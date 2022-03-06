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Россия пообещала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия пообещала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Российское министерство обороны анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Минобороны РФ.

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут осуществлять высокоточным оружием поражение украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Чтобы избежать угрозы жизни работников предприятий украинского ОПК, заранее предупреждаем о запланированных ударах по таким объектам".

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Минобороны РФ призывает персонал украинских заводов ОПК покинуть территорию своих предприятий. В министерстве заявили, что сотрудников предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику. Там также заявили, что им достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие пограничные страны.

"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт", - говорится в заявлении министерства.

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Топ комментарии
+48
Та вся Україна зараз один великий ОПК, кацапи...
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06.03.2022 18:19
+44
Значить хана ще кільком садочкам, школам, лікарням і житловим будинкам
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06.03.2022 18:18
+30
Короче, хуъло объявил мировую войну
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06.03.2022 18:20
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Значить хана ще кільком садочкам, школам, лікарням і житловим будинкам
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06.03.2022 18:18 Ответить
***** реально в шоке- резервы закончились . С мобилизацией не слаживается . Теперь решил запугивать своими вонючими ракетами. Кто долбойобу обьяснит что это все до жопы все подохнут здесь до единого
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06.03.2022 18:26 Ответить
Коли вже дійде до долбойобів у НАТО що пора із цим шабашем закінчувати ?
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06.03.2022 18:37 Ответить
Та вся Україна зараз один великий ОПК, кацапи...
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06.03.2022 18:19 Ответить
Вот только шо самолёт отбомбился по жилому району ( салтовка Харьков).
Твари.
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06.03.2022 18:20 Ответить
Да, где-то ыбануло сильно, дрожали окна!
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06.03.2022 18:41 Ответить
По Воронєжу -- не знаю, але на кордоні вже готують провокацію, щоб обстріляти власні міста та села...
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06.03.2022 18:33 Ответить
В чому зміст цих "провокацій", якщо Мордор напав на Україну? Можна ******* і по Воронежу, яка вже різниця.
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06.03.2022 18:36 Ответить
Заява для власної отари та і провокація для них , після чого та отара згідно до планів ***** повинна під звуки вставай страна агромная із червоним шматтям у руках рушити "мочіть вєраломнага агрєсара на єго тєріторії"
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06.03.2022 18:41 Ответить
В кацапстані насєлєніє злиться на нього, а ***** хоче, щоб злилося на нас.
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06.03.2022 18:49 Ответить
Хай би і по москві стриляли, а краще хай ******** всіх аж до владівостока, що більше здохне то менше прилізе
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06.03.2022 18:42 Ответить
По масквабаду та ленінградові нема сенсу гатити: там в них ППО. Гарна новина в тому, що тільки там.
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06.03.2022 18:51 Ответить
Кацапопідари, коли ви тварюки здихатимете з голоду вам ніхто нічого не подасть.
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06.03.2022 18:20 Ответить
А той хто спробує подати отримає по є#алу !!!
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06.03.2022 18:30 Ответить
Короче, хуъло объявил мировую войну
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06.03.2022 18:20 Ответить
Стрельніть ******** по Румунії чи Польщі розвяжіть руки НАТО а то ми знаєм ми знаєм
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06.03.2022 18:21 Ответить
Теперь точно сдулись. Когда начинаются такие обещания - это занавес
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06.03.2022 18:21 Ответить
Ми це переживемо. Але для орків сума виплат буде вбивчою. Їхні онуки та праонуки будуть робити на Україну
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06.03.2022 18:21 Ответить
"Звертаємо увагу, що використання аеродромної мережі цих країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських збройних сил може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту", - йдеться в заяві міністерства. Джерело: https://censor.net/ua/n3322193

....прямой вызов ДЛЯ НАТО..... обосрётся альянс или нет?....
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06.03.2022 18:22 Ответить
Аналогічне питання і до пуйла.
Обісреться воно бомбити країни НАТО чи ні?
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06.03.2022 18:31 Ответить
НАТО вже давно обісралось, а зараз з переляку вже сцить окропом
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06.03.2022 18:31 Ответить
Якби це було так, то вони би нам не допомагали.
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06.03.2022 18:33 Ответить
дада уже зажигалки шведские прибыли будем юзать на мышебратьях
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06.03.2022 18:34 Ответить
А ви кацапський провокатор, нешановний.
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06.03.2022 18:48 Ответить
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

