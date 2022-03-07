Ворожий вертоліт збито в районі Вишгорода, - Сухопутні війська

Поблизу Вишгорода захисники України збили ворожий гелікоптер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ України.

"Вишгород. -1 ворожий гелікоптер. Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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