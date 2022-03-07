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Водители, планируйте маршрут не более 300 км в день, держите запас топлива, едьте по региональным дорогам, - Найем

Новости Цензор.НЕТ Общество

Водители, планируйте маршрут не более 300 км в день, держите запас топлива, едьте по региональным дорогам, - Найем

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал, как сейчас лучше ездить по автомобильным дорогам Украины.


Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Найем признал, что логистика продуктов и людей становится все труднее из-за блокпостов и большого потока транспорта. Он анонсировал системное решение этой проблемы, а пока призвал водителей соблюдать несколько правил.

"👉 Пропускайте вперед продовольственные грузовики. Сейчас это одна из главных задач правительства: обеспечить все населенные пункты едой

👉 По возможности выбирайте железную дорогу для путешествия. УЗ работает в усиленном режиме эвакуации

👉 Планируйте маршрут. Разбейте дорогу на участки не более 200-300 км на один день пути

👉 Используйте региональные дороги для объездов, это позволит разгрузить магистрали для снабжения топливом и продуктами

👉 Планируйте ночевку заранее, свяжитесь с местными волонтерами в чатах или спросите при въезде в город

👉 Имейте запас топлива, расход может быть в два-три раза больше нормы

👉 Будьте вежливы, по возможности пропускайте грузовой транспорт. Каждый грузовик сегодня доставляет топливо, провизию, медикаменты в наши города", - написал Найем.

Он подчеркнул, что враг рассчитывает на панику и обескровливание городов. А задача украинцев – сохранить цепочки снабжения для всех, кто на фронте или остается дома.

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Топ комментарии
+8
О, чмо проснулось
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07.03.2022 10:59
+2
Від Харкова до Полтави 110км-їдуть півдня,від Полтави до Кременчука ще 110-і знову півдня.Отака ***** малятка,любі хлопчики й дівчатка.Десь так.
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07.03.2022 10:59
+2
Вчера люди с Днепра в 5 вечера решили вывезти детей в Ужгород. Прошло почти сутки, еще даже до Винницы не доехали, стоят в огромной очереди на заправке в районе Немирова... уже пожалели что выехали, не против бы вернуться обратно, только бензина нет. Не едьте в ту сторону массово
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07.03.2022 11:02
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Від Харкова до Полтави 110км-їдуть півдня,від Полтави до Кременчука ще 110-і знову півдня.Отака ***** малятка,любі хлопчики й дівчатка.Десь так.
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07.03.2022 10:59 Ответить
О! Старый знакомый, продавшийся за бооольшие деньги. Великий спец по транспортной логистике.
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07.03.2022 12:26 Ответить
О, чмо проснулось
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07.03.2022 10:59 Ответить
А откуда оно вешает?
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07.03.2022 11:31 Ответить
как обычно, из жопы
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07.03.2022 14:35 Ответить
Вчера люди с Днепра в 5 вечера решили вывезти детей в Ужгород. Прошло почти сутки, еще даже до Винницы не доехали, стоят в огромной очереди на заправке в районе Немирова... уже пожалели что выехали, не против бы вернуться обратно, только бензина нет. Не едьте в ту сторону массово
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07.03.2022 11:02 Ответить
А що зажає виділити полосу виключно для спеціального транспорту, а бєжєнці хай стоять у черзі?
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07.03.2022 11:11 Ответить
Если так сделать, то наша полиция коррупцией будет заниматься, а именно - за деньги пускать в эту полосу мажоров всяких
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07.03.2022 11:14 Ответить
Все уроды зелёные повылазили, чтоб учить людей как лучше выжить. Сволочи
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07.03.2022 11:24 Ответить
Водії, якщо немає потреби їздити, не їздіть. Не заважайте військовим.
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07.03.2022 12:47 Ответить
 
 