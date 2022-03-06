Россия пообещала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Российское министерство обороны анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Минобороны РФ.

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут осуществлять высокоточным оружием поражение украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Чтобы избежать угрозы жизни работников предприятий украинского ОПК, заранее предупреждаем о запланированных ударах по таким объектам".

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Минобороны РФ призывает персонал украинских заводов ОПК покинуть территорию своих предприятий. В министерстве заявили, что сотрудников предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику. Там также заявили, что им достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие пограничные страны.

"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт", - говорится в заявлении министерства.

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