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"Це моральний і політичний цинізм", - Макрон розкритикував Путіна

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Війна в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон жорстко розкритикував президента РФ Володимира Путіна у зв’язку з позицією Росії щодо "зелених коридорів" для виходу українського цивільного населення із зони бойових дій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Макрон обурився тим, що Росія дає "зелені коридори" для українців не на територію, контрольовану українською армією. За день до цього він говорив з Путіним, зокрема про можливість для цивільного населення вийти з небезпечної зони.

Президент Франції назвав лицемірною пропозицію РФ надати захист цивільному населенню для того, щоб вивезти цих людей на територію Росії.

"Це несерйозно, це моральний і політичний цинізм, і я вважаю це неприйнятним", - заявив Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби Москви евакуювати людей до РФ - неприйнятні. Їх можуть взяти у заручники або використати як живий щит, - МЗС

Нагадаємо, вранці 7 березня Міноборони РФ заявило про відкриття "гуманітарних коридорів" з України до Білорусі та РФ.

Українська сторона назвала цю пропозицію неприйнятною.

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон просив про гуманітарні коридори не в бік РФ та Білорусі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+73
«... Войну начинают дуры у телевизоров, потому что они сперва писаются при виде очередных усов, кончают при виде очередного харизматика, а потом они страшно удивляются, когда им под окна привозят цинковый гроб с их полуразложившемся сынишкой. И тогда они поднимают вой, и этот цинковых гроб начинают долбить лбом. А связи между шизофренической харизматичностью очередного нацлидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают…» А. Г. Невзоров.
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07.03.2022 16:06
+70
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07.03.2022 15:59
+50
Ух ты! Прозрел ? А раньше это непонятно было ?
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07.03.2022 16:00
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07.03.2022 15:59 Відповісти
«... Войну начинают дуры у телевизоров, потому что они сперва писаются при виде очередных усов, кончают при виде очередного харизматика, а потом они страшно удивляются, когда им под окна привозят цинковый гроб с их полуразложившемся сынишкой. И тогда они поднимают вой, и этот цинковых гроб начинают долбить лбом. А связи между шизофренической харизматичностью очередного нацлидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают…» А. Г. Невзоров.
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07.03.2022 16:06 Відповісти
Прибегает Шойгу к Путину:

- Владимир Владимирович! Нас в Гааге грозятся повесить!

- За что?!

