РФ готує обстріли мирних російських міст, щоб звинуватити Україну, - РНБО
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Для виправдання своєї агресії в Україні агресор планує обстріляти мирні квартали російських міст поблизу кордону з Україною, аби звинуватити в цьому ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони України.
До таких дій Володимир Путін може вдатися через те, що його спроба окупувати всю Україну зазнала поразки.
"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - йдеться в повідомленні.
‼️ЦПД: В умовах фактичної поразки військового вторгнення в🇺🇦російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів🇷🇺міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових.— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) March 6, 2022
🤛#stoprussia pic.twitter.com/EL9l8WwIWP
Будь ласка, зачекайте...
переговори фуйло шойгу
Только не вздумайте сбрехать как обычно.
Падать будете - они вас подтолкнут.
Если упадёте, не кричите -
Насмерть вас, лежащего, забьют.
Сокровенным с русским не делитесь -
Нет у русской подлости границ.
Это только в сказках добрый витязь -
В жизни череда воров-убийц.
Страх и ложь - имперское наследство,
Рабство добровольное - их суть.
Там рабов воспитывают с детства,
Раболепие - исконный русский путь..
(без автора)
Хотя, наверное не удивительно, как и все остальное в мордоре.
Параллельная реальность.
И как они собираются провернуть?
Опять будут километровые самолеты?