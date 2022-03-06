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Росія пообіцяла нові удари по українських підприємствах ОПК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія пообіцяла нові удари по українських підприємствах ОПК

Російське міністерство оборони анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони РФ.

"У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах".

Читайте також: Міноборони РФ анонсувало нові обстріли "військових об'єктів" в Києві та Броварах

Міноборони РФ закликає персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств. У міністерстві заявили, що співробітників підприємств ОПК України змушують відновлювати пошкоджену українську військову техніку. Там також заявили, що їм достовірно відомо про українські бойові літаки, які раніше перелетіли до Румунії та інших прикордонних країн.

"Звертаємо увагу, що використання аеродромної мережі цих країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських збройних сил може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту", - йдеться в заяві міністерства.

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Топ коментарі
+61
Та вся Україна зараз один великий ОПК, кацапи...
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06.03.2022 18:19
+51
Значить хана ще кільком садочкам, школам, лікарням і житловим будинкам
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06.03.2022 18:18
+32
Короче, хуъло объявил мировую войну
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06.03.2022 18:20
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Значить хана ще кільком садочкам, школам, лікарням і житловим будинкам
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06.03.2022 18:18 Відповісти
***** реально в шоке- резервы закончились . С мобилизацией не слаживается . Теперь решил запугивать своими вонючими ракетами. Кто долбойобу обьяснит что это все до жопы все подохнут здесь до единого
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06.03.2022 18:26 Відповісти
Коли вже дійде до долбойобів у НАТО що пора із цим шабашем закінчувати ?
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06.03.2022 18:37 Відповісти
Та вся Україна зараз один великий ОПК, кацапи...
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06.03.2022 18:19 Відповісти
Вот только шо самолёт отбомбился по жилому району ( салтовка Харьков).
Твари.
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06.03.2022 18:20 Відповісти
Да, где-то ыбануло сильно, дрожали окна!
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06.03.2022 18:41 Відповісти
По Воронєжу -- не знаю, але на кордоні вже готують провокацію, щоб обстріляти власні міста та села...
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06.03.2022 18:33 Відповісти
В чому зміст цих "провокацій", якщо Мордор напав на Україну? Можна ******* і по Воронежу, яка вже різниця.
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06.03.2022 18:36 Відповісти
Заява для власної отари та і провокація для них , після чого та отара згідно до планів ***** повинна під звуки вставай страна агромная із червоним шматтям у руках рушити "мочіть вєраломнага агрєсара на єго тєріторії"
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06.03.2022 18:41 Відповісти
В кацапстані насєлєніє злиться на нього, а ***** хоче, щоб злилося на нас.
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06.03.2022 18:49 Відповісти
Хай би і по москві стриляли, а краще хай ******** всіх аж до владівостока, що більше здохне то менше прилізе
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06.03.2022 18:42 Відповісти
По масквабаду та ленінградові нема сенсу гатити: там в них ППО. Гарна новина в тому, що тільки там.
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06.03.2022 18:51 Відповісти
Ну хоч помріємо, поки
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06.03.2022 19:35 Відповісти
Кацапопідари, коли ви тварюки здихатимете з голоду вам ніхто нічого не подасть.
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06.03.2022 18:20 Відповісти
А той хто спробує подати отримає по є#алу !!!
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06.03.2022 18:30 Відповісти
Короче, хуъло объявил мировую войну
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06.03.2022 18:20 Відповісти
Со своим металлоломом долго не продержаться
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06.03.2022 19:30 Відповісти
Стрельніть ******** по Румунії чи Польщі розвяжіть руки НАТО а то ми знаєм ми знаєм
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06.03.2022 18:21 Відповісти
Теперь точно сдулись. Когда начинаются такие обещания - это занавес
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06.03.2022 18:21 Відповісти
Ми це переживемо. Але для орків сума виплат буде вбивчою. Їхні онуки та праонуки будуть робити на Україну
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06.03.2022 18:21 Відповісти
А с чего будут выплачивать то ? Санкции легче наложить чем с под них выйти...ресурсы откуда будут брать...
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06.03.2022 20:09 Відповісти
"Звертаємо увагу, що використання аеродромної мережі цих країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських збройних сил може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту", - йдеться в заяві міністерства. Джерело: https://censor.net/ua/n3322193

