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Китай готов стать посредником между Россией и Украиной, - Ван И

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Китай готов стать посредником между Россией и Украиной, - Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов стать посредником между Россией и Украиной. Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Украине дошла до той точки, которая не устраивает Китай, - глава МИД Ван И

"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это потребуется", - заявил он.

Ван И не сообщил никаких подробностей о том, что может привести к такой роли, или об уровне потенциального участия Китая.

В отдельном обмене мнениями Ван И подтвердил, что дружба между Россией и Китаем "крепка как скала" и представляет собой "одни из важнейших двусторонних отношений в мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай просил Россию не начинать вторжение в Украину до окончания Олимпиады, — CNN

"Развитие китайско-российских отношений имеет четкую историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу. Дружба между двумя народами крепка, как скала, а перспективы двустороннего сотрудничества радужны", - сказал Ван И.
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Топ комментарии
+71
Идите за кацапским кораблем.Мы знаем на чьей вы стороне
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07.03.2022 12:49
+63
Китайозкій корабель іди на...
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07.03.2022 12:49
+42
Шановний Ван Ї, .... скажу тобі на китайскій мові - Жуй ***.
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07.03.2022 12:49
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Китайозкій корабель іди на...
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07.03.2022 12:49 Ответить
+
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07.03.2022 15:13 Ответить
Идите за кацапским кораблем.Мы знаем на чьей вы стороне
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07.03.2022 12:49 Ответить
ШИКАРНА ПІСНЯ
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07.03.2022 12:49 Ответить
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07.03.2022 12:57 Ответить
Що вже жовтороті надумали... "Міцна як скеля..."
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07.03.2022 12:49 Ответить
Основний посил, це те що співробітництво буде "райдужним" - в жопу будуть рашку трахати.
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07.03.2022 12:53 Ответить
Шановний Ван Ї, .... скажу тобі на китайскій мові - Жуй ***.
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07.03.2022 12:49 Ответить
Сунь *** Вчай,
Винь Су Хим.

