Водители, планируйте маршрут не более 300 км в день, держите запас топлива, едьте по региональным дорогам, - Найем

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал, как сейчас лучше ездить по автомобильным дорогам Украины.



Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Найем признал, что логистика продуктов и людей становится все труднее из-за блокпостов и большого потока транспорта. Он анонсировал системное решение этой проблемы, а пока призвал водителей соблюдать несколько правил.

"👉 Пропускайте вперед продовольственные грузовики. Сейчас это одна из главных задач правительства: обеспечить все населенные пункты едой

👉 По возможности выбирайте железную дорогу для путешествия. УЗ работает в усиленном режиме эвакуации

👉 Планируйте маршрут. Разбейте дорогу на участки не более 200-300 км на один день пути

👉 Используйте региональные дороги для объездов, это позволит разгрузить магистрали для снабжения топливом и продуктами

👉 Планируйте ночевку заранее, свяжитесь с местными волонтерами в чатах или спросите при въезде в город

👉 Имейте запас топлива, расход может быть в два-три раза больше нормы

👉 Будьте вежливы, по возможности пропускайте грузовой транспорт. Каждый грузовик сегодня доставляет топливо, провизию, медикаменты в наши города", - написал Найем.

Он подчеркнул, что враг рассчитывает на панику и обескровливание городов. А задача украинцев – сохранить цепочки снабжения для всех, кто на фронте или остается дома.

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