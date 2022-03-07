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Австрійські парламентарі особисто довезли до кордону України гумдопомогу від Австрії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Австрійські парламентарі особисто довезли до кордону України гумдопомогу від Австрії

Дві вантажівки гуманітарної допомоги для України передали австрійські партнери на Закарпаття під час зустрічі, що відбулася у понеділок, 7 березня, у пункті пропуску "Ужгород — Вишнє-Нємецьке".

Про це повідомляє у Telegram голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів зустріч із нашими австрійськими партнерами, серед яких представники Парламенту Республіки Австрія та дипломати. Наші колеги передали дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправимо у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація", - зазначив Віктор Микита.

У межах співпраці відбулася також зустріч парламентарів України та Австрії.

Очільник ОВА подякував представникам парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку.

Також читайте: Львівщина за один день спрямувала до інших областей 1200 тонн гуманітарної допомоги

Автор: Володимир Янченко
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Украинцы! Сделайте все возможное чтобы оккупант не засел в ваших населенных пунктах, потому что следующим этапом начнется вывоз украинцев в самые глухие места кацапстана, в нищету и безысходность, а на ваше место будут привозить семьи оккупантов. Именно так эти твари спасаются от санкций и нищеты, именно эта тактика уже как 1000 лет позволяет этой опухоли выживать в изоляции. Не позволяйте им в очередной раз сделать это. Репост и максимальное распространение.
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07.03.2022 16:50 Відповісти
Не вийде з цього нічого. Ніхто живим на це не піде.
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07.03.2022 16:53 Відповісти
Так бьіло всегда. Єто политика ассирийской империи. Так "присоединяли" Латвию - бабушкой моей женьі, в частности.

Ассирийская империя рухнула. Их столицу Ниневию стерли с лица земли те, кого ассирийцьі так старались сделать частью "ассирийского мира", и так больше никогда и не отстроили.
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07.03.2022 16:56 Відповісти
В мене є рідня в Криму. Інколи, по можливості, спілкуємось. За їх слів кацапня, що приперлась з Мухосрансків і ************ обсідає тільки тепленькі місця. Ні одне не пішло працювати сантехніком, або фермером. На Рассеї вони вимушені були цим займатись, а на окупованих землях у них один імператив: "Мы пришли сюда править твердой рукой и наказывать несогласных"
Ну прийшли, зжерли все, засрали все, зруйнували те на що розуму немає і як сарана попруть на добреньких бюргерів, прогнутих італійців і інших *******. 1938 рік нічому європейців не навчив.
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07.03.2022 17:16 Відповісти
Вторая армия мира 😀😀😀СРЕДИ БОМЖЕЙ
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07.03.2022 17:22 Відповісти
А глаза перепуганные у них - боятся что расстреляют . Нееть, я бы руку правую им отрезала , чтобы больше не ходили воевать
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07.03.2022 17:28 Відповісти
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07.03.2022 17:46 Відповісти
Кари, московітам, кари за їх діяння у мирній Україні !!
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07.03.2022 18:28 Відповісти
 
 