отакий квест, кєтайці зрозуміють.
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07.03.2022 13:17 Ответить
Та то я просто взяв фразу з відомого анекдота радянських часів. Я виклав його якось, ти видно, не читав.
Відбувається дипломатичний прийом у москві. Новенький китайський аташе дуже хоче познайомитись з Брежневим. Йому показують - он він стоїть. Китаєць підходить, посміхайчись, простягає руку:
- Жуй ***...
Брежнев обернувся:
- жуй сам.
Китаєць розгублено дивиться на всі боки: "А где же Брежнев?"
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07.03.2022 13:30 Ответить
Да, забирайте Сибирь , пока там бурлаков кацпских нет !!!
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07.03.2022 12:50 Ответить
Китайцы - п*арасы! Они такие же враги как и кацапы. Нет им веры.
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07.03.2022 12:50 Ответить
а гарантуватиме виконання домовленостей росією власною ядерною зброєю?
щоб раша не рипнулася не виконувати будь що з домовленостей?
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07.03.2022 12:50 Ответить
та де з ними домовлятися вони навіть авторське право така фігня і то не дотримуються, а тут такі важливі справи, кинуть, але кинуть во-східному.
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07.03.2022 12:57 Ответить
Ну чого ви так, з Китаєм можна починати перемовини... щодо лінії кордону 👍
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07.03.2022 12:50 Ответить
мати спільний кордон в Китаєм не ліпше від спільних кордонів з рф.
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07.03.2022 12:58 Ответить
Або російські вбивці звільняють від своєї присутності всі наші землі або хай валять нах....
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07.03.2022 12:52 Ответить
Спеціально для жовтопузих абізян пояснюю - посередник, це сторона максимально нейтральна і не зацікавлена. Тому китайський корабель може відпливати за відомою адресою.
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07.03.2022 12:52 Ответить
Мінськ = Пекін = Ізраїль.
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07.03.2022 12:52 Ответить
китай, такая же орда, как и раша.. пусть китай решает с рашей свои спорные территории - территорию сибири..
а в Украину, пусть китай свое азиатское рыло не сует..
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07.03.2022 12:53 Ответить
"Розвиток китайсько-російських відносин має чітку історичну логіку і потужну внутрішню рушійну силу. Дружба між двома народами міцна як скеля, а перспективи двостороннього співробітництва райдужні", - сказав Ван.
Можете не продовжувати, посережники.
Китайський корабль, іди
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07.03.2022 12:53 Ответить
Это как? За ухо будет "антифашистов" из Украины выводить? Или за ноги вытаскивать?
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07.03.2022 12:53 Ответить
Рашка утянет за собой в ад и китай
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07.03.2022 12:54 Ответить
а нам вже не потрібно перемови
то й посередники не потрібні.
китай єдиний який міг спинити ***** в перший день війни,
але не зробив цього.
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07.03.2022 12:55 Ответить
Цікаво як саме міг?
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07.03.2022 12:56 Ответить
так же, как сказал кабаеву убраться ***** с казахстана..
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07.03.2022 12:57 Ответить
Тобто ніяк.
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07.03.2022 12:58 Ответить
Наказати. Якщо не послухається - нагадати про можливість другого фронту в Сибіру.
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07.03.2022 12:58 Ответить
ОйФСЬО!
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07.03.2022 12:59 Ответить
я думаю, китай запевнив пуйла, що не вдарить у спину коли рашка полізе в Україну. Адже вірити, що пуйло їздив туди просто на аленьпіаду - дитяча наївність.
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07.03.2022 13:29 Ответить
Путін повністю підконтрольний Китаю. Єдина причина, чому Китай не наказав Путіну зупинити війну полягає в тому, що Уитай виграє при любому розкладі.
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07.03.2022 13:30 Ответить
Теорією змов не цікавлюся, вибачте.
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07.03.2022 13:31 Ответить
Піднебесна чекає поки труп засраші пропливе по Амуру
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07.03.2022 14:31 Ответить
НіАчОм.
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07.03.2022 12:56 Ответить
Небезпечний " посередник".Краще америка,великобританія,франція та німеччина.
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07.03.2022 12:56 Ответить
Арахамія де?
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07.03.2022 12:56 Ответить
А хіба вам не повідомили? Дивно...
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07.03.2022 12:57 Ответить
Поехал на третий раунд переговоров - хочет Конституцию Украины нарушить
ОБРАТНО МОЖЕТ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
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07.03.2022 12:58 Ответить
когда разрушены города и села Украины, когда убиты тысячи украинцев, о каких переговорах вякает эта китайская макака?
почему эта китайская макака - не суетилась до войны, до 24.02, до катастрофы, почему не удержала от войны кабаева? ведь могла же, кабаев бздит китаезу....
китайцы очень коварные и хитрые, пошли они ***** за руZким кораблем..
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07.03.2022 12:56 Ответить
прокацапський посередник йде ***** як той летючий корабель
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07.03.2022 12:57 Ответить
Китай багато говорить ні про що. Коли вони у кацапів заберуть Сибір,теж будуть говорити про дружбу.
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07.03.2022 12:58 Ответить
****** не пойму ***** посредники в простой ситуации? Козломордые обосрались с блицкригом, украинцы четко заявили ИДИТЕ НА ***! Посредники тут каким боком? Надо что перевести на китайский Иди на ***! и передать через них чтобы они потом перевели с китайского и передали *****? Ну в натуре цирк.
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07.03.2022 12:59 Ответить
Аби насрати нам,й всьому світу. Азіатська деспотія...
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07.03.2022 13:28 Ответить
не надо было даже сомневатся ибо китай хорошо нюхает что доесть
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07.03.2022 13:02 Ответить
Єдина можлива допомога від Китаю - вторгнення в Сибір
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07.03.2022 13:03 Ответить
С такими посредниками как Китай и врагов не надо
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07.03.2022 13:05 Ответить
Хитрий і брехливий Міністр Аліекспресу, сватає свою Косооку народну республіку в якості місця для переговорів.
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07.03.2022 13:05 Ответить
Послать бы вас за кораблем, жабы. Подкармливали пуйла. Знали же гниды о войне, не зря просили их сраную олимпиаду не заляпать.
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07.03.2022 13:07 Ответить
Винни Пуху хочется приложиться к украинскому медку? Китайский ширпотреб, иди...ну все в курсе.
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07.03.2022 13:07 Ответить
Насправді Китаю досить сильно неподобається ця війна. Думаю що ***** у Пекіні намекнули, або бліцкриг (блискавично з мінімумом знищень) , або зразу *****. Вони розуміють що Україна є виробником їжі, і іі відсутність на світових ринках вдарить і по Китаю .
В перекладі з дипломатичної на нормальну мову «Вова, закругляйс».
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07.03.2022 13:08 Ответить
чув що кнр минулі роки в рази більше закуповувала зернових, так що про їжу може і не критично.
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07.03.2022 13:12 Ответить
Подивимося… Наскільки я розумію Китаю далеко не пох, і підтримка РФ не абсолютна
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07.03.2022 13:16 Ответить
Хитрожопа азіатська макака має свою, завжди вигідну для себе, логіку. Не намагайтесь оцінювати вчинки китайських вилупків в призмі дотримання зобов'язань, рівного партнерства, іншим західним цінностям. Китай - це сарана, паразитичний організм з колективною свідомістю, що безконтрольно розмножується.
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07.03.2022 13:15 Ответить
Нехай китайські комуняки ще трохи мізками подумають перш ніж пропонувати свої ведмежі послуги.
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07.03.2022 13:09 Ответить
А чому не Польща? чи Британія?
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07.03.2022 13:10 Ответить
...перспективи двостороннього співробітництва райдужні" - китайцы наверняка надеются, что когда рашка посыпется, они подставят ладони и поймают самые жирные куски...
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07.03.2022 13:11 Ответить
На хер нам цей Ї Ван!
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07.03.2022 13:12 Ответить
еще этого нехватало
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07.03.2022 13:12 Ответить
Ніякий це не ПЕРЕМОВНИК, це СОЮЗНИК МОСКАЛІВ

В той час, як Захід безжально чмирить Раху, через санкції та економічні заборони..то кітайози спецом спасають москалів.... При чому рятують, як тільки можуть...Навіть не зважають, що це може нашкодити економічним відносинам між Китаєм та Європою/США.

