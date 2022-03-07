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война (46566) Путин (29846) Россия (91205) Макрон (940) гуманитарный коридор (115)

"Это нравственный и политический цинизм", - Макрон раскритиковал Путина

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом Война в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг жесткой критике президента РФ Владимира Путина в связи с позицией России относительно "зеленых коридоров" для выхода украинского гражданского населения из зоны боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Макрон возмутился, что Россия дает "зеленые коридоры" для украинцев не на территорию, контролируемую украинской армией. Днем ранее он говорил с Путиным, в частности о возможности для гражданского населения выйти из опасной зоны.

Президент Франции назвал лицемерным предложение РФ предоставить защиту гражданскому населению для того, чтобы вывезти этих людей на территорию России.

"Это несерьезно, это моральный и политический цинизм, и я считаю это неприемлемым", – заявил Макрон.

Читайте также: "Суки не понимают, что мы украинцы, а не рабы кацапские!" - жители Херсона митингуют против российских оккупантов. ВИДЕО

Напомним, утром 7 марта Минобороны РФ заявило об открытии "гуманитарных коридоров" из Украины в Белоруссию и РФ.

Украинская сторона назвала это предложение неприемлемым.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон просил о гуманитарных коридорах не в сторону РФ и Беларуси.
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Топ комментарии
+73
«... Войну начинают дуры у телевизоров, потому что они сперва писаются при виде очередных усов, кончают при виде очередного харизматика, а потом они страшно удивляются, когда им под окна привозят цинковый гроб с их полуразложившемся сынишкой. И тогда они поднимают вой, и этот цинковых гроб начинают долбить лбом. А связи между шизофренической харизматичностью очередного нацлидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают…» А. Г. Невзоров.
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07.03.2022 16:06
+70
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07.03.2022 15:59
+50
Ух ты! Прозрел ? А раньше это непонятно было ?
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07.03.2022 16:00
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07.03.2022 15:59 Ответить
«... Войну начинают дуры у телевизоров, потому что они сперва писаются при виде очередных усов, кончают при виде очередного харизматика, а потом они страшно удивляются, когда им под окна привозят цинковый гроб с их полуразложившемся сынишкой. И тогда они поднимают вой, и этот цинковых гроб начинают долбить лбом. А связи между шизофренической харизматичностью очередного нацлидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают…» А. Г. Невзоров.
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07.03.2022 16:06 Ответить
Прибегает Шойгу к Путину:

- Владимир Владимирович! Нас в Гааге грозятся повесить!

- За что?!

