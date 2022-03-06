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Новости Война в Украине
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В 12:00 начнется эвакуация мирных жителей из Мариуполя, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В 12:00 начнется эвакуация мирных жителей из Мариуполя, - горсовет

По информации Координационного центра в управлении руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения.

В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) - Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Маршрутом гуманитарного коридора можно выехать из города на собственном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Также читайте: Эвакуация из Мариуполя переносится. Российская сторона не соблюдает режим тишины, - горсовет

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Топ комментарии
+19
рузька свинота не вміє дотримуватись припинення вогню.
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06.03.2022 10:25
+11
Хай вам Бог допоможе врятувати людей.
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06.03.2022 10:26
+8
Дай Боже!!!!
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06.03.2022 10:26
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рузька свинота не вміє дотримуватись припинення вогню.
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06.03.2022 10:25 Ответить
Хай вам Бог допоможе врятувати людей.
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06.03.2022 10:26 Ответить
Дай Боже!!!!
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06.03.2022 10:26 Ответить
Когда гражданские выйдут, русня сравняет Мариуполь с землёй и скажут освободили.
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06.03.2022 10:26 Ответить
Они и с гражданскими сравняют. Отстраивать всё равно будут за свой счёт.
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06.03.2022 10:30 Ответить
Там кожен будинок буде Терміналом, а захисники- Кіборгами!
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06.03.2022 10:31 Ответить
З. А. М. А. Х. А. Ю. Т. С. Я !
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06.03.2022 10:45 Ответить
Яке ти маєш право казати так про людей під обстрілами?
В спам!
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06.03.2022 10:29 Ответить
То після війни будемо виясняти (скоріше, що таких не буде), а зараз треба рятувати дітей, жінок, немічних, назважаючи на політичні симпатії. Вони вже з 2014 року по горло ситі "рускім міром".
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06.03.2022 10:31 Ответить
Щасти!!!
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06.03.2022 10:28 Ответить
Не дадут кацапы сделать эвакуацию.
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06.03.2022 10:29 Ответить
Ще можуть влаштувати підлу провокацію.
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06.03.2022 10:34 Ответить
Кацапов не позволят, опять обстреляли.
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06.03.2022 10:31 Ответить
Не верю.
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06.03.2022 10:32 Ответить
Кацапам нельзя верить!
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06.03.2022 10:36 Ответить
Прикриття треба з повітря!!!
РАШИССТАМ ВІРИТИ НЕ МОЖНА!!!
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06.03.2022 10:43 Ответить
Я не вірю, що кацапи їх пропустять. Дуже хочу помилитись, але не вірю.
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06.03.2022 10:54 Ответить
Храни їх Господь!…
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06.03.2022 10:54 Ответить
Брати і Сестри, складімо за них спільну молитву!
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06.03.2022 10:55 Ответить
Маріуполь має населення 446 000. Я взагалі не уявляю як можна фізично здійснити евакуацію мирних жителів з такого міста. Там залишиться десятки тисяч людей, як не схотіли, фізично не змогли. Тепер орки будуть знищувати їх...
Західний світ мав би зрозуміти, що потакання агресору війни не зупиняє, а тільки погіршує положення жертви. Агресора зупиняє сила, а не "занепокоєння і співчуття". Західні лідери не хочуть усвідомлювати, що зараз і їхні руки в крові убитих українських громадян.
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06.03.2022 10:59 Ответить
есть приоритеты, женщины, дети, старики, надеюсь их будут придерживаться..., конечно, нельзя сбрасывать со счетов здоровых и богатых быков, которым нужнее всех, но возможно, они поедут на машинах, возможно, у тех, кто будет организовывать эвакуацию, хватит здравого смысла отсеять лишнее...
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06.03.2022 11:14 Ответить
 
 