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Новости Война в Украине
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Украина просит миротворцев ООН для охраны объектов критической инфраструктуры, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина просит миротворцев ООН для охраны объектов критической инфраструктуры, - ОП

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН касательно введения миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совет безопасности ООН касательно внедрения миротворческого контингента для охраны этих объектов. Не может страна-агрессор это блокировать", - сказал Сибига.

Он добавил, что также ведется работа по лишению России права голоса в Совбезе ООН.

Также, по словам Сибиги, сегодня Президент Украины подписал указ о создании специальной юридической группы, которая будет обеспечивать иски Украины в международных юрисдикциях по военным преступлениям РФ и квалификацию их как геноцида украинского народа. Эта группа уже сформирована.

"Готовятся соответствующие иски. Группа уже приступила к юридическим процедурам. Поэтому наказание для РФ обязательно будет", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от РФ немедленно вывести войска из Украины

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Топ комментарии
+6
ПРО МИРОТВОРЦІВ - ЦЕ ВСЕ ХУЙНЯ... МИ САМІ МАЄМО ВСТАНОВИТИ СВІЙ МИР ДО УРАЛА...
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06.03.2022 15:15
+5
Троллинг 500-го уровня. Мы прекрасно знаем, что пидорашка наложит ветто в СБ ООН. Это тысячный раз покажет полную импотентность и СБ ООН и ООН в целом, как структуры.
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06.03.2022 15:22
+3
Мировая общественность! Хватит быть зрителями как Украинский народ героически отбивается от орков нужна Ваша помощь и немедленные действия !
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06.03.2022 15:16
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УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 15:14 Ответить
ПРО МИРОТВОРЦІВ - ЦЕ ВСЕ *****... МИ САМІ МАЄМО ВСТАНОВИТИ СВІЙ МИР ДО УРАЛА...
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06.03.2022 15:15 Ответить
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Аби тільки шабелькою не врізався, завойовник мамкін.
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06.03.2022 15:20 Ответить
Ти вже всі стелі заміряв? Відпочиваєш, стібаєшся, каву п'єш?
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06.03.2022 15:23 Ответить
А ты на кого работаешь, пидорок ольгинский?
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06.03.2022 15:24 Ответить
Це Равшан, він з Джамшудом стелі міряє. На нік подивись.
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06.03.2022 15:42 Ответить
Сірий Клин, Зелений Клин, Жовтий Клин і т.д. і т.п...
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06.03.2022 15:35 Ответить
Ти бачиш там масові виступи проти війни? Час протверезіти.
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06.03.2022 15:36 Ответить
Ти згоден, що то були українські території?
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06.03.2022 16:15 Ответить
Не порви серце, прадідусь.
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06.03.2022 15:38 Ответить
На жаль, поки що ні. Нема чим ці об'єкти прикрити від біснуватої скотини.
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06.03.2022 15:24 Ответить
Мировая общественность! Хватит быть зрителями как Украинский народ героически отбивается от орков нужна Ваша помощь и немедленные действия !
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06.03.2022 15:16 Ответить
Миротворці не помішали би.

А ось, за виключенням Турції, могут же суки.

!По истечению срока оформить новую карту уже не получится, однако в Центробанке нашли системам Visa и Mastercard отечественную замену. Ей станет карта "Мир". В утреннем заявлении представители банка рассказали, что санкции на внутренние переводы по стране не повлияют, а в случае, если появится необходимость расплачиваться за границей, можно использовать карту "Мир". На данный момент её признали в Турции, Армении, Казахстане, Таджикистане, Абхазии, Вьетнаме. Беларуси, Киргизии, и Южной Осетии."
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06.03.2022 15:21 Ответить
альфа-банк продовжив ВСІ свої карти віза/мк до 2028-го. надіюсь, у візи і мк є хер з лівою різьбою саме для таких "розумних"
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06.03.2022 15:54 Ответить
Троллинг 500-го уровня. Мы прекрасно знаем, что ********* наложит ветто в СБ ООН. Это тысячный раз покажет полную импотентность и СБ ООН и ООН в целом, как структуры.
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06.03.2022 15:22 Ответить
А також покаже, що Рашка не хоче безпеки для Європи та для себе від ядерної та хімічної загрози.
Це сильно вдарить по її пропаганді.
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06.03.2022 15:39 Ответить
Какой "пропаганде"?
В ООН все всё прекрасно понимают, но сцат безумного путлера с ядерной кнопкой.
А в самой ********* "37 год". Там никакой пропаганды кроме путлеровской, в принципе быть не может.
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06.03.2022 15:51 Ответить
не дадуть.
1для них одна їхня людина дорожче 1000 наших
2припинення бомбардувань не входить в їхні інтереси.
3 бомбардування, це план Б *****. про це знали всі і ЄС і НАТО.
4сценарій захвату України на 100% план захвату Грозного
тільки в більших маштабах.
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06.03.2022 15:25 Ответить
Глас вопіющего в пустинє...
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06.03.2022 15:37 Ответить
Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У ******** історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 16:08 Ответить
 
 