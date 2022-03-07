Вражеский вертолет сбит в районе Вышгорода, - Сухопутные войска

Вблизи Вышгорода защитники Украины сбили вражеский вертолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск Украины.

"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Вместе - к победе!", - говорится в сообщении.

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