хто є хто ще потрібно буде розібратись.
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07.03.2022 20:17 Відповісти
А яким боком перекладач до цифр?!!! Не клей дурня, кацапе.
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08.03.2022 07:42 Відповісти
Ну хоть что -то. А слабо Патриоты дать ?
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06.03.2022 11:15 Відповісти
Калибр нам подойдет?
Не то Германия нам гнилые Стрелы уже поставляет.... (согл Шпигелю)
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06.03.2022 15:22 Відповісти
 
 