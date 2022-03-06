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Российские банки переходят на китайскую карточную систему

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские банки переходят на китайскую карточную систему

Несколько российских банков в ближайшее время начнут выпускать карты с использованием системы китайского карточного оператора UnionPay в сочетании с российской сетью Мир. Такое решение было принято после того, как Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

С заявлением о переходе на UnionPay поступили от "Сбербанка", крупнейшего российского кредитора, а также "Альфа-Банка" и "Тинькофф".

Напомним, Россию лишили карт American Express.

Также сообщалось, что Visa и Mastercard приостанавливают транзакции в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Visa и Mastercard приостанавливают транзакции в России

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Топ комментарии
+15
Рачительный китайский хозяин наведет порядок в этой помойке,и настанет мир на Украиноско - Китайской границе.
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06.03.2022 11:27
+10
Класика...
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06.03.2022 11:32
+9
Смехдержава...😀
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06.03.2022 11:32
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Правила форума Совет форумчан
Рачительный китайский хозяин наведет порядок в этой помойке,и настанет мир на Украиноско - Китайской границе.
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06.03.2022 11:27 Ответить
Українсько-китайський кордон мало чим краще за українсько-російський
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06.03.2022 11:40 Ответить
Китайці не ******* спішить - їм ще Сибір треба освоїть!
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06.03.2022 11:51 Ответить
В ідеалі мене б влаштували такі кордони з Україною: японський, фінський, тайваньський.
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06.03.2022 12:00 Ответить
"Мечтать не вредно!"
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06.03.2022 12:08 Ответить
"врєдно нє мєчьтать" )
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06.03.2022 12:27 Ответить
Смехдержава...😀
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06.03.2022 11:32 Ответить
Класика...
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06.03.2022 11:32 Ответить
Та вже, як я бачу, не тільки Сибір
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06.03.2022 11:37 Ответить
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06.03.2022 11:32 Ответить
Ну усё, началось. Теперь китайская экспансия в мокшаленд пойдёт быстрее. Незаметно, тихой сапой. ))
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06.03.2022 11:35 Ответить
сибір - не ваш, за Байкал - забудьте.. кацапи - дебіли, блін..
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06.03.2022 11:38 Ответить
Руськіє, начінайтє учіть кітайскій
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06.03.2022 11:39 Ответить
От китайці і почали колонізацію росії
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06.03.2022 11:45 Ответить
А ***** знає китайську
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06.03.2022 11:50 Ответить
досконало
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06.03.2022 11:57 Ответить
В 70ті роки був такий анекдот. Тепер буде правда.

В кремлі дипломатичний прийом. Новий китайський аташе дуже хоче познайомитись з Брежневим. Йому показують - "Вот он стоит". Китаєць підходить і посміхаючись протягує руку: "Жуй ***"...
Брежнев обернувся на нього і каже "Жуй сам". Китаєць розгублено дивиться на всі боки: "А где же Брежнев??"
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06.03.2022 12:11 Ответить
Після найжорсткіших в історії економічних санкцій мільйони росіян стануть у найближчі місяці безробітними. Злими та незадоволеними владою.
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06.03.2022 11:56 Ответить
Якщо Китай їх оперативно візьме під своє крило, може бути не так швидко.
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06.03.2022 12:14 Ответить
Тепер альфа-банк можно сміливо слати по шляху російського воєнного корабля, навіть з новими акціонерами
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06.03.2022 12:00 Ответить
Китаю, 30% населению земли стало тесно на 8% территории!
Пока ***** и НАТО *********, комуняки тихой сапой ...
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06.03.2022 12:02 Ответить
1/6 суши и 5/6 китайской лапши...
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06.03.2022 12:09 Ответить
свино-собаки становятся очередной провинцией Китая ... Улус золотой орды - Московия возвращается в "радную говень" - в азиатский "рузгемир"...
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06.03.2022 12:11 Ответить
Угу ... учора китайський міністр щось там віщав, що їм не подобається.
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06.03.2022 12:16 Ответить
Этим шагом Китай поддерживает то, что делает Россия в Украине!
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06.03.2022 12:25 Ответить
да. и дает возможность русне обходить санкции по платежам за рубежом.
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06.03.2022 12:28 Ответить
только прошу всех форумчан не обозначать эту сраную кацапскую помойку уважительно с заглавной буквы
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06.03.2022 12:30 Ответить
Який там ще Ощадбанк?
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06.03.2022 12:44 Ответить
вот вам и китай... оказался таким же говном как бульбашия... поэтому только срочный разрыв всех отношений с этим дерьмом, случайно попавшим в "вяликие" благодаря американцам... или трахамония будет продолжать восхищаться китаем?
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06.03.2022 12:54 Ответить
 
 