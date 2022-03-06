В 12:00 начнется эвакуация мирных жителей из Мариуполя, - горсовет
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По информации Координационного центра в управлении руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения.
В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) - Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Маршрутом гуманитарного коридора можно выехать из города на собственном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.
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Західний світ мав би зрозуміти, що потакання агресору війни не зупиняє, а тільки погіршує положення жертви. Агресора зупиняє сила, а не "занепокоєння і співчуття". Західні лідери не хочуть усвідомлювати, що зараз і їхні руки в крові убитих українських громадян.