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Вражеский вертолет сбит в районе Вышгорода, - Сухопутные войска

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вражеский вертолет сбит в районе Вышгорода, - Сухопутные войска

Вблизи Вышгорода защитники Украины сбили вражеский вертолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск Украины.

"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Вместе - к победе!", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+27
Еще один киданный российский ЗРПК "Панцирь-С1" в Украине
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07.03.2022 16:16
+22
Это ватный свинорыл. Когда охотник приближается близко, эта дичь начинает издавать звуки "Янаучениях! Янаучениях!", пытаясь сохранить свою шкуру.Всем охотникам Украины настоятельно рекомендуется отстреливать ватных свинорылов в санитарных целях.
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07.03.2022 16:27
+20
Воїни, іпаште цапов. Все буде Україна
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07.03.2022 16:17
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Еще один киданный российский ЗРПК "Панцирь-С1" в Украине
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07.03.2022 16:16 Ответить
На відео каже - щас ми єго унічтожим. Та невже ЗСУ він не потрібен?
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07.03.2022 16:22 Ответить
топлива жрет много
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07.03.2022 16:25 Ответить
Много -це скільки?
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07.03.2022 16:35 Ответить
дофіга
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07.03.2022 18:00 Ответить
Звичайний Камаз жре 28 л на 100 км. Цей, хай 40л. Хіба це дофіга?
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07.03.2022 18:18 Ответить
Ну как сказать, в сирии каждая потеря такого апарата вызывала целую бурю эмоций в мире. А в Украине каждый день такое а может и покруче техника передаётся армии Украины . Наверное в военных парках уже места нет.
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07.03.2022 16:28 Ответить
Ну и куда это собирать???

Очередная кинутая российская военная техника со спущенными колесами.
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07.03.2022 16:32 Ответить
Ну це усе звичайне, хоч БТР на вигляд цілий, тільки покинутий. Чим пішки - краще вже ж на колесах , ні?
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07.03.2022 16:40 Ответить
С нынешними возможностями ВСУ, легче убегать без колёс. Технику сожгут!!!
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07.03.2022 16:43 Ответить
Не дуже біжать ЗСУ, якщо стільки техніки покинутої у москалів.
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07.03.2022 16:45 Ответить
Позволь я поясню свой комментарий, ВСУ обладает Байрактарами и Жавелинами, при таких возможностях ВСУ оккупату легче убегать на своих двоих чем на технике. Никто на их сраную жизнь не потратит ракету. Ракеты предназначены для техники.
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07.03.2022 16:49 Ответить
Зрозумів попереднє речення.
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07.03.2022 17:11 Ответить
Это моя вина, что до сих пор я не говорю хотя бы по английски и вынужден говорить по руски
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07.03.2022 18:31 Ответить
Вот новые:

Новые трофеи. Брошенные Танк Т-80 и РСЗО "Ураган" российской армии.

Осторожнее оккупант умнеет
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07.03.2022 16:55 Ответить
Може соляра демілітаризувалась у москалів .
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07.03.2022 17:54 Ответить
Скоріше повтікали, щоб з РПГ не піджарили.
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07.03.2022 18:16 Ответить
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07.03.2022 17:17 Ответить
Товарищи цыгане...
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07.03.2022 18:44 Ответить
Перепрошивати треба, вчитись, там, кажуть, система "свій-чужий".
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07.03.2022 16:37 Ответить
А що, українці дурніші за москалів?
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07.03.2022 16:41 Ответить
У меня такое впечатление что Украинцы поняли что скоро оккупант, совсем убежит, а как потом внукам рассказывать как воевал, поэтому все торопятся подбить побольше техники! Теперь ВМСУ напомнило о себе, давно в новостях не было.

Как там было в хранителях:
Вы не поняли это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной!!!!!!!!!
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07.03.2022 18:40 Ответить
Воїни, іпаште цапов. Все буде Україна
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07.03.2022 16:17 Ответить
Оставить рашу военной техники, чтобы обычная Чечня поставила русских фашистов раком.
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07.03.2022 16:17 Ответить
Падло выпрыгнуло. Лови его теперь...
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07.03.2022 16:18 Ответить
Возможно, тем более, что похолодало. Но ведь пока найдешь, он же загрязнит воду. Блин, не мог просто сгореть в своей ********...
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07.03.2022 16:28 Ответить
......а что там за "дичь" на парашюте спускается?....... пора открывать охотничий сезон.......
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07.03.2022 16:18 Ответить
Это ватный свинорыл. Когда охотник приближается близко, эта дичь начинает издавать звуки "Янаучениях! Янаучениях!", пытаясь сохранить свою шкуру.Всем охотникам Украины настоятельно рекомендуется отстреливать ватных свинорылов в санитарных целях.
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07.03.2022 16:27 Ответить
Так, файно, раків треба годувати.
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07.03.2022 16:19 Ответить
😀

Перша світова війна. На території Карпат зійшлися армії двох імперій:

Російської та Австро-Угорської. Повзе горою поранений москаль. Бачить, у долині хатинка.

Ледве доповз до неї, кричить:

- Памагітє! Памагітє!

Ніхто не відгукується. Підповз солдат до дверей, стукає й знову кричить:

- Дайтє зайті! Зайті дайтє!

Раптом відчиняються двері. Виходить гуцул з рушницею: бах-бах!

- Де зайці, хто кричав "зайці"?!

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07.03.2022 16:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FBaQ0fKCwos

рльха работает
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07.03.2022 16:28 Ответить
То сбили еще 24 февраля https://www.youtube.com/shorts/4j77n9kxHpQ
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07.03.2022 16:29 Ответить
Щогірше для параші, тим якнайліпше для наших! Всіх поганок - у болото!
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07.03.2022 16:37 Ответить
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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07.03.2022 16:51 Ответить
Это под Гостомелем . Когда высаживался десант. Чотка в интернете уже была .
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07.03.2022 17:16 Ответить
бити фашиста - божа справа
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07.03.2022 17:39 Ответить
Фото старое! Ну не заставляйте меня сомневаться.
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07.03.2022 18:52 Ответить
Низко пошёл. Видно к дождю...
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07.03.2022 19:57 Ответить
 
 