....прямой вызов ДЛЯ НАТО..... обосрётся альянс или нет?....
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06.03.2022 18:22 Відповісти
Аналогічне питання і до пуйла.
Обісреться воно бомбити країни НАТО чи ні?
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06.03.2022 18:31 Відповісти
коментар відмічено як спам
НАТО вже давно обісралось, а зараз з переляку вже сцить окропом
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06.03.2022 18:31 Відповісти
Якби це було так, то вони би нам не допомагали.
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06.03.2022 18:33 Відповісти
дада уже зажигалки шведские прибыли будем юзать на мышебратьях
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06.03.2022 18:34 Відповісти
А ви кацапський провокатор, нешановний.
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06.03.2022 18:48 Відповісти
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

8 ч. ·



УВАГА!
У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України!
Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.
Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте ТІЛЬКИ ПЕРЕВІРЕНИМ джерелам!
Ботів виявляйте і блокуйте!
Разом переможемо!
#stoprussia
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06.03.2022 18:58 Відповісти
А за Білорусь мовчок? Хто там використовує аеродромні мережі і хто звідти суне війська в Україну?
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06.03.2022 18:35 Відповісти
......ЦЕЛЬ Х#ЙЛА - 3 МИРОВАЯ.... не ужели не понятно.....
......в Украине он проиграл и идёт уже по беспределу......
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06.03.2022 18:42 Відповісти
Та пішли ви тупарилі кацапи
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06.03.2022 18:22 Відповісти
Опять угрозы "третьим" странам?
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06.03.2022 18:23 Відповісти
честь Америки и всего Запада мог бы спасти один телефонный звонок Mark Milley, Сhairman of the Joint Chiefs of Staff:

"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.

1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian

Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".

На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.

Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".

Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
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06.03.2022 18:23 Відповісти
Т.е. из последнего абзаца следует, что сраха объявляет НАТО войну?
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06.03.2022 18:23 Відповісти
Залякують, осЛободітелі херови.
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06.03.2022 18:23 Відповісти
*****, ану спробуй, вдарити по Румунії країні НАТО!
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06.03.2022 18:23 Відповісти
Свинособаки, вы на другой планете,бессмертные дунканы-маклауды?Бомбы на головы вам не могут упасть?То что вы сделали с Украиной вам вернеться,только в 10 раз больше.Смерть русским Фашистам! Слава Украине!
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06.03.2022 18:23 Відповісти
А тобі свинособака -пляшка в сраку.В бан ********.
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06.03.2022 18:46 Відповісти
агрессия страха...
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06.03.2022 18:23 Відповісти
Сьогодні ракети біля могу дому пролітали, наче з придністров'я. Потрібно знищити там все. Україна має повно засобів для цього.
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06.03.2022 18:24 Відповісти
Пуйло соси пуй
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06.03.2022 18:24 Відповісти
Та не так треба. А так - ***** сосихуй!
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06.03.2022 18:28 Відповісти
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06.03.2022 18:24 Відповісти
А мені чорногорець доказував, що усі штатовські війска, які вивели з Афганістану, зараз в Україні. Аргументи, що ніхто їх не бачив, не діють. Взагалі.
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06.03.2022 18:33 Відповісти
А він чим аргументує ?
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06.03.2022 18:42 Відповісти
А хіба таким це потрібно? Десь в соцмережах насцяли в вуха. Має шок з дитинства, коли йому було 13, його селище бомбардувало НАТО. С тих часів усе що з росії - це добре, а все що з Західу - це погано.

