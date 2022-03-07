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самолет (3324) 59 отдельная мотопехотная бригада (84) Стеценко Святослав (6)

59-я ОМПБр сбила вражеский СУ-25

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

59-я ОМПБр сбила вражеский СУ-25

Первый сбитый вражеский самолет на счету ПВО 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук волонтер, эксперт Украинского института по правам человека, экс-руководитель ОО "Украинский Легион" полковник ВСУ Святослав Стеценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши зенитчики сегодня попали Стингером по вражескому СУ-25.

Падения не видели, штурмовик шел с понижением, поэтому думали, что неудачно. Но потом разведка сообщила, что до аэродрома он не дотянул, упал и горит в степи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник Стеценко - Хомчаку: Каждый гражданин имеет право взять оружие и воевать против агрессора

Первый вражеский самолет на счету ПВО 59 – отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

Противник много маневрировал. Активно работала наша артиллерия, несколько раз наша пехота и соседи вступали в огневой бой с наступавшим противником.

Все позиции удержали. К сожалению, есть потери. Но противник потерял несравненно больше и людей, и техники. Победим", - говорится в сообщении.

Также смотрите: ПВО ВСУ уничтожило вражеский истребитель над Харьковом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+98
368 «Василий Быков». пошел на х*й
на дно
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07.03.2022 17:39
+52
Це взагалі унікальна операція війшли - заманити малими катерами цей карабль у певний квадрат та там його роз'їбошити засобами рзсо з берегової лінії. Хлопці що збили су-25 теж герої, звісно. Слава Україні!!

Кацапи, вам просто *****, у вас нет шансов против украинцев.
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07.03.2022 17:42
+48
Сподіваюсь з екіпажем все добре (тобто не вижив)
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07.03.2022 17:41
Комментировать
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368 «Василий Быков». пошел на х*й
на дно
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07.03.2022 17:39 Ответить
На вьослах?
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07.03.2022 17:40 Ответить
на дно - там уже и весла не помогут
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07.03.2022 17:41 Ответить
Тогда на ластах.
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07.03.2022 19:00 Ответить
Сподіваюсь з екіпажем все добре (тобто не вижив)
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07.03.2022 17:41 Ответить
Ни один человек не пострадал, если вы о людях беспокоитесь.
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07.03.2022 17:44 Ответить
дійсно, вже wiki підтвердило
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07.03.2022 17:45 Ответить
вряд ли вода ледяная
http://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=7Jhzr2mFjYU&feature=emb_logo
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07.03.2022 17:46 Ответить
Це взагалі унікальна операція війшли - заманити малими катерами цей карабль у певний квадрат та там його роз'їбошити засобами рзсо з берегової лінії. Хлопці що збили су-25 теж герої, звісно. Слава Україні!!

Кацапи, вам просто *****, у вас нет шансов против украинцев.
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07.03.2022 17:42 Ответить
заманили, ну и типа классу Айленд тоже подтопили (Славьянск) есть жертвы есть живые
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07.03.2022 17:48 Ответить
это же не буксир на абордаж брать
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07.03.2022 17:48 Ответить
У кацапов таких всего 3 было, сейчас 2 осталось
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07.03.2022 18:17 Ответить
https://flot.com/nowadays/strength/surfaceships/bykov/
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07.03.2022 18:49 Ответить
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 17:40 Ответить
Смс спілкування:
- ти шо робиш, коханий ?
- засипаю.
- без мене засинаєш?
-москаля землею засипаю!
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07.03.2022 17:52 Ответить
Поховали москаля край дороги...
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07.03.2022 17:55 Ответить
Треба програмістам зробити якийсь маленький сайт з лічильником кацапських літаків. Скільки збито і скільки залишилось іще.
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07.03.2022 17:40 Ответить
Нужено включить счет и на **********.
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07.03.2022 17:43 Ответить
Щодня подають інфу по касабських жмурах та техніці
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07.03.2022 17:44 Ответить
Зайди на УП, там вже є лічильник фрагів
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07.03.2022 17:45 Ответить
он и так есть
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07.03.2022 18:01 Ответить
"Степь да степь кругом, ох. Як горить москаль".
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07.03.2022 17:43 Ответить
СУ-25 маневруй-неманивруй, всё равно получишь х...й, сори. Стингер это вам не хухры-мухры
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07.03.2022 17:46 Ответить
По беларус тв сказали что украинцы воюют апериканскими СТРИНГАМИ )))
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07.03.2022 17:50 Ответить
плохи дела у рашен-сабакен, если их даже стрингами можно сбить.
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07.03.2022 17:57 Ответить
луке стринги еще страшнее,чем стингер
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07.03.2022 18:00 Ответить
ту "армію" можна і стрінгами
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07.03.2022 18:02 Ответить
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07.03.2022 17:52 Ответить
Ура! первый сбитый самолет стингером, на моей памяти
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07.03.2022 17:54 Ответить
"впав і горить у степу" - в той стєпі-і глу-хо-ой, да-а-гарал кацап...
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07.03.2022 17:55 Ответить
59-ту ОМПБр - с почином!
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07.03.2022 17:58 Ответить
Це підарасам за вбитого сьогодня волонтера, бійця, брата комбата цієї бригади Сашу Котенка!!!!
Вічна пам,ять герою!!!
Смерть ворогам!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 18:00 Ответить
ну,дай бог,шоб не останній
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07.03.2022 18:01 Ответить
ребята, не останавливайтесь, пусть это будет начало
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07.03.2022 18:15 Ответить
на черзі другий корабель - мацква.
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07.03.2022 19:24 Ответить
 
 