- Как это - «за что»? За шею, конечно!
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07.03.2022 16:09 Відповісти
зря он Макрона разозлил
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07.03.2022 15:59 Відповісти
От этого клоуна хоть что то зависит?
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07.03.2022 16:01 Відповісти
Це ніщо в порівнянні з тим, що він розізлив українців.
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07.03.2022 16:02 Відповісти
А шо опаснее - злой Макрон или злой Зеленский?
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07.03.2022 16:27 Відповісти
Ух ты! Прозрел ? А раньше это непонятно было ?
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07.03.2022 16:00 Відповісти
внезапно блд
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07.03.2022 16:02 Відповісти
не специалисту трудно отличить психопата от нормального человека... конечно политики высокого уровня считают, что они общаются с нормальным, потому что с виду его не отличишь, пока оно не начинает говорить..., а потом просто не знаешь, что с этим делать, поскольку требуется вмешательство бригады санитаров...
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07.03.2022 16:05 Відповісти
Беслан, Грозний, Норд Ост, Придністров"я, Грузія, Сирія, Крим, Донецьк, Луганськ, і кожен раз демонстрація ненормального.
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07.03.2022 16:20 Відповісти
а, ни хрена он не прозрел, нравственный идиот это Макрон, полезный ********** идиот.
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07.03.2022 16:07 Відповісти
Так він же ***** і НАЦлідер нації Z.
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07.03.2022 16:00 Відповісти
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07.03.2022 16:04 Відповісти
У рашенфюрера знак V скопирован из знаков различия Вермахта
А знак Z взят как половина знака у есесовцев. Ну, типа недоесесовцы.
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07.03.2022 18:11 Відповісти
Ну так позвони этой гниде ещё раз с уговорами. Идиот.
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07.03.2022 16:00 Відповісти
Макрон фотосессии устраивает. В Сети выложили новинки от его личного фотографа.
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07.03.2022 16:02 Відповісти
***** ще й Макрона намахав на пустому місці...)))
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07.03.2022 16:00 Відповісти
Макрон,отомсти ВВХ и отправь современные комплексы ПВО в Украину с наемными операторами этих комплексов!
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07.03.2022 16:01 Відповісти
ну наконец то хоть Макрон тоже стал говорить все как есть.
конченному ***** все меньше верят.
а немцы, ******, все так же тормозят Европу по любым вопросам в отношении Украины.
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07.03.2022 16:03 Відповісти
Німці вони і в африці німці. Навіть Джохара Дудаєва кацапня німецікими руки вбила.
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07.03.2022 16:18 Відповісти
***** сейчас никто не доверяет.
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07.03.2022 16:30 Відповісти
путин вас вертел еще с 2014года, тока щас дошло? миротворцы херовы. Что толку от ОБСЕ за 8 лет, какие достижения? Если бы не америка то и мистрали бы с удовольствием рашке бы спихнули.
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07.03.2022 16:03 Відповісти
та не, мне кажется Олланд больше понимал что к чему в случае с лысым окурком...
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07.03.2022 16:06 Відповісти
С 2008 он их вертел...
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07.03.2022 16:07 Відповісти
с 2007 Мюнхенская речь *****, а Европа сглатывала...
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07.03.2022 16:09 Відповісти
сейчас бы этими мистралями захватили Одессу
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07.03.2022 16:45 Відповісти
ОБСЕ - то вообще непонятно нахера созданная контора. Фиксаторы несчастные.
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07.03.2022 16:52 Відповісти
До росії вони коридори зробили, бо хочуть картинку зробити для ТВ "як бідні люди втікають від бандерівців"
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07.03.2022 16:03 Відповісти
Франция очень обиделась на хрюсию. Очень. Это не сарказм. Они одними из первых сказали, что объявляют хрюсии экономическую войну. Коллективной зашкваровой пришлось даже грозить кулачком на такие заявления Французов.
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07.03.2022 16:05 Відповісти
ображена Франція це вже прогрес!
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07.03.2022 19:51 Відповісти
Адольфовна и Счольцер будет несогласно...
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07.03.2022 16:05 Відповісти
Макрон оказался ещё тот лох.
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07.03.2022 16:06 Відповісти
Истинно!
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07.03.2022 16:54 Відповісти
Нам зараз Зе хто? Правильно лідер бо йде вітчизняна війна! Макрон відповідно мусть нами сприйматись як союзник! То навіщо ви союзником нехтуєте? Нам в біса закрите небо потрібне врешті решт. То тут вже не до емоцій!
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07.03.2022 19:53 Відповісти
Депутати Європарламенту (Євросоюзу) збирають підписи на запровадження ембарго країнами ЄС на касапські нафту та газ (повідомив депутат Європарламенту Андреас Кубілюс, колишній радник Прем'єра України). ОЦЕ - ДІЛО, це було би конкретно ***** по мошонці.
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07.03.2022 16:07 Відповісти
Прозрів чи як?
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07.03.2022 16:09 Відповісти
от мацква до самых до окраин --полная жопа с продуктами у орок !!!!!
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07.03.2022 16:09 Відповісти
жабоед прекращай жрать жаб....
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07.03.2022 16:11 Відповісти
Баштанкская тероброна ставит рекорды. Третий "панцирник" за 10 дней сообщает глава военной администрации Виталий Ким.

