"Це моральний і політичний цинізм", - Макрон розкритикував Путіна
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Президент Франції Емманюель Макрон жорстко розкритикував президента РФ Володимира Путіна у зв’язку з позицією Росії щодо "зелених коридорів" для виходу українського цивільного населення із зони бойових дій.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Макрон обурився тим, що Росія дає "зелені коридори" для українців не на територію, контрольовану українською армією. За день до цього він говорив з Путіним, зокрема про можливість для цивільного населення вийти з небезпечної зони.
Президент Франції назвав лицемірною пропозицію РФ надати захист цивільному населенню для того, щоб вивезти цих людей на територію Росії.
"Це несерйозно, це моральний і політичний цинізм, і я вважаю це неприйнятним", - заявив Макрон.
Нагадаємо, вранці 7 березня Міноборони РФ заявило про відкриття "гуманітарних коридорів" з України до Білорусі та РФ.
Українська сторона назвала цю пропозицію неприйнятною.
У Єлисейському палаці заявили, що Макрон просив про гуманітарні коридори не в бік РФ та Білорусі.
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- Владимир Владимирович! Нас в Гааге грозятся повесить!
- За что?!
- Как это - «за что»? За шею, конечно!
А знак Z взят как половина знака у есесовцев. Ну, типа недоесесовцы.
конченному ***** все меньше верят.
а немцы, ******, все так же тормозят Европу по любым вопросам в отношении Украины.
Николаевская область
https://t.me/DailyUkrainianNews/22875
А украинцев ненавидит только за Всемирный хит « ХУТИН *****»
в этом и причина войны.
А я та гадав:
Чому у повітрі Польши з'явились французки військові літаки?!
У МАКАРОННИКА осталось ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ (первое: "встреча" - посидеть на другом краю стола, вторую сейчас обсуждаем) прежде, чем он станет ПОЛИТИЧЕСКИМ ТРУПОМ (французы прокатят его на скорых выборах, пролетит КАК ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ)!
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с ху#лом
ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!
1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу
ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ
Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!