Россия пообещала новые удары по украинским предприятиям ОПК
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское министерство обороны анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Минобороны РФ.
"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут осуществлять высокоточным оружием поражение украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Чтобы избежать угрозы жизни работников предприятий украинского ОПК, заранее предупреждаем о запланированных ударах по таким объектам".
Минобороны РФ призывает персонал украинских заводов ОПК покинуть территорию своих предприятий. В министерстве заявили, что сотрудников предприятий ОПК Украины заставляют восстанавливать поврежденную украинскую военную технику. Там также заявили, что им достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие пограничные страны.
"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт", - говорится в заявлении министерства.
Пожалуйста, подождите...
Твари.
....прямой вызов ДЛЯ НАТО..... обосрётся альянс или нет?....
Обісреться воно бомбити країни НАТО чи ні?
8 ч. ·
УВАГА!
У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України!
Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.
Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте ТІЛЬКИ ПЕРЕВІРЕНИМ джерелам!
Ботів виявляйте і блокуйте!
Разом переможемо!
#stoprussia
......в Украине он проиграл и идёт уже по беспределу......
"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.
1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian
Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".
На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.
Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".
Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
Скажу більше. Мій племінник (на щастя, зараз вже перевихований) розповідав мені у 15 році, що в Одеському порту розвантажується пароплав з танками Абрамс. Це йому російскі друзі з онлайн гри розповіли. Коли я запропонував пійти туди разом і перевірити у реалі, він відмовився.
Вас ніхто не боїться в Україні.
Тут вчора хтось написав, що вичитав на кп (камсамольская правда). Я знаю, що це - помийка, але пішла глянути. Народ, то - абсолютний мрак. Їде з ними "журналіст" алєксандр коц і документує. Мене вистачило на 2 опуси.
Навіть не можу передати свої відчуття. Воно справді калякає про асвабаєждєніє України от нациков, що це - винуждєнная апєрація, акруженіє Києва - потрібне, а тоді вони зроблять =гуманітарні коридори= (ну, ми вже знаємо) і т.д. і т.п.
Така неймовірна брехня. І які "благородні" москальські вояки =мьі же нє будєм стрєлять па дєтям= !
А ще - у них повідключали коменти і не можна побачити, що москалі думають про це.
На одному з сайтів, де я написала про війну і про те, що вони вбивають жінок і дітей, бомбардують школи і лікарні, мене не те, що забанили, мені заборонений вхід на акаунт і новий зареєструвати теж не можу (хотіла додати про їхні "подвиги").
Цю територію зла потрібно знищити. Інакше спокою світу не буде.
Все більше людей усвідомлюють, що х**ло потрібно усунути.
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Так аэродромные сети Беларуси используются российской бандой с 24 февраля. Тоді що?
Ми отримали від тебе більше трофеїв, аніж за 8 років за своїми оборонними замовленнями)
А что по российским объектам ВПК теперь прилетит ответка - подумали ?
Украина может остаться без предприятий ВПК,
но оружия и боеприпасов будет всегда хватать, причём новейших.
А вот кремлю взять оружие станет негде - союзников у него нет.
Це могло б бути ефективно до того, як він вистріляв майже всі високоточні ракети... а особливо - до початку війни.
Але не тепер.