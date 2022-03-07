Путин не остановится на Украине, - Науседа
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Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что неспособность остановить российскую агрессию в Украине может привести к глобальному конфликту.
По его словам, мир обязан помочь Украине всеми средствами, сообщает ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.
Обращаясь к госсекретарю США, Науседа заявил, что Путин "не остановится на Украине" и "мир обязан помогать украинцам всеми доступными средствами".
"Я имею в виду действительно все средства, если мы хотим избежать Третьей мировой войны. Выбор в наших руках", – сказал Науседа.
Член НАТО Литва отправила Украине военную помощь и приняла украинских беженцев с начала вторжения РФ,
Блинкен провел встречу с Науседой перед переговорами с министром иностранных дел и премьер-министром Литвы.
Госсекретарь ранее заявил сотрудникам посольства США в Вильнюсе, что вторжение России в Украину бросило вызов основным принципам, поддерживающим мир между народами.
"Важно, чтобы люди понимали, что действительно поставлено на карту, и это выходит даже за пределы Украины, даже за пределы стран Балтии или за пределы Европы", - заявил госсекретарь США.
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Вместе с тем, по имеющейся информации, колонны с мирными украинскими жителями могут быть обстреляны врагом с целью представить это в дальнейшем за обстрел якобы со стороны ВСУ. Это должно послужить поводом для ужесточения дальнейших атак и обстрелов войсками российского агрессора.
Стоит отметить, что ранее в понедельник, 7 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила об отказе от открытия «гуманитарных коридоров» по предложенному Россией алгоритму.
а то сильно большой ценой Украине обходится ваш покой, ваша нерешительность и ваше боязнь *****....
маминаваяка-кулебяка ))))