Скажу більше. Мій племінник (на щастя, зараз вже перевихований) розповідав мені у 15 році, що в Одеському порту розвантажується пароплав з танками Абрамс. Це йому російскі друзі з онлайн гри розповіли. Коли я запропонував пійти туди разом і перевірити у реалі, він відмовився.
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06.03.2022 19:18 Відповісти
це вони пистять вже 11 днів. Дещо їм вдається. Але далеко-далеко не все
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06.03.2022 18:24 Відповісти
надо больше ПВО, иначе ***** будет бомбить мирных пока не кончатся бомбы.
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06.03.2022 18:24 Відповісти
На Запорожской АЭС в Энергодаре находятся 500 оккупантов, еще 1000 - в самом городе. Они используют захваченные украинские АЭС в качестве военных баз, заявил руководитель НАЭК Энергоатом.
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06.03.2022 18:24 Відповісти
😡
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06.03.2022 18:38 Відповісти
Дефашизація. Дерашизація. Дератизація. Прийшов до висновку - ніякої різниці немає. Зовсім.
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06.03.2022 18:26 Відповісти
а где бункер кабаева, никто не знает? где прячутся поросята кабаевой?.. этими поросятами от кабаевой, ***** очень сильно дорожит..
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06.03.2022 18:26 Відповісти
Сьогоднішнє НАТО без яєць, ну чесно.
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06.03.2022 18:26 Відповісти
Ти бачь яке нахабне *****! Загубив більше 11000 своїх вояк, економіці повна ОПЗЖ, а воно й досі лякає!!!
Вас ніхто не боїться в Україні.
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06.03.2022 18:26 Відповісти
Поезд ушёл.
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06.03.2022 18:27 Відповісти
"Вискоточна зброя" Росії потрапила у "важливий об"єкт українського ОПК".
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06.03.2022 18:28 Відповісти
Така ж "високоточна дура" валяється і біля двору хати в Чернігові.
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06.03.2022 18:38 Відповісти
Запитання!!! А де наші Точка-У,можемо пару штук запустити в Кремль,чи по воєнних підприємствах?
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06.03.2022 18:32 Відповісти
гугул в руки
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06.03.2022 18:35 Відповісти
Пане, не ганьбіться, погугліть ТТХ Точки У.
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06.03.2022 18:42 Відповісти
По масквабаду та ленінградові нема сенсу гатити: там в них ППО. Гарна новина в тому, що тільки там воно і є.
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06.03.2022 19:05 Відповісти
ЄС і НАТО розчехляться лише коли кремлядь сама вдарить ракетами по їх аеродромах
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06.03.2022 18:33 Відповісти
Психологическая атака. Кацапы никогда не предупреждают, когда собираются стрелять.
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06.03.2022 18:35 Відповісти
Ці істоти реально психічно хворі. Вони - ненормальні.

Тут вчора хтось написав, що вичитав на кп (камсамольская правда). Я знаю, що це - помийка, але пішла глянути. Народ, то - абсолютний мрак. Їде з ними "журналіст" алєксандр коц і документує. Мене вистачило на 2 опуси.

Навіть не можу передати свої відчуття. Воно справді калякає про асвабаєждєніє України от нациков, що це - винуждєнная апєрація, акруженіє Києва - потрібне, а тоді вони зроблять =гуманітарні коридори= (ну, ми вже знаємо) і т.д. і т.п.

Така неймовірна брехня. І які "благородні" москальські вояки =мьі же нє будєм стрєлять па дєтям= !

А ще - у них повідключали коменти і не можна побачити, що москалі думають про це.
На одному з сайтів, де я написала про війну і про те, що вони вбивають жінок і дітей, бомбардують школи і лікарні, мене не те, що забанили, мені заборонений вхід на акаунт і новий зареєструвати теж не можу (хотіла додати про їхні "подвиги").

