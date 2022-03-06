Украина просит миротворцев ООН для охраны объектов критической инфраструктуры, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН касательно введения миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совет безопасности ООН касательно внедрения миротворческого контингента для охраны этих объектов. Не может страна-агрессор это блокировать", - сказал Сибига.
Он добавил, что также ведется работа по лишению России права голоса в Совбезе ООН.
Также, по словам Сибиги, сегодня Президент Украины подписал указ о создании специальной юридической группы, которая будет обеспечивать иски Украины в международных юрисдикциях по военным преступлениям РФ и квалификацию их как геноцида украинского народа. Эта группа уже сформирована.
"Готовятся соответствующие иски. Группа уже приступила к юридическим процедурам. Поэтому наказание для РФ обязательно будет", - отметил он.
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А ось, за виключенням Турції, могут же суки.
!По истечению срока оформить новую карту уже не получится, однако в Центробанке нашли системам Visa и Mastercard отечественную замену. Ей станет карта "Мир". В утреннем заявлении представители банка рассказали, что санкции на внутренние переводы по стране не повлияют, а в случае, если появится необходимость расплачиваться за границей, можно использовать карту "Мир". На данный момент её признали в Турции, Армении, Казахстане, Таджикистане, Абхазии, Вьетнаме. Беларуси, Киргизии, и Южной Осетии."
Це сильно вдарить по її пропаганді.
В ООН все всё прекрасно понимают, но сцат безумного путлера с ядерной кнопкой.
А в самой ********* "37 год". Там никакой пропаганды кроме путлеровской, в принципе быть не может.
1для них одна їхня людина дорожче 1000 наших
2припинення бомбардувань не входить в їхні інтереси.
3 бомбардування, це план Б *****. про це знали всі і ЄС і НАТО.
4сценарій захвату України на 100% план захвату Грозного
тільки в більших маштабах.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!
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