8 ч. ·



УВАГА!
У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України!
Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.
Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте ТІЛЬКИ ПЕРЕВІРЕНИМ джерелам!
Ботів виявляйте і блокуйте!
Разом переможемо!
#stoprussia
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06.03.2022 18:58 Ответить
А за Білорусь мовчок? Хто там використовує аеродромні мережі і хто звідти суне війська в Україну?
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06.03.2022 18:35 Ответить
......ЦЕЛЬ Х#ЙЛА - 3 МИРОВАЯ.... не ужели не понятно.....
......в Украине он проиграл и идёт уже по беспределу......
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06.03.2022 18:42 Ответить
Та пішли ви тупарилі кацапи
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06.03.2022 18:22 Ответить
Опять угрозы "третьим" странам?
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06.03.2022 18:23 Ответить
честь Америки и всего Запада мог бы спасти один телефонный звонок Mark Milley, Сhairman of the Joint Chiefs of Staff:

"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.

1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian

Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".

На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.

Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".

Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
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06.03.2022 18:23 Ответить
Т.е. из последнего абзаца следует, что сраха объявляет НАТО войну?
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06.03.2022 18:23 Ответить
Залякують, осЛободітелі херови.
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06.03.2022 18:23 Ответить
*****, ану спробуй, вдарити по Румунії країні НАТО!
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06.03.2022 18:23 Ответить
Свинособаки, вы на другой планете,бессмертные дунканы-маклауды?Бомбы на головы вам не могут упасть?То что вы сделали с Украиной вам вернеться,только в 10 раз больше.Смерть русским Фашистам! Слава Украине!
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06.03.2022 18:23 Ответить
А тобі свинособака -пляшка в сраку.В бан ********.
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06.03.2022 18:46 Ответить
агрессия страха...
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06.03.2022 18:23 Ответить
Сьогодні ракети біля могу дому пролітали, наче з придністров'я. Потрібно знищити там все. Україна має повно засобів для цього.
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06.03.2022 18:24 Ответить
Пуйло соси пуй
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06.03.2022 18:24 Ответить
Та не так треба. А так - ***** сосихуй!
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06.03.2022 18:28 Ответить
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06.03.2022 18:24 Ответить
А мені чорногорець доказував, що усі штатовські війска, які вивели з Афганістану, зараз в Україні. Аргументи, що ніхто їх не бачив, не діють. Взагалі.
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06.03.2022 18:33 Ответить
А він чим аргументує ?
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06.03.2022 18:42 Ответить
А хіба таким це потрібно? Десь в соцмережах насцяли в вуха. Має шок з дитинства, коли йому було 13, його селище бомбардувало НАТО. С тих часів усе що з росії - це добре, а все що з Західу - це погано.

Скажу більше. Мій племінник (на щастя, зараз вже перевихований) розповідав мені у 15 році, що в Одеському порту розвантажується пароплав з танками Абрамс. Це йому російскі друзі з онлайн гри розповіли. Коли я запропонував пійти туди разом і перевірити у реалі, він відмовився.
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06.03.2022 19:18 Ответить
це вони пистять вже 11 днів. Дещо їм вдається. Але далеко-далеко не все
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06.03.2022 18:24 Ответить
надо больше ПВО, иначе ***** будет бомбить мирных пока не кончатся бомбы.
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06.03.2022 18:24 Ответить
На Запорожской АЭС в Энергодаре находятся 500 оккупантов, еще 1000 - в самом городе. Они используют захваченные украинские АЭС в качестве военных баз, заявил руководитель НАЭК Энергоатом.
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06.03.2022 18:24 Ответить
😡
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06.03.2022 18:38 Ответить
Дефашизація. Дерашизація. Дератизація. Прийшов до висновку - ніякої різниці немає. Зовсім.
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06.03.2022 18:26 Ответить
а где бункер кабаева, никто не знает? где прячутся поросята кабаевой?.. этими поросятами от кабаевой, ***** очень сильно дорожит..
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06.03.2022 18:26 Ответить
Сьогоднішнє НАТО без яєць, ну чесно.
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06.03.2022 18:26 Ответить
Ти бачь яке нахабне *****! Загубив більше 11000 своїх вояк, економіці повна ОПЗЖ, а воно й досі лякає!!!
Вас ніхто не боїться в Україні.
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06.03.2022 18:26 Ответить
Поезд ушёл.
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06.03.2022 18:27 Ответить
"Вискоточна зброя" Росії потрапила у "важливий об"єкт українського ОПК".
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06.03.2022 18:28 Ответить
Така ж "високоточна дура" валяється і біля двору хати в Чернігові.
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06.03.2022 18:38 Ответить
Запитання!!! А де наші Точка-У,можемо пару штук запустити в Кремль,чи по воєнних підприємствах?
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06.03.2022 18:32 Ответить
гугул в руки
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06.03.2022 18:35 Ответить
Пане, не ганьбіться, погугліть ТТХ Точки У.
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06.03.2022 18:42 Ответить
По масквабаду та ленінградові нема сенсу гатити: там в них ППО. Гарна новина в тому, що тільки там воно і є.
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06.03.2022 19:05 Ответить
ЄС і НАТО розчехляться лише коли кремлядь сама вдарить ракетами по їх аеродромах
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06.03.2022 18:33 Ответить
Психологическая атака. Кацапы никогда не предупреждают, когда собираются стрелять.
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06.03.2022 18:35 Ответить
Ці істоти реально психічно хворі. Вони - ненормальні.

