УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5067 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
25 686 28
війна (56124) Литва (1529) Науседа Гітанас (254) Блінкен (936)

Путін не зупиниться на Україні, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін не зупиниться на Україні, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що нездатність зупинити російську агресію в Україні може призвести до глобального конфлікту.

За його словами, світ зобов'язаний допомогти Україні всіма засобами, повідомляє ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Звертаючись до держсекретаря США, Науседа заявив, що Путін "не зупиниться на Україні" і "світ зобов'язаний допомагати українцям всіма доступними засобами".

"Я маю на увазі дійсно всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір в наших руках", - сказав Науседа.

Член НАТО Литва відправила Україні військову допомогу і прийняла українських біженців з початку вторгнення РФ,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід має допомогти Україні створити систему ППО, - Науседа

Блінкен провів зустріч з Науседою перед переговорами з міністром закордонних справ і прем'єр-міністром Литви.

Держсекретар раніше заявив співробітникам посольства США у Вільнюсі, що вторгнення Росії в Україну кинуло виклик основним принципам, які підтримують мир між народами.

"Важливо, аби люди розуміли, що насправді поставлено на карту, і це виходить навіть за межі України, навіть за межі країн Балтії чи за межі Європи", - заявив держсекретар США.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
07.03.2022 13:27
+12
Швидше скидай шори з очей, цивілізований світ- поки не стало запізно!
показати весь коментар
07.03.2022 13:24
+10
Москалі то є нЕлюди.
показати весь коментар
07.03.2022 13:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», россияне готовят провокацию с так называемым «гуманитарным коридором», по которому предложено вывезти жителей Харькова на территорию РФ. Вблизи приграничного хутора Нехотеевка Белгородской области РФ сосредоточены автобусы, для вывоза людей.

Вместе с тем, по имеющейся информации, колонны с мирными украинскими жителями могут быть обстреляны врагом с целью представить это в дальнейшем за обстрел якобы со стороны ВСУ. Это должно послужить поводом для ужесточения дальнейших атак и обстрелов войсками российского агрессора.

Стоит отметить, что ранее в понедельник, 7 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила об отказе от открытия «гуманитарных коридоров» по предложенному Россией алгоритму.
показати весь коментар
07.03.2022 13:23 Відповісти
Москалі то є нЕлюди.
показати весь коментар
07.03.2022 13:25 Відповісти
Третья мировая идет уже полным ходом. Есть пруф!!! щас скину!!!
показати весь коментар
07.03.2022 13:24 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 13:27 Відповісти
правда старику кабаэву уже 69, но это его последний год
показати весь коментар
07.03.2022 13:27 Відповісти
хорошо бы чтоб последний год !!!.... а лучше месяц... пусть этот март 2022 года не нарушит стройную тенденцию руцких сцарей, правителей и шизоидов.... покидать сей мир именно в марте...
показати весь коментар
07.03.2022 13:33 Відповісти
Це фігня. Я думаю таких дат дуже багато. Нема бажання програму писати для перебору...
показати весь коментар
07.03.2022 15:18 Відповісти
Швидше скидай шори з очей, цивілізований світ- поки не стало запізно!
показати весь коментар
07.03.2022 13:24 Відповісти
вместе уже бы Мухосранск взяли, не отсиживаются
показати весь коментар
07.03.2022 13:24 Відповісти
правду каже
показати весь коментар
07.03.2022 13:25 Відповісти
Він зупиниться на Курилах
показати весь коментар
07.03.2022 13:27 Відповісти
Дайош Європу від Ліссабону до Владівостока!
показати весь коментар
07.03.2022 15:20 Відповісти
"Венгрия издала указ, запрещающий посталять оружие в Украину - премьер-министр Орбан"
показати весь коментар
07.03.2022 13:28 Відповісти
х*й с ним. Без него справятся.
показати весь коментар
07.03.2022 13:33 Відповісти
Не зупиниться - зупинемо..
показати весь коментар
07.03.2022 13:29 Відповісти
Вони розчехляться тільки коли над ними літаки бомби скидатимуть, як у Другу Світову.
показати весь коментар
07.03.2022 13:33 Відповісти
решайтесь быстрее....
а то сильно большой ценой Украине обходится ваш покой, ваша нерешительность и ваше боязнь *****....
показати весь коментар
07.03.2022 13:36 Відповісти
Было б там кого бояться
показати весь коментар
07.03.2022 13:40 Відповісти
не.. ну почему мы одни должны отэто видеть? )))
маминаваяка-кулебяка ))))
показати весь коментар
07.03.2022 13:43 Відповісти
ипать терминатор!
показати весь коментар
07.03.2022 13:52 Відповісти
он сдохнет раньше. Путлер, сдыхай! я тя умоляю ..
показати весь коментар
07.03.2022 13:45 Відповісти
Ти не один зі своїм закликом!
показати весь коментар
07.03.2022 13:52 Відповісти
Старо как мир - безнаказанность порождает новое преступление. Захватили Крым - получили хоть какой о ответ? Вошли в Донецк и Луганск - что то было коме громкого осуждения? Умственно неполноценный недоросток решил, что может "вернуть" всю Украину и если бы ему удалось - без сомнения пошел бы дальше, расширять свою империю и доказывая свое величие и прозорливость.
показати весь коментар
07.03.2022 13:51 Відповісти
Ни кто не понимает целей этого фашиста 21 века ***** В.В., лучше чем страны, которые на деле знают, что такое быть "в семье" савецких народов.
показати весь коментар
07.03.2022 15:03 Відповісти
эта бешеная **** на европу попрёт если его не остановить сейчас!
показати весь коментар
07.03.2022 16:15 Відповісти
Та нафіга ***** ота гейропа? Йому Україна треба, спалена, знищена, завойована, знекровлена, зруйнована вщент, без мирного населення, без інфраструктури, без комунікацій, без підприємств. Він хоче зробити всю Україну такою, яким зробив бамбас.
показати весь коментар
07.03.2022 16:23 Відповісти
 
 