замість Віза і Мастеркард, кидають соломинку у вигляді ЮнікПей, скупають за безцінь російську сировину, нафто, газ...тільки би підтримати російську економіку.....Розробляють міжнародну систему розрахунків для москалів, через китайські банки...
Тому за РУССКІМ КОРАБЛЕМ, КИТАЙСЬКИЙ КОРАБЕЛЬ ТОЖЕ повинен ПІТИ НАУЙХ...
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07.03.2022 13:16 Ответить
Це поглинання засрашки.
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07.03.2022 13:49 Ответить
Якби хотіли поглинути, то би не вмішувалися і не допомагали Рахам...А чекали поки труп Рахи пРопливе по річці Янцзи...
Думаю...тут був добазар між Китаєм і Оахами...Ви(москалі) нападаєте на Україну, а ми (китайці) потім прикриємо вам дупу...

Мета: подивитися, який рівень санкцій запровадить Захід в разі інвазії на Тайвань...
Так що москалям круто не пощастило ...ЗАХІД ВЛІПИВ ЇМ САНКЦІЙ ПОПОВНІЙ, ЩОБ НАЛЯКАТИ ПОМАКСИМУМУ КИТАЙЦІВ ВІД ТАКОГО НЕОБДУМАНОГО КРОКУ...
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07.03.2022 14:18 Ответить
я 100% уверен что китайся планировали на тайвань напасть
но сначала решили посмотреть что будет с рашкой
посмотрели, охренели от реакции
теперь они поняли как их превратят в страну третьего мира меньше чем за год
теперь делают вид что они за мир
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07.03.2022 13:20 Ответить
Хитросракі тварюки
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07.03.2022 13:24 Ответить
При чому, китайців цікавить не військова частина інвазії, а більше економічні наслідки для країни.... Що буде коїтися з китайською економікою, якщо Захід почне вводити санкції і обрубквати економічні зв'язки з Китаєм...

Тому Китай справді прифігів тим рівнем жорстких санкцій, які впали на Росію...
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07.03.2022 13:27 Ответить
Китай идет вслед за русским военным кораблем...
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07.03.2022 13:22 Ответить
Китайський І Ван , йде на уй
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07.03.2022 13:23 Ответить
Как посредник нам больше подходит Турция.
Китайский корабль, иди ***** от Тайваня.
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07.03.2022 13:25 Ответить
Добре, що китайці заговорили про історичну "дружбу" з кацапами! Як скажуть про одіннарот - - тризда Сибіру та іншій кацапії! Вони ж бачать лаптєногу імпотентність...
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07.03.2022 13:28 Ответить
Китай чекає поки пропливе труп ворога , одним дзвінком він може завершити війну
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07.03.2022 13:31 Ответить
Більше схоже на те, що ***** попросив Китай так виступити, бо заліз в Україну і не знає як вилізти.
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07.03.2022 13:35 Ответить
Медленно но верно засрашка становится китайской провинцией.
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07.03.2022 13:50 Ответить
Too late for that, China, God damned. Fuck off for ever.
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07.03.2022 13:52 Ответить
в обмін на українську землю? рускій карабль - там, китайські пасєрєднікі
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07.03.2022 13:58 Ответить
орда свого часу правила і росією, і китаєм - фактично "перебудувала", якщо не заснувала, і росію і китай. маю підозру що ті "монголи" які руйнували, принаймі, Середню Азію (Узбекистан та Туркменістан), складалися наполовину з китайців. Їх ******* миролюбство - просто декорація.
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07.03.2022 13:59 Ответить
Хітрожопі кітайці спецом підюджували тупорилих москалів, щоб подивитися що трапиться з китайською економікою(який рівень санкцій від Заходу) від вторгнення на Тайвань....

Думаю КИТАЙЦІ прифігіли від безпрециндентності тих санкцій які Захід наклав на Раху., Особливо коли Захід заморозив 600ярдів російського резерву,і почав конфіскувати майно і яхти рос.олгархів.... Адже КИТАЙСЬКИХ АКтивів на Заході, в сотні раз 'більше ніж російських... Китайська частка в європейських банках, китайські інвестиції ...Пів італійської СЕРІЇ А(чемпіонат по футболу) мають китайських власників ....Все це тепер потенційні цілі для майбутніх санкцій Китаю за вторгнення на Тайвань....
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07.03.2022 13:59 Ответить
Ї іде слідом за рускім карабльом!
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07.03.2022 14:00 Ответить
Савєцко - немецкая дружба крепка как никогда.
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07.03.2022 14:02 Ответить
А НАМ ЭТО НАХЙ НЕ НАДО !!! ТАК ЧТО КИТАЙСКОРОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ - ИДИ НАХЙ !)
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07.03.2022 14:34 Ответить
Хотят выбить себе политический капитал. Минские переговоры по китайски. Пошли они там же где русский корабль.
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07.03.2022 15:12 Ответить
Лучше пускай продолжают осваивать рашистскую Сибирь.
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07.03.2022 15:40 Ответить
 
 