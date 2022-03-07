"Это нравственный и политический цинизм", - Макрон раскритиковал Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг жесткой критике президента РФ Владимира Путина в связи с позицией России относительно "зеленых коридоров" для выхода украинского гражданского населения из зоны боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Макрон возмутился, что Россия дает "зеленые коридоры" для украинцев не на территорию, контролируемую украинской армией. Днем ранее он говорил с Путиным, в частности о возможности для гражданского населения выйти из опасной зоны.

Президент Франции назвал лицемерным предложение РФ предоставить защиту гражданскому населению для того, чтобы вывезти этих людей на территорию России.

"Это несерьезно, это моральный и политический цинизм, и я считаю это неприемлемым", – заявил Макрон.

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Напомним, утром 7 марта Минобороны РФ заявило об открытии "гуманитарных коридоров" из Украины в Белоруссию и РФ.

Украинская сторона назвала это предложение неприемлемым.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон просил о гуманитарных коридорах не в сторону РФ и Беларуси.