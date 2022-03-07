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Путин не остановится на Украине, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Путин не остановится на Украине, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что неспособность остановить российскую агрессию в Украине может привести к глобальному конфликту.

По его словам, мир обязан помочь Украине всеми средствами, сообщает ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

Обращаясь к госсекретарю США, Науседа заявил, что Путин "не остановится на Украине" и "мир обязан помогать украинцам всеми доступными средствами".

"Я имею в виду действительно все средства, если мы хотим избежать Третьей мировой войны. Выбор в наших руках", – сказал Науседа.

Член НАТО Литва отправила Украине военную помощь и приняла украинских беженцев с начала вторжения РФ,

Блинкен провел встречу с Науседой перед переговорами с министром иностранных дел и премьер-министром Литвы.

Госсекретарь ранее заявил сотрудникам посольства США в Вильнюсе, что вторжение России в Украину бросило вызов основным принципам, поддерживающим мир между народами.

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"Важно, чтобы люди понимали, что действительно поставлено на карту, и это выходит даже за пределы Украины, даже за пределы стран Балтии или за пределы Европы", - заявил госсекретарь США.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
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07.03.2022 13:27
+12
Швидше скидай шори з очей, цивілізований світ- поки не стало запізно!
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07.03.2022 13:24
+10
Москалі то є нЕлюди.
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07.03.2022 13:25
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По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», россияне готовят провокацию с так называемым «гуманитарным коридором», по которому предложено вывезти жителей Харькова на территорию РФ. Вблизи приграничного хутора Нехотеевка Белгородской области РФ сосредоточены автобусы, для вывоза людей.

Вместе с тем, по имеющейся информации, колонны с мирными украинскими жителями могут быть обстреляны врагом с целью представить это в дальнейшем за обстрел якобы со стороны ВСУ. Это должно послужить поводом для ужесточения дальнейших атак и обстрелов войсками российского агрессора.

Стоит отметить, что ранее в понедельник, 7 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила об отказе от открытия «гуманитарных коридоров» по предложенному Россией алгоритму.
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07.03.2022 13:23 Ответить
Москалі то є нЕлюди.
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07.03.2022 13:25 Ответить
Третья мировая идет уже полным ходом. Есть пруф!!! щас скину!!!
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07.03.2022 13:24 Ответить
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07.03.2022 13:27 Ответить
правда старику кабаэву уже 69, но это его последний год
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07.03.2022 13:27 Ответить
хорошо бы чтоб последний год !!!.... а лучше месяц... пусть этот март 2022 года не нарушит стройную тенденцию руцких сцарей, правителей и шизоидов.... покидать сей мир именно в марте...
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07.03.2022 13:33 Ответить
Це фігня. Я думаю таких дат дуже багато. Нема бажання програму писати для перебору...
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07.03.2022 15:18 Ответить
Швидше скидай шори з очей, цивілізований світ- поки не стало запізно!
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07.03.2022 13:24 Ответить
вместе уже бы Мухосранск взяли, не отсиживаются
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07.03.2022 13:24 Ответить
правду каже
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07.03.2022 13:25 Ответить
Він зупиниться на Курилах
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07.03.2022 13:27 Ответить
Дайош Європу від Ліссабону до Владівостока!
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07.03.2022 15:20 Ответить
"Венгрия издала указ, запрещающий посталять оружие в Украину - премьер-министр Орбан"
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07.03.2022 13:28 Ответить
х*й с ним. Без него справятся.
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07.03.2022 13:33 Ответить
Не зупиниться - зупинемо..
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07.03.2022 13:29 Ответить
Вони розчехляться тільки коли над ними літаки бомби скидатимуть, як у Другу Світову.
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07.03.2022 13:33 Ответить
решайтесь быстрее....
а то сильно большой ценой Украине обходится ваш покой, ваша нерешительность и ваше боязнь *****....
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07.03.2022 13:36 Ответить
Было б там кого бояться
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07.03.2022 13:40 Ответить
не.. ну почему мы одни должны отэто видеть? )))
маминаваяка-кулебяка ))))
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07.03.2022 13:43 Ответить
ипать терминатор!
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07.03.2022 13:52 Ответить
он сдохнет раньше. Путлер, сдыхай! я тя умоляю ..
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07.03.2022 13:45 Ответить
Ти не один зі своїм закликом!
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07.03.2022 13:52 Ответить
Старо как мир - безнаказанность порождает новое преступление. Захватили Крым - получили хоть какой о ответ? Вошли в Донецк и Луганск - что то было коме громкого осуждения? Умственно неполноценный недоросток решил, что может "вернуть" всю Украину и если бы ему удалось - без сомнения пошел бы дальше, расширять свою империю и доказывая свое величие и прозорливость.
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07.03.2022 13:51 Ответить
Ни кто не понимает целей этого фашиста 21 века ***** В.В., лучше чем страны, которые на деле знают, что такое быть "в семье" савецких народов.
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07.03.2022 15:03 Ответить
эта бешеная **** на европу попрёт если его не остановить сейчас!
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07.03.2022 16:15 Ответить
Та нафіга ***** ота гейропа? Йому Україна треба, спалена, знищена, завойована, знекровлена, зруйнована вщент, без мирного населення, без інфраструктури, без комунікацій, без підприємств. Він хоче зробити всю Україну такою, яким зробив бамбас.
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07.03.2022 16:23 Ответить
 
 