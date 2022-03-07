Аэропорт Николаева под контролем ВСУ, – глава ОГА Ким

Николаевский аэропорт под контролем ВСУ.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Аэропорт международный наш", – написал он.

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