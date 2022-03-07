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Ворожий вертоліт збито в районі Вишгорода, - Сухопутні війська
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Поблизу Вишгорода захисники України збили ворожий гелікоптер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ України.
"Вишгород. -1 ворожий гелікоптер. Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 A rt fb16bfd9
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+22 Мобильный крематорий
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+20 Анатолий Воробей 64c537e3
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Російської та Австро-Угорської. Повзе горою поранений москаль. Бачить, у долині хатинка.
Ледве доповз до неї, кричить:
- Памагітє! Памагітє!
Ніхто не відгукується. Підповз солдат до дверей, стукає й знову кричить:
- Дайтє зайті! Зайті дайтє!
Раптом відчиняються двері. Виходить гуцул з рушницею: бах-бах!
- Де зайці, хто кричав "зайці"?!
рльха работает
-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!