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РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину, - СНБО

Для оправдания своей агрессии в Украине агрессор планирует обстрелять мирные кварталы российских городов вблизи границы с Украиной, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

К таким действиям Владимир Путин может прибегнуть из-за того, что его попытка оккупировать всю Украину потерпела поражение.

"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов городов вблизи украинской границы и последующее обвинение в этом украинских военных", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+42
Да уже похер, пусть обстреливают.
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06.03.2022 18:31
+31
Хай стріляют! Чим більше,тим краще!
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06.03.2022 18:32
+29
А можно по Воронежу? Уж дюже охота
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06.03.2022 18:33
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Да уже похер, пусть обстреливают.
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06.03.2022 18:31 Ответить
А можно по Воронежу? Уж дюже охота
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06.03.2022 18:33 Ответить
А ще по москві кільканадцять ракет, пліз
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06.03.2022 18:35 Ответить
Я теж голосую за обстріл москви! Хай *******. Нам то що!
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06.03.2022 18:52 Ответить
Может не мелочиться, и сразу по кремлю?)))
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06.03.2022 19:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo

переговори фуйло шойгу
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06.03.2022 18:39 Ответить
та по лікарнях бЄлгородА
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06.03.2022 18:49 Ответить
Жахніть сатаною по Воронєжу
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06.03.2022 18:50 Ответить
хто перший напав той і винен. Усе.
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06.03.2022 18:32 Ответить
Тим більш, що про супутники забули: все ж буде видно...
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06.03.2022 18:35 Ответить
Хай стріляют! Чим більше,тим краще!
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06.03.2022 18:32 Ответить
Уже похер.
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06.03.2022 18:32 Ответить
Вперёд.
Только не вздумайте сбрехать как обычно.
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06.03.2022 18:33 Ответить
вот вот чего нам переживать то еще бы ядерными бомбами укатали свои же города какое облегчение для бюджета Путина
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06.03.2022 18:33 Ответить
даже Гитлер своих не бомбил
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06.03.2022 18:33 Ответить
Я з 15го року пишу що рашиссти гірше, нелюдінейші за нацистів Німеччини .
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06.03.2022 18:37 Ответить
Помощи у русских не просите:
Падать будете - они вас подтолкнут.
Если упадёте, не кричите -
Насмерть вас, лежащего, забьют.
Сокровенным с русским не делитесь -
Нет у русской подлости границ.
Это только в сказках добрый витязь -
В жизни череда воров-убийц.
Страх и ложь - имперское наследство,
Рабство добровольное - их суть.
Там рабов воспитывают с детства,
Раболепие - исконный русский путь..