- Как это - «за что»? За шею, конечно!
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07.03.2022 16:09 Ответить
зря он Макрона разозлил
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07.03.2022 15:59 Ответить
От этого клоуна хоть что то зависит?
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07.03.2022 16:01 Ответить
Це ніщо в порівнянні з тим, що він розізлив українців.
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07.03.2022 16:02 Ответить
А шо опаснее - злой Макрон или злой Зеленский?
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07.03.2022 16:27 Ответить
Ух ты! Прозрел ? А раньше это непонятно было ?
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07.03.2022 16:00 Ответить
внезапно блд
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07.03.2022 16:02 Ответить
не специалисту трудно отличить психопата от нормального человека... конечно политики высокого уровня считают, что они общаются с нормальным, потому что с виду его не отличишь, пока оно не начинает говорить..., а потом просто не знаешь, что с этим делать, поскольку требуется вмешательство бригады санитаров...
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07.03.2022 16:05 Ответить
Беслан, Грозний, Норд Ост, Придністров"я, Грузія, Сирія, Крим, Донецьк, Луганськ, і кожен раз демонстрація ненормального.
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07.03.2022 16:20 Ответить
а, ни хрена он не прозрел, нравственный идиот это Макрон, полезный ********** идиот.
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07.03.2022 16:07 Ответить
Так він же ***** і НАЦлідер нації Z.
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07.03.2022 16:00 Ответить
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07.03.2022 16:04 Ответить
У рашенфюрера знак V скопирован из знаков различия Вермахта
А знак Z взят как половина знака у есесовцев. Ну, типа недоесесовцы.
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07.03.2022 18:11 Ответить
Ну так позвони этой гниде ещё раз с уговорами. Идиот.
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07.03.2022 16:00 Ответить
Макрон фотосессии устраивает. В Сети выложили новинки от его личного фотографа.
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07.03.2022 16:02 Ответить
***** ще й Макрона намахав на пустому місці...)))
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07.03.2022 16:00 Ответить
Макрон,отомсти ВВХ и отправь современные комплексы ПВО в Украину с наемными операторами этих комплексов!
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07.03.2022 16:01 Ответить
ну наконец то хоть Макрон тоже стал говорить все как есть.
конченному ***** все меньше верят.
а немцы, ******, все так же тормозят Европу по любым вопросам в отношении Украины.
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07.03.2022 16:03 Ответить
Німці вони і в африці німці. Навіть Джохара Дудаєва кацапня німецікими руки вбила.
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07.03.2022 16:18 Ответить
***** сейчас никто не доверяет.
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07.03.2022 16:30 Ответить
путин вас вертел еще с 2014года, тока щас дошло? миротворцы херовы. Что толку от ОБСЕ за 8 лет, какие достижения? Если бы не америка то и мистрали бы с удовольствием рашке бы спихнули.
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07.03.2022 16:03 Ответить
та не, мне кажется Олланд больше понимал что к чему в случае с лысым окурком...
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07.03.2022 16:06 Ответить
С 2008 он их вертел...
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07.03.2022 16:07 Ответить
с 2007 Мюнхенская речь *****, а Европа сглатывала...
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07.03.2022 16:09 Ответить
сейчас бы этими мистралями захватили Одессу
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07.03.2022 16:45 Ответить
ОБСЕ - то вообще непонятно нахера созданная контора. Фиксаторы несчастные.
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07.03.2022 16:52 Ответить
До росії вони коридори зробили, бо хочуть картинку зробити для ТВ "як бідні люди втікають від бандерівців"
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07.03.2022 16:03 Ответить
Франция очень обиделась на хрюсию. Очень. Это не сарказм. Они одними из первых сказали, что объявляют хрюсии экономическую войну. Коллективной зашкваровой пришлось даже грозить кулачком на такие заявления Французов.
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07.03.2022 16:05 Ответить
ображена Франція це вже прогрес!
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07.03.2022 19:51 Ответить
Адольфовна и Счольцер будет несогласно...
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07.03.2022 16:05 Ответить
Макрон оказался ещё тот лох.
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07.03.2022 16:06 Ответить
Истинно!
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07.03.2022 16:54 Ответить
Нам зараз Зе хто? Правильно лідер бо йде вітчизняна війна! Макрон відповідно мусть нами сприйматись як союзник! То навіщо ви союзником нехтуєте? Нам в біса закрите небо потрібне врешті решт. То тут вже не до емоцій!
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07.03.2022 19:53 Ответить
Депутати Європарламенту (Євросоюзу) збирають підписи на запровадження ембарго країнами ЄС на касапські нафту та газ (повідомив депутат Європарламенту Андреас Кубілюс, колишній радник Прем'єра України). ОЦЕ - ДІЛО, це було би конкретно ***** по мошонці.
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07.03.2022 16:07 Ответить
Прозрів чи як?
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07.03.2022 16:09 Ответить
от мацква до самых до окраин --полная жопа с продуктами у орок !!!!!
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07.03.2022 16:09 Ответить
жабоед прекращай жрать жаб....
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07.03.2022 16:11 Ответить
Баштанкская тероброна ставит рекорды. Третий "панцирник" за 10 дней сообщает глава военной администрации Виталий Ким.

