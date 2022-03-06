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Російські банки переходять на китайську карткову систему
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Кілька російських банків найближчим часом почнуть випускати карти з використанням системи китайського карткового оператора UnionPay в поєднанні з російською мережею "Мир". Таке рішення було прийнято після того, як Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Із заявою про перехід на UnionPay надійшли від "Ощадбанку", найбільшого російського кредитора, а також "Альфа-Банку" і "Тінькофф".
Нагадаємо, Росію позбавили карт American Express.
Також повідомлялось, що Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії.
Топ коментарі
+10 Aleks Wav
показати весь коментар06.03.2022 11:27
+5 Привет
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+5 Muni
показати весь коментар06.03.2022 11:32
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В кремлі дипломатичний прийом. Новий китайський аташе дуже хоче познайомитись з Брежневим. Йому показують - "Вот он стоит". Китаєць підходить і посміхаючись протягує руку: "Жуй ***"...
Брежнев обернувся на нього і каже "Жуй сам". Китаєць розгублено дивиться на всі боки: "А где же Брежнев??"
Пока ***** и НАТО *********, комуняки тихой сапой ...