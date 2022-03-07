РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7264 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
3 052 31
война (46566) Львовщина (2679) гуманитарная помощь (1202)

Львовщина за один день направила в другие области 1200 тонн гуманитарной помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Львовщина за один день направила в другие области 1200 тонн гуманитарной помощи

1200 тонн гуманитарного груза в разные регионы Украины из Львовской области было отправлено 6 марта.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области", - рассказал он.

По словам Козицкого, Украина просит у европейских партнеров продукты долгосрочного хранения, а также амуницию для военных.

Руководитель области также напомнил, что мужчинам призывного возраста, преимущественно водителям фур и грузовиков, пока непросто пересекать границу, ведь в Украине действует закон о мобилизации.

"Чтобы получить разрешение выезжать через границу за гуманитарными грузами, есть ДВА законных пути:

Водители, возящие гуманитарную помощь, должны зарегистрироваться в системе "Шлях", которая ведет мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки. Зарегистрироваться можно на портале Дія: https://diia.gov.ua z-avtoperevezen

Можно также направить обращение к руководителю Государственной пограничной службы о возможности перевозок гуманитарного груза", - отметил Козицкий.

Также читайте: "Вы самые крутые! Я горжусь вами!" - мэр Херсона об отказе жителей от "гуманитарки" оккупантов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Дякую! І цей потік з кожним днем буде збільшуватися- українці не кидають своїх в біді.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:25
+6
показать весь комментарий
07.03.2022 15:27
+4
Вже відомо, що це спеціальний скрипт, написаний хакерською групою Anonymous для зламу російськомовної щелепи 😂
показать весь комментарий
07.03.2022 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую! І цей потік з кожним днем буде збільшуватися- українці не кидають своїх в біді.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:25 Ответить
До чого тут Корк ? Країна в 5 мільйонів вже прийняла тисячі
показать весь комментарий
07.03.2022 15:41 Ответить
А західна Україна прийняла 3 млн, і намагається для них все зробити, ви би просто з боку Румунії всередину України не проїхали, бо на зустрічній постіно машини біженців, я вам це пояснюю.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:44 Ответить
Чудово зрозумів , дякою
показать весь комментарий
07.03.2022 15:47 Ответить
До речі, румунам респект, з того боку одразу кухні стоять, автобуси,гуманітарка, люди розбирають біженців по оселям, лікарні, всі відомі харчові бренди розкинули табори, не чекав навіть.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:52 Ответить
Румуни дуже організовано допомагають всі хто в біді , не одноразово був свідком
показать весь комментарий
07.03.2022 15:55 Ответить
Читав. Вони чужим вантажі перекидають- та невже...
показать весь комментарий
07.03.2022 15:35 Ответить
Ірландія, хоч розуміш що на захід приїхало зо 3 млн біженців, їх треба годувати, поселити, обігріти і просто налагодити коридор з заходу для гуманітарки непросто. У нас митники не можуть на роботу попасти, бо три полоси зайняті.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:33 Ответить
Нормально в нас усе. Тримаємося. Є міста, в яких значно гірша ситуація. Так що не істери і знай, що на місці нам точно видніше.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:49 Ответить
Надіюсь що все буде і там де потрібно вкрай
показать весь комментарий
07.03.2022 15:52 Ответить
Буде. Дякую за допомогу від себе особисто та від моєї сім'ї, ми в Києві.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:58 Ответить
Нема за що ! Надіюсь що ви зустрінете необхідне з
показать весь комментарий
07.03.2022 16:05 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2022 15:27 Ответить
Вже відомо, що це спеціальний скрипт, написаний хакерською групою Anonymous для зламу російськомовної щелепи 😂
показать весь комментарий
07.03.2022 15:38 Ответить
Люди в Ірландії безперервно несуть допомогу в величезних маштабах . Це треба все розкласти перепакувати загрузити та відправити . А цей козел «Львівщина» , і ще просит
показать весь комментарий
07.03.2022 15:33 Ответить
Посидь у спамі, навіжене.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:38 Ответить
Раді бога , тобі вирішувати
показать весь комментарий
07.03.2022 15:43 Ответить
Для тих хто не розуміє що відбувається, пояснюю, Чернівці тимчасово стали містом з 500 000 населення, а Львів 1,5 млн, просто врахуйте логістику і як це розрулити. Якщо хлібзавод випікав 300 000 хліба, він не може по команді випікати 600 000 і так в усьому.
показать весь комментарий
07.03.2022 15:39 Ответить
 
 