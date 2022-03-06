Росія пообіцяла нові удари по українських підприємствах ОПК
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Російське міністерство оборони анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони РФ.
"У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах".
Міноборони РФ закликає персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств. У міністерстві заявили, що співробітників підприємств ОПК України змушують відновлювати пошкоджену українську військову техніку. Там також заявили, що їм достовірно відомо про українські бойові літаки, які раніше перелетіли до Румунії та інших прикордонних країн.
"Звертаємо увагу, що використання аеродромної мережі цих країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських збройних сил може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту", - йдеться в заяві міністерства.
Будь ласка, зачекайте...
Твари.
....прямой вызов ДЛЯ НАТО..... обосрётся альянс или нет?....
Обісреться воно бомбити країни НАТО чи ні?
8 ч. ·
УВАГА!
У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України!
Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.
Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте ТІЛЬКИ ПЕРЕВІРЕНИМ джерелам!
Ботів виявляйте і блокуйте!
Разом переможемо!
#stoprussia
......в Украине он проиграл и идёт уже по беспределу......
"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.
1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian
Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".
На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.
Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".
Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
Скажу більше. Мій племінник (на щастя, зараз вже перевихований) розповідав мені у 15 році, що в Одеському порту розвантажується пароплав з танками Абрамс. Це йому російскі друзі з онлайн гри розповіли. Коли я запропонував пійти туди разом і перевірити у реалі, він відмовився.
Вас ніхто не боїться в Україні.
Тут вчора хтось написав, що вичитав на кп (камсамольская правда). Я знаю, що це - помийка, але пішла глянути. Народ, то - абсолютний мрак. Їде з ними "журналіст" алєксандр коц і документує. Мене вистачило на 2 опуси.
Навіть не можу передати свої відчуття. Воно справді калякає про асвабаєждєніє України от нациков, що це - винуждєнная апєрація, акруженіє Києва - потрібне, а тоді вони зроблять =гуманітарні коридори= (ну, ми вже знаємо) і т.д. і т.п.
Така неймовірна брехня. І які "благородні" москальські вояки =мьі же нє будєм стрєлять па дєтям= !
А ще - у них повідключали коменти і не можна побачити, що москалі думають про це.
На одному з сайтів, де я написала про війну і про те, що вони вбивають жінок і дітей, бомбардують школи і лікарні, мене не те, що забанили, мені заборонений вхід на акаунт і новий зареєструвати теж не можу (хотіла додати про їхні "подвиги").
Цю територію зла потрібно знищити. Інакше спокою світу не буде.
Все більше людей усвідомлюють, що х**ло потрібно усунути.
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Так аэродромные сети Беларуси используются российской бандой с 24 февраля. Тоді що?
Ми отримали від тебе більше трофеїв, аніж за 8 років за своїми оборонними замовленнями)
А что по российским объектам ВПК теперь прилетит ответка - подумали ?
Украина может остаться без предприятий ВПК,
но оружия и боеприпасов будет всегда хватать, причём новейших.
А вот кремлю взять оружие станет негде - союзников у него нет.
Це могло б бути ефективно до того, як він вистріляв майже всі високоточні ракети... а особливо - до початку війни.
Але не тепер.
Это агрессивная война, уничтожение ПВО ещё можно было привязать к спецоперации, но ***** литерально заводы бомбить? А есть завод двойного назначения, ***** делают патроны и ведра как на южмаше?
Оно ***** их строило? Миллионы советских людей десятки лет тяжело работали, чтобы гитлерилло все уничтожило? Это декоммунизация?
Я шел домой по тихой улице своей.
Шумел, гудел, справлял весну кацапский мир.
К вам обращается народ планеты всей,
Послушайте, что люди говорят:
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки, засуньте пушки…
Рекомендуем сделать, это наш приказ.
Шутить не надо, мы серьезные ребята.
И всем стоять, когда идет рабочий класс!
Взрывайте в заднице своей свои гранаты!
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки, засуньте пушки…
Еще придется вам бензину похлебать.
Не будете - заставим, не сумеете - научим!
Мы крикнем дружно: хватит врать,
Народ тиранить и животных мучить!
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки, засуньте пушки…