Тут вчора хтось написав, що вичитав на кп (камсамольская правда). Я знаю, що це - помийка, але пішла глянути. Народ, то - абсолютний мрак. Їде з ними "журналіст" алєксандр коц і документує. Мене вистачило на 2 опуси.

Навіть не можу передати свої відчуття. Воно справді калякає про асвабаєждєніє України от нациков, що це - винуждєнная апєрація, акруженіє Києва - потрібне, а тоді вони зроблять =гуманітарні коридори= (ну, ми вже знаємо) і т.д. і т.п.

Така неймовірна брехня. І які "благородні" москальські вояки =мьі же нє будєм стрєлять па дєтям= !

А ще - у них повідключали коменти і не можна побачити, що москалі думають про це.
На одному з сайтів, де я написала про війну і про те, що вони вбивають жінок і дітей, бомбардують школи і лікарні, мене не те, що забанили, мені заборонений вхід на акаунт і новий зареєструвати теж не можу (хотіла додати про їхні "подвиги").

Цю територію зла потрібно знищити. Інакше спокою світу не буде.
Все більше людей усвідомлюють, що х**ло потрібно усунути.
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06.03.2022 18:38 Ответить
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06.03.2022 18:48 Ответить
Народ росии должен ответить за своё правительство, тем более что они поддерживали и поддерживают то что сейчас происходит!!!! Не верьте их лживым заявлениям против войны, это те которые поумнее и понимают что скоро жрать нечего будет!! Но поверьте ни у кого из них никогда не выветрится из головы мысли о своём величии ...
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06.03.2022 19:04 Ответить
"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт", - говорится в заявлении министерства".
===
Так аэродромные сети Беларуси используются российской бандой с 24 февраля. Тоді що?
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06.03.2022 18:42 Ответить
*****, ти ідійот. Зараз кацапстан й є набільшим постачальником зброї в Україну.
Ми отримали від тебе більше трофеїв, аніж за 8 років за своїми оборонними замовленнями)
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06.03.2022 18:43 Ответить
Сейчас бомбят Харьков, сидим в подвале, одно радует - наши пацаны завалили один самолёт! Летчиков ищут
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06.03.2022 18:43 Ответить
держитесь, люди! держись, любимый Харьков!
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06.03.2022 19:02 Ответить
Люди мира! Ликвилируйте больную одержимую сатаной тварь!
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06.03.2022 18:46 Ответить
Польша! Дай вже нам тихенько ті міг 29 і су 25 і ми Вам будемо без межно вдячні!!!
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06.03.2022 18:48 Ответить
Если кацапы подобное озвучивают,значит дела у кацапов плохи.
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06.03.2022 18:53 Ответить
Российское министерство обороны ? Анонсировало ?
А что по российским объектам ВПК теперь прилетит ответка - подумали ?
Украина может остаться без предприятий ВПК,
но оружия и боеприпасов будет всегда хватать, причём новейших.
А вот кремлю взять оружие станет негде - союзников у него нет.
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06.03.2022 18:54 Ответить
Раз погрожують "високоточною" зброєю - значить цієї зброї у них уже не залишилось.
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06.03.2022 18:54 Ответить
Все що пуйлу залишилося - погрожувати.
Це могло б бути ефективно до того, як він вистріляв майже всі високоточні ракети... а особливо - до початку війни.
Але не тепер.
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06.03.2022 19:07 Ответить
Целью N°1 будет "Южмаш" , захватить Днепр не могут , значит , постараются уничтожить.
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06.03.2022 19:13 Ответить
"У рамках виконання завдання щодо "дерашизації" світу , українські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження всіх рашистських літальних апаратів і ракет над територією України , Україна звертає увагу про те, що її літаки ніколи не базувалися не базуються і не будуть базуватися на аеродромах сусідніх держав -"іхтамнет"ПТН-ПНХ
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06.03.2022 19:22 Ответить
 
 