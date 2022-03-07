"Это нравственный и политический цинизм", - Макрон раскритиковал Путина
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Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг жесткой критике президента РФ Владимира Путина в связи с позицией России относительно "зеленых коридоров" для выхода украинского гражданского населения из зоны боевых действий.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Макрон возмутился, что Россия дает "зеленые коридоры" для украинцев не на территорию, контролируемую украинской армией. Днем ранее он говорил с Путиным, в частности о возможности для гражданского населения выйти из опасной зоны.
Президент Франции назвал лицемерным предложение РФ предоставить защиту гражданскому населению для того, чтобы вывезти этих людей на территорию России.
"Это несерьезно, это моральный и политический цинизм, и я считаю это неприемлемым", – заявил Макрон.
Напомним, утром 7 марта Минобороны РФ заявило об открытии "гуманитарных коридоров" из Украины в Белоруссию и РФ.
Украинская сторона назвала это предложение неприемлемым.
В Елисейском дворце заявили, что Макрон просил о гуманитарных коридорах не в сторону РФ и Беларуси.
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- Владимир Владимирович! Нас в Гааге грозятся повесить!
- За что?!
- Как это - «за что»? За шею, конечно!
А знак Z взят как половина знака у есесовцев. Ну, типа недоесесовцы.
конченному ***** все меньше верят.
а немцы, ******, все так же тормозят Европу по любым вопросам в отношении Украины.
Николаевская область
https://t.me/DailyUkrainianNews/22875
А украинцев ненавидит только за Всемирный хит « ХУТИН *****»
в этом и причина войны.
А я та гадав:
Чому у повітрі Польши з'явились французки військові літаки?!
У МАКАРОННИКА осталось ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ (первое: "встреча" - посидеть на другом краю стола, вторую сейчас обсуждаем) прежде, чем он станет ПОЛИТИЧЕСКИМ ТРУПОМ (французы прокатят его на скорых выборах, пролетит КАК ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ)!
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с ху#лом
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!
1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу
ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ
Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!