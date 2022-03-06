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Російські банки переходять на китайську карткову систему

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські банки переходять на китайську карткову систему

Кілька російських банків найближчим часом почнуть випускати карти з використанням системи китайського карткового оператора UnionPay в поєднанні з російською мережею "Мир". Таке рішення було прийнято після того, як Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Із заявою про перехід на UnionPay надійшли від "Ощадбанку", найбільшого російського кредитора, а також "Альфа-Банку" і "Тінькофф".

Нагадаємо, Росію позбавили карт American Express.

Також повідомлялось, що Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії.

Читайте також: Російськи картки прийматимуть 7 країн та дві псевдореспубліки, - Центробанк РФ

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Топ коментарі
+10
Рачительный китайский хозяин наведет порядок в этой помойке,и настанет мир на Украиноско - Китайской границе.
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06.03.2022 11:27
+5
Смехдержава...😀
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06.03.2022 11:32
+5
Класика...
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06.03.2022 11:32
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Рачительный китайский хозяин наведет порядок в этой помойке,и настанет мир на Украиноско - Китайской границе.
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06.03.2022 11:27 Відповісти
Українсько-китайський кордон мало чим краще за українсько-російський
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06.03.2022 11:40 Відповісти
Китайці не ******* спішить - їм ще Сибір треба освоїть!
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06.03.2022 11:51 Відповісти
В ідеалі мене б влаштували такі кордони з Україною: японський, фінський, тайваньський.
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06.03.2022 12:00 Відповісти
"Мечтать не вредно!"
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06.03.2022 12:08 Відповісти
"врєдно нє мєчьтать" )
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06.03.2022 12:27 Відповісти
Смехдержава...😀
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06.03.2022 11:32 Відповісти
Класика...
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06.03.2022 11:32 Відповісти
Та вже, як я бачу, не тільки Сибір
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06.03.2022 11:37 Відповісти
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06.03.2022 11:32 Відповісти
Ну усё, началось. Теперь китайская экспансия в мокшаленд пойдёт быстрее. Незаметно, тихой сапой. ))
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06.03.2022 11:35 Відповісти
сибір - не ваш, за Байкал - забудьте.. кацапи - дебіли, блін..
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06.03.2022 11:38 Відповісти
Руськіє, начінайтє учіть кітайскій
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06.03.2022 11:39 Відповісти
От китайці і почали колонізацію росії
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06.03.2022 11:45 Відповісти
А ***** знає китайську
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06.03.2022 11:50 Відповісти
досконало
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06.03.2022 11:57 Відповісти
В 70ті роки був такий анекдот. Тепер буде правда.

В кремлі дипломатичний прийом. Новий китайський аташе дуже хоче познайомитись з Брежневим. Йому показують - "Вот он стоит". Китаєць підходить і посміхаючись протягує руку: "Жуй ***"...
Брежнев обернувся на нього і каже "Жуй сам". Китаєць розгублено дивиться на всі боки: "А где же Брежнев??"
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06.03.2022 12:11 Відповісти
Після найжорсткіших в історії економічних санкцій мільйони росіян стануть у найближчі місяці безробітними. Злими та незадоволеними владою.
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06.03.2022 11:56 Відповісти
Якщо Китай їх оперативно візьме під своє крило, може бути не так швидко.
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06.03.2022 12:14 Відповісти
Тепер альфа-банк можно сміливо слати по шляху російського воєнного корабля, навіть з новими акціонерами
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06.03.2022 12:00 Відповісти
Китаю, 30% населению земли стало тесно на 8% территории!
Пока ***** и НАТО *********, комуняки тихой сапой ...
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06.03.2022 12:02 Відповісти
1/6 суши и 5/6 китайской лапши...
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06.03.2022 12:09 Відповісти
свино-собаки становятся очередной провинцией Китая ... Улус золотой орды - Московия возвращается в "радную говень" - в азиатский "рузгемир"...
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06.03.2022 12:11 Відповісти
Угу ... учора китайський міністр щось там віщав, що їм не подобається.
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06.03.2022 12:16 Відповісти
Этим шагом Китай поддерживает то, что делает Россия в Украине!
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06.03.2022 12:25 Відповісти
да. и дает возможность русне обходить санкции по платежам за рубежом.
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06.03.2022 12:28 Відповісти
только прошу всех форумчан не обозначать эту сраную кацапскую помойку уважительно с заглавной буквы
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06.03.2022 12:30 Відповісти
 
 