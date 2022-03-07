Китай готовий стати посередником між Росією та Україною, - Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий стати посередником між Росією і Україною. Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на політичне врегулювання ситуації навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

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"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародним співтовариством для здійснення необхідного посередництва, коли це буде потрібно", - заявив він.

Ван не повідомив жодних подробиць про те, що може спричинити така роль, або про рівень потенційної участі Китаю.

В окремому обміні думками Ван Ї підтвердив, що дружба між Росією і Китаєм "міцна як скеля" і являє собою "одні з найважливіших двосторонніх відносин у світі".

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"Розвиток китайсько-російських відносин має чітку історичну логіку і потужну внутрішню рушійну силу. Дружба між двома народами міцна як скеля, а перспективи двостороннього співробітництва райдужні", - сказав Ван Ї.