Китай готов стать посредником между Россией и Украиной, - Ван И
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов стать посредником между Россией и Украиной. Китай поддерживает все конструктивные международные усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
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"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это потребуется", - заявил он.
Ван И не сообщил никаких подробностей о том, что может привести к такой роли, или об уровне потенциального участия Китая.
В отдельном обмене мнениями Ван И подтвердил, что дружба между Россией и Китаем "крепка как скала" и представляет собой "одни из важнейших двусторонних отношений в мире".
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"Развитие китайско-российских отношений имеет четкую историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу. Дружба между двумя народами крепка, как скала, а перспективы двустороннего сотрудничества радужны", - сказал Ван И.
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Винь Су Хим.
отакий квест, кєтайці зрозуміють.
Відбувається дипломатичний прийом у москві. Новенький китайський аташе дуже хоче познайомитись з Брежневим. Йому показують - он він стоїть. Китаєць підходить, посміхайчись, простягає руку:
- Жуй ***...
Брежнев обернувся:
- жуй сам.
Китаєць розгублено дивиться на всі боки: "А где же Брежнев?"
щоб раша не рипнулася не виконувати будь що з домовленостей?
а в Украину, пусть китай свое азиатское рыло не сует..
Можете не продовжувати,
посережники.
Китайський корабль, іди
то й посередники не потрібні.
китай єдиний який міг спинити ***** в перший день війни,
але не зробив цього.
ОБРАТНО МОЖЕТ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
почему эта китайская макака - не суетилась до войны, до 24.02, до катастрофы, почему не удержала от войны кабаева? ведь могла же, кабаев бздит китаезу....
китайцы очень коварные и хитрые, пошли они ***** за руZким кораблем..
В перекладі з дипломатичної на нормальну мову «Вова, закругляйс».
В той час, як Захід безжально чмирить Раху, через санкції та економічні заборони..то кітайози спецом спасають москалів.... При чому рятують, як тільки можуть...Навіть не зважають, що це може нашкодити економічним відносинам між Китаєм та Європою/США.
замість Віза і Мастеркард, кидають соломинку у вигляді ЮнікПей, скупають за безцінь російську сировину, нафто, газ...тільки би підтримати російську економіку.....Розробляють міжнародну систему розрахунків для москалів, через китайські банки...
Тому за РУССКІМ КОРАБЛЕМ, КИТАЙСЬКИЙ КОРАБЕЛЬ ТОЖЕ повинен ПІТИ НАУЙХ...
Думаю...тут був добазар між Китаєм і Оахами...Ви(москалі) нападаєте на Україну, а ми (китайці) потім прикриємо вам дупу...
Мета: подивитися, який рівень санкцій запровадить Захід в разі інвазії на Тайвань...
Так що москалям круто не пощастило ...ЗАХІД ВЛІПИВ ЇМ САНКЦІЙ ПОПОВНІЙ, ЩОБ НАЛЯКАТИ ПОМАКСИМУМУ КИТАЙЦІВ ВІД ТАКОГО НЕОБДУМАНОГО КРОКУ...
но сначала решили посмотреть что будет с рашкой
посмотрели, охренели от реакции
теперь они поняли как их превратят в страну третьего мира меньше чем за год
теперь делают вид что они за мир
Тому Китай справді прифігів тим рівнем жорстких санкцій, які впали на Росію...
Китайский корабль, иди ***** от Тайваня.
Думаю КИТАЙЦІ прифігіли від безпрециндентності тих санкцій які Захід наклав на Раху., Особливо коли Захід заморозив 600ярдів російського резерву,і почав конфіскувати майно і яхти рос.олгархів.... Адже КИТАЙСЬКИХ АКтивів на Заході, в сотні раз 'більше ніж російських... Китайська частка в європейських банках, китайські інвестиції ...Пів італійської СЕРІЇ А(чемпіонат по футболу) мають китайських власників ....Все це тепер потенційні цілі для майбутніх санкцій Китаю за вторгнення на Тайвань....