Цю територію зла потрібно знищити. Інакше спокою світу не буде.
Все більше людей усвідомлюють, що х**ло потрібно усунути.
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06.03.2022 18:38 Відповісти
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06.03.2022 18:48 Відповісти
Народ росии должен ответить за своё правительство, тем более что они поддерживали и поддерживают то что сейчас происходит!!!! Не верьте их лживым заявлениям против войны, это те которые поумнее и понимают что скоро жрать нечего будет!! Но поверьте ни у кого из них никогда не выветрится из головы мысли о своём величии ...
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06.03.2022 19:04 Відповісти
"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт", - говорится в заявлении министерства".
===
Так аэродромные сети Беларуси используются российской бандой с 24 февраля. Тоді що?
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06.03.2022 18:42 Відповісти
Гаага
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06.03.2022 20:29 Відповісти
*****, ти ідійот. Зараз кацапстан й є набільшим постачальником зброї в Україну.
Ми отримали від тебе більше трофеїв, аніж за 8 років за своїми оборонними замовленнями)
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06.03.2022 18:43 Відповісти
Сейчас бомбят Харьков, сидим в подвале, одно радует - наши пацаны завалили один самолёт! Летчиков ищут
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06.03.2022 18:43 Відповісти
держитесь, люди! держись, любимый Харьков!
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06.03.2022 19:02 Відповісти
Люди мира! Ликвилируйте больную одержимую сатаной тварь!
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06.03.2022 18:46 Відповісти
Польша! Дай вже нам тихенько ті міг 29 і су 25 і ми Вам будемо без межно вдячні!!!
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06.03.2022 18:48 Відповісти
Если кацапы подобное озвучивают,значит дела у кацапов плохи.
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06.03.2022 18:53 Відповісти
Российское министерство обороны ? Анонсировало ?
А что по российским объектам ВПК теперь прилетит ответка - подумали ?
Украина может остаться без предприятий ВПК,
но оружия и боеприпасов будет всегда хватать, причём новейших.
А вот кремлю взять оружие станет негде - союзников у него нет.
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06.03.2022 18:54 Відповісти
Раз погрожують "високоточною" зброєю - значить цієї зброї у них уже не залишилось.
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06.03.2022 18:54 Відповісти
Все що пуйлу залишилося - погрожувати.
Це могло б бути ефективно до того, як він вистріляв майже всі високоточні ракети... а особливо - до початку війни.
Але не тепер.
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06.03.2022 19:07 Відповісти
Целью N°1 будет "Южмаш" , захватить Днепр не могут , значит , постараются уничтожить.
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06.03.2022 19:13 Відповісти
"У рамках виконання завдання щодо "дерашизації" світу , українські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження всіх рашистських літальних апаратів і ракет над територією України , Україна звертає увагу про те, що її літаки ніколи не базувалися не базуються і не будуть базуватися на аеродромах сусідніх держав -"іхтамнет"ПТН-ПНХ
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06.03.2022 19:22 Відповісти
а що не можна знайти, де там ті іскандери стоять у білоруських лісах під Україною, і відправити туди безпілотники?
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06.03.2022 19:33 Відповісти
Как это ***** можно называть специальной военной операцией, когда применяется отрк и ту22? В Крыму да, заехали и захватили, это операция. То что происходит сегодня это классическая война на уничтожение и оккупацию, чтобы кто не врал по Россия 24

Это агрессивная война, уничтожение ПВО ещё можно было привязать к спецоперации, но ***** литерально заводы бомбить? А есть завод двойного назначения, ***** делают патроны и ведра как на южмаше?
Оно ***** их строило? Миллионы советских людей десятки лет тяжело работали, чтобы гитлерилло все уничтожило? Это декоммунизация?
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06.03.2022 19:53 Відповісти
****.ты кремлеские, даже если вы тут всё разбомбите, нихрена у вас не получится, мы вас убийц женщин и детей будем из погребов растреливать. А ещё готовься падаль, будем вычислять ваших олигархов и их отпрысков по всему миру и уничтожать, там бункерами и армией не прикроетесь.
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06.03.2022 19:53 Відповісти
кацапы, засуньте пушки себе в зад.
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06.03.2022 19:56 Відповісти
пля - одно токо слово поменял в песнте из альбома группы Ноль:

Я шел домой по тихой улице своей.
Шумел, гудел, справлял весну кацапский мир.
К вам обращается народ планеты всей,
Послушайте, что люди говорят:
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки, засуньте пушки…
Рекомендуем сделать, это наш приказ.
Шутить не надо, мы серьезные ребята.
И всем стоять, когда идет рабочий класс!
Взрывайте в заднице своей свои гранаты!
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки, засуньте пушки…
Еще придется вам бензину похлебать.
Не будете - заставим, не сумеете - научим!
Мы крикнем дружно: хватит врать,
Народ тиранить и животных мучить!
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки себе в зад.
Засуньте пушки, засуньте пушки…
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06.03.2022 20:02 Відповісти
Оо, всё плохо! ***** психиатр уже не поможет. Только пуля в голову. 3-я мировая, надо же
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06.03.2022 19:59 Відповісти
 
 