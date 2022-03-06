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О 12.00 розпочнеться евакуація мирних жителів із Маріуполя, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

О 12.00 розпочнеться евакуація мирних жителів із Маріуполя, - міськрада

За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка сьогодні, 6 березня, з 10.00 до 21.00 буде встановлено режим тиші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Зазначається, що у Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення.

В якості гуманітарного "зеленого" коридору обрано маршрут Маріуполь – Портівське – Мангуш – (в об'їзд Микільського) – Розівка ​​– Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Маршрутом гуманітарного коридору можна виїхати з міста на власному транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами). У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт.

Читайте також: Ракетно-бомбові удари військ РФ по Маріуполю та Волновасі унеможливлюють відкриття гуманітарних коридорів. Це воєнний злочин, - МЗС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
рузька свинота не вміє дотримуватись припинення вогню.
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06.03.2022 10:25
+12
Хай вам Бог допоможе врятувати людей.
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06.03.2022 10:26
+8
Дай Боже!!!!
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06.03.2022 10:26
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рузька свинота не вміє дотримуватись припинення вогню.
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06.03.2022 10:25 Відповісти
Хай вам Бог допоможе врятувати людей.
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06.03.2022 10:26 Відповісти
Дай Боже!!!!
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06.03.2022 10:26 Відповісти
Они и с гражданскими сравняют. Отстраивать всё равно будут за свой счёт.
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06.03.2022 10:30 Відповісти
Там кожен будинок буде Терміналом, а захисники- Кіборгами!
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06.03.2022 10:31 Відповісти
З. А. М. А. Х. А. Ю. Т. С. Я !
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06.03.2022 10:45 Відповісти
Сталінські доктрини *********?
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06.03.2022 13:50 Відповісти
Яке ти маєш право казати так про людей під обстрілами?
В спам!
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06.03.2022 10:29 Відповісти
То після війни будемо виясняти (скоріше, що таких не буде), а зараз треба рятувати дітей, жінок, немічних, назважаючи на політичні симпатії. Вони вже з 2014 року по горло ситі "рускім міром".
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06.03.2022 10:31 Відповісти
Щасти!!!
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06.03.2022 10:28 Відповісти
Не дадут кацапы сделать эвакуацию.
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06.03.2022 10:29 Відповісти
Ще можуть влаштувати підлу провокацію.
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06.03.2022 10:34 Відповісти
Кацапов не позволят, опять обстреляли.
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06.03.2022 10:31 Відповісти
Не верю.
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06.03.2022 10:32 Відповісти
Кацапам нельзя верить!
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06.03.2022 10:36 Відповісти
Прикриття треба з повітря!!!
РАШИССТАМ ВІРИТИ НЕ МОЖНА!!!
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06.03.2022 10:43 Відповісти
Я не вірю, що кацапи їх пропустять. Дуже хочу помилитись, але не вірю.
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06.03.2022 10:54 Відповісти
Храни їх Господь!…
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06.03.2022 10:54 Відповісти
Брати і Сестри, складімо за них спільну молитву!
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06.03.2022 10:55 Відповісти
Маріуполь має населення 446 000. Я взагалі не уявляю як можна фізично здійснити евакуацію мирних жителів з такого міста. Там залишиться десятки тисяч людей, як не схотіли, фізично не змогли. Тепер орки будуть знищувати їх...
Західний світ мав би зрозуміти, що потакання агресору війни не зупиняє, а тільки погіршує положення жертви. Агресора зупиняє сила, а не "занепокоєння і співчуття". Західні лідери не хочуть усвідомлювати, що зараз і їхні руки в крові убитих українських громадян.
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06.03.2022 10:59 Відповісти
есть приоритеты, женщины, дети, старики, надеюсь их будут придерживаться..., конечно, нельзя сбрасывать со счетов здоровых и богатых быков, которым нужнее всех, но возможно, они поедут на машинах, возможно, у тех, кто будет организовывать эвакуацию, хватит здравого смысла отсеять лишнее...
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06.03.2022 11:14 Відповісти
Здорові та багаті бики вже давно виїхали...
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06.03.2022 13:57 Відповісти
 
 