(без автора)
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06.03.2022 18:38 Ответить
хай по кремлю їбануть
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06.03.2022 18:33 Ответить
И по Воронежу тоже не забудьте
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06.03.2022 18:33 Ответить
Камікадзе схоже закіньчуются на засрашкє.... щоб викликати "народний гнєв" й отримати свіжого м'яса у армію.
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06.03.2022 18:35 Ответить
8 березня.
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06.03.2022 18:36 Ответить
Ура!!! ⚡️Только что над Харьковом нашими ПВО был сбит ещё один вражеский истребитель. Второй за сегодня.
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06.03.2022 18:36 Ответить
но мокшанская мразота таки успела отбомбиться... и еще один летает.
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06.03.2022 18:40 Ответить
Очень рад, но Залужный запретил такое писать
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06.03.2022 18:46 Ответить
любимая тактика рашистского Мордора - бей своих, чтобы чужие боялись.
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06.03.2022 18:36 Ответить
Гайда, чим більше тим краще.
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06.03.2022 18:37 Ответить
Можно еще по своим войскам вальнуть. Єто будет креативно.
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06.03.2022 18:38 Ответить
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06.03.2022 18:38 Ответить
Мордор. Нічого дивного...
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06.03.2022 18:38 Ответить
Хвй ху...ярять, але по повній програмі)
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06.03.2022 18:38 Ответить
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от і допізділися провокатори про удари про військовим авіабазам на кацапії. .. . їх не було. . . а інфа була.. . . . от і" гляйвіц" для мирного населення України підготовлений.
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06.03.2022 18:38 Ответить
та вже час позбавлятися комплесу меншовартості та вживати термін "провокація"
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06.03.2022 18:40 Ответить
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нет еще никакой поразки, бои в разгаре
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06.03.2022 18:40 Ответить
Пусть стреляют и чем больше тем лучше!)
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06.03.2022 18:41 Ответить
Эта идея мне очень нравится.. и начали эти "падлюки бандеровские" с мацквы... пли....
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06.03.2022 18:41 Ответить
То що хочете цим сказати, непровокувати?
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06.03.2022 18:42 Ответить
на расеи 70% поддерживают свое *****. Более 60% сторонники "специальной операции". Так что по большому счету это уже ничего не изменит. Они рязанский сахар проглотили, каширское шоссе забыли и это схавают
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06.03.2022 18:43 Ответить
На москальщині немає мирних міст. Я бачу для рнбо, це все якісь жарти.
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06.03.2022 18:43 Ответить
Хай шмаляє! Хто вже тому ***** повірить? А кацапів таки трохи менше стане!
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06.03.2022 18:44 Ответить
Желательно это делать постоянно и перейти на нашу сторону...
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06.03.2022 18:44 Ответить
Скрепненько...чисто по мацковски!
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06.03.2022 18:47 Ответить
На росії є мирні міста?
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06.03.2022 18:48 Ответить
Ну той що? Здохне пара десятків "ватників", та й хер з ними.
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06.03.2022 18:49 Ответить
нічого нового... креатив закінчився у 2014 році... брехня на брехні і брехнею поганя !!!
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06.03.2022 18:49 Ответить
Для парашенцев это норма. Они же свои дома взрывали чтобы свалить на чеченцев и начать войну. Пускай стреляют, параша заслужила это.
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06.03.2022 18:51 Ответить
****** коли нема крилатих ракет та авіації,нема чим кацапському ворогу дати відповідь.
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06.03.2022 18:52 Ответить
Обстрелять в марте, что бы оправдать нападение на Украину в феврале?
Хотя, наверное не удивительно, как и все остальное в мордоре.
Параллельная реальность.
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06.03.2022 18:52 Ответить
Мы не против. Всё равно оно найдёт предлог объявить мобилизацию.
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06.03.2022 18:52 Ответить
та нехай стріляє.
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06.03.2022 18:56 Ответить
Йому що своїх, що чужих вбивати все рівно. Всевладіє мізки перекручує, відриває від реального життя. Зібралося до раю але чи й в ад пустять.
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06.03.2022 19:05 Ответить
я уже 8 лет жду: ну шо ж там Воронеж... не подведите уж!!!
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06.03.2022 19:05 Ответить
https://t.me/Sharpreview/9806
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06.03.2022 19:07 Ответить
це допомога ВСУ.
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06.03.2022 19:10 Ответить
щось тревожно за "мовчання" Байрактарів и нашої авіації....
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06.03.2022 19:10 Ответить
У этих нелюдей ничего святого не осталось…
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06.03.2022 19:14 Ответить
з Богом, Парасю. Давно пора розфігачити ці зікурати, щоб і вони зрозуміли, що таке мертві немовлята. І шо воно може зробити потім? Кинути ще 20 тисяч обісраних молокососів? ядєрну бомбу кинути? якщо його ядерні війська розкрадалися так само як і танкові та повітряні, то ті бомби розірвуться ще в шахтах. А нам втрачати вже нема чого - воно надумало нас розутюжити і не вспокоїться
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06.03.2022 19:24 Ответить
Перестал жалеть людей, понял что каждый достоин той доли, что имеет. Напрасно люди обвиняют других ,. ибо их судьба - это собственный выбор или их предков. Кара жителей Мордора будет очень показательной и поучительной в итоге. Никто их уже не спасет. "Аннушка уже пролила масло"!
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06.03.2022 19:25 Ответить
З Кремля нехай починає!
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06.03.2022 19:28 Ответить
***** ***..
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06.03.2022 19:29 Ответить
 
 