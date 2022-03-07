Китай готовий стати посередником між Росією та Україною, - Ван Ї
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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий стати посередником між Росією і Україною. Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на політичне врегулювання ситуації навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародним співтовариством для здійснення необхідного посередництва, коли це буде потрібно", - заявив він.
Ван не повідомив жодних подробиць про те, що може спричинити така роль, або про рівень потенційної участі Китаю.
В окремому обміні думками Ван Ї підтвердив, що дружба між Росією і Китаєм "міцна як скеля" і являє собою "одні з найважливіших двосторонніх відносин у світі".
"Розвиток китайсько-російських відносин має чітку історичну логіку і потужну внутрішню рушійну силу. Дружба між двома народами міцна як скеля, а перспективи двостороннього співробітництва райдужні", - сказав Ван Ї.
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Винь Су Хим.
отакий квест, кєтайці зрозуміють.
Відбувається дипломатичний прийом у москві. Новенький китайський аташе дуже хоче познайомитись з Брежневим. Йому показують - он він стоїть. Китаєць підходить, посміхайчись, простягає руку:
- Жуй ***...
Брежнев обернувся:
- жуй сам.
Китаєць розгублено дивиться на всі боки: "А где же Брежнев?"
щоб раша не рипнулася не виконувати будь що з домовленостей?
а в Украину, пусть китай свое азиатское рыло не сует..
Можете не продовжувати,
посережники.
Китайський корабль, іди
то й посередники не потрібні.
китай єдиний який міг спинити ***** в перший день війни,
але не зробив цього.
ОБРАТНО МОЖЕТ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
почему эта китайская макака - не суетилась до войны, до 24.02, до катастрофы, почему не удержала от войны кабаева? ведь могла же, кабаев бздит китаезу....
китайцы очень коварные и хитрые, пошли они ***** за руZким кораблем..
В перекладі з дипломатичної на нормальну мову «Вова, закругляйс».
В той час, як Захід безжально чмирить Раху, через санкції та економічні заборони..то кітайози спецом спасають москалів.... При чому рятують, як тільки можуть...Навіть не зважають, що це може нашкодити економічним відносинам між Китаєм та Європою/США.
замість Віза і Мастеркард, кидають соломинку у вигляді ЮнікПей, скупають за безцінь російську сировину, нафто, газ...тільки би підтримати російську економіку.....Розробляють міжнародну систему розрахунків для москалів, через китайські банки...
Тому за РУССКІМ КОРАБЛЕМ, КИТАЙСЬКИЙ КОРАБЕЛЬ ТОЖЕ повинен ПІТИ НАУЙХ...
Думаю...тут був добазар між Китаєм і Оахами...Ви(москалі) нападаєте на Україну, а ми (китайці) потім прикриємо вам дупу...
Мета: подивитися, який рівень санкцій запровадить Захід в разі інвазії на Тайвань...
Так що москалям круто не пощастило ...ЗАХІД ВЛІПИВ ЇМ САНКЦІЙ ПОПОВНІЙ, ЩОБ НАЛЯКАТИ ПОМАКСИМУМУ КИТАЙЦІВ ВІД ТАКОГО НЕОБДУМАНОГО КРОКУ...
но сначала решили посмотреть что будет с рашкой
посмотрели, охренели от реакции
теперь они поняли как их превратят в страну третьего мира меньше чем за год
теперь делают вид что они за мир
Тому Китай справді прифігів тим рівнем жорстких санкцій, які впали на Росію...
Китайский корабль, иди ***** от Тайваня.
Думаю КИТАЙЦІ прифігіли від безпрециндентності тих санкцій які Захід наклав на Раху., Особливо коли Захід заморозив 600ярдів російського резерву,і почав конфіскувати майно і яхти рос.олгархів.... Адже КИТАЙСЬКИХ АКтивів на Заході, в сотні раз 'більше ніж російських... Китайська частка в європейських банках, китайські інвестиції ...Пів італійської СЕРІЇ А(чемпіонат по футболу) мають китайських власників ....Все це тепер потенційні цілі для майбутніх санкцій Китаю за вторгнення на Тайвань....