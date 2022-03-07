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літак (1980) 59 окрема мотопіхотна бригада (86) Стеценко Святослав (6)

59-та ОМПБр збила ворожий СУ-25

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

59-та ОМПБр збила ворожий СУ-25

Перший збитий ворожий літак на рахунку ППО 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук волонтер, експерт Українського інституту з прав людини, екскерівник ГО "Український Легіон" полковник ЗСУ Святослав Стеценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші зенітники сьогодні влучили Стінгером по ворожому СУ-25.

Падіння не бачили, штурмовик ішов зі зниженням, тому думали, що невдало. Але потім розвідка повідомила, що до аеродрому він не дотягнув, впав і горить у степу.

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Перший ворожий літак на рахунку ППО 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

Противник багато маневрував. Активно працювала наша артилерія, кілька разів наша піхота і сусіди вступали у вогневий бій з противником, який наступав.

Всі позиції втримали. На жаль, маємо втрати. Але противник втратив незрівнянно більше і людей, і техніки. Переможемо", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+98
368 «Василий Быков». пошел на х*й
на дно
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07.03.2022 17:39
+52
Це взагалі унікальна операція війшли - заманити малими катерами цей карабль у певний квадрат та там його роз'їбошити засобами рзсо з берегової лінії. Хлопці що збили су-25 теж герої, звісно. Слава Україні!!

Кацапи, вам просто *****, у вас нет шансов против украинцев.
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07.03.2022 17:42
+48
Сподіваюсь з екіпажем все добре (тобто не вижив)
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07.03.2022 17:41
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368 «Василий Быков». пошел на х*й
на дно
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07.03.2022 17:39 Відповісти
На вьослах?
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07.03.2022 17:40 Відповісти
на дно - там уже и весла не помогут
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07.03.2022 17:41 Відповісти
Тогда на ластах.
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07.03.2022 19:00 Відповісти
Сподіваюсь з екіпажем все добре (тобто не вижив)
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07.03.2022 17:41 Відповісти
Ни один человек не пострадал, если вы о людях беспокоитесь.
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07.03.2022 17:44 Відповісти
дійсно, вже wiki підтвердило
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07.03.2022 17:45 Відповісти
вряд ли вода ледяная
http://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=7Jhzr2mFjYU&feature=emb_logo
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07.03.2022 17:46 Відповісти
Це взагалі унікальна операція війшли - заманити малими катерами цей карабль у певний квадрат та там його роз'їбошити засобами рзсо з берегової лінії. Хлопці що збили су-25 теж герої, звісно. Слава Україні!!

Кацапи, вам просто *****, у вас нет шансов против украинцев.
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07.03.2022 17:42 Відповісти
заманили, ну и типа классу Айленд тоже подтопили (Славьянск) есть жертвы есть живые
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07.03.2022 17:48 Відповісти
это же не буксир на абордаж брать
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07.03.2022 17:48 Відповісти
У кацапов таких всего 3 было, сейчас 2 осталось
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07.03.2022 18:17 Відповісти
https://flot.com/nowadays/strength/surfaceships/bykov/
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07.03.2022 18:49 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 17:40 Відповісти
Смс спілкування:
- ти шо робиш, коханий ?
- засипаю.
- без мене засинаєш?
-москаля землею засипаю!
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07.03.2022 17:52 Відповісти
Поховали москаля край дороги...
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07.03.2022 17:55 Відповісти
Треба програмістам зробити якийсь маленький сайт з лічильником кацапських літаків. Скільки збито і скільки залишилось іще.
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07.03.2022 17:40 Відповісти
Нужено включить счет и на **********.
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07.03.2022 17:43 Відповісти
Щодня подають інфу по касабських жмурах та техніці
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07.03.2022 17:44 Відповісти
Зайди на УП, там вже є лічильник фрагів
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07.03.2022 17:45 Відповісти
он и так есть
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07.03.2022 18:01 Відповісти
"Степь да степь кругом, ох. Як горить москаль".
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07.03.2022 17:43 Відповісти
СУ-25 маневруй-неманивруй, всё равно получишь х...й, сори. Стингер это вам не хухры-мухры
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07.03.2022 17:46 Відповісти
По беларус тв сказали что украинцы воюют апериканскими СТРИНГАМИ )))
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07.03.2022 17:50 Відповісти
плохи дела у рашен-сабакен, если их даже стрингами можно сбить.
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07.03.2022 17:57 Відповісти
луке стринги еще страшнее,чем стингер
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07.03.2022 18:00 Відповісти
ту "армію" можна і стрінгами
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07.03.2022 18:02 Відповісти
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07.03.2022 17:52 Відповісти
Ура! первый сбитый самолет стингером, на моей памяти
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07.03.2022 17:54 Відповісти
"впав і горить у степу" - в той стєпі-і глу-хо-ой, да-а-гарал кацап...
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07.03.2022 17:55 Відповісти
59-ту ОМПБр - с почином!
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07.03.2022 17:58 Відповісти
Це підарасам за вбитого сьогодня волонтера, бійця, брата комбата цієї бригади Сашу Котенка!!!!
Вічна пам,ять герою!!!
Смерть ворогам!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 18:00 Відповісти
ну,дай бог,шоб не останній
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07.03.2022 18:01 Відповісти
ребята, не останавливайтесь, пусть это будет начало
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07.03.2022 18:15 Відповісти
на черзі другий корабель - мацква.
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07.03.2022 19:24 Відповісти
 
 