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Российские банки переходят на китайскую карточную систему
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Несколько российских банков в ближайшее время начнут выпускать карты с использованием системы китайского карточного оператора UnionPay в сочетании с российской сетью Мир. Такое решение было принято после того, как Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters
С заявлением о переходе на UnionPay поступили от "Сбербанка", крупнейшего российского кредитора, а также "Альфа-Банка" и "Тинькофф".
Напомним, Россию лишили карт American Express.
Также сообщалось, что Visa и Mastercard приостанавливают транзакции в России.
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