Австрийские парламентарии лично довезли до границы Украины гуманитарную помощь от Австрии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Два грузовика гуманитарной помощи для Украины передали австрийские партнеры на Закарпатье во время встречи, состоявшейся в понедельник, 7 марта, в пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое".
Об этом сообщает в Telegram глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел встречу с нашими австрийскими партнерами, среди которых — представители Парламента Республики Австрия и дипломаты. Наши коллеги передали два грузовика гумпомощи, которую немедленно отправят в регионы, где сейчас самая тяжелая гуманитарная ситуация", — отметил Виктор Микита.
В рамках сотрудничества состоялась встреча парламентариев Украины и Австрии.
Глава ОВА поблагодарил представителей парламента Австрии и дипломатов за помощь и всестороннюю поддержку.
Пожалуйста, подождите...
Ассирийская империя рухнула. Их столицу Ниневию стерли с лица земли те, кого ассирийцьі так старались сделать частью "ассирийского мира", и так больше никогда и не отстроили.
Ну прийшли, зжерли все, засрали все, зруйнували те на що розуму немає і як сарана попруть на добреньких бюргерів, прогнутих італійців і інших *******. 1938 рік нічому європейців не навчив.