Николаевская область

https://t.me/DailyUkrainianNews/22875
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07.03.2022 16:12 Відповісти
Ой... щось в лісі здохло...
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07.03.2022 16:12 Відповісти
шкрек
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07.03.2022 16:55 Відповісти
Передайте Макрону ,шо ***** свихнулось . И давно .
А украинцев ненавидит только за Всемирный хит « ХУТИН *****»
в этом и причина войны.
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07.03.2022 16:12 Відповісти
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07.03.2022 16:13 Відповісти
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07.03.2022 16:59 Відповісти
ні, спочатку проти українців розпочав війну, а потім вже українці придумали хіт.
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07.03.2022 16:22 Відповісти
Це звичайне кацапське *****.
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07.03.2022 16:13 Відповісти
Слава тобі Господи, нарешті Макрону розвиднилося. Очечки рожеві частіше знімати не завадило при спілкуванні з невменьком
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07.03.2022 16:13 Відповісти
А що тут дивного? Так само, як фашисти у другій світовій гнали людей в Германію, так і цей хоче. Все повторюється один в один. І закінчиться так само!
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07.03.2022 16:15 Відповісти
Что Макарон, опять поверил *****, делайте выводы господа, пока не поздно!
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07.03.2022 16:16 Відповісти
Чекіст, *****
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07.03.2022 16:17 Відповісти
Угорщина заборонила постачати зброю Україні - Орбан
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07.03.2022 16:19 Відповісти
Та й корабель з нею!
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07.03.2022 17:03 Відповісти
Ти диви, Иакарон прозріває.
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07.03.2022 16:22 Відповісти
Моральний та політичний цинізм це те що робить Макрон. те що робить ***** це воєнний злочин.
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07.03.2022 16:24 Відповісти
Різниця невелика.
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07.03.2022 16:56 Відповісти
А от цікаво, що б нам ляпнула на цей рахунок фрау?
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07.03.2022 16:28 Відповісти
Которая Меркель? Сложила бы ручки колечком, как обычно, и сказала о необходимости продолжения диалога.
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07.03.2022 17:27 Відповісти
Путін у черговий раз використав Макрона, та нагадив йому на голову.
А я та гадав:
Чому у повітрі Польши з'явились французки військові літаки?!
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07.03.2022 16:30 Відповісти
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07.03.2022 16:32 Відповісти
У Вас дуже викривлене фото - це не ведмідь, це хомячок
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07.03.2022 16:41 Відповісти
Путін просто надсміхається над всією Європою. В НАТО, в Європі більше 500млн мешкає, а в нього всьго 135 млн. і вони " чхали" на тих.
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07.03.2022 16:38 Відповісти
Прозрів чи шампанське з лобстерами закінчились?
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07.03.2022 16:40 Відповісти
да вони у Європі *бануті, розмовлють із ним як з людиною....
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07.03.2022 16:42 Відповісти
они до сих пор не могут понять, что общаются с исчадием ада.
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07.03.2022 16:48 Відповісти
Озабоченцы, ****
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07.03.2022 17:05 Відповісти
Прежде, чем ПРОСИТЬ у орка-УПЫРЯ что-либо, нужно отдавать себе отчет, как эта мерзкая ТВАРЬ "ИСПОЛНИТ" просьбу, каким садистским и изуверский способом это сделает!
У МАКАРОННИКА осталось ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ (первое: "встреча" - посидеть на другом краю стола, вторую сейчас обсуждаем) прежде, чем он станет ПОЛИТИЧЕСКИМ ТРУПОМ (французы прокатят его на скорых выборах, пролетит КАК ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ)!


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07.03.2022 16:58 Відповісти
Это уже попытка депортации украинцев в Сибирь, чтобы потом, на их место, переселить кацапов из кацапстана.
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07.03.2022 17:04 Відповісти
Ху#ло 666

На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил антихриста. Имеет большое сходство с ху#лом

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07.03.2022 17:17 Відповісти
Годі базікати! Закрийте небо над Україною!
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07.03.2022 17:20 Відповісти
Предводитель двуличных лядей,а какими словами можешь описать решения твоей конторы денон торговать кровью украинцев?Га?
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07.03.2022 17:24 Відповісти
Краще б Макрон допоміг Україні зброею, закрив небо над Україною.
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07.03.2022 19:15 Відповісти
Читала, что к нам собирается Трамп, пусть возглавит зелёные коридоры, чтобы вывезти людей.
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07.03.2022 19:25 Відповісти
в мене ідея!!!!!!!! Най Зе каже європейським лідерам так: "прошу, розкажіть своїм громадянам про геноцид, та поставте питання своїм громадам, щодо надання закритого неба!"

ДАВАЙТЕ СПРОБУЄМО ЦЕ, ПЕРЕПОСТ!
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07.03.2022 19:47 Відповісти
Нам не можна відступати! За нами Європа!
--------------------

Одже Треба поводитись по європейськи та поважати Європу!

1) Головна європейська цінність: повага та розвиток ГРОМАД!
2) Головна ментальність європейців: Виваженість та ідеалізм!
3) Європейські чесноти: правдолюбство, повага до законів, повага до прав людини та громадянина, розвиток бізнесу

ТРЕБА НА ЦЕ ЗВАЖАТИ ТА ПОВАЖАТИ, ТРЕБА ЦЕ НАСЛІДУВАТИ

Відповідно - не скиглити перед Європою, не нехтувати Європою, бути Європою, дихати нею, не плюндрувати її, поважати Європу, взаємодіяти з передусім із ГРОМАДАМИ Європи, дбати за цінності Європи, АДЖЕ МИ ЄВРОПА!
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07.03.2022 19:48 Відповісти
"Володя, ай-яй-яй, не хорошо так дєлать, ти же так дєлать не будєшь, а то я єщьо раз скажу тєбє ай-яй-яй." Схоже, що саме так це "обурення" і звучить.
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07.03.2022 20:01 Відповісти
 
 