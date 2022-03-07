59-я ОМПБр сбила вражеский СУ-25
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Первый сбитый вражеский самолет на счету ПВО 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук волонтер, эксперт Украинского института по правам человека, экс-руководитель ОО "Украинский Легион" полковник ВСУ Святослав Стеценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши зенитчики сегодня попали Стингером по вражескому СУ-25.
Падения не видели, штурмовик шел с понижением, поэтому думали, что неудачно. Но потом разведка сообщила, что до аэродрома он не дотянул, упал и горит в степи.
Первый вражеский самолет на счету ПВО 59 – отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.
Противник много маневрировал. Активно работала наша артиллерия, несколько раз наша пехота и соседи вступали в огневой бой с наступавшим противником.
Все позиции удержали. К сожалению, есть потери. Но противник потерял несравненно больше и людей, и техники. Победим", - говорится в сообщении.
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http://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=7Jhzr2mFjYU&feature=emb_logo
Кацапи, вам просто *****, у вас нет шансов против украинцев.
Смерть москалям
- ти шо робиш, коханий ?
- засипаю.
- без мене засинаєш?
-москаля землею засипаю!
Вічна пам,ять герою!!!
Смерть ворогам!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!