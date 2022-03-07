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Австрийские парламентарии лично довезли до границы Украины гуманитарную помощь от Австрии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Австрийские парламентарии лично довезли до границы Украины гуманитарную помощь от Австрии

Два грузовика гуманитарной помощи для Украины передали австрийские партнеры на Закарпатье во время встречи, состоявшейся в понедельник, 7 марта, в пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое".

Об этом сообщает в Telegram глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел встречу с нашими австрийскими партнерами, среди которых — представители Парламента Республики Австрия и дипломаты. Наши коллеги передали два грузовика гумпомощи, которую немедленно отправят в регионы, где сейчас самая тяжелая гуманитарная ситуация", — отметил Виктор Микита.

В рамках сотрудничества состоялась встреча парламентариев Украины и Австрии.

Глава ОВА поблагодарил представителей парламента Австрии и дипломатов за помощь и всестороннюю поддержку.

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Украинцы! Сделайте все возможное чтобы оккупант не засел в ваших населенных пунктах, потому что следующим этапом начнется вывоз украинцев в самые глухие места кацапстана, в нищету и безысходность, а на ваше место будут привозить семьи оккупантов. Именно так эти твари спасаются от санкций и нищеты, именно эта тактика уже как 1000 лет позволяет этой опухоли выживать в изоляции. Не позволяйте им в очередной раз сделать это. Репост и максимальное распространение.
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07.03.2022 16:50 Ответить
Не вийде з цього нічого. Ніхто живим на це не піде.
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07.03.2022 16:53 Ответить
Так бьіло всегда. Єто политика ассирийской империи. Так "присоединяли" Латвию - бабушкой моей женьі, в частности.

Ассирийская империя рухнула. Их столицу Ниневию стерли с лица земли те, кого ассирийцьі так старались сделать частью "ассирийского мира", и так больше никогда и не отстроили.
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07.03.2022 16:56 Ответить
В мене є рідня в Криму. Інколи, по можливості, спілкуємось. За їх слів кацапня, що приперлась з Мухосрансків і ************ обсідає тільки тепленькі місця. Ні одне не пішло працювати сантехніком, або фермером. На Рассеї вони вимушені були цим займатись, а на окупованих землях у них один імператив: "Мы пришли сюда править твердой рукой и наказывать несогласных"
Ну прийшли, зжерли все, засрали все, зруйнували те на що розуму немає і як сарана попруть на добреньких бюргерів, прогнутих італійців і інших *******. 1938 рік нічому європейців не навчив.
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07.03.2022 17:16 Ответить
Вторая армия мира 😀😀😀СРЕДИ БОМЖЕЙ
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07.03.2022 17:22 Ответить
А глаза перепуганные у них - боятся что расстреляют . Нееть, я бы руку правую им отрезала , чтобы больше не ходили воевать
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07.03.2022 17:28 Ответить
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07.03.2022 17:46 Ответить
Кари, московітам, кари за їх діяння у мирній Україні !!
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07.03.2022 18:28 Ответить
 
 