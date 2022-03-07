59-та ОМПБр збила ворожий СУ-25
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Перший збитий ворожий літак на рахунку ППО 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук волонтер, експерт Українського інституту з прав людини, екскерівник ГО "Український Легіон" полковник ЗСУ Святослав Стеценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші зенітники сьогодні влучили Стінгером по ворожому СУ-25.
Падіння не бачили, штурмовик ішов зі зниженням, тому думали, що невдало. Але потім розвідка повідомила, що до аеродрому він не дотягнув, впав і горить у степу.
Перший ворожий літак на рахунку ППО 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.
Противник багато маневрував. Активно працювала наша артилерія, кілька разів наша піхота і сусіди вступали у вогневий бій з противником, який наступав.
Всі позиції втримали. На жаль, маємо втрати. Але противник втратив незрівнянно більше і людей, і техніки. Переможемо", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
на дно
http://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=7Jhzr2mFjYU&feature=emb_logo
Кацапи, вам просто *****, у вас нет шансов против украинцев.
Смерть москалям
- ти шо робиш, коханий ?
- засипаю.
- без мене засинаєш?
-москаля землею засипаю!
Вічна пам,ять герою!!!
Смерть ворогам!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!