Николаевская область

https://t.me/DailyUkrainianNews/22875
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07.03.2022 16:12 Ответить
Ой... щось в лісі здохло...
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07.03.2022 16:12 Ответить
шкрек
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07.03.2022 16:55 Ответить
Передайте Макрону ,шо ***** свихнулось . И давно .
А украинцев ненавидит только за Всемирный хит « ХУТИН *****»
в этом и причина войны.
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07.03.2022 16:12 Ответить
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07.03.2022 16:13 Ответить
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07.03.2022 16:59 Ответить
ні, спочатку проти українців розпочав війну, а потім вже українці придумали хіт.
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07.03.2022 16:22 Ответить
Це звичайне кацапське *****.
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07.03.2022 16:13 Ответить
Слава тобі Господи, нарешті Макрону розвиднилося. Очечки рожеві частіше знімати не завадило при спілкуванні з невменьком
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07.03.2022 16:13 Ответить
А що тут дивного? Так само, як фашисти у другій світовій гнали людей в Германію, так і цей хоче. Все повторюється один в один. І закінчиться так само!
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07.03.2022 16:15 Ответить
Что Макарон, опять поверил *****, делайте выводы господа, пока не поздно!
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07.03.2022 16:16 Ответить
Чекіст, *****
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07.03.2022 16:17 Ответить
Угорщина заборонила постачати зброю Україні - Орбан
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07.03.2022 16:19 Ответить
Та й корабель з нею!
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07.03.2022 17:03 Ответить
Ти диви, Иакарон прозріває.
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07.03.2022 16:22 Ответить
Моральний та політичний цинізм це те що робить Макрон. те що робить ***** це воєнний злочин.
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07.03.2022 16:24 Ответить
Різниця невелика.
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07.03.2022 16:56 Ответить
А от цікаво, що б нам ляпнула на цей рахунок фрау?
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07.03.2022 16:28 Ответить
Которая Меркель? Сложила бы ручки колечком, как обычно, и сказала о необходимости продолжения диалога.
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07.03.2022 17:27 Ответить
Путін у черговий раз використав Макрона, та нагадив йому на голову.
А я та гадав:
Чому у повітрі Польши з'явились французки військові літаки?!
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07.03.2022 16:30 Ответить
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07.03.2022 16:32 Ответить
У Вас дуже викривлене фото - це не ведмідь, це хомячок
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07.03.2022 16:41 Ответить
Путін просто надсміхається над всією Європою. В НАТО, в Європі більше 500млн мешкає, а в нього всьго 135 млн. і вони " чхали" на тих.
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07.03.2022 16:38 Ответить
Прозрів чи шампанське з лобстерами закінчились?
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07.03.2022 16:40 Ответить
да вони у Європі *бануті, розмовлють із ним як з людиною....
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07.03.2022 16:42 Ответить
они до сих пор не могут понять, что общаются с исчадием ада.
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07.03.2022 16:48 Ответить
Озабоченцы, ****
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07.03.2022 17:05 Ответить
Прежде, чем ПРОСИТЬ у орка-УПЫРЯ что-либо, нужно отдавать себе отчет, как эта мерзкая ТВАРЬ "ИСПОЛНИТ" просьбу, каким садистским и изуверский способом это сделает!
У МАКАРОННИКА осталось ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ (первое: "встреча" - посидеть на другом краю стола, вторую сейчас обсуждаем) прежде, чем он станет ПОЛИТИЧЕСКИМ ТРУПОМ (французы прокатят его на скорых выборах, пролетит КАК ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ)!


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07.03.2022 16:58 Ответить
Это уже попытка депортации украинцев в Сибирь, чтобы потом, на их место, переселить кацапов из кацапстана.
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07.03.2022 17:04 Ответить
Ху#ло 666

На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с ху#лом

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07.03.2022 17:17 Ответить
Годі базікати! Закрийте небо над Україною!
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07.03.2022 17:20 Ответить
Предводитель двуличных лядей,а какими словами можешь описать решения твоей конторы денон торговать кровью украинцев?Га?
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07.03.2022 17:24 Ответить
Краще б Макрон допоміг Україні зброею, закрив небо над Україною.
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07.03.2022 19:15 Ответить
Читала, что к нам собирается Трамп, пусть возглавит зелёные коридоры, чтобы вывезти людей.
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07.03.2022 19:25 Ответить
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 19:47 Ответить
Нам не можна відступати! За нами Європа!
--------------------

Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!

1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу

ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ

Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
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07.03.2022 19:48 Ответить
"Володя, ай-яй-яй, не хорошо так дєлать, ти же так дєлать не будєшь, а то я єщьо раз скажу тєбє ай-яй-яй." Схоже, що саме так це "обурення" і звучить.
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07.03.2022 20:01 Ответить
 
 