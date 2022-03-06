Російські банки переходять на китайську карткову систему

Кілька російських банків найближчим часом почнуть випускати карти з використанням системи китайського карткового оператора UnionPay в поєднанні з російською мережею "Мир". Таке рішення було прийнято після того, як Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Із заявою про перехід на UnionPay надійшли від "Ощадбанку", найбільшого російського кредитора, а також "Альфа-Банку" і "Тінькофф".

Нагадаємо, Росію позбавили карт American Express.

Також повідомлялось, що Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії.

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