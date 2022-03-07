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Аеропорт Миколаєва - під контролем ЗСУ, - голова ОДА Кім
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Миколаївський аеропорт під контролем ЗСУ.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Аеропорт міжнародний наш", - написав він.
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показати весь коментар07.03.2022 14:25
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Хай дрочить далі на цю мрію.
Чомусь я вважаю коли б Порох був би президентом у 2019 му, то кацапи на Україну не
напали, чомусь я у цьому впевнений.
А зараз за два тижні наверстати те що два роки гробилось, це абсолют оптимізму.
Що там Порох здавав як що президентом він став лише у кінці травня, чи я з Лахтою спілкуюсь.
Хай дрочить далі на цю мрію.
Смерть окупантам!
Из батальона в 350 человек в строю осталось чуть более 50 человек.
Возможно, это станет первый в истории этой войны факт массового дезертирства, потому как все 50 человек хотят возвращаться в оккупированный Крым.
Недовольство ситуацией началось в самом начале вторжения, когда подразделение стало нести первые потери, а сейчас, оставшиеся в живых российские оккупанты пришли к выводу, что лучше отсидеть 7 лет за дезертирство, чем сгинуть в херсонских степях.
Я так понимаю, что в скором времени россияне будут гнать в Украину не только автозаки с ОМОНом, но еще и заград-отряды.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
Бог на боці України.
Ким готовится принять капитуляцию от ПТН ХЛО