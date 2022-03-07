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Аэропорт Николаева под контролем ВСУ, – глава ОГА Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Аэропорт Николаева под контролем ВСУ, – глава ОГА Ким

Николаевский аэропорт под контролем ВСУ.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Аэропорт международный наш", – написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупанты зашли в аэропорт Николаева, мы их вып#здуем оттуда, - председатель ОВА Ким. ВИДЕО
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Топ комментарии
+55
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07.03.2022 14:26
+53
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07.03.2022 14:25
+39
Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 14:25
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Слава ЗСУ!!!
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07.03.2022 14:25 Ответить
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07.03.2022 14:25 Ответить
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07.03.2022 14:25 Ответить
ДБР в повному складі озброїти РПГ-7 та розмістити на шляхах пересування ворожих БТГ, отоді і побачимо, хто зрадник України!
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07.03.2022 14:33 Ответить
Волога мрія Путіна, щоб повторився 1918-1919 і українці пересварилися всередині.

Хай дрочить далі на цю мрію.
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07.03.2022 14:59 Ответить
а ніхто і не свариться. Но пам'ять вона така - надовго. Прійде час - все вспомнимо. Покі що - най буде так. але...
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07.03.2022 15:49 Ответить
Цілковито підтримую. Час прийде...
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07.03.2022 17:32 Ответить
Зараз таки час Зе і Зе владі відповісти на питання про штрафи за відкриття вогню у відповідь сєпарам і велике крадівництво в ЗСУ і згортання програм озброєння новітньою зброєю.
Чомусь я вважаю коли б Порох був би президентом у 2019 му, то кацапи на Україну не
напали, чомусь я у цьому впевнений.
А зараз за два тижні наверстати те що два роки гробилось, це абсолют оптимізму.
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07.03.2022 17:22 Ответить
Мізки ви свої здали в ломбард.
Що там Порох здавав як що президентом він став лише у кінці травня, чи я з Лахтою спілкуюсь.
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07.03.2022 19:25 Ответить
Чудова новина! Орків назад в Мордор, ну або в Ад!
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07.03.2022 14:25 Ответить
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07.03.2022 14:25 Ответить
Слава Україні! Смерть фашистам!
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07.03.2022 14:26 Ответить
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07.03.2022 14:26 Ответить
надо поменять таблички
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07.03.2022 14:36 Ответить
Волога мрія Путіна, щоб повторився 1918-1919 і українці пересварилися всередині.

Хай дрочить далі на цю мрію.
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07.03.2022 14:59 Ответить
нічього міняти не треба. Бо тер. оборона Ірпеня дає звіздулів третій армії світу не гірше а ніж ЗСУ
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07.03.2022 15:18 Ответить
Второй.
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07.03.2022 18:32 Ответить
Слава захисникам Украïни.
Смерть окупантам!
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07.03.2022 14:28 Ответить
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07.03.2022 14:28 Ответить
в україні з'являються нові політики з числа різних рівнів місцевого самоврядування, яких я б не проти бачити в кабміні чи в раді.
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07.03.2022 14:30 Ответить
все после войны
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07.03.2022 14:37 Ответить
Кім чарівник?
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07.03.2022 14:31 Ответить
Ким норм чувак как оказалось
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07.03.2022 14:32 Ответить
Для любителей Кима - обороной Николаева сейчас руководит боевой генерал, которого политическое руководство Украины обвинило в поставках бракованных бронежилетов в ЗСУ и который находился под арестом, как и вся его группа. Генерал сам попросился на один из серьёзных направлений. Ким пилит видосы и бросает их в сеть - тоже своего рода помощь.
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07.03.2022 18:39 Ответить
нет там просто Марчело а это плюс 300 к интеллекту и плюс 300 к мощности войск
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07.03.2022 14:33 Ответить
Хіба Марченко не голова ОДА Одеси вже 4 дні?
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07.03.2022 14:38 Ответить
командует на югах Марчелло зебилы а ну голос подайте- что он броники авно закупал
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07.03.2022 14:43 Ответить
***** я 8й год в пикселе ЗСУ и видел что делал одн Президент и второй и есть что с чем сравнить и напоминать про ошибки которые оплачиваются кровью надо Сера Уни в 1942 году за отсутствие в КВВС пикирующих бомбардировщиков чуть в отставку не выперли
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07.03.2022 15:16 Ответить
Убрал посты просто не хочу срач сейчас всё серьёзно война и в выборах я не участвовал , а в каком городе ты в настоящее время и чем занимаешься в общем ,извини имею право спросить как у защитника страны в которой пока ещё живу , Я в возрасте и на второй группе по инвалидности и не могу по состоянию здоровья записаться в тероборону, вынужден быть дома . В 350 метрах как взрывается 500кг (так сказали лунка там 2,5 метра где раннее стоял частный дом ) авиабомба уже знаю и ощутил последствия
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07.03.2022 16:42 Ответить
горит собака 🤣красивое
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07.03.2022 14:44 Ответить
Настоящий Николаевец, а не ссыкло уехавшее
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07.03.2022 14:36 Ответить
В Херсонской области одно из оккупационных подразделений понесло серьезные потери.
Из батальона в 350 человек в строю осталось чуть более 50 человек.
Возможно, это станет первый в истории этой войны факт массового дезертирства, потому как все 50 человек хотят возвращаться в оккупированный Крым.
Недовольство ситуацией началось в самом начале вторжения, когда подразделение стало нести первые потери, а сейчас, оставшиеся в живых российские оккупанты пришли к выводу, что лучше отсидеть 7 лет за дезертирство, чем сгинуть в херсонских степях.
Я так понимаю, что в скором времени россияне будут гнать в Украину не только автозаки с ОМОНом, но еще и заград-отряды.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
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07.03.2022 14:32 Ответить
"50 человек хотят возвращаться в оккупированный Крым" - в смысле? Они надеются шо мы туда не придём?
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07.03.2022 16:13 Ответить
Не знаю, может опечатка. Сейчас много опечаток. К тому же очень много всяких секретных блогеров, бывших шутов со свадеб, фотографов. Они же все безграмотные.
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07.03.2022 22:25 Ответить
Харьков оформление "дтп"
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07.03.2022 14:35 Ответить
На красный поехал?
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07.03.2022 15:44 Ответить
угу да так что парашют на столбе висел и он по ночному городу в одном ботинке сайгачил
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07.03.2022 15:46 Ответить
Человек на позитиве. Супер мужик!
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07.03.2022 14:37 Ответить
Киму хвала, український козак!
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07.03.2022 14:45 Ответить
Справжній Кім.
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07.03.2022 14:52 Ответить
Ким украинец, ну какой с него кореец
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07.03.2022 16:56 Ответить
Слава Богу, слава Україні
Бог на боці України.
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07.03.2022 17:23 Ответить

Ким готовится принять капитуляцию от ПТН ХЛО
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07.03.2022 17:25 Ответить
 
 